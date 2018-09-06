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Наивный вопрос: Почему про заботу о пенсионерах не вспомнили до 18 марта?

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Новая особенность освещения пенсионной реформы в новостных выпусках на федеральных каналах. Вслед за репортажами о бодрых работающих 70-летних гражданах-пенсионерах выходят материалы о работе региональных законодательных собраний. Объявляется, что местные законодатели с костяком из «Единой России» уже рассматривают поправки в пенсионное законодательство, стараясь повысить социальную защищённость граждан.



О повышении пенсионного возраста при этом уже не говорят, зато говорят о сохранении льгот, а также о том, какую огромную сумму на социальную защиту регионам теперь придётся потратить. Региональные чиновники, поднимая руки на заседаниях, единогласно голосуют за то, чтобы обеспечить должное число рабочих мест для людей предпенсионного возраста, не разъясняя, что им мешало осуществить такое обеспечение раньше – например, до обращения президента к гражданам.


Также объявляется о высокой ответственности власти перед народом в формате взятых на себя социальных обязательств – ответственности за судьбы будущих пенсионеров. Но при этом ни в одном из репортажей не прозвучало разъяснения того, почему власти до мартовских выборов не объявили о своей высокой ответственности в плане готовности известным образом позаботиться о будущих пенсионерах. Или власть выделяет для себя чёткие временные периоды, когда она готова сообщить народу о заботе о нём, а когда не готова?

До 18 марта - было никак нельзя, а вот теперь - можно. До 18 марта звучали слова об инновационных прорывах, преодолении санкций, плюсах программы материнского капитала, успехе импортозамещения, готовности обеспечить рост экономики темпами, которые будут выше среднемировых. После - известная фраза, что дальше с реформой тянуть нельзя, и что к поднятию планки пенсионного возраста нужно отнестись с пониманием.

Размывается и тема референдума по вопросу проведения пенсионной реформы. Лишь звучат отдельные голоса представителей власти о том, что в этом вопросе у народа слишком много эмоций, а потому лучше всё сделать самой власти, не утруждая население сложным вопросом. Но почему-то когда наступает день выборов, власти апеллируют именно к народу, сообщая, что от голоса каждого зависит будущее страны. А в случае гипотетического референдума не зависит?
Использованы фотографии:
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103 комментария
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  1. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 12:01
    +15
    На это скопище из правительства и депутатов можно и нужно смачно плюнуть. Большего мы все равно не сможем.
    1. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 12:18
      -4
      Цитата: Egorovich
      На это скопище из правительства и депутатов можно и нужно смачно плюнуть. Большего мы все равно не сможем.

      Любая власть совершает нужные ходы руководствуясь нуждами страны, а потом людей. Помнится Иосиф Виссарионович провел денежную реформу благо для страны, но люди потеряли очень много.
      1. vatov Офлайн
        vatov Сегодня, 13:32
        +8
        На нынешнюю власть это не похоже! Мы столько потеряли от "реформ",что Брежневское правление кажется раем!
        1. консерватор Онлайн
          консерватор Сегодня, 13:50
          -9
          Чтоб наступило подобие рая (идеального государства) - надо ужесточать УК, работодатель должен с кнутом стоять над работниками весь 12 часовой рабочий день (нам же надо повышать эффективность экономики, если клоуны думают что дело только в том, чтоб отнять у Дерипаски и отдать Иванову, то это лишь проблемы клоунов), и вместо Думы должен быть какой нибудь военный совет

          Элита должна не с паспортами израиля в кармане ходить - а в погонах и с военным билетом

          Звучит конечно хорошо, но как только начнут закручивать гайки - тут начнут опять лить слезы на форуме все те же, кто сейчас их и льют.

          И конечно же клоуны начнут говорить:

          А вот в Германии и без кнута и военного совета живут хорошо. Но опять таки - это лишь проблемы клоунов с их клоунским мышлением.

          Если уж бодаться с 80% мировой экономики и настаивать на финансовом суверенитете и полной автономности - надо быть готовым многое потерять, ради светлого будущего следующих поколений
          1. Пижон Офлайн
            Пижон Сегодня, 15:46
            +3
            работодатель должен с кнутом стоять над работниками весь 12 часовой рабочий день


            Что, ручки так сильно чешутся, взять кнутик и над работающими постоять?
            Ну и, знамо дело, и помахать им, поди?
            А не боимся, что может и наоборот повернутся?
          2. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 17:19
            0
            Цитата: консерватор
            Если уж бодаться с 80% мировой экономики

            Не вижу никакого бодания.
            Цитата: консерватор
            ради светлого будущего следующих поколений

            Покажите свет в конце туннеля, какое оно, будущее?
      2. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 13:54
        +5
        Цитата: Венд
        Любая власть совершает нужные ходы руководствуясь нуждами страны, а потом людей.

