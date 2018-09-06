На учениях в ЮВО задействовали бронепоезд
В учениях Южного округа по материально-техническому обеспечению войск был задействован бронепоезд «Амур», сообщает Российская газета.
Специальный состав прошел по наплавному мосту через Волгу, длина которого составила около 370 метров. Это сооружение в ходе маневров было развернуто инженерами понтонно-мостового железнодорожного батальона.
При выполнении поставленных задач экипаж бронепоезда успешно отразил нападение условного противника. В ходе учебного боя было применено стрелковое оружие и установленные на последней платформе спаренные пушки ЗУ-23-2.
По данным газеты, в настоящее время только российская армия продолжает использовать бронепоезда. Это связано с тем, что страна обладает протяженными железнодорожными путями, которые необходимо оборонять.
Такая техника, например, с успехом использовалась во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Тогда кроме зенитных пушек в качестве дополнительного вооружения использовались БМП-2 и танки Т-62.
После урегулирования конфликта бронепоезда были выведены из региона и законсервированы. Ранее СМИ сообщали, что спецпоезда будут сняты с вооружения. Однако до сих пор «Амур» и его собрат «Байкал» регулярно принимают участие в учениях, проводимых на территории ЮВО.
Специальный состав прошел по наплавному мосту через Волгу, длина которого составила около 370 метров. Это сооружение в ходе маневров было развернуто инженерами понтонно-мостового железнодорожного батальона.
При выполнении поставленных задач экипаж бронепоезда успешно отразил нападение условного противника. В ходе учебного боя было применено стрелковое оружие и установленные на последней платформе спаренные пушки ЗУ-23-2.
По данным газеты, в настоящее время только российская армия продолжает использовать бронепоезда. Это связано с тем, что страна обладает протяженными железнодорожными путями, которые необходимо оборонять.
Такая техника, например, с успехом использовалась во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Тогда кроме зенитных пушек в качестве дополнительного вооружения использовались БМП-2 и танки Т-62.
После урегулирования конфликта бронепоезда были выведены из региона и законсервированы. Ранее СМИ сообщали, что спецпоезда будут сняты с вооружения. Однако до сих пор «Амур» и его собрат «Байкал» регулярно принимают участие в учениях, проводимых на территории ЮВО.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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