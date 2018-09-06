Добрались и до радара. Начались испытания бортовой аппаратуры ДРЛО А-100
Специалисты холдинга "Росэлектроника", входящего в "Ростех", в рамках работ по самолету А-100 "Премьер", начали предварительные испытания бортового оборудования многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, разведки, оповещения и управления, передает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех".
Как сообщается, работы начались в соответствии с утвержденным графиком. Проведен монтаж новейшей бортовой аппаратуры и установлен антенный обтекатель с радиотехническим и радиолокационным оборудованием. Испытания будут проводиться с помощью летающей лаборатории А-100ЛЛ, которая активно используется для работ по испытанию радиоэлектроники самолета. На различных этапах было выполнено около 10 полетов для испытаний различной аппаратуры. До этого уже были проведены наземные приемо-сдаточные и предварительные испытания бортового радиотехнического комплекса, а также ресурсные, статические и частотные тесты. Летающая лаборатория А-100ЛЛ создана на базе самолёта А-50.
Ранее сообщалось, что новейший авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" в скором времени приступит к государственным испытаниям после проведения наземных и летных испытаний бортовой радиоэлектроники.
Как сообщается, работы начались в соответствии с утвержденным графиком. Проведен монтаж новейшей бортовой аппаратуры и установлен антенный обтекатель с радиотехническим и радиолокационным оборудованием. Испытания будут проводиться с помощью летающей лаборатории А-100ЛЛ, которая активно используется для работ по испытанию радиоэлектроники самолета. На различных этапах было выполнено около 10 полетов для испытаний различной аппаратуры. До этого уже были проведены наземные приемо-сдаточные и предварительные испытания бортового радиотехнического комплекса, а также ресурсные, статические и частотные тесты. Летающая лаборатория А-100ЛЛ создана на базе самолёта А-50.
Ранее сообщалось, что новейший авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" в скором времени приступит к государственным испытаниям после проведения наземных и летных испытаний бортовой радиоэлектроники.
- Использованы фотографии:
- ТАНТК им. Бериева
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