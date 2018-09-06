В РФ начато испытание нового катера связи
В Петербург по внутренним водным путям для прохождения испытаний отбуксирован новый «представительский» катер связи КСВ-2168 (проект 1388НЗ), построенный на «Сокольской судоверфи» в Нижегородской области, сообщает bmpd.
Это головной катер связи модифицированного проекта, разработанного КБ «Вымпел». Контракт на постройку трех таких катеров предполагает их передачу российскому флоту с 2017-го по 2019 год включительно.
Катер КС-2168 спущен на воду в октябре 2017 года и после достройки в августе 2018 года отбуксирован в Петербург. Строительство двух других катеров, по данным ресурса, «фактически не осуществляется».
Назначение катеров – доставка командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. Проекты 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов (пр.1388, шифр «Баклан»), строившихся до 1990-х годов. Строительство катеров связи (пр.1388Н) было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года.
Заказанные военным ведомством катера модернизированного проекта (1388Н3) отличаются от предшественников архитектурным обликом.
Их дина – около 70 м, ширина – 11 м, дальность плавания – 1 тыс. миль, автономность – 10 суток.
Это головной катер связи модифицированного проекта, разработанного КБ «Вымпел». Контракт на постройку трех таких катеров предполагает их передачу российскому флоту с 2017-го по 2019 год включительно.
Катер КС-2168 спущен на воду в октябре 2017 года и после достройки в августе 2018 года отбуксирован в Петербург. Строительство двух других катеров, по данным ресурса, «фактически не осуществляется».
Назначение катеров – доставка командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. Проекты 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов (пр.1388, шифр «Баклан»), строившихся до 1990-х годов. Строительство катеров связи (пр.1388Н) было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года.
Заказанные военным ведомством катера модернизированного проекта (1388Н3) отличаются от предшественников архитектурным обликом.
Их дина – около 70 м, ширина – 11 м, дальность плавания – 1 тыс. миль, автономность – 10 суток.
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- Gogs / forums.airbase.ru
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