        Это очень сильное допущение. Обычно власть руководствуется интересами власти.
        Редкие случаи единения власти и государства сводятся к формуле "Государство - это Я!".
      3. Kito Офлайн
        Kito Сегодня, 16:03
        +3
        Цитата: Венд
        Цитата: Egorovich
        На это скопище из правительства и депутатов можно и нужно смачно плюнуть. Большего мы все равно не сможем.

        Любая власть совершает нужные ходы руководствуясь нуждами страны, а потом людей. Помнится Иосиф Виссарионович провел денежную реформу благо для страны, но люди потеряли очень много.

        так же помниться что при ним снижались цены каждый год
      4. volot-voin Офлайн
        volot-voin Сегодня, 16:46
        +1
        Цитата: Венд
        Любая власть совершает нужные ходы руководствуясь нуждами страны, а потом людей. Помнится Иосиф Виссарионович провел денежную реформу благо для страны, но люди потеряли очень много.

        К чему будут нужды страны если мы, коренное население вымрет в следствие реформ?
        На нынешнюю власть это не похоже! Мы столько потеряли от "реформ"
        Вот с этим я соглашусь. Если бы реформы вели к созданию производств, новых рабочих мест, подъему науки. промышленности и СХ. Но увы они ведут к обогащению олигархов и обнищанию государства((((
      5. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Венд
        но люди потеряли очень много.

        Потеряли те, у кого денег много было. Да и то. Вклады свыше 10 000 руб. оценивались как 2 к 1, а у кого до 3 000 руб. было, то 1 к 1.
    2. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 12:24
      +6
      смелости то хватит плюнуть ? а то на форумах все герои и крикуны, а как дела коснется тише воды
      1. консерватор Онлайн
        консерватор Сегодня, 14:02
        -10
        смелости то хватит плюнуть ? а то на форумах все герои и крикуны, а как дела коснется тише воды


        после того как они тут грудинина в президенты всем форумом выбирали - я думаю режим "бетмена" у них включен до сих пор.
        они постами сломали уже стены Кремля, а Путин дрожит в кабинете, когда читает Сварога, Андрей Юрича и Сильвестра. Видели их погоны? то та же soldier

        Тут революционеры знатные на форуме, уникальные, профессионалы во всех областях, имеющие свои точки зрения по каждому вопросу. Причем их точки зрения - судя по количеству точек после предложений и смайлов - максимально объективны и точны.

        Так что это вы верно конечно подметили




        1. консерватор Онлайн
          консерватор Сегодня, 14:37
          -1
          считаю минусов мало. нужно больше. борьба должна быть самоотверженна wassat воены

    3. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: Egorovich
      На это скопище из правительства и депутатов можно и нужно смачно плюнуть.

      По мере сил вставлять палки в колеса. Ходить на митинги, подписывать петиции, голосовать не за ЕР.
  2. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 12:01
    +21
    18 марта пообещали что займутся внутренними делами и благосостоянием населения
    -бенз
    -налог
    -пенсия
    ....... страшно представить,чем ещё помогут в ближайшее время
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:08
      +21
      Цитата: Runoway
      ....... страшно представить,чем ещё помогут в ближайшее время
      Тех, кто умрёт до наступления пенсионного возраста кремируют и заставят работать в песочных часах. wassat
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 13:30
        +5
        Ну, вообще-то выбран еще "мягкий" вариант пенсионной реформы.

      2. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 13:33
        0
        А из судей, говорят, получается хорошее мыло. wink
      3. консерватор Онлайн
        консерватор Сегодня, 14:09
        -5
        Тех, кто умрёт до наступления пенсионного возраста кремируют и заставят работать в песочных часах.


        и только тебя никто не может заставить работать, пока ты сидишь на форуме ВО
        Думаю когда будешь пенсионером они так же, слезут там же, где и залезли на твою шею

        И вообще. Форуму пора давать название - Пенсионное обозрение. Хорошо хоть еще не обсуждаются тут вопросы про нужные таблетки от давления.

        Хотя все идет к этому.

    2. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: Runoway
      18 марта пообещали что займутся внутренними делами и благосостоянием населения

      Если государство идет к вам-спасайся кто может.
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:06
    +4
    Также объявляется о высокой ответственности власти перед народом в формате взятых на себя социальных обязательств – ответственности за судьбы будущих пенсионеров.

    1. консерватор Онлайн
      консерватор Сегодня, 14:17
      -6
      не знаю что тут делают люди, любящие читать сказки о пенсии, экономическом росте и о хорошей жизни

      ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

      я на всякий случай выделил название того места, где все мы собрались
  4. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 12:07
    -8
    А в случае гипотетического референдума не зависит?

