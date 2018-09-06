Южная Корея предложила Австралии свои БМП Redback
Южнокорейская компания Hanwha Defense Systems в рамках тендера на поставку ВС Австралии новых бронемашин предложит свою гусеничную БМП нового поколения AS21 «Редбэк», сообщает ЦАМТО.
Новые бронемашины должны заменить в австралийской армии устаревшие БТР M-113AS4.
AS21 «Редбэк» разработана на базе гусеничной БМП K21, состоящей на вооружении ВС Южной Кореи. Макет новой бронемашины представлен на международной выставке Сухопутных войск, проходящей в австралийском городе Аделаиде.
По данным производителя, «Редбэк» представляет собой усовершенствованную версию K21, обеспечивающую более высокий уровень защиты от пуль, осколков и подрыва на минах. Экипаж машины – 3 человека (командир, водитель, наводчик), мест для десанта – 8.
Сиденье для водителя и двигатель размещены в передней части БМП, двухместная башня – в средней, отделение для десанта – в кормовой.
Может вооружаться 40-мм автоматической пушкой со спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и крупнокалиберным пулеметом, установленным на башне. Возможна установка пусковой установки ПТУР.
В компании также отметили, что БМП AS21 будет оснащена комплексом активной защиты нового поколения, способным противостоять артиллерийским кумулятивным снарядам.
Какие еще фирмы участвуют в тендере на поставку бронемашин австралийской армии, не сообщается.
Новые бронемашины должны заменить в австралийской армии устаревшие БТР M-113AS4.
AS21 «Редбэк» разработана на базе гусеничной БМП K21, состоящей на вооружении ВС Южной Кореи. Макет новой бронемашины представлен на международной выставке Сухопутных войск, проходящей в австралийском городе Аделаиде.
По данным производителя, «Редбэк» представляет собой усовершенствованную версию K21, обеспечивающую более высокий уровень защиты от пуль, осколков и подрыва на минах. Экипаж машины – 3 человека (командир, водитель, наводчик), мест для десанта – 8.
Сиденье для водителя и двигатель размещены в передней части БМП, двухместная башня – в средней, отделение для десанта – в кормовой.
Может вооружаться 40-мм автоматической пушкой со спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и крупнокалиберным пулеметом, установленным на башне. Возможна установка пусковой установки ПТУР.
В компании также отметили, что БМП AS21 будет оснащена комплексом активной защиты нового поколения, способным противостоять артиллерийским кумулятивным снарядам.
Какие еще фирмы участвуют в тендере на поставку бронемашин австралийской армии, не сообщается.
- Использованы фотографии:
- ЦАМТО, shephardmedia.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter