Вызвала интерес. Израиль официально представил новую ракету Spike ER2

Израильская компания Rafael Advanced Defence Systems, ранее заявившая о создании новой модификации ракеты Spike ER2, официально представила ее на выставке MSPO, проходящей в эти дни в Польше, передает "Warspot" со ссылкой на портал defense-update.com.Как ранее сообщалось, новая версия ракеты представляет собой точную копию Spike ER, но с доработками. На ER2 установлена двухсторонняя система радиосвязи и на 2 километра увеличена длина оптико-волоконного кабеля по сравнению с ER, тем самым достигнув 10 км против 8 у предыдущей версии. Разработчики указывают, что благодаря установленной системе радиосвязи, новая версия ракеты при выстреле с вертолета, может поразить цель на расстоянии в 16 километров. При этом на всем протяжении полета ракеты оператор может управлять траекторией полета, а также перенацелить ее.На новую израильскую ракету уже обратили внимание представители вооруженных сил Германии и Польши. Потенциальные покупатели отметили, что новая версия Spike ER2 с возможностью поражения любых танков с расстояния в 16 км может существенно расширить возможности применения стоящих на вооружении этих стран вертолетов Eurocopter Tiger и Ми-24.