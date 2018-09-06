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600 патронов одной очередью: на что способен российский «Печенег»

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С момента появления огнестрельного оружия военные всего мира искали возможность увеличения плотности огня на поле боя. До изобретения унитарного патрона эта плотность достигалась за счет нескольких шеренг солдат, стреляющих залпом и сменяющих друг друга, чтобы дать возможность перезарядить оружие, а также, за счет артиллерии, которая стреляла картечью. Все попытки создать механизм, способный вести непрерывный огонь, были неудачными.

После того, как в начале XIX века был изобретен унитарный патрон, начали появляться и первые пулеметы – те самые механизмы, которые способны вести непрерывную стрельбу и создавать необходимую плотность огня. От пулемета Гатлинга человечество перешло к пулемету Максима, а затем и к более совершенным моделям.

Российская школа оружейников, являющаяся наследницей советской оружейной школы, имеет в своем активе немало достойных пулеметов, которые по своим характеристикам входят в мировой топ этого вида стрелкового оружия.


Одним из таких пулеметов является пулемет ковровских оружейников - 7,62-мм ПКП «Печенег», который принят российской армией на вооружение в 2001 году. К неоспоримым достоинствам «Печенега» можно отнести его уникальную способность вести непрерывную стрельбу в течение длительного времени без потери боевых характеристик. Так, российский пулемет способен одной очередью выстрелить 600 патронов, что делает его незаменимым на поле боя.

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8 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 12:02
    +1
    А я слышал, что 80% ранений на поле боя это осколочные, а не пулевые.
    1. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 12:47
      +1
      Оставшимся 20% от этого не веселее. Особенно если перебило кость.
      1. Копчёный Офлайн
        Копчёный Сегодня, 13:12
        +1
        ""Во Второй Мировой войне на одного убитого врага солдат союзников тратил 25.000 патронов.
        В Корее войска ООН расходовали уже 50.000 выстрелов на одного противника.
        Во Вьетнаме на одного солдата противника уходило 200.000 патронов"""
        Не, если делать патроны в Китае, да, большой темп это круто!
  2. Гнусный скептик Онлайн
    Гнусный скептик Сегодня, 12:15
    +2

    Вот тут я вижу одну очередь. А на ролике - нет.
    Хотя стрельбу с красным стволом стрельбой уже можно условно называть )
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:09
    +1
    Великий Мастер - Михаил Тимофеевич Калашников гордился бы этой разработкой
  4. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 15:51
    0
    А почему на заставке ПКМ, если пишите о "Печенеге"?!
  5. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 16:09
    0
    Что там синей изолентой перемотано ?
  6. Бригадир Офлайн
    Бригадир Сегодня, 16:13
    +1
    600 патронов одной очередью?
    Полный идиотизм самой этой фразы. Точно также можно сказать - 1000, 2000, 3000... патронов одной очередью... бумага всё стерпит. Можно вообще стрелять одной очередью до полного расплава ствола... Присоединяй своевременно другую ленту и мочи дальше. Вот только - зачем?
    Смотреть надо не на то, сколько выстрелов сможет сделать пулемёт до того, как его ствол горящими каплями сползёт на землю, а на то - сколько выстрелов он сможет выдержать без качественной потери убойности самого выстрела!
    А то, что после 300-350 выстрелов непрерывной стрельбы, ствол раскаляется так, что его расширение "сводит на нет " убойную силу выстрела - это как, нормально?
    Кому нужны вылетающие из ствола "пули", которые будут падать не дальше 50 -100 метров от пулемёта? Нашли чем хвалиться... "ыксперды"...
    Поэтому сказать можно всё. А смысл?