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На учениях в ЮВО задействовали бронепоезд

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В учениях Южного округа по материально-техническому обеспечению войск был задействован бронепоезд «Амур», сообщает Российская газета.



Специальный состав прошел по наплавному мосту через Волгу, длина которого составила около 370 метров. Это сооружение в ходе маневров было развернуто инженерами понтонно-мостового железнодорожного батальона.


При выполнении поставленных задач экипаж бронепоезда успешно отразил нападение условного противника. В ходе учебного боя было применено стрелковое оружие и установленные на последней платформе спаренные пушки ЗУ-23-2.

По данным газеты, в настоящее время только российская армия продолжает использовать бронепоезда. Это связано с тем, что страна обладает протяженными железнодорожными путями, которые необходимо оборонять.

Такая техника, например, с успехом использовалась во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Тогда кроме зенитных пушек в качестве дополнительного вооружения использовались БМП-2 и танки Т-62.

После урегулирования конфликта бронепоезда были выведены из региона и законсервированы. Ранее СМИ сообщали, что спецпоезда будут сняты с вооружения. Однако до сих пор «Амур» и его собрат «Байкал» регулярно принимают участие в учениях, проводимых на территории ЮВО.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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25 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 13:45
    +2
    Как то так наверное.
  2. консерватор Онлайн
    консерватор Сегодня, 13:47
    +3
    если на поезд поставить модуль от ТОРа, будет тема.
    Хотя бронепоезда спорное решение конечно.

    Надо проводить учения с БЖРК «Молодец»
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 14:14
      +2
      Ну да, сейчас артиллерийский бронепоезд маленько не в тему. Состав поезда же может меняться - вот вам модульность. На платформы можно поставить все что угодно - ТОРы, Панцири, Искандеры, даже наверно С-400 встанет, Калибры, Ониксы, РСЗО... Вариант с РЛС наблюдения тоже будет востребован. С нашей протяженностью жд это отличный элемент усиления любой группировки. Приехал, раскинул "уши", завел вооружение - попробуй сунься.
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 14:16
      +2
      Они пережили второе рождение в ходе обострившейся обстановки на советско-китайской границе в конце 60-х..Там и на УРы ставили старые танковые башни и многое другое..
  3. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:47
    +4
    К бронепоездам у меня какое-то культовое отношение, для просторов нашей страны они кажутся вечным оружием.
  4. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 13:48
    +5
    Ну ни шиша себе бронепоезд! Локомотив совсем без брони! Я современный бронепоезд представлял несколько иначе. Да и локомотивов наверно должно быть два, на случай повреждения. Больше на ремсостав с прикрытием похож.
    1. Копчёный Офлайн
      Копчёный Сегодня, 13:54
      +5
      Ну можно вот так
    2. Журба Офлайн
      Журба Сегодня, 14:26
      0
      Зимой в г. Свободный очень холодно.
      Л/ с там исключительно раздолбаи.
      Ч\ п - регулярно., дисцилина - о.
      Укреплённый паровоз был, а это вместо " стрёмного".
  5. Дважды майор Офлайн
    Дважды майор Сегодня, 13:54
    +3
    Чего то он как-то хиловато выглядит... А на паровоз чего, листов не хватило?
    1. rammjager Офлайн
      rammjager Сегодня, 14:02
      +1
      Походу его слепили из того,что было.Последние две платформы вообще не пришей к ... рукав.На первых тоже,что-то не наблюдается вооружения.В общем эрзац какой-то.Типичный шушпанцер:)
      1. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 14:53
        +2
        Цитата: rammjager
        Походу его слепили из того,что было.Последние две платформы вообще не пришей к ... рукав.На первых тоже,что-то не наблюдается вооружения.В общем эрзац какой-то.Типичный шушпанцер:)

        Просто это не весь БЕПО - в состав "Амура" входят 13 единиц. В полном составе он просто утопил бы мост.

