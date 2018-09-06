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США: В Турции начали строительство площадки для С-400

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Американский телеканал CNBC выходит с материалом, в котором сообщает о начале строительства в Турции площадки для будущего размещения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Американское ТВ при этом ссылается на данные разведывательных структур США, которые фактически предоставляют доказательства того, что следят за любыми видами военной и военно-технической деятельности своего союзника по НАТО.

Напомним, что ранее в Вашингтоне предостерегали Анкару от покупки С-400 у России. На это президент Турции ответил заявлением, в котором потребовал от США не вмешиваться во внутренние турецкие дела.

США: В Турции начали строительство площадки для С-400



На телеканале CNBC говорится о том, что о начале строительства военного объекта для будущего размещения на нём ЗРК С-400 стало известно после получения разведкой США спутниковых снимков территории Турции. На снимках, которые появились в отчёте американских спецслужб, как сообщается, можно видеть несколько надстроек для бункеров, а также площадку для размещения пусковой установки. По каким критериям в США определили, что эта площадка предназначается именно для С-400, не сообщается.

Для справки: российско-турецкий контракт предполагает приобретение Анкарой двух батарей С-400. На эти нужды российская сторона предоставила турецкому правительству кредит. Также договор подразумевает развитие российско-турецкого партнёрства с возможностью открытия производства С-400 на территории страны НАТО.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. maxim947 Онлайн
    maxim947 Сегодня, 16:11
    0
    В сша данную новость освещают и будут освещать похлеще чем сами турки)) надо им план-график выполнения работ скинуть, чтобы не мучались)
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 16:15
      +1
      Прощай НАТО все это называется ...США рвет и мечет !
  2. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 16:13
    +1
    Чё эти американские инфантилы всё ахают?))) Тупики, уже больше года прошло как турки 50% в виде аванса перевели, и вы это знаете. Смысл гавкать, просто чтоб воздух сотрясать или никак смириться не можете? Так мир не вертится вокруг вас и никогда не будет.
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 17:01
      +1
      они привыкли после гавканья что все сразу смиренно сдуваются.А тут всё чаще наоборот происходит.Однополярный мир рушиться и им это не нравится.
  3. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 16:50
    0
    А им нужна площадка?
  4. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:00
    0
    Когда нибудь Турция так звезданётся с двух стульев на которых она пытается усидеть.Что там и С-400 не спасут.