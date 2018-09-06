. Наивный вопрос: Почему про заботу о пенсионерах не вспомнили до 18 марта?

Новая особенность освещения пенсионной реформы в новостных выпусках на федеральных каналах. Вслед за репортажами о бодрых работающих 70-летних гражданах-пенсионерах выходят материалы о работе региональных законодательных собраний. Объявляется, что местные законодатели с костяком из «Единой России» уже рассматривают поправки в пенсионное законодательство, стараясь повысить социальную защищённость граждан.О повышении пенсионного возраста при этом уже не говорят, зато говорят о сохранении льгот, а также о том, какую огромную сумму на социальную защиту регионам теперь придётся потратить. Региональные чиновники, поднимая руки на заседаниях, единогласно голосуют за то, чтобы обеспечить должное число рабочих мест для людей предпенсионного возраста, не разъясняя, что им мешало осуществить такое обеспечение раньше – например, до обращения президента к гражданам.Также объявляется о высокой ответственности власти перед народом в формате взятых на себя социальных обязательств – ответственности за судьбы будущих пенсионеров. Но при этом ни в одном из репортажей не прозвучало разъяснения того, почему власти до мартовских выборов не объявили о своей высокой ответственности в плане готовности известным образом позаботиться о будущих пенсионерах. Или власть выделяет для себя чёткие временные периоды, когда она готова сообщить народу о заботе о нём, а когда не готова?До 18 марта - было никак нельзя, а вот теперь - можно. До 18 марта звучали слова об инновационных прорывах, преодолении санкций, плюсах программы материнского капитала, успехе импортозамещения, готовности обеспечить рост экономики темпами, которые будут выше среднемировых. После - известная фраза, что дальше с реформой тянуть нельзя, и что к поднятию планки пенсионного возраста нужно отнестись с пониманием.Размывается и тема референдума по вопросу проведения пенсионной реформы. Лишь звучат отдельные голоса представителей власти о том, что в этом вопросе у народа слишком много эмоций, а потому лучше всё сделать самой власти, не утруждая население сложным вопросом. Но почему-то когда наступает день выборов, власти апеллируют именно к народу, сообщая, что от голоса каждого зависит будущее страны. А в случае гипотетического референдума не зависит?