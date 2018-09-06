Новости

Пока с Д-436ТП от "Мотор-Сич". ТАНКТ им. Бериева предложит две версии Бе-200

20
Самолет-амфибия Бе-200 сможет останавливаться на воде без глиссирования, заявил в ходе международной выставки Гидроавиасалон-2018", которая проходит в настоящее время в Геленджике, гендиректор и генеральный конструктор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин.

Пока с Д-436ТП от "Мотор-Сич". ТАНКТ им. Бериева предложит две версии Бе-200


По словам Грудинина, в настоящее время конструкторами ТАНТК уже создано специальное реверсивное устройство, которое позволит облегчить задачу пилотам при посадке на воду, минуя этап глиссирования. Он пояснил, что глиссирование - это очень сложный режим посадки самолета, когда самолет удерживается на воде за счет ее скоростного напора, и требует от летчика колоссальной концентрации и мастерства. Новое устройство, в будущем установленное на Бе-200, позволит летчикам останавливать самолет без этого этапа.


Между тем, ТАНКТ им. Бериева, производящий Бе-200, предложит на рынок две версии воздушного судна. Как пояснили производители, одна версия будет оснащена российско-французским двигателем SaM146, а вторая - украинским Д-436.

В ТАНКТ заявили, что не прекращали работу с украинским предприятием "Мотор-Сич" и рассматривают возможность оснащения самолета-амфибии в будущем модернизированным двигателем Д436-148 украинского производства. В настоящее время Бе-200 также оснащается украинским двигателем Д-436ТП производства все того же "Мотор-Сич".

К 2020 году Объединенная двигателестроительная компания планирует провести ремоторизацию Бе-200, установив на него российско-французский двигатель SaM146.
Использованы фотографии:
ТАНТК им. Бериева
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
В Геленджике стартовал "Гидроавиасалон-2010"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

20 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 12:51
    +3
    Это же движок для Суперджетов. SaM 146... Хорошо локализованый...Зачем там МоторСич? У запорожцев серьезные проблемы. Они на 40% просели, и выхода там - не видно.
    1. Imper Офлайн
      Imper Сегодня, 13:13
      +5
      Таже шляпа этот двигатель, производят его в кооперации с французами, в России делают только холодную часть и сборку. Программа суперджет загнулась из-за сбоев в поставках запчастей в том числе к этим двигателям, хотя сам он не плохой, с хорошим ресурсом, хорошая топливная эффективность, но всё равно нужен свой двигатель этой размерности.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 13:44
        +1
        У хохлов нехрен покупать. Умерла, так умерла. negative
    2. Мух Офлайн
      Мух Сегодня, 13:25
      0
      Да, планировали "фрвнцуза", но после Мистралей свернули сотрудничество.Значит пробуют договориться вновь?
      А украинский движок вовсе не так уж плох- 2 случая со "сбором оливковых деревьев" это показали.
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 13:39
        +3
        Нужен еще третий вариант. Оба варианта с двигателем имеют риски. what
    3. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 14:02
      +1
      А свои двигатели ставить не пробовали? А то нашли на кого полагаться: вдруг французы снова не увидят "обстоятельств, позволяющих оплаченный товар передать"? Про Украину - вообще молчу.
      1. senima56 Офлайн
        senima56 Сегодня, 15:38
        0
        А где они? "Свои двигатели"? Нету!!! всё "разрабатываем, испытываем, доводим...." А движков "своих" НЕТУ!!!!
    4. Старый булка Офлайн
      Старый булка Сегодня, 16:29
      0
      SaM 146 на Бе-200 без сильных доработок и подготовки к эксплуатации в среде: - соленная вода/вода - не поставить. Для использования двигателей на самолетах амфибиях, его нужно «оморячивать», то есть он должен иметь возможность работать в условиях агрессивной среды. Доработать и подготовить к таким условиям эксплуатации .провести сертификацию дело не пары лет.. Плюс плановое кол-во амфибий сделает данный двигатель - золотым.

      Не зря заговорили про закрытия проекта Бе 200 и возрождение А-40 Альбатроса. А ветер дует просто... сама машина А-40 более перспективаня и движок на базе ПД-30 там применялся ,а он от Пермяков...

      Мое мнение: Бе-200 произвести запланированное кол-во ,движке от МоторСича на складах использовать под замены исчерпавших ресурс. Далее производить А-40.
      Но это мои мечты, как будет в практике - ВигВам его знает.
  2. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:54
    0
    Вообще не понятно заким хреном шасси, если есть возможность садиться на воду. Взлётную полосу проще подготовить и менее затратно. Крайний север исключение. И то, кто мешает добавлять соль? И сама Природа распорядилась так что ВПП есть там где люди живут.
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 13:29
      +1
      И то, кто мешает добавлять соль?

      В смысле лед топить? Полкилометра льда солью ? Это сарказм? no
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 13:46
        +1
        И волну останавливать руками laughing
        Цитата: Sadko88
        И сама Природа распорядилась...


        Самолеты и авто в утиль. Пересаживаемся на лошадей и альбатросов. laughing
      2. Sadko88 Онлайн
        Sadko88 Сегодня, 13:48
        0
        Дорого солить? Лыжи выручат
    2. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 14:00
      +2
      Для посадки на снег тяжелого самолета, его сначала выравнивают, создают оболочку льда сверху. На воду, оно, конечно, хорошо, особенно, когда штиль, а если шторм? А если лед плавает?.. Без шасси он в воде стоять постоянно, как корабль будет? Какое количество аэропортов имеют соответствующие коммуникации для гидросамолетов?.. Так что шасси - вещь необходимая...
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 15:37
        0
        Так что шасси - вещь необходимая...

        Однозначно. Я как бы на это и попытался намекнуть. А еще совершенно непонятно как техобслуживание проводить, как его по бетону таскать без шасси - это ж не сесна....
        1. Sadko88 Онлайн
          Sadko88 Сегодня, 16:01
          0
          Я не спорю, но проблемы выравнивать не вижу. Либо не дать ей замёрзнуть, либо выровнять замёрзшую. Замёрзшая вода выравнивается той же техникой что и каток выравнивает
  3. uav80 Офлайн
    uav80 Сегодня, 12:59
    0
    А как же Уфимское УМПО, они так то тоже д-436тп делают или делали..??
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 13:15
      +1
      только "мозги" и систему управления...
  4. Доктор Зорге Офлайн
    Доктор Зорге Сегодня, 13:07
    0
    Делайте выводы, как Россия не зависит от военных компонентов 404 и о каком освобождении Донбасса может идти речь.
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 13:25
      +1
      не зависит от военных компонентов 404

      Кто такие "военные компоненты"?
      И вообще какое отношение бе-200 имеет к МО?
      В общем иногда лучше молчать - минус Вам.
  5. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 15:35
    0
    К 2020 году? Следует добавить :может быть.... С двигателями ( любыми и для самолётов и для кораблей) надо решать окончательно! Не можем мы свою технику оснащать "иностранными" движками и уповать на то, что санкции не затронут поставки!