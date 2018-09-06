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Британский министр: В отравлении Скрипалей виноват лично Путин

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Сегодня на страницах британской газеты Guardian было опубликовано любопытное интервью Бена Уоллеса, министра по вопросам безопасности Великобритании. В нём он выступил с обвинениями в адрес главы российского государства Владимира Путина, заявив о его причастности к отравлению Скрипалей.

Днём ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что приказ об убийстве Сергея Скрипаля непосредственные исполнители отравления получили «на высшем уровне», имея в виду, конечно же, Владимира Путина в качестве заказчика. Однако Мэй так и не произнесла имя российского лидера, возложив эту «почётную» миссию на Бена Уоллеса.

По мнению британского министра по вопросам безопасности, Владимир Путин несёт личную ответственность за отравление семьи Скрипалей, поскольку является главой РФ. Сразу же обращает на себя внимание странный и непонятный для русского человека ход мыслей Уоллеса.


Получается, что вина Владимира Путина в том, что он является президентом России, и по роду своей деятельности должен осуществлять контроль над своим государством, быть в курсе всех дел, в том числе в вопросах финансирования и управления военной разведкой.

"Виновен Путин" также и в том, что создал работоспособную команду, которая, по словам британского политика, состоит из действующих и бывших разведчиков.

Бен Уоллес пообещал, что Лондон в ближайшее время отреагирует на провокации со стороны Кремля «в пределах закона и тонкими действиями», имея в виду, скорее всего, очередной пакет антироссийских санкций.

Британский министр: В отравлении Скрипалей виноват лично Путин


Между тем, в британских СМИ попытались объяснить одинаковые показания часов на кадрах с камер видеонаблюдения, когда под этими камерами проходили "Петров и Боширов". Заявлено, что время совпадает вплоть до секунды, так как "сотрудники ГРУ проходили через разные пропускные коридоры одновременно". Шли в ногу?
Использованы фотографии:
Твиттер/Скотланд-Ярд, сайт Кремля
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53 комментария
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  1. консерватор Онлайн
    консерватор Сегодня, 14:39
    -3
    Пора выделять мешки с печеньем и ехать в Россию свергать Путина. Тут местная тусовка в количестве роты несогласных с форума ВО вместе с саксами скинут кровавого Влада и поставят Грудинина, который сразу же понизит пенсионный возраст и поставит к стенке воров, замирившись с западным бомондом

    Вот цэ план.
    1. Fedor Egoist Офлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 14:46
      +5
      Цирк продолжается.В следующий серии выяснится, что Гай Фокс тоже был русским агентом )
      "Все беды от России", спасибо, мы вас услышали. Что дальше-то? Десант английских парашютистов на Красную площадь? Клоуны, .ь
      1. Комментарий был удален.
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 14:54
          +13
          Преступление раскрыто. Расходимся smile
          1. консерватор Онлайн
            консерватор Сегодня, 14:59
            +2
            о Боги удалили комментарий. Я наверное в нем назвал сакральную фамилию на букву "С" которую произносить в суе нельзя wassat
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 15:01
            0
            Тем более выдачи все равно не требуют laughing
          3. Fedor Egoist Офлайн
            Fedor Egoist Сегодня, 15:08
            +2
            Крайне подозрительные типы (особенно тот, что справа)... где-то я их уже видел... ))
          4. Vard Офлайн
            Vard Сегодня, 16:00
            0
            Они что братья?... Очень похожи... А может просто в глазах двоится...
      2. Leeds Офлайн
        Leeds Сегодня, 16:22
        0
        Ну фон можно наверное проанализировать, разные это коридоры или нет.
    2. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 15:25
      +1
      Ну борцуны с наглосаксами друг друга стоят в плане адеквата, из одного центра робят же)
  2. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:41
    +14
    Британский министр: В отравлении Скрипалей виноват лично Путин
    А то кто ещё.Вот утром Путин проснулся. И думает себе.А не травануть ли сегодня для поднятия настроения Скрипалей. Тем более перед выборами.Так сказать внести драйва в скучную тоталитарную жизнь feel laughing
    так как "сотрудники ГРУ проходили через разные пропускные коридоры одновременно". Шли в ногу?
    Да! С этим делом у наших шпиёнов очень и очень строго laughing wassat
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:46
      -1
      Захотел бы Путин- весь их "Биг Бен" потравили бы, а ни только Скрипалей. И в самом Лондоне ста ло бы тихо и безлюдно.
      1. Ростов Папа Онлайн
        Ростов Папа Сегодня, 15:16
        +1
        [quote=Наблюдатель2014][quote]Британский министр: В отравлении Скрипалей виноват лично Путин[/quote] А то кто ещё.Вот утром Путин проснулся. И думает себе.А не травануть ли сегодня для поднятия настроения Скрипалей. Тем более перед выборами.Так сказать внести драйва в скучную тоталитарную жизнь feel laughing

