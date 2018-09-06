Британский министр: В отравлении Скрипалей виноват лично Путин

Сегодня на страницах британской газеты Guardian было опубликовано любопытное интервью Бена Уоллеса, министра по вопросам безопасности Великобритании. В нём он выступил с обвинениями в адрес главы российского государства Владимира Путина, заявив о его причастности к отравлению Скрипалей.Днём ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что приказ об убийстве Сергея Скрипаля непосредственные исполнители отравления получили «на высшем уровне», имея в виду, конечно же, Владимира Путина в качестве заказчика. Однако Мэй так и не произнесла имя российского лидера, возложив эту «почётную» миссию на Бена Уоллеса.По мнению британского министра по вопросам безопасности, Владимир Путин несёт личную ответственность за отравление семьи Скрипалей, поскольку является главой РФ. Сразу же обращает на себя внимание странный и непонятный для русского человека ход мыслей Уоллеса.Получается, что вина Владимира Путина в том, что он является президентом России, и по роду своей деятельности должен осуществлять контроль над своим государством, быть в курсе всех дел, в том числе в вопросах финансирования и управления военной разведкой."Виновен Путин" также и в том, что создал работоспособную команду, которая, по словам британского политика, состоит из действующих и бывших разведчиков.Бен Уоллес пообещал, что Лондон в ближайшее время отреагирует на провокации со стороны Кремля «в пределах закона и тонкими действиями», имея в виду, скорее всего, очередной пакет антироссийских санкций.Между тем, в британских СМИ попытались объяснить одинаковые показания часов на кадрах с камер видеонаблюдения, когда под этими камерами проходили "Петров и Боширов". Заявлено, что время совпадает вплоть до секунды, так как "сотрудники ГРУ проходили черезпропускные коридоры". Шли в ногу?