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Жириновский предложил ввести должность Генсека партии и сформировать Политбюро

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Очередная «насущная» реформа предлагается творческим коллективом ЛДПР. Казалось бы, после идей из серии «перекрасить Кремль в белый цвет» и «запретить бесплатное изучение иностранного языка в школах» что-либо более насущное в нынешних условиях придумать сложно. Но в партии Владимира Жириновского решили на тех инициативах не останавливаться.

Теперь реформаторские предложения касаются не масштабов всей страны, а непосредственно Либерально-демократической партии России.
По словам лидера ЛДПР, партийные структуры ожидает переименование.

Из заявления Владимира Вольфовича во время пресс-конференции:

У нас 30 лет на будущий год, уже в конце года создадим комиссию, и мы хотим обновить терминологию руководящих органов партии.

Далее из речи Жириновского:
Мы хотим восстановить хорошо звучавшие при Брежневе "ЦК" — центральный комитет ЛДПР, Политбюро, которое сегодня — Высший совет. И руководитель будет — Генеральный секретарь ЦК ЛДПР.


Жириновский считает, что в Политбюро ЦК ЛДПР должны войти 13 человек, а во всём Центральном комитете (ЦК) партии – около 100 партийцев.
Напомним, что ранее звучали внутрипартийные идеи о переименовании партии ЛДПР. Варианты при этом официально не озвучивались.
Использованы фотографии:
https://vk.com/zhirinovskyv
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19 комментариев
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  1. НасРать Офлайн
    НасРать Сегодня, 13:59
    0
    Троллинг гос. думовского уровня! wassat

    1. AUL Офлайн
      AUL Сегодня, 15:13
      +1
      Дедушке лавры Брежнева покоя не дают. Совсем плохой стал...
  2. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 14:02
    0
    Вроде не глупый , а клоун....
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 14:20
      +1
      vatov (Владимир)
      Вроде не глупый , а клоун....
      Раньше он становился клоуном на выборах в президенты.Ну чтобы случайно не быть избранным. Перед выборами в парламент был очень умным.Ну чтобы оттянуть на себя голоса избирателей кому не безразлична судьба России.Патриотичный слой на себя оттягивал.Теперь когда Единая Россия облажалась.придётся быть немного клоуном чтобы голосами с единороссами поделится.Это кстати и не только Жириновского касается.В стране вот позарез нужны коррупционные скандалы без единороссов. Желательно с коммунистами.Вот посмотрите так и будет.
  3. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 14:04
    -1
    Да чего уж иметь центральный комитет партии. Давайте уж тогда замахнемся на центральный комитет правительства! А что!? ЦК Правительства России! Пусть тогда будет не президент, а генеральный секретарь ЦК! Да уж! Жириновскому в отсутствии идей не откажешь! То у него идеи СССР были плохими, теперь ностальгия поперла. Стареет что ли?
  4. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:17
    0
    лишь бы должности создавать что за маразм.Плюрализм на вашу голову.
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:19
    +2
    Всё это хорошо, как только любимую Жириновским монархию туда вплести? И вообще, может переименовать ЛДПР в связи с неактуальностью такого названия как "либерально-демократическая", которое видимо лепили впопыхах, в "советско-монархическую" или "советско-царскую"...Ну а че? Будет СМПР или СЦПР, и всё, полный капец. laughing laughing
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:25
      +2
      И лозунг для СЦПР подходящий "Боже царя храни"
    2. Анатоль Клим Офлайн
      Анатоль Клим Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: Altona
      И вообще, может переименовать ЛДПР в связи с неактуальностью такого названия как "либерально-демократическая", которое видимо лепили впопыхах, в "советско-монархическую" или "советско-царскую"...

      Так Жириновский уже озвучивал новую расшифровку ЛДПР - Легендарная Державная Партия России, при этом предлагал фракцию ЛДПР переименовать в монархическую, а сейчас вот на Политбюро и ЦК потянуло, что-то его шатает неимоверно в разные стороны, неужели захромал боевой конь на все ноги.
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 15:39
        +1
        Цитата: Анатоль Клим
        Так Жириновский уже озвучивал новую расшифровку ЛДПР - Легендарная Державная Партия России, при этом предлагал фракцию ЛДПР переименовать в монархическую, а сейчас вот на Политбюро и ЦК потянуло, что-то его шатает неимоверно в разные стороны, неужели захромал боевой конь на все ноги.