        А затем сплясал русский народный танец "Новичёк" , под аккомпанемент Лаврова исполненный на балалайке laughing
        1. den3080 Офлайн
          den3080 Сегодня, 16:39
          0
          Я вот всегда удивлялся бесталанности каклов: какую провокацию ни затеят так отовсюду уши банддерложьи торчат.
          А теперь понимаю их учителя/покровители и сами своим ученикам/холуям ещё 100 очков вперёд дадут по части непрофессионализма и ту по ры лости.
    2. Uncle Lee Офлайн
      Uncle Lee Сегодня, 14:49
      +3
      Цитата: Наблюдатель2014
      А не травануть ли

      Могу представить В.Путину список кандидатов для дальнейших отравлений. Писать в личку ! bully
      1. Chertt Офлайн
        Chertt Сегодня, 15:58
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Могу представить В.Путину список кандидатов для дальнейших отравлений. Писать в личку !

        Вы у себя дома, в пустой комнате вслух скажите, Путину передадут bully
        1. Azim77 Онлайн
          Azim77 Сегодня, 16:37
          +2
          уже передали..
    3. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 15:03
      +2
      Так идите и попробуйте (ну,или рискните здоровьем)арестовать "главного злодея"...Посмотрим с попкорном..Это вам не Милошевича третировать...Шавки подзаборные
  3. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 14:42
    0
    ...он выступил с обвинениями в адрес главы российского государства Владимира Путина, заявив о его причастности к отравлению Скрипалей...

    На втором фото внизу, точно загримированный Путин.
    1. консерватор Онлайн
      консерватор Сегодня, 14:43
      +7


      ага. примерно так и есть
      1. Андрей К Офлайн
        Андрей К Сегодня, 14:51
        +2
        Цитата: консерватор

        Вы не поняли, это и есть то, о чём говорил Бен Уоллес:
        ...Лондон в ближайшее время отреагирует на провокации со стороны Кремля «в пределах закона и тонкими действиями»...

        Просто аналитеГи из MI5 вместо тонких действий, толсто облажались.
        Им не впервой - морду кирпичом и напролом.
        Сказано, что это разведчики ГРУ Петров и Боширов, значит хайли лайкли (highly likely) они и есть.
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 15:07
          +1
          Уж не Вован и Лексус ли "слили" им инфу laughing
        2. Ростов Папа Онлайн
          Ростов Папа Сегодня, 15:18
          0
          Цитата: Андрей К
          Цитата: консерватор

          Вы не поняли, это и есть то, о чём говорил Бен Уоллес:
          ...Лондон в ближайшее время отреагирует на провокации со стороны Кремля «в пределах закона и тонкими действиями»...

          Просто аналитеГи из MI5 вместо тонких действий, толсто облажались.
          Им не впервой - морду кирпичом и напролом.
          Сказано, что это разведчики ГРУ Петров и Боширов, значит хайли лайкли (highly likely) они и есть.


          Фейк, нет такого сериала и актеров.
          1. Андрей К Офлайн
            Андрей К Сегодня, 16:06
            +1
            Цитата: Ростов Папа
            ...Фейк, нет такого сериала и актеров....

            Коллега hi
            Про сериал и актёров - не ко мне.
            Если же Вы отвечаете именно на мои слова, то я соглашусь с Вами - наличие аналитеГов в MI5 можно считать фейком, а их работу - бездарной актёрской работой в местячковом английском кукольном театре.
            1. Ростов Папа Онлайн
              Ростов Папа Сегодня, 16:34
              0
              Простая констатация факта, к Вам никаких претензий hi
      2. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 15:05
        0
        Есть ещё один вариант:

        Но тогда это явно не "Новичок", а Кокаинум!
      3. vladcub Онлайн
        vladcub Сегодня, 16:16
        0
        А на кладбище зашли навистить:" невинно убиенных"? В таком случае сентиментальные ребята оказались
  4. Alexanast Офлайн
    Alexanast Сегодня, 14:44
    +1
    Британский министр: В отравлении Скрипалей виноват лично Путин


    А в бубен...
  5. ALEX_SHTURMAN Офлайн
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 14:47
    +1
    Закрыть на хрен ихнее посольство в Москве! Оставить консульство для выдачи виз все! Причем надо выступить и сказать, что закрытие посольства никак не отобразиться на обычных Англичанах, кто хочет ехать к нам -милости просим! Ничего хорошего от них никогда не было и не будет! Но наши на обострение сами не пойдут этож сколько народу придется из Лондона эвакуировать! Проще долбануть по Воронежу! ))
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:08
      -1
      Нет am с визами зарыть в первую очередь
  6. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 14:48
    +4
    «в пределах закона и тонкими действиями»

    Ни одного олигарха в Англии еще не повязали, а Мей ведь обещала! Когда действовать начнут? А то действия слишком тонкие, в упор не видно.
    "сотрудники ГРУ проходили через разные пропускные коридоры одновременно".

    Был третий, который синхронизировал их проход. Если поискать, там рядом наверняка найдется радиопередатчик на лампах, на базе шасси ГАЗ-66.
  7. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 14:48
    +2
    Как там было?
    ,,По земле пронесся град?
    Это Путин виноват.
    Кошка принесла котят?
    Это Путин виноват.
    Вас ударило 100 ватт?
    Тоже Путин виноват,,
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:02
      +5
      За окошком дождь и град - Это Путин виноват!
      Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
      Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
      Вот кончается доска У несчастного бычка,
      Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
      Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
      Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
      Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
      У любого катаклизма Объяснение одно…
      Знает каждый демократ - Это Путин виноват!
      Кто вчера в моём подъезде Лифт до потолка?
      Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!
      1. Livonetc Офлайн
        Livonetc Сегодня, 15:28
        +5
        Даешь полную версию!
        За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
        Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
        Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
        Вот кончается доска У несчастного бычка,
        Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
        Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
        Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
        Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
        У любого катаклизма Объяснение одно…
        Знает каждый демократ - Это Путин виноват!
        Кто вчера в моём подъезде Лифт до потолка?
        Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!
        Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки!
        Куча под столом говна. Это Путина вина!
        Засорился унитаз - Это Путина приказ,
        Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков!
        По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.
        Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!
        Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
        Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
        Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.
        Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!
        Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.
        Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.
        Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам.
        Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!
        Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он
        Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват!
        Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья!
        В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа.
        Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз.
        Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля!
        Если верите в такое - Это просто паранойя!
  8. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:50
    +4
    Помню в школе как-то однокласники похулиганили, а когда учитель спросил "хто сделал" не признались. Учитель сказал, что урок будет идти стоя. Я взял вину на себя. Мне пятерка, остальным два всем сразу в журнал.
    Может мне сказать, что я Скрипалей того этого по заданию цру? Вдруг прокатит wassat
  9. ПолканОВ Офлайн
    ПолканОВ Сегодня, 14:54
    +5
    ... команда ГРУшных синхронистов. Англосаксы утвердились в своей глупости.
  10. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 14:57
    +3
    Шли в ногу?

    Под "Марш коммунистических бригад", который им на балалайке играл прихваченный с собой из Москвы медведь! laughing Блин! Какая деградация мозгов!!! Во времена холодной войны такого бы точно не состряпали!
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:13
      +2
      Да в те времена наши на негативе (пленке) лучше фабриковали
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: Barzha
      Под "Марш коммунистических бригад", который им на балалайке играл прихваченный с собой из Москвы медведь!

      Не-не-не... только Soviet March "Наш Советский Союз покоряет..." - в исполнении Алины. smile
      Но с медведем и балалайкой - куда ж без них.
  11. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:57
    +2
    дело не в скрипале!он просто старый пер...предатель!дело в том что вова ввязался в схватку с западом на всех фронтах забыв что рф по ресурсам противостояния даже не ссср!выиграл у западных катал крым и донбасс?возьми выигрыш и уходи!держи береги!но нет же мы ж великие комбинаторы ногебаторы запада! даешь реванш!бери ношу по себе чтоб не падать при хотьбе
  12. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 15:05
    +1
    выступил с обвинениями в адрес главы российского государства Владимира Путина, заявив о его причастности к отравлению Скрипалей.

    Ага! Точно, причастен, виноват! "А еще, как заявил британский министр, Путин лично виновен в том, у него с женой уже третью неделю в постели ничего не получается!"
  13. bunta Офлайн
    bunta Сегодня, 15:08
    +3
    Вообще-то такое заявление - обвинение главы государства в уголовном преступлении, прямой повод для вызова посла для объяснений и требования сатисфакций, в противном случае признания казус белли. В противном случае глава государства является полным м.
  14. citlstar Офлайн
    citlstar Сегодня, 15:21
    0
    Интересно, а в изнасиловании Терезы Мей будет Путин виноват, или вся Россия?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:02
      0
      Чтобы насиловать бабу ягу нужно минимум литр водки выпить... laughing
  15. vlad.svargin Офлайн
    vlad.svargin Сегодня, 15:24
    0
    Это уже чем то напоминает сериал типа "Санта Барбара", где главную роль играет Мей, мечтающей войти в историю как "железная леди", да последствия Брексита не дают. no
  16. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:27
    +2
    Простите, я не сотрудник спецслужб, но что б так "палится"... Не верю. Или пора поставить вопрос о профпригодности нашей военной разведки... Из России вылетели в Россию вернулись и не "шифровались", не знали что в Англии камер видеонаблюдения, что блох на собаке... Как то все странно. Могли же выехать в иную страну ЕС, там "перекрасится" под граждан ЕС и дальше действовать, но тут все в открытую.
  17. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 15:47
    +2
    " в отравлении Скрипалей виноват лично Путин", когда прочел это то ожидал сенсацию типа: Петров и Бошаров держали Скрипалей, а Путин пичкал " новичком" или в худшем случае фотография ,где они сняты в троем.Я РАЗОЧАРОВАН.
    Петров и Бошаров ездили в Англию и это криминал? А может у них есть фотография, где они наносят " Новичок" на ручку двери? А как же призумция невиновности? Петров и Бошаров идут в ногу- ясный пень русские агенты.
  18. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 16:02
    0
    зеркалка будет жёсткой (!) но, не в виде оправданий (!)
    а просто рассекретим несколько скандальных документов по Англии и вбросим в СМИ в нужный момент
  19. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 16:07
    0
    Цитата: bunta
    Вообще-то такое заявление - обвинение главы государства в уголовном преступлении, прямой повод для вызова посла для объяснений и требования сатисфакций, в противном случае признания казус белли. В противном случае глава государства является полным м.

    Вы правы: обвинять глава государства в уголовщине-по меньшей мере не красиво. Я с равным успехом могу сказать,что с Вами вместе яблоки тырил у бабы Мани. У пацанов за это полагалось морду бить. В данный случае получается палка о двух концах:1) вызвать после на ковер, чтобы отчитать, чтобы показать свою крутость. 2) вызвав после для объяснения и этим самым показать, что всерьез воспринимает слова душевнобольного?
    Я не специалист по международному праву и не могу , что-то определенное говоритъ. Если есть ребята которые в теме то прошу их: просветите нас?
  20. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 16:09
    +2
    Штирлиц и Скрипаль в кафе выпили по две бутылки врдки. Скрипаль упал под стол и умер. Новичек, подумал Штирлиц.
  21. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 16:10
    +1
    У Путина есть 100 % алиби-он в это же самое время сам лично подорвал склад боеприпасов на Украине.
  22. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:25
    +1
    Да уж, всегда некоторым налетом таинственной экзотики были покрыты слова лорд, пэр, сэр, но никогда не думал, что это обычные нагловские гопники даже в ранге министров, не имеющие ни малейшего представления о таких словах, как уважение, тактичность и деликатность. Вывод, все их ужимки и фальшивые улыбки на разных раутах и приемах, не более чем маскарад, на самом деле это обычные ушлепки из подворотни несмотря на все их титулы и звания.
  23. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 16:40
    +1
    Пора закрыть все посольства и консульства Великобритании в РФ-пусть те, кому британские визы нужны нужны-едут за ними в хохляндию или к рызунам, или еще куда-нибудь .... Достали уже эти ушлепки, пора завязывать со всякими контактами с ними...
  24. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 17:20
    0
    Цитата: ALEX_SHTURMAN
    Закрыть на хрен ихнее посольство в Москве! Оставить консульство для выдачи виз все! Причем надо выступить и сказать, что закрытие посольства никак не отобразиться на обычных Англичанах, кто хочет ехать к нам -милости просим! Ничего хорошего от них никогда не было и не будет! Но наши на обострение сами не пойдут этож сколько народу придется из Лондона эвакуировать! Проще долбануть по Воронежу! ))

    Почему молчит Китай ? Англичане развязали в этой стране несколько войн из-за опия и отравили кучу народа. Надо им выставить счёт и потребовать компенсаций за всех погибших с учётом инфляции. Счёт выставить в фунтах...