Ждём команды. Франция заявила о готовности нанести удар по Сирии
Французские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности к нанесению удара по Сирийской арабской республике в случае применения правительственной армией химического оружия против мирного населения в провинции Идлиб. Об этом заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр на брифинге в четверг, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Выступая на брифинге перед журналистами, Лекуэнтр заявил, что французская армия находится в готовности к нанесению удара по сирийским объектам в случае атаки химоружием в провинции Идлиб, при этом отметив, что ожидает окончательной ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) американской коалицией в Ираке и Сирии к концу ноября.
Ранее о том, что ожидается применение правительством Асада химоружия в Идлибе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, который уверен в том, что боевики в Идлибе не имеют химического оружия, потому что "у США об этом сведений нет". При этом глава Пентагона ничего не заявил о возможности нанесения удара по Сирии, но заметил, что "США находятся в напряжении".
Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок "под крышей" британских спецслужб и при участии "Белых касок" готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Данная провокация послужит очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.
Выступая на брифинге перед журналистами, Лекуэнтр заявил, что французская армия находится в готовности к нанесению удара по сирийским объектам в случае атаки химоружием в провинции Идлиб, при этом отметив, что ожидает окончательной ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) американской коалицией в Ираке и Сирии к концу ноября.
Ранее о том, что ожидается применение правительством Асада химоружия в Идлибе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, который уверен в том, что боевики в Идлибе не имеют химического оружия, потому что "у США об этом сведений нет". При этом глава Пентагона ничего не заявил о возможности нанесения удара по Сирии, но заметил, что "США находятся в напряжении".
Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок "под крышей" британских спецслужб и при участии "Белых касок" готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Данная провокация послужит очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.
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