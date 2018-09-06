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Южная Корея предложила Австралии свои БМП Redback

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Южнокорейская компания Hanwha Defense Systems в рамках тендера на поставку ВС Австралии новых бронемашин предложит свою гусеничную БМП нового поколения AS21 «Редбэк», сообщает ЦАМТО.

Южная Корея предложила Австралии свои БМП Redback


Новые бронемашины должны заменить в австралийской армии устаревшие БТР M-113AS4.


AS21 «Редбэк» разработана на базе гусеничной БМП K21, состоящей на вооружении ВС Южной Кореи. Макет новой бронемашины представлен на международной выставке Сухопутных войск, проходящей в австралийском городе Аделаиде.

По данным производителя, «Редбэк» представляет собой усовершенствованную версию K21, обеспечивающую более высокий уровень защиты от пуль, осколков и подрыва на минах. Экипаж машины – 3 человека (командир, водитель, наводчик), мест для десанта – 8.

Сиденье для водителя и двигатель размещены в передней части БМП, двухместная башня – в средней, отделение для десанта – в кормовой.

Может вооружаться 40-мм автоматической пушкой со спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и крупнокалиберным пулеметом, установленным на башне. Возможна установка пусковой установки ПТУР.

В компании также отметили, что БМП AS21 будет оснащена комплексом активной защиты нового поколения, способным противостоять артиллерийским кумулятивным снарядам.

Какие еще фирмы участвуют в тендере на поставку бронемашин австралийской армии, не сообщается.
Использованы фотографии:
ЦАМТО, shephardmedia.com
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5 комментариев
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  1. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:15
    -1
    Главное чтобы в новой БМП щелей не было, чтобы всякие паучки и таракашки не заползли. В Австралии это тот еще гемор, куда хуже чем у нас комары.
    Заползет такой товарищ как Аркаша-паучок - кусь тебя за бочок. R.I.P.
    1. gukoyan Офлайн
      gukoyan Сегодня, 16:58
      -1
      Ну это же не украинский БМП)
  2. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 16:27
    +2
    Какое то не очень звучное название Redback (краснозадый) laughing
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 16:30
      0
      Я тоже посмеялся от души... laughing
    2. R.L. Офлайн
      R.L. Сегодня, 16:46
      +5
      Вообще-то Redback это redback spider, австралийский ядовитый паук