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал в ближайшие три года повысить возраст выхода на пенсию в стране и провести другие изменения, которые позволят японцам дольше работать и откладывать получение пенсии.
    В интервью газете Nikkei Asia Review он заявил, что хотел бы, чтобы пенсионный возраст в Японии был выше 65 лет, а ее жители оставались активными до конца жизни. При этом японцам будет предложено отложить получение пенсии до 70 лет и взамен получить право на более высокие выплаты.
    Даёшь всеяпонский референдум, японо...ать!!!
    1. Revival Офлайн
      Revival Сегодня, 12:50
      +12
      Поддержу вашу мысль. Вы правы это очень хороший пример для народа России.
      Зря японцы это затеяли они и так по продолжительности жизни очень сильно от нас отстают, это вы имели ввиду? Если не это, и вы не подталкивали к сравнению по аналогии, то ваш посыл или лукав умышленно или просто пуст и неуместен
      1. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 14:03
        +5
        Цитата: Revival
        они и так по продолжительности жизни очень сильно от нас отстают

        да куда им до нас ...

  5. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 12:07
    +26
    Наивный вопрос: Почему про заботу о пенсионерах не вспомнили до 18 марта?
    Потому что Путина тогда бы не выбрали.Вот и весь ответ.
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 12:11
      +8
      С другой стороны... Зачем путину эта реформа? Рейтинг высокий, пиарься дальше и на покой - со звездой героя и всенародной любовью... а нет, давай пенсионеров морить.. себе гемор искать...
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 12:26
        -9
        с чего вы и местный бомонд решили, что путин решает все ? наивные дети деревень
        1. НасРать Офлайн
          НасРать Сегодня, 12:33
          +4
          Цитата: Не либероид Русский
          ...наивные дети деревень


          Сказал из Ярославля москвичам... bully
        2. solzh Онлайн
          solzh Сегодня, 12:35
          +7
          Цитата: Не либероид Русский
          с чего вы и местный бомонд решили, что путин решает все ? наивные дети деревень

          А кто решает? Разъясните нам, наивным детям деревень, этот вопрос. Неужто массоны? wassat
          1. Лесник Офлайн
            Лесник Сегодня, 13:08
            +4
            Иллюминатов еще забыли!!! laughing
        3. Матроскин Офлайн
          Матроскин Сегодня, 12:48
          +4
          Конечно он все не решает. Он выражает мнение властных группировок.
          Цитата: Не либероид Русский
          наивные дети деревень

          Социал-дарвинист?
        4. Revival Офлайн
          Revival Сегодня, 12:54
          +4
          Все конечно нет.
          Вопрос только, а может ли решать главное хотя бы?
      2. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 12:52
        +1
        Это если исходить из того что он априори за народ так или иначе, тогда да вопрос появляется.
        А если из этого не исходить изначально, то вопрос уже не настолько явный
        1. НасРать Офлайн
          НасРать Сегодня, 13:14
          +5
          Вопрос явный и на него ни кто не отвечает...на хрена ему это надо?
      3. GELEZNII_KAPUT Онлайн
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:38
        -2
        Цитата: НасРать
        С другой стороны... Зачем путину эта реформа? Рейтинг высокий, пиарься дальше и на покой - со звездой героя и всенародной любовью... а нет, давай пенсионеров морить.. себе гемор искать...

        Его просто заставляют это сделать, те кто его поставил.
  6. Alexanast Офлайн
    Alexanast Сегодня, 12:08
    0
    что в этом вопросе у народа слишком много эмоций


    Да уж, и все негативные...Как бы помягче сказать...? Нет не получается...
  7. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 12:15
    +10
    Прохоров когда то заикался об увеличении продолжительности рабочего дня. Может и такое придет на ум властным на следующем этапе заботе о нас? Вместе с незаконными черными и белыми з/п теперь на многих предприятиях отсутствуют профсоюзы. Но это уже не является чем то необычным...ПО ПОНЯТИЯМ! К старости лет начинаешь привыкать...власть и ОБМАН близнецы-братья! Вспоминается нетленка "Арии" - "...какая власть - какая грязь..."
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:30
      +5
      Когда во многих странах 6-7-часовой рабочий день установить у нас 12-часовой было бы очень круто. Еще надсмотрщиков с плетками - и рванем в светлое будущее семимильными шагами! lol wassat
      1. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 13:58
        +3
        Двенадцать как-то не очень, лучше круглое число - шестнадцать!
        1. сорок восьмой Офлайн
          сорок восьмой Сегодня, 14:44
          +3
          Цитата: kakvastam
          Двенадцать как-то не очень, лучше круглое число - шестнадцать!