        Технику с платформ сняли, ПМСМ, по той же причине. И тянет его, судя по всему, "чёрный" тепловоз.
        Кстати, на первой и последней платформах вооружения и не должно быть. Потому как это контрольные платформы - железнодорожный аналог минных тралов для борьбы с минами нажимного действия. Эти платформы для веса чаще всего загружают рельсами и шпалами (заодно и материал для ремонта пути всегда рядом).
  6. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 13:58
    +4
    В учениях Южного округа по материально-техническому обеспечению войск был задействован бронепоезд «Амур»

    ТАСС...........16 авг. 2016 г.
    Военные железнодорожники на учениях в Южном военном округе (ЮВО) возвели наплавной мост через Волгу - по сооружению длиной около 400 метров проехали воинский эшелон и бронепоезд.
  7. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 14:22
    -2
    Смешно конечно. Любой ПТРК расправится с этим поездом очень легко и быстро.
    Но для учений и показухи конечно пойдет.
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 14:42
      +2
      Этому может и сделает пару дырок. Но по сути, хорошо бронированному поезду, с активной защитой, с вооружением, ПТРК ни сделает ничего. Стандартные тележки выдерживает 60 тонн, усиленные и того больше. Вот и представьте десяток Абрамсов в связке. Если нормально развить эту тему, в радиусе поражения оружия этого поезда ВСЕ будет закапываться в грунт поглубже на уровне инстинктов, только заслышав перестук колес.
      1. AUL Офлайн
        AUL Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: Wedmak
        Если нормально развить эту тему, в радиусе поражения оружия этого поезда ВСЕ будет закапываться в грунт поглубже на уровне инстинктов, только заслышав перестук колес.
        Заслышав перестук, надо не зарываться в грунт, а просто подорвать полотно впереди, а когда поезд остановится - то и сзади. А потом расклевывать неподвижную мишень всем, что под рукой имеется!
        Тачанки тут как-то надежнее выглядят.
        1. Cetron Офлайн
          Cetron Сегодня, 16:48
          0
          Бронепоезда используются там, где другой тяжёлой бронетехнике не подъехать. Чем долбать собираетесь? В России полно мест, где ж\д единственный путь, даже танки не пройдут. А пехоту или десант кромсать - самое то.
  8. uav80 Офлайн
    uav80 Сегодня, 14:24
    +1
    В сильно урезанном составе и почему то с гражданским "тепловозом", нет не вагана-кухни, не спальных вагонов для солдат, не вагона-радиостанции, не вагона-глушилки, не крана, не платформ прикрытия...
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 16:02
      +2
      Цитата: uav80
      В сильно урезанном составе и почему то с гражданским "тепловозом", нет не вагана-кухни, не спальных вагонов для солдат, не вагона-радиостанции, не вагона-глушилки, не крана, не платформ прикрытия...

      А Вы на мост посмотрите. И прикиньте - если такой изгиб от пяти единиц, что же тогда будет, если выкатить на него "Амур" со всеми штатными тринадцатью единицами? Первая подводная переправа бронепоезда? smile
      Кстати, передняя контрольная платформа на фото есть. Но с облегчённой загрузкой. И нет техники на второй платформе (Т-62, или ПТ-76, или БМП, или БТР).
      А тепловоз, скорее всего, "чёрный". У БЕПО такое было в порядке вещей: на перегоне тяга обычная ("чёрная"), а в бой идут на бронированной.
  9. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 14:27
    +1
    Можно ввести тачанки, дерижабли, конницу. Каховка, Каховка, родная винтовка...
  10. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 15:01
    +1
    фото и статья (слово в слово) были вчера в RG.
  11. vadimtt Офлайн
    vadimtt Сегодня, 15:15
    +1
    Судя по тому, как проседают понтоны, самый бронированный компонент в этом бронепоезде - как раз тепловоз wassat
  12. Malkavianin Онлайн
    Malkavianin Сегодня, 15:28
    +1
    Они этим паровозом наверняка толковость наведенной переправы проверяли, по принципу "утонет - не жалко". А СМИ как всегда раздули до того, что якобы бронепоезда у нас будут по рельсам бегать.
  13. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:36
    0
    А пулеметы Максим были или ЗУ-23 обошлись, ну хорош людей смешить.
  14. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:11
    +1
    Я на таком как-то ехал ))) Только там еще платформа была с танком...
  15. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 16:35
    0
    Бронепоезд может озадачить американцев. ИИ их дронов не поймет, что это такое, задумается и ...зависнет. Дрон упадет.