Жириновский предложил ввести должность Генсека партии и сформировать Политбюро

У нас 30 лет на будущий год, уже в конце года создадим комиссию, и мы хотим обновить терминологию руководящих органов партии.

Мы хотим восстановить хорошо звучавшие при Брежневе "ЦК" — центральный комитет ЛДПР, Политбюро, которое сегодня — Высший совет. И руководитель будет — Генеральный секретарь ЦК ЛДПР.

Очередная «насущная» реформа предлагается творческим коллективом ЛДПР. Казалось бы, после идей из серии «перекрасить Кремль в белый цвет» и «запретить бесплатное изучение иностранного языка в школах» что-либо более насущное в нынешних условиях придумать сложно. Но в партии Владимира Жириновского решили на тех инициативах не останавливаться.Теперь реформаторские предложения касаются не масштабов всей страны, а непосредственно Либерально-демократической партии России.По словам лидера ЛДПР, партийные структуры ожидает переименование.Из заявления Владимира Вольфовича во время пресс-конференции:Далее из речи Жириновского:Жириновский считает, что в Политбюро ЦК ЛДПР должны войти 13 человек, а во всём Центральном комитете (ЦК) партии – около 100 партийцев.Напомним, что ранее звучали внутрипартийные идеи о переименовании партии ЛДПР. Варианты при этом официально не озвучивались.