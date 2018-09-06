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Ждём команды. Франция заявила о готовности нанести удар по Сирии

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Французские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности к нанесению удара по Сирийской арабской республике в случае применения правительственной армией химического оружия против мирного населения в провинции Идлиб. Об этом заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр на брифинге в четверг, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ждём команды. Франция заявила о готовности нанести удар по Сирии


Выступая на брифинге перед журналистами, Лекуэнтр заявил, что французская армия находится в готовности к нанесению удара по сирийским объектам в случае атаки химоружием в провинции Идлиб, при этом отметив, что ожидает окончательной ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) американской коалицией в Ираке и Сирии к концу ноября.


Ранее о том, что ожидается применение правительством Асада химоружия в Идлибе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, который уверен в том, что боевики в Идлибе не имеют химического оружия, потому что "у США об этом сведений нет". При этом глава Пентагона ничего не заявил о возможности нанесения удара по Сирии, но заметил, что "США находятся в напряжении".

Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок "под крышей" британских спецслужб и при участии "Белых касок" готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Данная провокация послужит очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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38 комментариев
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  1. НасРать Офлайн
    НасРать Сегодня, 14:05
    +16
    Ты по Англии нанеси удар... они там население травят химией..жители Солсбери ждут освободителей!
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 14:27
      +14
      Я долго искал в интернете, кто те двое из Солсбери, и нашел их фото:

      Скрипаль со скрипкой и те двое smile
      1. Андрей К Офлайн
        Андрей К Сегодня, 14:39
        +9
        ...Французские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности к нанесению удара...

        И понеслось тра-ля-ля...
        Величайшая армия, одна из "победительниц" германского фашизма.
        Я далеко не стратег, так, обыватель - у меня просто закралась такая мысль: подождать победных ударов французской армии по Сирии и ввалить им там от души, так, чтоб спесь сбить и не путались под ногами.
        100 к 1 - американцы покричат-покричат, но не впрягутся за лягушатников.
        Им самим по приколу будет посмотреть, как европейские выскочки затрещину огребут.
        1. Runoway Офлайн
          Runoway Сегодня, 15:04
          0
          Цитата: Андрей К
          подождать победных ударов французской армии по Сирии и ввалить им там от души, так, чтоб спесь сбить и не путались под ногами.

          Хотелось бы,но стрелять опять будут из воздушного пространства другого гос-ва. Как евреи в воздушном пространстве Ливана,для сирийских ПВО недосягаемы
          21 век ничего не меняется, папа римский объявил еретиков и все ринулись крестовым походом
      2. Вежливый Лось Офлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 15:05
        -1
        Цитата: Тралл
        Скрипаль со скрипкой и те двое

        Сзади справа Скрипальская дочка... Пазл сложился.
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 15:21
      +2
      На западных ресурсах появилась инфа, что «Маршал Устинов» с юга и юго-востока «заблокировал» воздушное пространство королевской авиабазы Акротири на Кипре. Похоже радарный сигнал с него поймали британцы и немножко дефекализировались. Особенно интенсивно процесс дефекации у пилотов идёт, когда загорается предупреждение о захвате радаром ПВО. Идлиб это как шкаф, под который загнали всех тараканов. Теперь у шкафа подпиливиают ножкиlaughing.
  2. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 14:06
    +1
    Короче. Сценарий уже расписан и роли розданы. Ждём начало спектакля!
    1. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: Мистер Кредо
      Ждём начало спектакля!

      не спешите, не весь реквизит еще подвезли!
      1. Azim77 Онлайн
        Azim77 Сегодня, 16:21
        -1
        Да, театр уже не тот. Колин Пауэлл наверное возмущается - как теперь все легко стало. Не то, что в его время. Не нужно самому играть роль, из стирального порошка и пробирки делать реквизит. Просто фото, а все остальное сделает воображение.
  3. Злой543 Офлайн
    Злой543 Сегодня, 14:08
    +5
    У них беженцы еще не все бульвары в Париже засрали?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:18
      0
      А англии видимо удобрения не хватает. laughing
  4. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 14:11
    +1
    Данная провокация послужит очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.
    В свете последних лет ,провокации уже в массовом порядке ,как из рога изобилия,стали основным двигателем неадекватной политики запада,правда и воспринимаются мыслящей частью человечества , как театрализованный черный фейковый фарс....
    1. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: anjey
      неадекватной политики запада...

      она более чем адекватна поставленным задачам.
      1. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 16:37
        -1
        Вот и России надо спокойно решать свои задачи ,блокируя и игнорируя западные политические спектакли,...
  5. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 14:13
    0
    А сколько сирийцев во Франции? Где проживают родственники тех парней, которые будут наносить удары?
    Французы принесут хаос, кровь и смерть на свою землю!
    1. Igoresha Онлайн
      Igoresha Сегодня, 17:06
      -1
      Французы принесут хаос, кровь и смерть на свою землю!

