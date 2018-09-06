600 патронов одной очередью: на что способен российский «Печенег»
С момента появления огнестрельного оружия военные всего мира искали возможность увеличения плотности огня на поле боя. До изобретения унитарного патрона эта плотность достигалась за счет нескольких шеренг солдат, стреляющих залпом и сменяющих друг друга, чтобы дать возможность перезарядить оружие, а также, за счет артиллерии, которая стреляла картечью. Все попытки создать механизм, способный вести непрерывный огонь, были неудачными.
После того, как в начале XIX века был изобретен унитарный патрон, начали появляться и первые пулеметы – те самые механизмы, которые способны вести непрерывную стрельбу и создавать необходимую плотность огня. От пулемета Гатлинга человечество перешло к пулемету Максима, а затем и к более совершенным моделям.
Российская школа оружейников, являющаяся наследницей советской оружейной школы, имеет в своем активе немало достойных пулеметов, которые по своим характеристикам входят в мировой топ этого вида стрелкового оружия.
Одним из таких пулеметов является пулемет ковровских оружейников - 7,62-мм ПКП «Печенег», который принят российской армией на вооружение в 2001 году. К неоспоримым достоинствам «Печенега» можно отнести его уникальную способность вести непрерывную стрельбу в течение длительного времени без потери боевых характеристик. Так, российский пулемет способен одной очередью выстрелить 600 патронов, что делает его незаменимым на поле боя.
После того, как в начале XIX века был изобретен унитарный патрон, начали появляться и первые пулеметы – те самые механизмы, которые способны вести непрерывную стрельбу и создавать необходимую плотность огня. От пулемета Гатлинга человечество перешло к пулемету Максима, а затем и к более совершенным моделям.
Российская школа оружейников, являющаяся наследницей советской оружейной школы, имеет в своем активе немало достойных пулеметов, которые по своим характеристикам входят в мировой топ этого вида стрелкового оружия.
Одним из таких пулеметов является пулемет ковровских оружейников - 7,62-мм ПКП «Печенег», который принят российской армией на вооружение в 2001 году. К неоспоримым достоинствам «Печенега» можно отнести его уникальную способность вести непрерывную стрельбу в течение длительного времени без потери боевых характеристик. Так, российский пулемет способен одной очередью выстрелить 600 патронов, что делает его незаменимым на поле боя.
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter