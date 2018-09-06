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Добрались и до радара. Начались испытания бортовой аппаратуры ДРЛО А-100

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Специалисты холдинга "Росэлектроника", входящего в "Ростех", в рамках работ по самолету А-100 "Премьер", начали предварительные испытания бортового оборудования многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, разведки, оповещения и управления, передает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех".

Добрались и до радара. Начались испытания бортовой аппаратуры ДРЛО А-100


Как сообщается, работы начались в соответствии с утвержденным графиком. Проведен монтаж новейшей бортовой аппаратуры и установлен антенный обтекатель с радиотехническим и радиолокационным оборудованием. Испытания будут проводиться с помощью летающей лаборатории А-100ЛЛ, которая активно используется для работ по испытанию радиоэлектроники самолета. На различных этапах было выполнено около 10 полетов для испытаний различной аппаратуры. До этого уже были проведены наземные приемо-сдаточные и предварительные испытания бортового радиотехнического комплекса, а также ресурсные, статические и частотные тесты. Летающая лаборатория А-100ЛЛ создана на базе самолёта А-50.


Ранее сообщалось, что новейший авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" в скором времени приступит к государственным испытаниям после проведения наземных и летных испытаний бортовой радиоэлектроники.
Использованы фотографии:
ТАНТК им. Бериева
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5 комментариев
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  1. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 12:23
    +3
    Ну что же можно сказать - новость хорошая, в добрый путь А-100. Таких машин нам надо с десяток - догляд нужен за "партнерами" по всем направлениям! soldier
  2. XiaoTou Офлайн
    XiaoTou Сегодня, 12:31
    +3
    Красавец!!!
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 13:29
      +1
      Красавец - спору нет!
      Но как это все летает?
      Ума не приложу.
      1. _Ugene_ Офлайн
        _Ugene_ Сегодня, 14:07
        +4
        да ладно вам, тут совсем никаких проблем для полета нет, если уж такое летает -
  3. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 17:22
    0
    Вращаяющаяся антенна - это вчерашний день!Надо что-то новенькое, типа АФАР или РОФАР...