      достанется не тем французам которые это замутили а обычным обывателям
  6. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:13
    -3
    Ничего не меняется.Все против России.Так было есть и будет.
    1. ALEX_SHTURMAN Офлайн
      ALEX_SHTURMAN Сегодня, 14:36
      0
      Да вот не скажите: тут как раз Гейропейцы сами себя насилуют под дудку Американцев. Вся эта шваль с Ближнего Востока валит в Европу, а не в Россию! Это им еще аукнется, причем на всех фронтах сразу, качество жизни упадет, а для неженок из Гейропы этож невообразимо как это можно жить без 200-х сортов сыра напиример..)))
  7. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 14:19
    +2
    При чем у лягушатников даже мысли не возникает о том, зачем Асаду, и так выигрывающему войну, применять химическое оружие, которое было уничтожено под бдительным контролем США несколько лет назад...
  8. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:22
    -6
    смысл было приглашать эту оппозицию сирийскую в астану лечить там про примирение!свозить их в этот анклав!чтобы потом попытаться зачистить в одном месте?хитро но кто после этого будет верить вове?так же и со своими!обещал до 18 марта что мы одна команда развитие процветание а сам хотел пенсионный возраст поднять и кинуть "свою команду"
    1. Igoresha Онлайн
      Igoresha Сегодня, 17:19
      0
      чтобы потом попытаться зачистить в одном месте?
      а может оппозиционеры нарушили какие либо договоренности?
  9. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 14:25
    -1
    Дурное дело не хитрое.
  10. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 14:29
    -2
    И когда произойдёт переименование в "Белые тапки" зарвавшихся окончательно редисок??
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:37
    +1
    Мундир генерала на фото впечатляет элегантностью. Хотелось бы ему напомнить как долго Франция сопротивлялась Гитлеру, а потом активно за него воевала.
    1. Doliva63 Онлайн
      Doliva63 Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Altona
      Мундир генерала на фото впечатляет элегантностью. Хотелось бы ему напомнить как долго Франция сопротивлялась Гитлеру, а потом активно за него воевала.

      Мне сначала тоже ничего так форма показалась, пока стразы на правом рукаве не разглядел laughing
  12. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 14:41
    +2
    Франция уже наносила удары такие в Ираке и Ливии. Последствия стал ИГЛ. Эх французы, нет на вас Де Голя.
  13. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 15:10
    0
    Лягушек переели ? fool
  14. vlad.svargin Офлайн
    vlad.svargin Сегодня, 15:10
    +1
    Стоит этому "боевому генералу" напомнить, когда Германия подписывала капитуляцию:
    Альфред Йодль показав на французского представителя, спросил: «А эти, тоже нас победили?»
  15. venik Офлайн
    venik Сегодня, 15:25
    -1
    ".....Выступая на брифинге перед журналистами, Лекуэнтр заявил, что французская армия находится в готовности к нанесению удара по сирийским объектам в случае атаки химоружием в провинции Идлиб....."
    ===================
    Ой! Какой ОН "храбрый"..... А "Ониксом" по лбу получить???? Или это галльский "петушок" рассчитывает, что "заграница" (читай - США!) - ИМ ПОМОЖЕТ????
    Тоже мне "вояки" нашлись!!! Этому галльскому" "петуху" - один удар "по сопатке" - и ВСЁ!!! Кирдык!.... А что до "штатов".... То щ-щ-а-с!!! Трамп только галоши наденет...... и сразу "ломанется" "Галлов" спасать"..... Щ-щ-щас!!!
    У "петуха" как известно и мозги - ПЕТУШИНЫЕ!!!
  16. Malkavianin Онлайн
    Malkavianin Сегодня, 15:31
    -1
    Вот не знаю почему, но глядя на эту рожу, хочется ее разбить. Он у меня почему то с немчурой фашистской ассоциируется. sad
  17. kaschey Офлайн
    kaschey Сегодня, 15:35
    -1
    Он что, хочет еще одну звезду на рукаве прицепить?
  18. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 15:55
    -1
    Чем меньше страна воевала на своей территоррии, тем больше она за войну.
  19. SOF Офлайн
    SOF Сегодня, 16:00
    -1
    .....ОЛЕНИ недалекие....
    ....это называется "фальстарт".....обком еще не сказал "ФАС", а любители лягушек уже в стойку встали....
  20. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:01
    -1
    Уважаемые, вот сижу и думаю, а где за последние 200 лет эти отважные, доблестные французские воины воевали и выиграли войну? Как ни странно, при всем том количестве прочитанной литературы, ничего в голову не приходит. Может кто знает.
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 16:10
      -1
      они воюют чужими руками.Помогая устраивать цветные революции.Ну и ЧВК их по всей Африке разбросаны.
  21. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:06
    0
    По словам Сатановского.В Идлибе остались в основном протурецкие и просаудовские боевики.И по его словам саудовцы терпят крах геополитический учитывая ещё и неудачу в йемене.

    А сша и франция вся в одной фотке
  22. Тигр Офлайн
    Тигр Сегодня, 16:08
    -1
    Если пластинку у них окончательно заело ... - пора включить другую мелодию в этом стиле... в ЛДНР "серобурозеленые каски видели" как ВСУ применили флор/зарин/"Старичок" по мирным объектам Донбасса! Пора предупредить - если еще раз такое случится, ВС России готовы нанести удары по ВСУ точно на том же основании, что и западная коалиция в САР !!! И пусть СЩА и Ко попробуют сказать нет и объяснят разницу..?!
  23. Огонёк Офлайн
    Огонёк Сегодня, 16:42
    -1
    Кто-то из нацистских преступников сказал о Франции - "Они, что, тоже нас победили?" И тут хотят примазаться к победе над шайтанами?