        Когда и где он такое озвучил? Я тоже неоднозначно отношусь в ЖВВ, но если вы наезжаете на него, то нужно хотя бы веские аргументы выкладывать. Кроме своих - "а вот я где то что то слышал (читал в и-нете, на маразм-сайтах").
        1. Анатоль Клим Офлайн
          Анатоль Клим Сегодня, 16:14
          +1
          Цитата: Piramidon
          Когда и где он такое озвучил?... нужно хотя бы веские аргументы выкладывать. Кроме своих - "а вот я где то что то слышал (читал в и-нете, на маразм-сайтах").

          Ну Вы хотя бы новости известных новостных порталов просматривайте прежде чем обвинения выдвигать, просвещайтесь раз не можете самостоятельно.
          МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении включить в название фракции определение "монархическая".
          "Мы с удовольствием носили бы название монархической фракции. Мы добьемся дополнительных названий. Каждая фракция вправе называть себя по уставу партии, в том числе с упором на устои", — сказал он на мероприятии фракции, приуроченном к столетию расстрела царской семьи.https://ria.ru/politics/20180717/1524764390.html
          Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский намерен зарегистрировать новое название политического движения с той же аббревиатурой. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
          По словам политика, называться она будет Легендарная державная партия России.
          «Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даем еще одну регистрацию названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру», — рассказал Жириновский.https://iz.ru/777577/2018-08-13/zhirinovskii-khochet-pereimenovat-ldpr-v-legendarnuiu-derzhavnuiu-partiiu-rossii
          1. Piramidon Онлайн
            Piramidon Сегодня, 16:27
            0
            Цитата: Анатоль Клим
            просвещайтесь раз не можете самостоятельно.

            Вот вы и должны были изначально в комплекте со своими "наездами" прилагать, прежде всего, эти ссылки, а не обвинять меня в "несамостоятельности". Ненавижу тех блогеров, которые в ответ на вопрос - "откуда ты это взял"? - отмазываются ответом - "пойди и погугли". hi
  6. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:27
    0
    Цитата: Вадим237
    И лозунг для СЦПР подходящий "Боже царя храни"

    --------------------------------
    Ну это один из лозунгов. Главный лозунг "пролетарии СССР, объединяйтесь под царем!" laughing
  7. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:27
    +2
    кпсс может быть только одна!она уже есть называется едросс
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:31
    0
    Цитата: Мистер Кредо
    Да чего уж иметь центральный комитет партии. Давайте уж тогда замахнемся на центральный комитет правительства! А что!? ЦК Правительства России!

    ------------------------
    Там нет людей для ЦК. В ЦК работали специалисты по промышленности, строительству, науке и образованию, сельскому хозяйству, военному делу. Там технический минимум надо вводить, который вряд ли наши управленцы пройдут. Да и нет у них понимания строительства страны, есть только понимание стырить и вывезти из страны.
  9. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 14:38
    +1
    в Политбюро ЦК ЛДПР должны войти 13 человек

    12 апостолов во главе с Христом?
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:01
      0
      Тринадцатым будет Владимир Вольфович Жириновский, как глава - основания сей шараги.
  10. Громобой Онлайн
    Громобой Сегодня, 15:24
    0
    Мы хотим восстановить хорошо звучавшие при Брежневе "ЦК"
    В таком случае было бы неплохо пригласить товарища "генсека" в КГБ и не выпускать пока этот политик не отчитается о всем своём имуществе ///и сынуля его пусть даст свой отчёт о нажитом непосильным партийным трудом состоянии///.
    Если пройдут проверку,то пусть хоть председателем Совнаркома себя называет и ходит по Думе в фирменном галстуке в горошек и кепке.Не пройдёт---следствие,суд,кофискация,ссылка в Шушенское.
  11. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:42
    -1
    Ну Вольфович как загнет, хочешь стой, а хочешь падай. Старческий маразм еще никто не отменял. Мужик-то он грамотный и знающий, но эго у него только держись.