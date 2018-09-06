В Китае заложена неатомная подлодка для Таиланда
На китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding прошла церемония резки стали для ДЭПЛ проекта S26T, предназначенной для ВМС Таиланда, сообщает bmpd.
Отмечается, что это первая современная неатомная подлодка, строящаяся в КНР на экспорт со времен строительства для Египта субмарин проекта 033 в начале 1980-х годов.
Контракт на строительство ДЭПЛ правительство Таиланда и внешнеторговое объединение China Shipbuilding and Offshore International Company подписали в мае 2017 года. Стоимость сделки составила $390 млн.
По данным ресурса, S26T является экспортным вариантом больших ДЭПЛ проекта 039А, строящихся для китайских ВМС. Предположительно, субмарина имеет водоизмещение (надводное) около 2, тыс. тонн.
Таиланд планирует заказать еще две подлодки указанного проекта с вводом их в строй во второй половине 2020-х годов. В настоящее время у ВМС Таиланда нет подводных лодок – последняя выведена из состава флота в 1951 году (всего было 4 субмарины, построенные в Японии в 1930-х годах).
Для китайских производителей ПЛ нынешний контракт стал вторым экспортным достижением после 2015 года, когда Пакистан заказал в КНР 8 субмарин проекта S20 (надводное водоизмещение около 2 тыс. т).Однако по каким-то причинам головная подлодка для Пакистана всё еще не заложена.
Отмечается, что это первая современная неатомная подлодка, строящаяся в КНР на экспорт со времен строительства для Египта субмарин проекта 033 в начале 1980-х годов.
Контракт на строительство ДЭПЛ правительство Таиланда и внешнеторговое объединение China Shipbuilding and Offshore International Company подписали в мае 2017 года. Стоимость сделки составила $390 млн.
По данным ресурса, S26T является экспортным вариантом больших ДЭПЛ проекта 039А, строящихся для китайских ВМС. Предположительно, субмарина имеет водоизмещение (надводное) около 2, тыс. тонн.
Таиланд планирует заказать еще две подлодки указанного проекта с вводом их в строй во второй половине 2020-х годов. В настоящее время у ВМС Таиланда нет подводных лодок – последняя выведена из состава флота в 1951 году (всего было 4 субмарины, построенные в Японии в 1930-х годах).
Для китайских производителей ПЛ нынешний контракт стал вторым экспортным достижением после 2015 года, когда Пакистан заказал в КНР 8 субмарин проекта S20 (надводное водоизмещение около 2 тыс. т).Однако по каким-то причинам головная подлодка для Пакистана всё еще не заложена.
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