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Вызвала интерес. Израиль официально представил новую ракету Spike ER2

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Израильская компания Rafael Advanced Defence Systems, ранее заявившая о создании новой модификации ракеты Spike ER2, официально представила ее на выставке MSPO, проходящей в эти дни в Польше, передает "Warspot" со ссылкой на портал defense-update.com.

Вызвала интерес. Израиль официально представил новую ракету Spike ER2


Как ранее сообщалось, новая версия ракеты представляет собой точную копию Spike ER, но с доработками. На ER2 установлена двухсторонняя система радиосвязи и на 2 километра увеличена длина оптико-волоконного кабеля по сравнению с ER, тем самым достигнув 10 км против 8 у предыдущей версии. Разработчики указывают, что благодаря установленной системе радиосвязи, новая версия ракеты при выстреле с вертолета, может поразить цель на расстоянии в 16 километров. При этом на всем протяжении полета ракеты оператор может управлять траекторией полета, а также перенацелить ее.


На новую израильскую ракету уже обратили внимание представители вооруженных сил Германии и Польши. Потенциальные покупатели отметили, что новая версия Spike ER2 с возможностью поражения любых танков с расстояния в 16 км может существенно расширить возможности применения стоящих на вооружении этих стран вертолетов Eurocopter Tiger и Ми-24.

Использованы фотографии:
https://defense-update.com/
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5 комментариев
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  1. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 15:25
    +2
    Нда, вроде и у нас что то разрабатывается.... но это не точно)))
    1. Джек О’Нилл Офлайн
      Джек О’Нилл Сегодня, 16:32
      +1
      Разрабатывают, я более чем уверен. А вот когда родят, вот это очень интересный вопрос!
  2. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 15:26
    +6
    Дык здесь же была давеча статья о нем.... Не до обсуждали? request
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 15:28
      +3
      Как ранее сообщалось, новая версия ракеты представляет собой точную копию Spike ER, но с доработками. На ER2 установлена двухсторонняя система радиосвязи и на 2 километра увеличена длина оптико-волоконного кабеля по сравнению с ER, тем самым достигнув 10 км против 8 у предыдущей версии
  3. Кукуруза Офлайн
    Кукуруза Сегодня, 16:38
    +1
    Не совсем понимаю зачем нужен провод, если ракета может использовать радиосвязь? Якобы дублируют друг-друга на случай работы в условиях РЭП?
    Если ракета и так стоит не дешево, могли бы и воткнуть лазерный канал связи wink
    А так шедевр, России подобной ракеты очень не хватает.