          Конструктивно. Как раз хватает на здоровый 8-часовой сон на рабочем месте. Вот тогда экономика попрет.
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 14:27
      +4
      Ну так кулуарно уже идут разговоры об увеличении рабочего времени. Мол бизнес теряет деньги от 8 часов. Надо более работать. Да и работяг чеcтно говоря считают неумными людьми. Зачем им свободное время? Они в свободное время только водку пьют, а потом больные приходят на работу и снижают производительность труда. Завтра указ об увеличении рабочего времени конечно никто не издаст. Но движение в эту сторону неотвратимо идёт. Так что со временем только узаконят сам факт рабочей смены 12 часов. Да и как не узаконить когда много вахтовой работы и работы 2 через 2, или 7 через 7. Многие после вахты ещё подрабатывют или в свои выходные и отпуска. И не обязательно в другом месте. Можно на своём.
  8. Матроскин Офлайн
    Матроскин Сегодня, 12:16
    +11
    Примитивные предвыборные технологии в действии. Государство это диктатура правящего класса. Правящий класс у нас крупный бизнес. Референдума не будет. По заветам Геббельса будут каждый день вдалбливать, что жизнь прекрасна.
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 12:27
      -12
      а если будет, какую песню тогда вы петь будете ?
      1. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 12:34
        +6
        Не либероид Русский (Александр С.)
        а если будет, какую песню тогда вы петь будете ?
        good drinks Если бы у бабушки были известные половые органы.Она была бы дедушкой laughing drinks
        1. vadsonen Офлайн
          vadsonen Сегодня, 14:49
          +3
          Можно добавить, что при таком царе всей стране может настать половой орган бабушки.
      2. Матроскин Офлайн
        Матроскин Сегодня, 12:40
        +5
        Ну порадуюсь наверно и постараюсь разобраться в причинах и следствиях гибкости власти в этом вопросе.
      3. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 13:58
        +4
        А Вы, если не будет?
      4. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 14:31
        +8
        Ну просветитель нас о реальной жизни в России. Неужели у каждого работяги по две иномарки и он по два раза в год ездит отдыхать по за границам? А на пенсии все становятся интуристами?
  9. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:16
    -9
    Президент чётко сказал. Мы можем ещё лет шесть ничего не менять. Но потом тупо обрубят. Следом политический дефолт. Мягкая реформа затратная, но бесболезненная. Ваша задача долголетие. Но это именно Ваша задача. Занимайтесь жизнью. Все За! am
    1. Revival Офлайн
      Revival Сегодня, 12:44
      +12
      И... Что за истина в последней инстанции?
      То есть представьте:
      Вы работник и все планы, которые сами же и предлагали, невыполнили, ситуацию исправить не можете, приходите к начальнику и говорите я тут старался но у меня ничего не получилось и мы в предбанкротном состоянии и я не знаю что с этим делать. Только если взять твои деньги ещё и вложить снова думаю на этот раз у меня точно получиться.
      Как думаете продолжите работать?
      Должен ли начальник вас понять и простить и поручить и дальше руководить проектом?
    2. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 14:04
      +8
      Цитата: Sadko88
      Президент чётко сказал.

      А Вы не припомните, что он ещё сказал за время своего правления? И что, всё сбылось?
      "Пусть только попробуют..." - уже несмываемое пятно на всю жизнь.
      А "Кто нас обидит, тот дня не проживёт"? Или "удвоение ВВП" за сколько-то там лет?
      Так что если это и доказательство, то от противного.
  10. sledak Офлайн
    sledak Сегодня, 12:20
    +16
    Выполнение предвыборного обещания заниматься внутренними делами и социальными вопросами:
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 12:30
      -2
      В нирване, что ли? smile
      1. vadsonen Офлайн
        vadsonen Сегодня, 14:51
        +1
        Покуримши Хитрого Плана Путина.
  11. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:43
    +7
    Почему про заботу о пенсионерах не вспомнили до 18 марта?

    Вот тут идёт подмена понятий. О пенсионерах к 18 марта как раз позаботелись. Они и есть основной голосующий электорат. Весь кипиш касается не их, а тех кто готовился стать пенсионером.
    Собственно, реакция на события уже наступила. И касается она не демонстраций в виде упраляемого псевдокоммунистами протеста, а резкого изменения тактики набора персонала коммерческими структурами и финансового поведения "неслучившихся пенсионеров".
    Компании дружно переходят на срочные контракты с сотрудниками предпенсионного возраста, чтобы избежать проблем с увольнением. А сами потенциальные пенсионеры всех возростов начинают накопление на старость не через пенсионный фонд, а через процентный депозит в банке, чтобы потом выйти на пенсию когда они сами захотят и выплачивать пенсии самим себе. Ну а кто не зарабатывает столько, чтобы откладывать, тому только остаётся записываться на мероприятия к Геннадию Андреевичу и запомнить фамилии Медведева, Силуанова и Голиковой для речёвок.
    1. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 14:19
      +5
      И да, добавлю. Если вместо пенсионного фонда деньги понесут в банки, то государству придется еще больше перечислять трасферы. Таким образом Правительство может получить совершенно обратный эффект.
  12. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:47
    -16
    Смотрите, мне далеко за 40. Я вместе с Вами попадаю под эту пенсионную реформу. Почему эта реформа меня не расстраивает? Во первых я жить собераюсь минимум до 100, но на что-то от государства не расчитываю. Лично я в государство не вложил ни копейки. Время своё да, но ни копейки. Напротив, государство меня обучило дав полное среднее образование и.т.д... Отчисление в ПФ давно пора переименовать в налог на содержание пенсионеров. Так будет честнее. Смысл в чём. Лично мне государство ничего не должно. Поставило на ноги и спасибо. Дальше сам smile
    1. Винни76 Офлайн
      Винни76 Сегодня, 13:58
      +13
      Цитата: Sadko88
      Лично я в государство не вложил ни копейки.

      Что и НДС? И акцизы. И налоги. Вы питаетесь воздухом, живёте в картонной коробке? Имхуется мне, государство таки в плюсе.
      Я уж не говорю про искусственные налоги на ОСАГО, на жадных гаишников, поборы в школе, медосмотры и тп. Это только в нашей стране квалифицированный специалист может прокормить только себя и кота. Зато у Кудрина с Медведевым все пучком.
      1. gukoyan Офлайн
        gukoyan Сегодня, 16:26
        0
        "Это только в нашей стране квалифицированный специалист может прокормить только себя и кота..."
        Поэтому не удивительно что квалифицированные спецы за бугор уезжают где их и ценят за ум.
    2. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 14:06
      +9
      Трепло. Или тролль на зарплате.
    3. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 14:15
      +6
      Цитата: Sadko88
      Лично я в государство не вложил ни копейки.

      налоги государству не платите ?
    4. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 14:22
      +7
      Лично мне государство ничего не должно. Поставило на ноги и спасибо.

      Напишите это в Пенсионный фонд. Через 20 лет они вспомнят об этой бумажке.
    5. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 14:43
      +5
      Молодец что сам! А вокруг тебя все как жеребцы скачут? С возрастом здоровее становятся? Я вот смотрю на многих за 50, какие с них работники? Дышат через раз и ходят рывками. Падает зрение, слух, скачет давление, артроз, варикоз, повышенная утомляемость и низкая физическая выносливость, ... . Какие с них в баню работники? Часа 4 в день они ещё с горем пополам отработают. Но это ещё смотря на какой работе. В магазине много продавцов- кассиров за 50 ? В мелких магазинчиках может ещё и крутятся колобки- пенсионерки, а в крупных? Да и сам ты на каких дам заглядываешся? Все на тех кому за 70?
  13. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:56
    +6
    Цитата: НасРать
    Зачем путину эта реформа? Рейтинг высокий, пиарься дальше и на покой - со звездой героя и всенародной любовью...

    ------------------------
    По его выступлению я понял, что у нас в стране Путин не решает абсолютно ничего. Он такой старший боярин и смотрящий над боярами. Власть в стране де факто принадлежит Грефу, Чубайсу, Кудрину со стороны финансового либерального блока и со стороны олигархата Сечину, Миллеру, Мордашову ну те, кто рангом чуть пониже. Потому что Путин вышел со своим "прошу отнестись с пониманием" и напрямую поведал нам кому он служит на самом деле и чем он на самом деле является. "Рейтинг Путина"-это своего рода индульгенция олигархам на дальнейшее разграбление страны, якобы такая нерушимая легитимность.
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 13:31
      +2
      Цитата: Altona
      Цитата: НасРать
      Зачем путину эта реформа? Рейтинг высокий, пиарься дальше и на покой - со звездой героя и всенародной любовью...

      ------------------------
      По его выступлению я понял, что у нас в стране Путин не решает абсолютно ничего. Он такой старший боярин и смотрящий над боярами. Власть в стране де факто принадлежит Грефу, Чубайсу, Кудрину со стороны финансового либерального блока и со стороны олигархата Сечину, Миллеру, Мордашову ну те, кто рангом чуть пониже. Потому что Путин вышел со своим "прошу отнестись с пониманием" и напрямую поведал нам кому он служит на самом деле и чем он на самом деле является. "Рейтинг Путина"-это своего рода индульгенция олигархам на дальнейшее разграбление страны, якобы такая нерушимая легитимность.

      Каждый волен думать, в этом вопросе, как позволяет его воображение... Грефу, Чубайсу, Кудрину и власть в стране? - смешно... готовили их коммунисты для передела собственности СССР - это точно! Но как "инструмент" в руках КГБ... Собственно так все и вышло...
      Чубайс в 1987 году участвовал в основании ленинградского клуба «Перестройка». В середине 1980-х годов — лидер неформального кружка демократически настроенных экономистов Ленинграда, созданного группой выпускников экономических ВУЗов города
      В 1990 году заместитель, затем первый заместитель председателя исполкома Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака
      Сами понимаете, что такие вещи при СССР без одобрения КГБ и ЦК КПСС не проходили...
      А всякие Миллеры и прочие - это просто "смотрящие"...

    2. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 14:09
      +4
      Скорее уж он актёр, исполнитель роли президента.
      А какие у нас нынче сценаристы и режиссёры, знает каждый, кто хоть изредка включает телевизор.
      Так что не стреляйте в пианиста...
  14. Sovetskiy Офлайн
    Sovetskiy Сегодня, 12:57
    +6
    Почему про заботу о пенсионерах не вспомнили до 18 марта?

    Почему не вспомнили? Вспомнили. Из доклада МВФ:

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ДОКЛАД ПЕРСОНАЛА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 2017 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ IV
    15 июня 2017 года

    Позиция официальных органов

    16. Официальные органы привержены проведению бюджетной консолидации
    ….Однако они признали, что связывающее действие этого механизма может оказаться недостаточно строгим, поскольку он не предусматривает ограничения на привлечение заемных средств. Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены:
    i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов;
    ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию;
    iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста.
  15. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 13:01
    +8
    "Почему" да "почему"....да-по "кочану"....
    1. gukoyan Офлайн
      gukoyan Сегодня, 16:17
      +2
      И зп у него хорошая, и пенсия достойная его ждёт)
  16. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 13:06
    -14
    А весь негатив от кого? Дали тирранозаврам смартфоны. Из чего он сделан, кем произведён и почему его цена такая не понимаем, но приложения освоили, на которых принялись дружно критиковать своё правительство. Соучаствуя в прибыли другого.
  17. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:07
    +10
    Цитата: Sadko88
    Смотрите, мне далеко за 40. Я вместе с Вами попадаю под эту пенсионную реформу. Почему эта реформа меня не расстраивает? Во первых я жить собераюсь минимум до 100, но на что-то от государства не расчитываю.

    -------------------------
    Непонимание роли государства как таковой у вас. Бог создал людей разными физически и умственно, не каждый организм способен спокойно доработать до 65, в том числе и условия труда разные у людей. Вам не нужно, другому человеку это нужно. Почему вы судите по себе? Вы такой эгоист? Вот вы решили так обозначить свою позицию. Власть уничтожает рабочие места и отнимает возможности социального маневра у людей. Ну а когда вы выйдете в пенсионный возраст, вы уверены, что ваши деньги сохранятся? Вы уверены, что у вас не будет возрастного слабоумия? Вы, как говорится, такими заявлениями просто не учитываете возрастные риски, как физиологические так и социальные. Мы живем в обществе, а не террариуме, но нам предлагают жить в террариуме.
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 13:23
      -11
      Никак нет. Это Вы судите по себе. Я призываю долго жить, вы, как эгоист решивший не доживать сопротивляетесь. Риски есть всегда. Я вот планирую жить не менее 100 лет но не пройду мимо возможности защитить третьих лиц рискуя собой. У нас казаков так, у кого то иначе. Мне важно мирное общество в моей стране без войны. Для того живём. Всё остальное лирика и вакуум...
    2. Матроскин Офлайн
      Матроскин Сегодня, 14:36
      +7
      По моему мы уже живём в террариуме. Вот и уважаемый Sadko88, без условно яркая индивидуальность. Доморощенные социал-дарвинисты говорили же о 30млн. не вписавшихся в рынок. Сейчас происходит окончательный демонтаж советских социальных достижений. Дальше, по моему, будет уже происходить фашизация государства, все признаки есть. Не хватает одного признака... террора в отношении бастующих рабочих (забастовок нет)... посмотрим. Хотя в 16м году росгвадия провела учения и по легенде учений, в транспортном цехе города Златоуст Челябинской области началась забастовка рабочих, "которым несколько месяцев не выплачивали зарплату".
      Напомню Димитров: Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции.
      1. Sadko88 Онлайн
        Sadko88 Сегодня, 16:46
        0
        Предпринимателель это капиталист или социалист? Закон соблюдает если, а это ведущие корпорации страны однозначно, рабочие места даёт, налоги платит? На налоги строют армию, выплачивают пенсии итд.
    3. Матроскин Офлайн
      Матроскин Сегодня, 15:01
      0
      Кстати. В разделе Аналитика всерьёз сейчас обсуждается расовая теория (Гибель Севера. О вымирании белой расы). Какие замечательные разминки для умов)) Честно говоря страшновато мне.
      1. Sadko88 Онлайн
        Sadko88 Сегодня, 16:14
        -1
        Да нет никаких рас кроме человека. Единственный кто произошел от обезьяны, сам Дарвин. Человек имеет свойство меняться в зависимости от места проживания. Не сразу. Из поколения в поколение. Организм приспосабливается. Получаем ту внешность, под какую природа заточила. Текстуры разные и характер, но люди все одинаковые.
  18. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 13:20
    +3
    . Наивный вопрос: Почему про заботу о пенсионерах не вспомнили до 18 марта?

    Желательно 18 марта 199.. Тогда всем все равно было и никто никого не спрашивал. Тогда, наверное, не вспомнили потому что вообще ее платить не собирались. Мы уже построили "светлый капитализм" wassat это ирония такая
  19. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:24
    +1
    Власть не опирается на пенсионеров, многие из которыз не доживают от выборов до выборов. Именно поэтому их пенсии сегодня достаточны на очень спартанское существование, и не более. И в перспективе опорой власти будут оставаться трудоспособные граждане, а пенсионеры будут оставаться беззащитны, как в данной ситуации с обещанной новой пенсионной реформой. И что с этим поделать request трудно представить.
  20. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 13:25
    +1
    Плюшевый делает вид типа заботится о населении, а на самом деле ему пофиг...
    1. Винни76 Офлайн
      Винни76 Сегодня, 14:03
      +6
      Мало им официальных миллионов. Ещё и на снабжении росгвардии надо накрысятничать.
      1. gukoyan Офлайн
        gukoyan Сегодня, 14:39
        +4
        Конечно, кто будет митингующих старушек в ПАЗики закидывать и бить безобидных, которые пришли высказать свой законный протест
  21. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 13:31
    -9
    В 90-е годы никто не платил налоги. Но пенсию за 90-е все хотят получать. Можнл и дальше дискутировать о том, кем управляется Путин, придумывать истории о истребление народа, а можно посчитать сколько работающих сейчас, а сколько пенсионеров. А есть еще и военные пенсионеры, которые в 45 вышли на пенсию. Так что реформа нужна по-любому.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 13:42
      +13
      Цитата: Moskovit
      В 90-е годы никто не платил налоги... Так что реформа нужна по-любому.

      Убедительная просьба, пишите, пожалуйста, от своего имени: "я не платил налоги... мне нужна пенсионная реформа".

      Десятки миллионов "горбатились" и налоги платили исправно в те же 90-е, при этом людям ещё и зарплату не выдавали месяцами при той драконовской инфляции.
      1. Moskovit Офлайн
        Moskovit Сегодня, 14:16
        -9
        Знаете, вы тоже от лица десятков миллионов не говорите. Я в это время горбатился и видел как кто платил.
        1. Володин Офлайн
          Володин Сегодня, 14:53
          +4
          Цитата: Moskovit
          Я в это время горбатился и видел как кто платил.


          Ну если лично видели, то это, конечно, меняет дело...

          А человека, который реально горбатился, платил, а вдобавок прошёл через обещания в виде ваучеров, ГКО и оптимизаций, и после всего этого одобряет предложенную пенсионную реформу, можно назвать, разве что, неисправимым оптимистом.
          1. Moskovit Офлайн
            Moskovit Сегодня, 15:02
            -7
            Вы можете предложить что-то другое при отрицательной динамике роста населения и стремительного старения рабочего населения? Или как Зюганов повторять популистские лозунги. Он то себе нормально наскирдовал. Реформа необходима, ибо начнутся тебе 90-е с многомесячными задержками пенсий.
            1. Володин Офлайн
              Володин Сегодня, 15:12
              +6
              Цитата: Moskovit
              при отрицательной динамике роста населения и стремительного старения рабочего населения?

              Не понял Вас. А что, после повышения пенсионного возраста рабочее население помолодеет?

              Повторюсь, но когда-то с такой же уверенностью, как Вы это демонстрируете сейчас по пенсионной реформе, говорили, что альтернативы ваучерной приватизации нет. После этого оказалось, что в стране появился десяток-другой владельцев всех национальных богатств (олигархов) и миллионы таких, как я и Вы - которых просто обманули этими нелепыми бумажками.

              Поэтому моё предложение выглядит предельно просто: не обсуждать пенсионную реформу кулуарно, не делать это с приглашением исключительно тех, кто двумя руками за повышение пенсионного возраста, полностью игнорируя мнения тех экономистов, которые предлагают десятки альтернатив, а для начала выстроить прозрачное обсуждение - с отражением всех плюсов и минусов. Чтобы люди хотя бы сами могли видеть, кто и что конкретно предлагает. Иначе получится очередная чёрная дыра "Пенсионный фонд 2.0".
              1. reservist Офлайн
                reservist Сегодня, 16:39
                0
                Цитата: Володин
                не обсуждать пенсионную реформу кулуарно, не делать это с приглашением исключительно тех, кто двумя руками за повышение пенсионного возраста, полностью игнорируя мнения тех экономистов, которые предлагают десятки альтернатив, а для начала выстроить прозрачное обсуждение - с отражением всех плюсов и минусов

                +1
                немцы уже по второму разу проходят через повышение пенсионного возраста, после обсуждения в бундестаге разных вариантов (от завезти в страну ещё несколько миллионов турок и до ... опять повысить возраст), т.е. публичного обсуждения с цифрами и выкладками, все-таки решили повышать через пять лет по одному месяцу в год ...

                Цитата: Moskovit
                Или как Зюганов повторять популистские лозунги.

                а где обсуждения/дебаты, на которых тот же Зюганов, да и не только он, с цифрами обосновывал бы свою позицию ?
            2. reservist Офлайн
              reservist Сегодня, 16:08
              0
              Цитата: Moskovit
              Вы можете предложить что-то другое при отрицательной динамике роста населения

              не с того начинают, для начала нужно было разобраться с "серыми" зарплатами (отменить регрессионное налогообложение для социальных налогов)

              и стремительного старения рабочего населения?

