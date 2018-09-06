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В РФ начато испытание нового катера связи

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В Петербург по внутренним водным путям для прохождения испытаний отбуксирован новый «представительский» катер связи КСВ-2168 (проект 1388НЗ), построенный на «Сокольской судоверфи» в Нижегородской области, сообщает bmpd.



Это головной катер связи модифицированного проекта, разработанного КБ «Вымпел». Контракт на постройку трех таких катеров предполагает их передачу российскому флоту с 2017-го по 2019 год включительно.


Катер КС-2168 спущен на воду в октябре 2017 года и после достройки в августе 2018 года отбуксирован в Петербург. Строительство двух других катеров, по данным ресурса, «фактически не осуществляется».

Назначение катеров – доставка командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. Проекты 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов (пр.1388, шифр «Баклан»), строившихся до 1990-х годов. Строительство катеров связи (пр.1388Н) было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года.

Заказанные военным ведомством катера модернизированного проекта (1388Н3) отличаются от предшественников архитектурным обликом.

Их дина – около 70 м, ширина – 11 м, дальность плавания – 1 тыс. миль, автономность – 10 суток.
Использованы фотографии:
Gogs / forums.airbase.ru
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В нижегородской области спущен на воду катер связи проекта 1388Н3
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35 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 15:28
    +10
    В РФ начато испытание нового катера связи
    Простите, это правда катер связи на фото к статье???!!! belay
    Контракт на постройку трех таких катеров предполагает их передачу российскому флоту с 2017-го по 2019 год включительно.
    Да и потребность этих связистов скромные.Прямо штучная эксклюзивная сборка.С меблями дорогими навеное.И связистками.с ногами от коренных зубов laughing Самим не смешно яхты возить девок катерами связи называть.Или у нас это атрибут больших звёзд на погонах am
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 15:33
      +6
      Адмиралы и инспекторы уют и комфорт любят laughing
      1. гребень Офлайн
        гребень Сегодня, 15:40
        +7
        Это с каких пор яхты стали обзывать катерами связи. Пару десятков "связисток", вот житуха у "инспекторов" и лампасаногих.
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 15:43
          +5
          Про яхты в ВМФ слышали? Нет, поэтому катер связи
        2. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 15:53
          +2
          На подобном катере «связи» недавно Путин «связывался» с президентом Финляндии в Сочи.
    2. gukoyan Офлайн
      gukoyan Сегодня, 15:56
      +3
      Видимо Димон себе новую яхту купил, а по документам провели как катер)))
      1. Examenatornick Онлайн
        Examenatornick Сегодня, 16:15
        +1
        Димон это ещё куда ни шло алишер усманова яхта 600 миллионов долларов стоит.

        Яхта Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова (занимает 10-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" по версии Forbes с оценочным состоянием $12,5 млрд

        Длина Dilbar — 156 метров, она способна двигаться со скоростью 42 км/ч. У яхты стальной корпус, а общая площадь ее внутренних помещений достигает 3,8 тыс. м2. GTSpirit писал, что оценочная стоимость яхты составляет $600 млн. На ней есть две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. Одновременно яхта может принять до 40 гостей.
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 16:46
          +1
          А чтобы вы имели преставление что такое 3,8 тыс.м2 сообщаю, площадь крыши обычного 6 подъездного пятиэтажного дома около 1,2 тыс.м2
    3. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 15:57
      +3
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да и потребность этих связистов скромные.

      Ну так, в статье постеснялись сообщить, что водоизмещение этого катерка 993 т., в то время как водоизмещение МРК "Каракурт" c 8 калибрами, ну и вооружением помельче, типа АК-176МА и 2 АК-630М - всего 800 т.! Нормальный такой катерок вышел у адмиралов wassat
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 17:01
        0
        Раз адмиралов возит могли бы пару автоматических пушек 30 мм поставить, в вдруг пираты или злые браконьеры. hi
    4. Комментарий был удален.
    5. ioan-e Онлайн
      ioan-e Сегодня, 16:43
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014

      Самим не смешно яхты возить девок катерами связи называть.Или у нас это атрибут больших звёзд на погонах am

  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:29
    +4
    Ну, скажем там не маленький катерок, для связи...
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 15:57
      +1
      Да, от торпедолова (корпус которого был использован в проектах 1388Н и 1388НЗ) не осталось и следа.
    2. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 16:02
      +1
      Цитата: svp67
      Ну, скажем там не маленький катерок, для связи...

      Для связи с кем? тысяча тон водоизмещения? Стесняюсь спросить, а у этого яхтенного катера для связи скорость какая? а какую волну держит? Странно , что нет вертолетной площадки. Хотя я сухопутный что могу понимать в колбасных обрезках. катерах и яхтах...
  3. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 15:29
    +7
    Официальный , поздравляю адмиралов, жене сказал, что поехал проверять флот, а она и возразить не сможет...
  4. g_ae Офлайн
    g_ae Сегодня, 15:33
    +7
    катать для обороноспособности самое то. А потом реформа, оптимизация, аутсорсинг и брюки превращаются в шорты, а катер связи в комфортабельную яхту по смешной цене для своих людей.
  5. БЧ-3 Офлайн
    БЧ-3 Сегодня, 15:33
    +7
    Вот тоже смотрю и офигиваю, яхта натуральная катер связи laughing
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 15:58
      +2
      Это специально сделано, чтоб врага в заблуждение ввести. Бассейн как раз не помешал бы со связистками.
  6. pru-pavel Офлайн
    pru-pavel Сегодня, 15:34
    +10
    Катер интимной связи
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:39
    +2
    Цитата: Наблюдатель2014
    Простите, это правда катер связи на фото к статье???

    -------------------------
    Катер, а че? 70 метров длины и 11 ширины чем вам не катер? 3-палубный тем более. Самый что ни на есть катерок. laughing laughing По сути это уже класс моторных яхт.
  8. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 15:43
    +3
    Ну ни чего себе "катерок" в 70 метров. recourse
    1. gukoyan Офлайн
      gukoyan Сегодня, 15:57
      +1
      Это маскировка, чтобы супостат не догадался)
      1. Балу Онлайн
        Балу Сегодня, 16:04
        +2
        Цитата: gukoyan
        Это маскировка, чтобы супостат не догадался)

        Игорь, вы хотите сказать, что настоящий катер для связи внутри замаскирован в этой яхте ? wassat belay
  9. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 15:53
    0
    Движок не китайский хоть? А то не долго ходить будет)))
  10. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 15:56
    +2
    Вот на такие "катера связей" деньги в бюджете почему-то всегда находятся.
  11. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 15:57
    +4
    Водный членовоз построили, летающий сверхзвуковой в проекте.
  12. domnich Офлайн
    domnich Сегодня, 16:20
    +2
    Справедливости ради...
    При подготовке корабля к походу работа комиссии штаба флота в течение 1-2 дней обязательна. По шоссе (зимой не всегда открытому для проезда по метеоусловиям) от Североморска до Ягельной больше 100 км. Только лишь небезопасный путь в автобусе туда-обратно займет не менее 4 часов. По Кольскому заливу на таком «катере» путь займет менее часа. К тому же обеспечено круглосуточное нахождение членов комиссии у борта проверяемого корабля в течение 1-2 (или сколько надо) дней.
    Столь большое водоизмещение тоже оправдано и не только комфортом пребывания. Например, если отряд кораблей собран для учений где-нибудь на якорной стоянке у острова Мал. Олений – то это открытое море, и маломерному катеру там делать нечего. Не во всех случаях целесообразно размещать офицеров штаба по боевым кораблям. Лично мне приходилось спать по очереди со штурманом в его каюте, а матрос, который был со мной прикомандирован на корабль, «отдыхал» под штурманским столом, ходовая вахта старалась его не пинать ногами…
    Добавлю, что в отсутствие условий для доставки комиссии бывало, что к проверяющим доставляли сам корабль с запуском реактора. Неужели Вы думаете, что это дешевле?
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 16:41
      0
      А вы не в курсе, уже давно вертолеты придумали и даже для генералов довольно комфортные.
      1. Paranoid50 Онлайн
        Paranoid50 Сегодня, 17:08
        +1
        Цитата: Ros 56
        уже давно вертолеты придумали и даже для генералов довольно комфортные.

        Жить по двое суток тоже в вертолёте будут? laughing
  13. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 16:26
    +1
    Похоже на прогулочную яхту олигарха.
  14. Кукуруза Офлайн
    Кукуруза Сегодня, 16:27
    +1
    «представительский» катер связи

    Хе-хе, яхты членовозы (цензурное слово, не мат) теперь так называются lol
  15. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 16:29
    +2
    Сразу видно, утилитарный катер, со связистками и сырникам. Молодцы.
  16. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 16:33
    +1
    гальюны надеюсь с золочёной фурнитурой и унитазами?
  17. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:38
    -1
    Плавучий публичный дом построили, это хорошо, генералы тоже люди,им тоже отдыхать надо от трудов праведных.
  18. next322 Офлайн
    next322 Сегодня, 16:56
    +1
    похоже у руководства нынешнего вмф на первом месте катера с бассейном,сауной и со связистками......сколько же стоит этот катерок-яхта для утех престарелых адмиралов и чиновников-олигархов? каждому флоту такой чудо-катер!!!!!усманов нервно курит от зависти , увидев это......