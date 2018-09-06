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СМИ Польши: Большая война на Украине может вспыхнуть уже через неделю

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В прогнозы по поводу вероятного начала полномасштабных боевых действий на Донбассе решили удариться польские газетчики. Соответствующий теме материал вышел в одном из крупнейших изданий Польши – газете Rzeczpospolita. В материале издания говорится о том, что Украина наращивает ударные силы в районе Мариуполя и может осуществить попытку продвижения не просто вдоль побережья Азовского моря, но ещё и с выходом к границам России.



По сути, это заявление в польском СМИ является повторением того, что на днях было высказано представителями Оперативного командования ДНР.


Далее в Rzeczpospolita приводится заявление эксперта «Центра Разумкова» Алексея Мельника. По его словам, «если полномасштабная война вспыхнет на Донбассе, то в этом не будет вины Украины».

Мельник:
В Киеве никто не примет такого решения, потому что все прекрасно понимают, к чему это может в итоге привести. Нас в таком случае обвинили бы в срыве Минских соглашений, а это привело бы к возникновению риска отмены антироссийских санкций.


В польском СМИ отмечают, что в Москве в свою очередь говорят о выгоде эскалации конфликта именно для Украины. Ранее в ДНР отмечали, что Киев может пойти на обострение с целью отменить выборы, которые должны пройти в стране в 2019 году. Конечная задача – легитимизировать продолжение президентства Порошенко, у которого сегодня рейтинг составляет около 8,5%. С таким рейтингом честно выборы ещё никто не выигрывал.

В итоге в издании Rzeczpospolita авторы так и не смогли ответить на вопрос, какова вероятность возникновения большой войны на Украине. Вопрос о том, вспыхнет ли конфликт уже через неделю, повис в воздухе.
Использованы фотографии:
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63 комментария
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  1. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 17:24
    +3
    То-ли будет, то-ли нет..Об этом только Порося знает..Илло
    вайск-2 ждёт вас , страна 404..
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 17:30
      +6
      Если война снова пойдёт по полной, то ВСУ и авиацию задействуют по максимуму - потери среди мирного населения и армии ЛДНР будут существенными.
      1. NN52 Онлайн
        NN52 Сегодня, 17:51
        +12
        Ну авиацию ВСУ там быстро приземлят... Даже не сомневаюсь...
        1. pvv113 Онлайн
          pvv113 Сегодня, 21:48
          0
          С авиацией в 404-й и так проблемы
      2. алексеев Офлайн
        алексеев Сегодня, 19:10
        +5
        Цитата: Вадим237
        Если война снова пойдёт по полной

        Войны по полной, так чтобы осуществлялся прорыв обороны силами дивизии или хотя бы бригады с участием непосредственно на поле боя тысяч в/сл, на Донбассе ещё не было.
        Там есть своя специфика. Стреляют, конечно, по договоренности, только на линии соприкосновения. На этой же линии сидит в небольших, взводных, опорных пунктах боевое охранение. Если случается так называемая "попытка прорыва" 10-20 пехотинцев ВСУ при поддержке пары БМП или даже танка, то вызывается огонь артиллерии и подкрепление из состава основных сил.
        Почему так? Укродеятели боятся размаха боевых действий - это потери не 1, 2, 3 солдат, а 100, 200, 300 за день активного боя. Кроме того РФ может вмешаться и разбомбить на фиг все тылы до Харькова, Днепра и даже далее. Хлопци разбегутся от пана атамана и Петя Порошенко может не успеть скрыться и повиснет на одном из киевских каштанов, куда его могут поместить отнюдь не только "пророссийские тварины", но и щирые бандерлоги, недаром пан Саака их на то агитировал.
        ДЛНР тоже невыгоден размах боевых действий - гореть будет их земля, а совсем уж быстро дело не кончить...
        Для России же эскалация будет означать потери своих в/сл, риск появления бандеровских банд на её территории, ведь граница-то 2000 км, одним спецназом её не закрыть, а солдат у нас в Сухопутных войсках не много, да половина их них срочники, не смотря на принимаемые меры. request
        Все недовольны, но сделать чисто военным способом ничего нельзя, т.е., конечно, можно, но себе дороже.
        Что же делать, что же делать?
        Да давить в тихую, как, например, на Азове, вводить контрсанкции и точечными, но мощными ударами, выводить из строя л/с и технику бандерлогов, а , главное, пробуждать у них желание воткнуть штыки в землю, или, ещё краше, оборотить их против своих олигархов, коррупционеров, депутатов и т.д.
        1. Avior Онлайн
          Avior Сегодня, 21:08
          0
          или, ещё краше, оборотить их против своих олигархов, коррупционеров, депутатов и т.д

          хорошо написали. против своих laughing
        2. d1975 Онлайн
          d1975 Сегодня, 22:12
          0
          Хотел вам кратко ответить , но админ (хренов) не даёт - вы МОЗГ! drinks
      3. Маки Авелльевич Офлайн
        Маки Авелльевич Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: Вадим237
        Если война снова пойдёт по полной, то ВСУ и авиацию задействуют по максимуму - потери среди мирного населения и армии ЛДНР будут существенными.

        чтобы вести войну по полной одного желания недостаточно. нужны финансы.
        у них мае гроши?
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 20:55
          +2
          У них есть кредиты от Евросоюза и поставки оружия и боеприпасов из Чехии, Канады, Хорватии, Дании, США и возможно Японии.
        2. Alber Офлайн
          Alber Сегодня, 21:25
          0
          Цитата: Маки Авелльевич
          Цитата: Вадим237
          Если война снова пойдёт по полной, то ВСУ и авиацию задействуют по максимуму - потери среди мирного населения и армии ЛДНР будут существенными.

          чтобы вести войну по полной одного желания недостаточно. нужны финансы.
          у них мае гроши?

          ваши соплеменники профинансируют бойню с большим удовольствием. гои будут убивать друг друга
        3. tatarin_ru Онлайн
          tatarin_ru Сегодня, 22:09
          0
          них мае гроши?

          Ну кредиты то им под такое дело выделят , не сомневайтесь. , отдавать то все равно народу.Сейчас кредитных долгов уже на сто лет вперед , будет на 200 . США это даже выгодней , убьют двух зайцев , насолят России усилят зависимость Украины до пожизненной. А Поросенок введет военое положение и продлит власть еще на пару лет.
    2. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 17:31
      +2
      Зря мечтаете пшеки ,если и будет что то, вам мало не покажется...Много у России к вам претензий по этому делу.! soldier
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:44
        0
        Эти могут скооперироваться и войти на территорию западной Украины - мол вот ребята вы теперь часть Евросоюза, а Потраху придётся самоустранится, на Востоке Россия и ЛДНР, а на западе Польша возвращает своё.
    3. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 17:31
      +5
      Цитата: Dzafdet
      Об этом только Порося знает.

      hi
      А что, с Вами можно согласиться, учитывая версию Захара Прилепина:
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 18:24
        +4
        Не повесят. Владимир Вольфович дал гарантию, что только по решению военно-полевого трибунала.
      2. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 18:59
        +1
        И от кого Пороху бежать? От Юлии? И будут с Яныком на одной улице жить окнами напротив?
      3. Avior Онлайн
        Avior Сегодня, 21:09
        0
        это глупость явная.
    4. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 17:56
      -1
      не говори гоп, пока не увидешь оп
      1. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 18:18
        +3
        Цитата: Не либероид Русский
        не говори гоп, пока не увидешь оп

        hi
        Пардон, не понял, Вы это по какому поводу? Что надо было "увидешать" и как это делается? recourse
  2. shark Офлайн
    shark Сегодня, 17:25
    +5
    Большая бойня никому не интересна. Подогреть конфликт -это да. Это и транши ,и санкции... А устраивать мясорубку...Вряд ли.
    1. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 18:39
      +3
      НУ если честно - то большая бойна очень выгодна России. Поясню пока не начали бить тапками:
      1) предполагается что наступающие ВСУ вылезут из укрепрайонов в "чисто поле" где их можно будет в товарных объемах уничтожать РСЗО и артиллерией good
      2)гибель тех кто "согласен за деньги сидеть в окопах" , то же очень полезно ибо эти люди уже сделали шаг за грань "неприятия убийства" и тем более мирных людей, это минимум убийцы в криминальном плане ближайшее время, negative
      3) Уничтожение остатков авиации, артиллерии и большей части бронетехники уже поставит вопрос а-ля 2014 года "а сколько в состоянии территории удержать ЛДНР?" А именно - будет "расширена территория" или избавлены от оккупации фашистами полностью территории Донецка и Луганска, так же возможно занятие (наконец то) Мариуполя, Одессы, вплоть до Приднестровья, что в свою очередь снимет проблема снабжения и возможно интеграции Приднестровья. good
      4) большая Война , может быть "оправданием" для применения Армии России против фашистов по сирийскому сценарию - уничтожение кр всей системы ПВО, управления авиацией (радары и т.д), "выпиливание" все бронетехники и арт систем, это позволит армии ЛДНР в атаке обойтись без больших жертв которые неизбежны при атакующих действий без госпосдва в воздухе.
      5) Проведение войсковой операции силами ВКС РФ без "официального ввода войск" позволит "избежать" ммм Мирового осуждения и я не про визги Запада - они неизбежны и к ним нужно быть готовым изначально даже если вообще НИЧЕГО делать не будем (будут скрипали, мупали, дуркали), а именно Мир вообще, как в свое время с Осетией было. И что особенно важно отсутствие российских пехотных дивизий в донбассе позволяет не говорить об Оккупации, то есть - признание сразу ЛДНР как самостоятельные Мировые государства можно будет уже действовать по совсем другим правилам, в том числе "заключить договор об размещении военных баз". Собственно США вон без всякого разрешение влезли в Сирию или Афган, так что - создаем "государства", размещаем официальное, но не Оккупационные базы, и начинаем эти государства "встраивать в Россию". good
      6) поверженные останки фашистский войск загоняются в останки Укрии - пусть там себе остаются пока МВФ, цру и США не спишут им долги или не перестанут существовать как Сила в мировой экономике.
      1. Avior Онлайн
        Avior Сегодня, 21:12
        -1
        будут не визги, а полная изоляция при таком подходе.
        а если где-то при этом заявят о применении химоружия- то круче, чем против КНДР санкции будут, и никакой Китайй не поможет
    2. Матроскин Онлайн
      Матроскин Сегодня, 19:16
      +3
      Ну да... до 1914 тоже вот писатели писали писульки антивоенные по всему миру. Только вот удержит ли ядерный арсенал от крупных конфликтов. Противоречий всё больше, стенки всё тоньше. И конечно не обязательно, что прорвёт у нас на границе. Да и бактериологическое оружие пока не отменили. Ну а что, толерантненько так... раз... и кошечки с собачками только бегают.
      1. Sadko88 Офлайн
        Sadko88 Сегодня, 19:28
        +1
        Так Владимир Владимирович уже дал понять. Либо Россия будет независимой, либо России не будет вообще.
        1. Матроскин Онлайн
          Матроскин Сегодня, 19:37
          +6
          Эх... я два года на рыбалке не был.
        2. Ныробский Офлайн
          Ныробский Сегодня, 20:01
          +3
          Цитата: Sadko88
          Так Владимир Владимирович уже дал понять. Либо Россия будет независимой, либо России не будет вообще.

          Только высказался он несколько иначе - "Если в этом мире не будет России, то зачем нам этот мир".
          1. Sxron Офлайн
            Sxron Сегодня, 20:26
            0
            Цитата: Ныробский
            "Если в этом мире не будет России, то зачем нам этот мир".

            А ведь верно ,зачем..? Без России ,мира бы небыло ..Мы на страже , хотя как это все надоело уже и так хочется спокойно пожить (без всяких курсов реформ и всяких СМИ )..и т.д.
            Но видать не судьба еще мужики ..
  3. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 17:34
    +2
    уже долбанули бы - получили бы по сусалам, отвоевали бы территории ДНР и ЛНР назад, дошли бы до Киева и закончили эту камарилью. Сколько можно придерживаться принципа: "Вам из артиллерии по одной щеке, а Вы другую подставляйте, с надписью "Минск".
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 17:39
      +1
      Надпись Минск им навязали.
  4. pudelartemon Онлайн
    pudelartemon Сегодня, 17:41
    +2
    Хорошая фотография в статье. Это, как я понимаю, Порошенко в гамлетовских тягостных раздумьях - потянуть или не потянуть
    1. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 17:50
      +5
      Фото ( или фотошоп) действительно зачетное... Из серии, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус... Это про 404...
      1. Sadko88 Офлайн
        Sadko88 Сегодня, 18:57
        +1
        Да, фото забрал smile Спасибо
      2. РУСС Офлайн
        РУСС Сегодня, 19:10
        0
        Цитата: NN52
        Фото ( или фотошоп) действительно зачетное... Из серии, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус... Это про 404...

        Там не про мышей говорилось,а об ежах wassat
        1. Nychego Офлайн
          Nychego Сегодня, 20:30
          +3
          Цитата: РУСС
          Там не про мышей говорилось,а об ежах

          Не путайте два разных анекдота:
          " Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус..." и "Звери тоже ошибаются -, сказал ёжик, слезая с кактуса".
          hi
      3. Svarog51 Офлайн
        Svarog51 Сегодня, 19:47
        +1
        Кактус оставляет им возможность жить дальше, глупая мышь перепутала. Невезуха.
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 19:12
      -1
      Даже у собак бывают умные мысли. laughing good hi
  5. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 17:47
    +10
    Пятый год уже слышим: "они как полезут, а мы как вдарим".
    В результате никто никуда не лезет, просто потихоньку уничтожают защитников Донбасса и безнаказанно терроризируют гражданских.
    Они ведь не (запрещённая на ВО разновидность альтернативно одарённых), время работает на них и на руководство молодой страны, но не на Россию.
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:06
    +4
    Большой войны скорее всего не будет,конечно ВСУ попробует взять рывком,но если что пойдет не так ,быстро остановятся.А по сути этот рывок и нужен 5-10 км и все !
    1 Россия сразу становиться виноватой во всем,разбираться никто не будет.
    2 Раз Россия виновата на Украине ,автоматически она виновата в Сирии ,что дает право на бомбардировки СА.
    3 Новые санкции в плоть до остановка СП 2
    4 Потрошенко опять президент
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 18:37
      +2
      С сп-2 бюргеры даже с сша погрызлись. Россия уже виновата во всем. Надеюсь в случае полномасштабных боевых действий РФ введет в Донбасс войска. В 2014 еще была неясность, позиция оон, общественное мнение пытались перетянуть на себя, введение миротворцев требовали на линию разграничения, минские соглашения
  7. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 18:08
    0
    Поляки ждут когда будет обострение... Тогда скорее всего попытаются отжать своё... Западную Украину...
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 20:02
      -3
      Имеют право, гданьщина и львовщина исконно польские земли. hi
  8. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 18:09
    +2
    В Киеве никто не примет такого решения, потому что все прекрасно понимают, к чему это может в итоге привести.Нас в таком случае обвинили бы в срыве Минских соглашений, а это привело бы к возникновению риска отмены антироссийских санкций.

    Вот пи..балобол lol В.Путин чётко и ясно очертил,к чему это может привести:"..вплоть,до потери государственности"! yes
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:39
      +2
      Максим hi
      Цитата: ЛМН
      В.Путин чётко и ясно очертил,к чему это может привести

      Так в/на Украине слушать Путина - западло . wink
      1. NN52 Онлайн
        NN52 Сегодня, 19:06
        +3
        Так они сами себя там слушают.... И к чеке на гранате лезут зачем то....
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:09
          +1
          Цитата: NN52
          И к чеке на гранате лезут зачем то..

          Жестокие и расчётливые самоубийцы .
      2. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 20:18
        -1
        Цитата: bouncyhunter
        Максим hi
        Цитата: ЛМН
        В.Путин чётко и ясно очертил,к чему это может привести

        Так в/на Украине слушать Путина - западло . wink

        Западло? what А галстук свой есть не западло? winked
    2. частное лицо Офлайн
      частное лицо Сегодня, 20:56
      0
      Путин много чего говорит и обещает. А потом технично врубает назад.
    3. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 21:24
      0
      это он за ЧМ переживал
  9. Иеремия Офлайн
    Иеремия Сегодня, 19:21
    +4
    Ну и чему пшеки радуются, Надеются, что получится разделить, как их в 39...Если ВСУ начнет, весь "цивилизованный" мир будет хотя бы на словах за Урину. В ВСУ много больных на голову, которым хочется поиграть в войнушку, не зная что это такое, как и здесь на ВО и вообще в России. Но есть и те которые знают и хотят, но их меньшинство и они представляют серьезную угрозу. Так называемые профи-им все равно кого валить.Они могут организовать и повести армейских заробитчан, которых подавляющее большинство. Без РФ ДНР и ЛНР будет смято. В лучшем случае РФ пропустит через границу бегущих военных и загонит их в лагеря, чтобы землячки не расползались. Может кого возьмут свою армию...Вступится РФ, а это будет видно по потерям ВСУ и ходу операции , а вступится серьезно т.е. регулярной армией получит отпор и сопротивление .Не надо раскатывать губы на то что звалось Новоросией. Тут никто Вас не ждет...Потому что Россия к сожалению не Союз и немногим лучше Украины, просто ресурсы богаче, а такое же корыто для ваших жирных котов Усмановых, Дерипасок, Абрамовичей, Прохоровых...ну вы их лучше знаете.То есть ничего хорошего простым людям не предлагают. Придете хозяев поменять, ничего личного просто бизнес? Тогда чем вы лучше амеров? Плюс к тому "западный мир" может оскалиться..Опять же Россия не Союз способный собрать весь народ в кулак, выдержите ли вы и ради чего, чтобы у кого то денег прибавилось. Плюс, как вам нужны соотечественники видно по законодательству...Никак. У пшеков легче натурализоваться хохлу, чем у вас русскому и белорусу или тому же хохлу. Ребята, работайте не покладая рук , стройте промышленность , с/х, станки хоть свои начните делать, восстановите науку, а то советские наработки скоро закончатся,по космосу видно, заставьте урюков кавказких хотя бы на себя зарабытывать..Создавайте страну для себя и будьте проще, как Ленин, а то глядя на ваших чинуш салтыковские баре вспоминаются гордые да надменные и спесивые, но крайне тупые...Будьте проще и люди к вам потянутся, а то все меньше людей Москву ассоциируют с той Москвой когда она была столицей многих народов.
    1. Goodmen Офлайн
      Goodmen Сегодня, 20:17
      +1
      Мдя .... И ведь сложно поспорить....

      Ребята, работайте не покладая рук , стройте промышленность , с/х, станки хоть свои начните делать, восстановите науку, а то советские наработки скоро закончатся,по космосу видно, заставьте урюков кавказких хотя бы на себя зарабытывать..Создавайте страну для себя

      Да и с остальным в принципе согласен.
  10. Nimitz Онлайн
    Nimitz Сегодня, 19:30
    +2
    Сосед по отелю в Крыму - из Кривого Рога (т.е с Украины) утверждал, что так называемое АТО или по новому ООС, на самом деле крайне прибыльный бизнес проект для чиновников. Ибо налог на это мероприятия списывается с работающих, кроме того откупиться от участия в нём, тоже денег стоит. Прейскурант чуть ли не официальном сайте МО Украины висит. А самое главное ,вопреки нашему расхожему мнению все на Украине понимают, сколько государственных денег при этом разворовывается, и про миномет молот они тоже в курсе. Но больше всего его коробило , то что господин Яценюк за астрономические суммы продал государству несколько километров сетки рабицы для защиты таки от страны агрессора.
    Вот я и думаю, неужели они себе сами эту кормушку закроют, выиграв или, что наиболее вероятно проиграв серьезную войну. Да вряд ли.
    1. Gato Офлайн
      Gato Сегодня, 20:09
      +2
      Ибо налог на это мероприятия списывается с работающих, кроме того откупиться от участия в нём, тоже денег стоит.