              так уж и "стремительного" ?
              вот повышение пенсионного возраста будет действительно "стремительным", особенно для мужского населения, у которого срок дожития на пенсии наверно станет чуть-чуть больше, чем в Таиланде ...
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 14:51
      +7
      А что? У нас пенсии соперничают с зарплатой чиновников? Или превышают их? Может изменить источники финансирования пенсий и зарплат чиновников? Пенсии платить из бюджета как чиновникам, а чиновникам платить из отчислений как пенсионерам. Почему нет?
  22. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:34
    +7
    Цитата: Sadko88
    Никак нет. Это Вы судите по себе. Я призываю долго жить, вы, как эгоист решивший не доживать сопротивляетесь. Риски есть всегда. Я вот планирую жить не менее 100 лет но не пройду мимо возможности защитить третьих лиц рискуя собой. У нас казаков так, у кого то иначе. Мне важно мирное общество в моей стране без войны. Для того живём. Всё остальное лирика и вакуум...

    -------------------------------------
    Я не сужу по себе, просто я работаю на производстве и вижу как живут и доживают люди различных профессий-литейщики, сварщики, станочники, слесари, кузнецы, водители. Войну непонятно для чего вы приплели, это к делу не относится, а если вы хотите о войне, то к состоянию войны приводят противоречия капитализма, которому вы потакаете такими вот рассуждениями. И ваша казацкая шашка-это слабое и никчемное оружие в нынешней войне. Тем более всех третьих лиц вы защитить не сможете, для этого и существует государство с его мощным военым, медицинским, экономическим и монетарным аппаратом. Кстати, социализм и предусматривал принцип "от каждого по способностям, каждому по потребностям". То есть, давалось, если есть потребность, если понимать буквально.
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 14:15
      +2
      Вы серьёзно верите, что 88 в нике данного персонажа означает поцелуй, а не год рождения?
      1. Матроскин Офлайн
        Матроскин Сегодня, 15:17
        +2
        good Не обратил внимание. А то думаю, что же смущает в его суждениях.
  23. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:36
    +8
    Цитата: Berkut24
    И касается она не демонстраций в виде упраляемого псевдокоммунистами протеста

    ---------------------------
    А каких вам коммунистов надо? Каких-то идеально лабораторных? Которые прискачут в пыльных будденовских шлемах и вы их признаете коммунистами. Это нормально, что люди протестуют и организуют протест, так и должно быть и во многих странах это происходит. Власть сама решила покачать свою лодку, никто господина Путина о такой "заботе о людях" не просил, кроме его камарильи.
  24. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 13:41
    +2
    Кратко про пенсионную реформу https://fishki.net/anti/2647262-pro-pensionnuju-reformu---sovsem-kratko-dlja-dibilov.html winked
  25. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 13:51
    +6
    Двадцать пять миллионов новых рабочих мест уже давно созданы, г-н Путин врать не станет.
    Туда же пойдёт и вся забота о пенсионерах.
    1. gukoyan Офлайн
      gukoyan Сегодня, 14:47
      +3
      ...и становится интересно, почему 22 миллиона населения, в стране, которые за чертой бедности не работает на этих созданных местах? Видимо ваш Господин слегка набрехал где-то...
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 14:54
      +6
      И ВВП удвоили, и Китай догнали и перегнали! Нас не догонят!
      1. gukoyan Офлайн
        gukoyan Сегодня, 16:13
        +1
        Про экономику и науку не стоит забывать)
  26. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:54
    +8
    Цитата: НасРать
    Каждый волен думать, в этом вопросе, как позволяет его воображение... Грефу, Чубайсу, Кудрину и власть в стране? - смешно... готовили их коммунисты для передела собственности СССР - это точно! Но как "инструмент" в руках КГБ... Собственно так все и вышло...

    ---------------------------
    У вас как обычно каша в комментариях, собственно как и в голове. Настоящие коммунисты не занимаются переделом собственности. Все упоминаемые вами "коммунисты", которые в верхах, стали перерожденцами и многие из них специально пробивались в партию, чтобы сделать карьеру, все они в 1991 году стали демократами. Вы либо специально катите бочку на коммунистов либо не знаете как там было на самом деле. Если вам не нравятся коммунисты, то не надо так пренебрежительно относится. Коммунисты построили и отстояли страну, если вы не помните. Впрочем, вам уже засорили голову буржуазной пропагандой и вам уже все равно на историю страны.
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Altona
      Коммунисты построили и отстояли страну, если вы не помните.


      Это точно отстояли при Сталине, остальные(после него) коммунисты ее сдали с потрохами... иначе не было бы 90-х..
      О каких перерожденцах Вы говорите? Те что руководили Партией и страной начиная с 1953г? Как жеж партия такое допустила? А, я Вам отвечу - сгнила. И теперешние "коммунисты" такие же сгнившие...Да же по тому, что перекладывают ответственность за развал страны на каких то "перерожденцев", и коммунисты ни когда не признаются, что это под их руководством была развалена страна СССР, дабы поделить имущество!
  27. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 15:43
    +1
    Почему?!?!?! Сами же и ответили : Наивный вопрос!