На «Северной верфи» рассказали о ходе строительства новых кораблей
Гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев рассказал РИА Новости о сроках передачи российскому флоту трех боевых кораблей, в том числе головного корвета нового проекта «Дерзкий».
По словам Пономарева, третий и четвертый фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» проекта 22350 будут введены в эксплуатацию в ранее намеченные сроки – до конца 2021 и 2022 годов соответственно.
Он напомнил, что головной корабль «Адмирал Горшков» был передан флоту в июле текущего года. Второй фрегат – «Адмирал Касатонов» – выходит на испытания. Его передача запланирована на 2019 год.
Пономарев подчеркнул, что проблема с двигателями, которые ранее производились на Украине, решена – в 2019 году предприятие получит от «Сатурна» первые газотурбинные установки.
Что касается головного корвета «Дерзкий», строящегося по новому проекту 20386, то он будет введен в эксплуатацию на рубеже 2021/22 годов, сказал гендиректор.
Он отметил, что основное отличие нового корвета от ранее выпускавшихся (в том числе от проекта 20385) заключается в модульности его вооружения.
Пономарев подчеркнул также, что по договоренности с военными на головном корвете будут проведены все необходимые ОКР с тем, чтобы потом можно было построить всю серию в срок без глобальных изменений проекта.
Напомним, корвет «Дерзкий» проекта 20386 был заложен в 2016 году. К настоящему времени на «Северной верфи» уже построены 4 корвета проекта 20380 и два – проекта 20385.
По словам Пономарева, третий и четвертый фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» проекта 22350 будут введены в эксплуатацию в ранее намеченные сроки – до конца 2021 и 2022 годов соответственно.
Он напомнил, что головной корабль «Адмирал Горшков» был передан флоту в июле текущего года. Второй фрегат – «Адмирал Касатонов» – выходит на испытания. Его передача запланирована на 2019 год.
Пономарев подчеркнул, что проблема с двигателями, которые ранее производились на Украине, решена – в 2019 году предприятие получит от «Сатурна» первые газотурбинные установки.
Что касается головного корвета «Дерзкий», строящегося по новому проекту 20386, то он будет введен в эксплуатацию на рубеже 2021/22 годов, сказал гендиректор.
Он отметил, что основное отличие нового корвета от ранее выпускавшихся (в том числе от проекта 20385) заключается в модульности его вооружения.
Пономарев подчеркнул также, что по договоренности с военными на головном корвете будут проведены все необходимые ОКР с тем, чтобы потом можно было построить всю серию в срок без глобальных изменений проекта.
Напомним, корвет «Дерзкий» проекта 20386 был заложен в 2016 году. К настоящему времени на «Северной верфи» уже построены 4 корвета проекта 20380 и два – проекта 20385.
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- Судостроительный завод "Северная верфь"
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