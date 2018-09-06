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Знакомьтесь - МИКС. Ростех создал новую систему связи для кораблей

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ПАО "Интел", входящее в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработало новейший многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, предназначенный для использования на кораблях. В комплекс входят базовые станции, мобильные телефоны и специальные датчики физиологического состояния членов экипажа, говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения".

Знакомьтесь - МИКС. Ростех создал новую систему связи для кораблей


Новейший комплекс, предназначенный для обеспечения беспроводной связи на надводных и подводных кораблях, полностью создан на отечественной программно-аппаратной платформе и планируется к принятию на вооружение Минобороны России. Ранее на судах использовалась только стационарная внутриобъектовая связь, значительно снижающая скорость обмена информацией.


Новинка является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную защищенную связь с бесшовным роумингом. Комплекс МИКС обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, телефонную связь и видеонаблюдение, обеспечивает с помощью датчиков мониторинг физического состояния и местонахождения членов экипажа. Кроме того, с помощью комплекса обеспечивается трансляция видеоконтента в каюты экипажа. За пределами корабля с помощью нового комплекса можно поддерживать телефонную и телеграфную связь, устраивать видеоконференции и обмен различными данными.

Комплекс представляет собой связанные подсистемы, настраиваемые под применение как в условиях одного корабля, так и целой эскадры. Он создан с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия морской воды и широкого диапазона температур.
Использованы фотографии:
http://rostec.ru/
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2 комментария
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  1. kasatky Офлайн
    kasatky Сегодня, 13:42
    +3
    А теперь представьте эту статью в переводе на английский:
    Intel Corporation, part of the RosTech Сorporation .... :)))
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:15
      0
      Может и не интел