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Сразу на 3 года. Украина грозит сроком россиянам, незаконно перешедшим границу

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Очередной законопроект, направленный против граждан России, принимают на Украине. Сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, согласно которому гражданин России, незаконно пересекший границу с Украиной, подпадает под уголовную ответственность.

Сразу на 3 года. Украина грозит сроком россиянам, незаконно перешедшим границу


Новый закон предусматривает, судя по его содержанию, уголовную ответственность за пересечение границы только для россиян или лиц, каким либо способом связанных с россиянами.


Согласно новому закону, за принятие которого проголосовали 241 депутат при необходимых 226, пересечение границы лицом, имеющим "гражданство страны-агрессора" или иным лицом "в интересах государства-агрессора" наказывается лишением свободы сроком до трех лет. Повторное нарушение такого порядка или пересечение границы группой лиц, наказывается лишением свободы сроком на 5 лет, а с применением оружия - до восьми лет. При этом отмечается, что пересечение должно быть вне пунктов пропусков через государственную границу.

Как пояснили в украинской Раде, также будет установлена уголовная ответственность за пересечение границы для лиц, въезд которым запрещен на Украину, а также незаконно пересекшим линию разграничения на Донбассе.

Действующее на сегодняшний день законодательство Украины за аналогичные правонарушения предусматривает исключительно административную ответственность - различные штрафы или административный арест до 15 суток.

Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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23 комментария
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 16:02
    0
    пересечение границы группой лиц, наказывается лишением свободы сроком на 5 лет, а с применением оружия - до восьми лет

    Российский экипаж ГАИ проехав по Крымскому мосту попадает на 5 или 8 лет украинской тюрьмы. И так каждый день smile
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 16:10
      +5
      Все, те несколько миллионов, кто съездил в Крым с марта 2014 года, попадают под этот "закон". А вообще, они живут в какой-то своей, параллельной реальности. Там у них работают крымские министерства, крымская полиция, крымский парламент и т.д. Хочется сказать словами агента Клауса из "Семнадцать мгновений весны": "Остановись! Куда ты идёшь, дурашка?"
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 16:15
        +2
        Всех не пересажаете!
      2. Товарищ Берия Онлайн
        Товарищ Берия Сегодня, 16:30
        +3
        Цитата: Barzha
        +1
        Все, те несколько миллионов, кто съездил в Крым с марта 2014 года, попадают под этот "закон".

        Кстати, это не смешно, как бы это не казалось смешным.
        Выкрав базу данных, к примеру Симферопольского аэропорта, Украина возбуждает против наших граждан уголовные дела заочно. Затем следует обращение в Интерпол, и этих граждан начинают преследовать по всему "цивилизованному миру", задерживать и выдавать Украине.
        В ответ наш МИД будет выражать такую сильную озабоченность, что даже кушать не сможет.

        Удивляюсь на наше руководство. Об страну ноги вытирают, а в ответ тишина.
      3. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 16:38
        0
        Это не параллельная реальность,а целенаправленная борьба с Русским Миром.Стоит призадуматься людям,которые туда ездят..Да и нашему бизнесу алчному-кого вы поддерживаете.
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 17:16
          0
          После Крыма поехал в Киев по всем ихним правилам, а там хлоп и на 5 лет, у укров полностью крышу ветром сдуло, впрочем у них крыши уже давно нет. hi
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:03
    +1
    там у них после каникул в раде целый пакет русофобских законов на рссмотрение приготовлен так что приготовьтесь, дальше будет только веселей.
  3. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 16:08
    +3
    Им можно, наш христианнейший государь им всё простит.
    Чай, не свои людишки - партнёры.
  4. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 16:12
    +4
    Какой кретин поедет на Украину. Я бы ни за какие сейчас коврижки туда не приехал бы. Мне больно смотреть, что сотворили со страной. А с 1978 по 1989 гг приходилось бывать очень часто на Украине. Надо было руководить 19 предприятиями и НИИ моего ГУ МРП СССР.
    1. Igoresha Онлайн
      Igoresha Сегодня, 16:17
      -2
      знакомые из Белгорода ездили на футбол в Харьков, хорошо провели время
      1. mad Офлайн
        mad Сегодня, 16:33
        +1
        Поскакали, походили в кастрюле и уехали назад в тоталитарную "рашку", чтоб свои же побратимы ненароком не прибили за незнание суржика?
        1. Igoresha Онлайн
          Igoresha Сегодня, 17:10
          +1
          не любишь футбол - не мужык!

  5. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 16:16
    0
    хм....а если какой либерал будет бежать от путинского режима кабаньими тропами???
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:26
      +1
      Не переживайте. Либералы самолётами летают
      1. Igoresha Онлайн
        Igoresha Сегодня, 17:15
        0
        Саакашвили через пешеходный переход проломился
  6. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:30
    0
    Сразу на 3 года. Украина грозит сроком россиянам, незаконно перешедшим границу

    Очередной законопроект, направленный против граждан России, принимают на Украине.

    И что? Предлагаете премию давать за незаконное пересечение границы?
    Вполне логичный законопроект.
    И какой процент людей, которые пересекли границу пойдут в ЛНР или ДНР? Они считают их своими, а мы отдельными республиками. Отсюда и недопонимание.
    Но если вы беспристрастный, то законопроект более чем понятен.
    1. Товарищ Берия Онлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: Джек О’Нилл
      И что? Предлагаете премию давать за незаконное пересечение границы?
      Вполне логичный законопроект.
      И какой процент людей, которые пересекли границу пойдут в ЛНР или ДНР?

      Крым чей?
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 16:35
        0
        Крым чей?

        Наш.
        Но причем тут Крым?
        1. Товарищ Берия Онлайн
          Товарищ Берия Сегодня, 16:54
          +1
          Цитата: Джек О’Нилл
          Но причем тут Крым?

          А при том, что по мнению Украины Крым украинский. И соответственно, каждый россиянин, въезжающий в Крым не через Украину, согласно принятому закону, становится преступником. И соответственно дает право Украине преследовать россиян по всему миру по линии Интерпола.
  7. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 16:42
    +2
    От безнаказанности фантазия разыгралась: похищения людей, пиратство, пытки, обстрелы, крымчанам отказали в воде. Типичные "европейци".
  8. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 17:03
    +1
    Самое смешное, что у этого образования нет официально утверждённых границ. Они пользуются границами УССР..Пу надо не сопли жевать, а поставить вопрос ребром : хотели независимости? Идите в границы 1918 года. Точка ! laughing tongue wassat
    1. shark Онлайн
      shark Сегодня, 17:13
      0
      Да кто поставит этот вопрос ребром. "Наш лидер" назвал эту нацию воров и попрошаек - " братским народом". Ну а братьям то все можно. Кораблик отжать- пожалуйста, людей наших в тюрьму СБУ отправить - пожалуйста, пару городков районного значения с землей сравнять - милости просим. Нет, ну конечно потом выразим озабоченность. Это ОЧЕНЬ помогает. Лишь бы обожаемые партнеры , в банках которых лежат кровные "честным непосильным трудом" , в вузах которых учатся ненаглядные чадо ( кстати будущая политическая элита России) не обиделись и не заморозозили счета. Мы же демократическое европейское государство. Нам без дружбы с партнерами никак нельзя.
      А если серьезно ,я не вижу разницы между нашей элитой, думой , властью и укростановской элитой, радой, властью. Риторика другая , а суть одна. Только шумеры наверное побрехливей будут.
  9. рус-5819 Онлайн
    рус-5819 Сегодня, 17:11
    0
    При этом отмечается, что пересечение должно быть вне пунктов пропусков через государственную границу.

    Где стена, Сеня???? laughing tongue