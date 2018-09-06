БПЛА + лазер. США разрабатывают систему поражения ракет ещё на взлёте
Армия США не оставляет попыток создать носитель с лазерным оружием, способный сбивать баллистические ракеты на их начальной траектории. Американское Агенство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA) подписало новые контракты с компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Atomics Electromagnetic Systems, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.
Все три подрядчика ранее получили финансирование от Агенства по ПРО (MDA) на начальное проектирование лазерных установок по программе Low Power Laser Demonstrator. На первом этапе компании должны были разработать устройство, способное сфокусировать и удерживать лазерный луч на цели, при этом учитывая вибрации летящего беспилотника, на котором будут установлены. Второй этап, на который выделены дополнительные средства от MDA, должен включать в себя поэтапное увеличение мощности лазерной установки. По плану, компании к 2021 году должны предоставить действующий прототип мощностью не менее 500 КВт, а еще через два года после этого, довести мощность лазерной установки до 1 МВт.
Параллельно с разработкой лазерной установки для ПВО-ПРО, MDA занимается поисками носителя для них. По имеющейся на данный момент информации, компания Northrop Grumman предложила использовать под носитель лазера модернизированный соответствующим образом БПЛА RQ-4 Global Hawk. Другим носителем сможет стать переоборудованный самолёт-разведчик Lockheed U-2 Dragon Lady.
Все три подрядчика ранее получили финансирование от Агенства по ПРО (MDA) на начальное проектирование лазерных установок по программе Low Power Laser Demonstrator. На первом этапе компании должны были разработать устройство, способное сфокусировать и удерживать лазерный луч на цели, при этом учитывая вибрации летящего беспилотника, на котором будут установлены. Второй этап, на который выделены дополнительные средства от MDA, должен включать в себя поэтапное увеличение мощности лазерной установки. По плану, компании к 2021 году должны предоставить действующий прототип мощностью не менее 500 КВт, а еще через два года после этого, довести мощность лазерной установки до 1 МВт.
Параллельно с разработкой лазерной установки для ПВО-ПРО, MDA занимается поисками носителя для них. По имеющейся на данный момент информации, компания Northrop Grumman предложила использовать под носитель лазера модернизированный соответствующим образом БПЛА RQ-4 Global Hawk. Другим носителем сможет стать переоборудованный самолёт-разведчик Lockheed U-2 Dragon Lady.
- Использованы фотографии:
- flightglobal.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter