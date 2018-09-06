Пока с Д-436ТП от "Мотор-Сич". ТАНКТ им. Бериева предложит две версии Бе-200

Самолет-амфибия Бе-200 сможет останавливаться на воде без глиссирования, заявил в ходе международной выставки Гидроавиасалон-2018", которая проходит в настоящее время в Геленджике, гендиректор и генеральный конструктор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин.По словам Грудинина, в настоящее время конструкторами ТАНТК уже создано специальное реверсивное устройство, которое позволит облегчить задачу пилотам при посадке на воду, минуя этап глиссирования. Он пояснил, что глиссирование - это очень сложный режим посадки самолета, когда самолет удерживается на воде за счет ее скоростного напора, и требует от летчика колоссальной концентрации и мастерства. Новое устройство, в будущем установленное на Бе-200, позволит летчикам останавливать самолет без этого этапа.Между тем, ТАНКТ им. Бериева, производящий Бе-200, предложит на рынок две версии воздушного судна. Как пояснили производители, одна версия будет оснащена российско-французским двигателем SaM146, а вторая - украинским Д-436.В ТАНКТ заявили, что не прекращали работу с украинским предприятием "Мотор-Сич" и рассматривают возможность оснащения самолета-амфибии в будущем модернизированным двигателем Д436-148 украинского производства. В настоящее время Бе-200 также оснащается украинским двигателем Д-436ТП производства все того же "Мотор-Сич".К 2020 году Объединенная двигателестроительная компания планирует провести ремоторизацию Бе-200, установив на него российско-французский двигатель SaM146.