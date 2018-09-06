Знакомьтесь - МИКС. Ростех создал новую систему связи для кораблей

ПАО "Интел", входящее в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработало новейший многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, предназначенный для использования на кораблях. В комплекс входят базовые станции, мобильные телефоны и специальные датчики физиологического состояния членов экипажа, говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения".Новейший комплекс, предназначенный для обеспечения беспроводной связи на надводных и подводных кораблях, полностью создан на отечественной программно-аппаратной платформе и планируется к принятию на вооружение Минобороны России. Ранее на судах использовалась только стационарная внутриобъектовая связь, значительно снижающая скорость обмена информацией.Новинка является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную защищенную связь с бесшовным роумингом. Комплекс МИКС обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, телефонную связь и видеонаблюдение, обеспечивает с помощью датчиков мониторинг физического состояния и местонахождения членов экипажа. Кроме того, с помощью комплекса обеспечивается трансляция видеоконтента в каюты экипажа. За пределами корабля с помощью нового комплекса можно поддерживать телефонную и телеграфную связь, устраивать видеоконференции и обмен различными данными.Комплекс представляет собой связанные подсистемы, настраиваемые под применение как в условиях одного корабля, так и целой эскадры. Он создан с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия морской воды и широкого диапазона температур.