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БПЛА + лазер. США разрабатывают систему поражения ракет ещё на взлёте

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Армия США не оставляет попыток создать носитель с лазерным оружием, способный сбивать баллистические ракеты на их начальной траектории. Американское Агенство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA) подписало новые контракты с компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Atomics Electromagnetic Systems, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.

БПЛА + лазер. США разрабатывают систему поражения ракет ещё на взлёте


Все три подрядчика ранее получили финансирование от Агенства по ПРО (MDA) на начальное проектирование лазерных установок по программе Low Power Laser Demonstrator. На первом этапе компании должны были разработать устройство, способное сфокусировать и удерживать лазерный луч на цели, при этом учитывая вибрации летящего беспилотника, на котором будут установлены. Второй этап, на который выделены дополнительные средства от MDA, должен включать в себя поэтапное увеличение мощности лазерной установки. По плану, компании к 2021 году должны предоставить действующий прототип мощностью не менее 500 КВт, а еще через два года после этого, довести мощность лазерной установки до 1 МВт.


Параллельно с разработкой лазерной установки для ПВО-ПРО, MDA занимается поисками носителя для них. По имеющейся на данный момент информации, компания Northrop Grumman предложила использовать под носитель лазера модернизированный соответствующим образом БПЛА RQ-4 Global Hawk. Другим носителем сможет стать переоборудованный самолёт-разведчик Lockheed U-2 Dragon Lady.
Использованы фотографии:
flightglobal.com
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15 комментариев
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  1. DenZ Офлайн
    DenZ Сегодня, 14:59
    +6
    О каких ракетах идет речь непонятно. Если о тактических баллистических то еще можно поверить. А если о МБР то кто-ж
    подпустит этого крокодила с лазером в зону пуска ракеты (с учетом дальности действия лазера).
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 15:14
      +4
      вот тоже странновато показалось - над Сибирью они чтоли барражировать будут?
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 15:50
        +4
        С лазерами основная проблема - это энергетическая установка, как только ее решат, начнется лавинообразное перевооружение всего и вся, тема перспективная
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 15:23
      +3
      Цитата: DenZ
      О каких ракетах идет речь непонятно. Если о тактических баллистических то еще можно поверить. А если о МБР то кто-ж
      подпустит этого крокодила с лазером в зону пуска ракеты (с учетом дальности действия лазера).

      Я сомневаюсь, что и вокруг тактических ракет никто не позволит им кружиться в ожидании запуска. Пускай бабло пилят. Правда, у них есть преимущество - всемирный печатный станок.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:33
        +1
        Ну СОИ Рейганв более понятно, сбить ракету на подлёте, а вот на начальной стадии полёта??? Такое просто в принципе быть не может!!! Допускаю что их самолёт будет рядом, но кто его подпустит. Очередная з/п для псевдогениев. laughing
  2. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 15:18
    0
    Не важно, что будет, но движение точно правильное...
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:36
      0
      Есть ли источник питания даже в отдаленной перспективе? Минусанул кстати не я
      1. voyaka uh Офлайн
        voyaka uh Сегодня, 16:32
        0
        Есть - суперконденсаторы. Дает мощный импульс-разряд.
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 16:32
      +1
      А то, карманы-то пополнять надо.
  3. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 15:32
    +6
    Где там на беспилотнике размещать генератор электричества для 1Мвт лазера? И вообще, поднимет ли он его? Что-то сомнения берут, лазеры на крупных транспортниках испытывали и то проблемы были, а теперь какая-то ... пташка, хвост да перья, хочет мощный лазер нести.
  4. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:32
    +2
    Что способно выдать подобное количество энергии 1 МВт? Миниреактор на это не способен.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:40
      +2
      ОКИРиФ общество конструкторов, изобретателей, рационализаторов и ФАНТАЗЁРОВ!!! lol
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:31
    0
    Это какой дальностью надо обладать, а второе, они что роту или взвод предсказателей с собой будут таскать, иначе как узнают с какого направления и из под какого куста будет старт? Бред полосатых генералов, оборачивается громким звоном у подрядчиков, которые потом с ними делятся.
  6. Forestol Онлайн
    Forestol Сегодня, 17:14
    0
    Так как Рогозин, курирующий оборонку, гуманитарий, выпускник Иститута Молодежи （ранее был профильный от КГБ）, просьба сообщить нашим оборонщикам страшную военную тайну. Перед пуском МБР необходимо с помощью носителя от противоракеты запустить и взорвать на штатной высоте в 80 км
    ее СБЧ, представляющий ЯЗ, ядерный заряд. Взрыв на данной высоте вызывает ЭМИ, разрушающий все незащищенные электросхемы и ослепляющий на 30 минут все станции. Из материалов лекции начального курса по ПРО в Академии Можайского 30 лет назад.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 17:18
      0
      Спасибо, передам в центр...