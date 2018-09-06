Sikorsky в Южной Америке. Чили вооружается "Блэк Хоками"

Чилийская армия вооружается американскими вертолетами. Как сообщает ЦАМТО со ссылкой на портал Infodefensa.com, ВВС Чили 30 августа на авиабазе «Пудауэль» в Сантьяго в присутствии министра обороны Альберто Эспина, официально приняли три многоцелевых вертолета S-70i "Блэк Хок" (MH-60M).Данные три вертолета являются первой партий из шести заказанных. Все три полученных вертолета S-70i, различаются конфигурацией. Первый вертолет поставлен в базовой, - без ИК системы переднего обзора и фильтров для применения в пустыне. Второй оборудован короткими крыльями и системой размещения вооружения на наружной подвеске, а также системой фильтрации для защиты от песка. Третий оборудован ИК системой переднего обзора, внутренними топливными баками, системой быстрой высадки по тросам и носилками. Все вертолеты оснащены метео-РЛС, креплениями для установки систем самообороны и пулеметов.Ранее сообщалось, что ВВС Чили провели тендер, по результатам которого в 2016 году победил многоцелевой "Блэк Хок" и с компанией Sikorsky был заключен контракт на поставку 6 вертолетов S-70i «Блэк Хок», сборка которых выполняется в Польше. Согласно контракта, кроме 6 вертолетов, ВВС Чили получает материальное обеспечение, запасные части и наземное оборудование, а также в сумму соглашения входит обучение пилотов и технического персонала.Как заявили в Минобороны Чили, оставшиеся три вертолета будут получены в октябре-ноябре этого года. При этом не исключается, что будет закуплено еще три дополнительных вертолета S-70i "Блэк Хок" в рамках действующего контракта.