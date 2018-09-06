Сразу на 3 года. Украина грозит сроком россиянам, незаконно перешедшим границу
Очередной законопроект, направленный против граждан России, принимают на Украине. Сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, согласно которому гражданин России, незаконно пересекший границу с Украиной, подпадает под уголовную ответственность.
Новый закон предусматривает, судя по его содержанию, уголовную ответственность за пересечение границы только для россиян или лиц, каким либо способом связанных с россиянами.
Согласно новому закону, за принятие которого проголосовали 241 депутат при необходимых 226, пересечение границы лицом, имеющим "гражданство страны-агрессора" или иным лицом "в интересах государства-агрессора" наказывается лишением свободы сроком до трех лет. Повторное нарушение такого порядка или пересечение границы группой лиц, наказывается лишением свободы сроком на 5 лет, а с применением оружия - до восьми лет. При этом отмечается, что пересечение должно быть вне пунктов пропусков через государственную границу.
Как пояснили в украинской Раде, также будет установлена уголовная ответственность за пересечение границы для лиц, въезд которым запрещен на Украину, а также незаконно пересекшим линию разграничения на Донбассе.
Действующее на сегодняшний день законодательство Украины за аналогичные правонарушения предусматривает исключительно административную ответственность - различные штрафы или административный арест до 15 суток.
Новый закон предусматривает, судя по его содержанию, уголовную ответственность за пересечение границы только для россиян или лиц, каким либо способом связанных с россиянами.
Согласно новому закону, за принятие которого проголосовали 241 депутат при необходимых 226, пересечение границы лицом, имеющим "гражданство страны-агрессора" или иным лицом "в интересах государства-агрессора" наказывается лишением свободы сроком до трех лет. Повторное нарушение такого порядка или пересечение границы группой лиц, наказывается лишением свободы сроком на 5 лет, а с применением оружия - до восьми лет. При этом отмечается, что пересечение должно быть вне пунктов пропусков через государственную границу.
Как пояснили в украинской Раде, также будет установлена уголовная ответственность за пересечение границы для лиц, въезд которым запрещен на Украину, а также незаконно пересекшим линию разграничения на Донбассе.
Действующее на сегодняшний день законодательство Украины за аналогичные правонарушения предусматривает исключительно административную ответственность - различные штрафы или административный арест до 15 суток.
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