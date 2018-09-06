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На «Северной верфи» рассказали о ходе строительства новых кораблей

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Гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев рассказал РИА Новости о сроках передачи российскому флоту трех боевых кораблей, в том числе головного корвета нового проекта «Дерзкий».



По словам Пономарева, третий и четвертый фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» проекта 22350 будут введены в эксплуатацию в ранее намеченные сроки – до конца 2021 и 2022 годов соответственно.


Он напомнил, что головной корабль «Адмирал Горшков» был передан флоту в июле текущего года. Второй фрегат – «Адмирал Касатонов» – выходит на испытания. Его передача запланирована на 2019 год.

Пономарев подчеркнул, что проблема с двигателями, которые ранее производились на Украине, решена – в 2019 году предприятие получит от «Сатурна» первые газотурбинные установки.

Что касается головного корвета «Дерзкий», строящегося по новому проекту 20386, то он будет введен в эксплуатацию на рубеже 2021/22 годов, сказал гендиректор.

Он отметил, что основное отличие нового корвета от ранее выпускавшихся (в том числе от проекта 20385) заключается в модульности его вооружения.

Пономарев подчеркнул также, что по договоренности с военными на головном корвете будут проведены все необходимые ОКР с тем, чтобы потом можно было построить всю серию в срок без глобальных изменений проекта.

Напомним, корвет «Дерзкий» проекта 20386 был заложен в 2016 году. К настоящему времени на «Северной верфи» уже построены 4 корвета проекта 20380 и два – проекта 20385.
Использованы фотографии:
Судостроительный завод "Северная верфь"
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9 комментариев
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  1. seti Офлайн
    seti Сегодня, 12:33
    +6
    Если это так то это та самая информация которую многие из нас ждали "Сатурн" наконец то смог произвести то импортозамещение которое назрело еще в 2008 году. Конечно есть вопросы по качеству изготовления и не будет ли новых срывов по окончательной передачи заказчику но даже такая инфа вселяет радость.
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 12:41
      +5
      Готовы газотурбинные установки (ГТУ) М90ФР, которые вместе с дизельными двигателями и редукторами являются составной частью дизель-газотурбинных агрегатов М55Р. Силовую установку кораблей укомплектуют редукторами производства петербургской «Звезды». В настоящее время турбины есть, а двигателей для фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» проекта 22350 ещё нет, редукторы пока не готовы. С коломенскими дизелями 10Д49, которые являются составной частью дизель-газотурбинных агрегатов М55Р, проблем в части импортозамещения нет. После того как будут готовы редукторы произведут сборку М55Р на испытательном стенде ОАО «НПО «Сатурн».
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 12:58
        +1
        Цитата: Аристарх Людвигович
        В настоящее время турбины есть, а двигателей для фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» проекта 22350 ещё нет, редукторы пока не готовы.

        Судя по всему это и есть причина, такого позднего срока сдачи обоих фрегатов. Ведь заложили их еще в 2012 и 2013 соответственно hi
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 13:09
          +3
          Цитата: Стирбьорн
          Ведь заложили их еще в 2012 и 2013 соответственно

          Михаил hi Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка М55Р фрегата проекта 22350 была совместной российско-украинской разработкой. Значимую часть установки, в том числе редукторы, производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота. После событий 2014 года на востоке Украины и присоединения к России Крыма российско-украинское военно-техническое сотрудничество было свернуто. С 2014 года украинские комплектующие стараются заменить отечественными, чем сейчас активно занимаются специалисты. Задача эта — трудоемкая, дорогостоящая и кропотливая, но вполне решаемая.
        2. g1v2 Офлайн
          g1v2 Сегодня, 14:22
          0
          Главная причина была в том, что пока не было движков и Горшкова не сдали , смысла форсировать стр-во Головко и Исакова не было. Тк все равно они стояли бы несколько лет и ждали движков . Плюс возможны были бы переделки по рез-там испытаний Горшкова. В то же время у СВ строится 5 корветов , на которые можно бросить силы.По 2 проекта 20380 и 20385 и один 20386 . Плюс разведчика они в этом году сдали. Плюс траулеры строят. Тч есть куда персонал перекинуть.
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 13:09
      +2
      Цитата: seti
      Если это так то это та самая информация которую многие из нас ждали "Сатурн" наконец то смог произвести то импортозамещение которое назрело еще в 2008 году.

      "Сатурн" ещё год назад показал и работающий испытательный комплекс, и опытный корабельный ГТД. Теперь главное, чтобы нормально перешли от опытного изделия к серийному выпуску.
  2. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 13:50
    +1
    Что касается головного корвета «Дерзкий»...

    Первый корвет проекта 20386 будет оснащаться следующим вооружением:
    Универсальной автоматической артиллерийской установкой А190 калибра 100 мм, которая будет установлена в новой сплюснутой башне;
    На борту корабля будут установлены два ракетных комплекса «Уран» либо «Уран-У», которые предназначаются для поражения кораблей противника на расстоянии от 130 до 260 км. Возможно, что это будет ракетный комплекс «Калибр», ракеты которого способны поражать надводные корабли на расстоянии до 375 км. Для того, чтобы снизить заметность данных комплексов, они спрятаны в походном положении корабля за специальными щитами, которые расположены в центральной части надстройки корабля;
    В носовой части корвета расположены пусковые установки ЗРК «Редут». Они служат для уничтожения воздушных целей, как на средних, так и на малых дистанциях;
    В средней части корпуса побортно будут установлены специальные пусковые установки комплекса «Пакет-НК». Данный комплекс предназначен для противоторпедной защиты корвета;
    На корме с двух сторон от бортов будут расположены автоматические шестиствольные артиллерийские установки, предназначенные для отражения атак пиратов, диверсантов, а также расстрела плавающих мин.
    Кроме этого, на борту корвета «Дерзкий» будет размещён корабельный вертолёт КА-27 и несколько беспилотных летательных аппаратов вертолётного типа «Горизонт».
    1. Alex777 Офлайн
      Alex777 Сегодня, 15:29
      +2
      Что касается головного корвета «Дерзкий»...

      Последняя картинка чумовая. Но пушку придется вернуть. laughing
      Да и ПВО корвету, в носовой части, пригодится однозначно.
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 15:34
        +1
        Цитата: Alex777
        ...Но пушку придется вернуть...

        ...Понял hi