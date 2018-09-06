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Яков Кедми о грядущей кончине США

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Нынешний мировой порядок, который сложился после развала Советского Союза почти 30 лет назад, и в котором США была отведена главенствующая роль, разваливается. Стремительное экономическое, а следом и военное развитие Китая, а также возвращение Россией утраченных позиций в мире, уже сейчас заставляют говорить о грядущем многополярном устройстве мира.

Такая перспектива устраивает всех, кроме одного игрока – США. Привыкшие навязывать свои порядки и условия всем вокруг американцы хорошо понимают, что через 8-10 лет Китай обгонит их в экономике, а Россия окончательно завладеет военным преимуществом. Именно поэтому против этих двух государство объявлена настоящая война – пока экономическая.

Как считает израильский эксперт Яков Кедми, страшный сон США о сильных России и Китае становится реальностью. Вашингтон понимает, что американская экономика не сможет выдержать конкуренции с китайской, а американская армия не сможет тягаться по силе с российской. Следовательно, оба преимущества США, благодаря которым они сделали этот мир однополярным, скоро утратят свое влияние.


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12 комментариев
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  1. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 14:53
    -1
    Вова сам недавно признавал что США сильно государство и свкрхдержава... А он врать не будет)
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:36
      +2
      Вова и не врет, он сказал что сша такая же силная сверхдержава как Россия! hi
  2. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 15:09
    -4
    Яков Кедми прямо звезда ВО. Каждый день его выкладывают. В Израиле экспертов больше нету что ли, или только его высказывания "правильные" так сказать request
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 15:11
      -1
      Телеканалы приглашают тех экспертов, которые могут давать нужные экспертные заключения.
  3. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 15:17
    0
    Про загнивающий капитализм нам на уроках рассказывали, давно это было, мы вроде то же загнивать пытаемся только вот у медведева плохо пока получается. Пока лишь видно что и мы и сша разваливаемся, только с разной скоростью и кто кого обгоняет еще вопрос. При этом среди нашего руководства много тех кто помогает нам разваливаться, это как у Шолохова новый завхоз вредитель быкам в загон песочка для чистоты насыпал, вроде чтоб чисто было, а быки примерзли и шкуры себе порвали утром. Так и у нас, что дольше жили пенсии решили отодвинуть.
  4. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 15:28
    +1
    Ну так.. Кто с кем тягаться то будет, у Китая армия не дотягивает, а у России с экономикой не лады? Ну только если Кедми организует, то да, он же спец. службу возглавлял и знает как осуществить переселение народов(главное громко ругаться, и биться головой в дверь кабинета большого начальника, и чем дольше, тем лучше).
  5. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 15:53
    0
    Ласкать уши хороший бизнес smile
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:12
    +1
    Кедми не просто еврей, он советский еврей и не просто советский еврей, а еще и бывший бетонщик-арматурщик. Перед такими людьми шляпу снимать надо, человек с низов до относительных верхов дошел. И имеет право излагать свою позицию. Кто не согласен, обоснуйте, а не превращайтесь в базарных торговок.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 16:23
      +1
      Согласен, я выше аргументы привел.
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:56
      +1
      Причем тут еврей он или русский? Я про то что он зарабатывает на том что говорит. Если нет, и его участие в проектах даром, поправьте. Извинюсь.
      1. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 17:05
        0
        Таки зарабатывает. У нас это хороший бизнес-поливать премьера умными изречениями. Видать, на вас переключился.
  7. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 16:32
    0
    Это Кедми везде и всёду. И на всё у него имеются готовые ответы.