Видео Яков Кедми о грядущей кончине США Сегодня, 14:18 12

Нынешний мировой порядок, который сложился после развала Советского Союза почти 30 лет назад, и в котором США была отведена главенствующая роль, разваливается. Стремительное экономическое, а следом и военное развитие Китая, а также возвращение Россией утраченных позиций в мире, уже сейчас заставляют говорить о грядущем многополярном устройстве мира.



Такая перспектива устраивает всех, кроме одного игрока – США. Привыкшие навязывать свои порядки и условия всем вокруг американцы хорошо понимают, что через 8-10 лет Китай обгонит их в экономике, а Россия окончательно завладеет военным преимуществом. Именно поэтому против этих двух государство объявлена настоящая война – пока экономическая.



Как считает израильский эксперт Яков Кедми, страшный сон США о сильных России и Китае становится реальностью. Вашингтон понимает, что американская экономика не сможет выдержать конкуренции с китайской, а американская армия не сможет тягаться по силе с российской. Следовательно, оба преимущества США, благодаря которым они сделали этот мир однополярным, скоро утратят свое влияние.