      Это даже не самая большая статья дохода. Главная - это блокпосты на линии разграничения, своего рода таможня, где идет доход как за провоз туда, так и обратно. Я Вам гарантирую - самый прибыльный бизнес - это поставить блок-пост где-нибудь на дороге, например, к пивному ларьку от жилого массива - и взимать плату за проход yes
      Остап Ибрагимович подтвердит.
    2. Матроскин Онлайн
      Матроскин Сегодня, 20:32
      +2
      Была же такая в 1915г. организация Земгор, занимавшаяся распределением государственных оборонных заказов. Воспоминания князя С. Е. Трубецкого:
      Бесконтрольное швыряние денег и покупки не считаясь ни с какими ценами создавали большие искушения для иных слабых душ. С другой стороны, подрядчики, чуя возможность огромной наживы, искушали взятками некоторых работников закупочного аппарата.
      Из письма одного из рабочих Петроградского Путиловского завода, датируемое 1916 годом.
      «война надоела всем, но есть люди, которые благодаря такому несчастью получают огромные оклады и ни за что - медали, кресты и проч. награды, а от боев находятся в нескольких десятках верст. У тех одна мечта, как бы дальше продлилась война. А ведь много народу взято и теперь, я думаю, по улицам одни бабы разгуливают, да старики и калеки, а здоровых мужчин нет».
      Ничего не меняется.
    3. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 21:15
      -1
      он вас ввел в заблуждение.
      налог на армию небольшой есть, это правда, но откупаться никому не нужно- там добровольцы.
      Более того, добровольцы хотят именно на переднюю линию- там платят намного больше
      1. Nimitz Онлайн
        Nimitz Сегодня, 21:41
        +1
        Цитата: Avior
        он вас ввел в заблуждение.
        налог на армию небольшой есть, это правда, но откупаться никому не нужно- там добровольцы.
        Более того, добровольцы хотят именно на переднюю линию- там платят намного больше

        Да какой ему резон врать, когда наши дети вместе в море купаются. Опять же я не из армейской разведки, чтобы продвигать мне дезинформацию. А по поводу добровольцев , он как то упомянул, что весь их пыл у таких проходит когда залповые системы по соседним подразделения отработают. Я думаю, это не война героев командиров, это война качества работы артиллерии.
  11. Tank Hard Онлайн
    Tank Hard Сегодня, 20:04
    -2
    Хорошо бы и польшу зацепить...
  12. Gato Офлайн
    Gato Сегодня, 20:05
    -1
    Украина наращивает ударные силы

    Это какие? Танковые соединения, артполки, фронтовую авиацию? Или 1.5 нациста из долбобатов?
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:59
      0
      Всё вами перечисленное наращивает.
      1. Gato Офлайн
        Gato Сегодня, 21:36
        0
        Всё вами перечисленное наращивает.

        Да, да. Уже пятый год. Никак нарастить не могут - все куда-то рассасывается, наращиваются только счета в офшорах.
  13. Huumi Офлайн
    Huumi Сегодня, 20:54
    0
    Никто ничего не начнет пока не скажут-Фасс!
  14. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 21:12
    0
    поляки всегда получали за гордую натуру от русских ,а гадили всегда так как их герой Костюшка вырезав в Вильно русских солдат без оружия после причастия в церкви ,за что пшеки были подвергнуты уничтожению . А их гордость маршал .Понятовский утонул в Эльстере убегая от русских в 1813 году.. Что касается ситуации на фронтах ,то шума нет . Диванные снайперы конечно уже все оценили то людей нет то денег. Это Донбасс и здесь плацдарм России . Вот завтра возложение цветов и венков к могилам воинов освободителей ВОВ.Это второй праздник здесь по значимости . Где еще этот день отмечают с размахом как на родине шахтеров и металлургов . Вальцман не так глуп и знает что при попытке эскалации Мариуполь будет отрезан ибо от Коминтерново до комбината им.Ильича 25 км по прямой. А Марик(Мариуполь) - это 30 % экономики украины. И потеря его приведет к хаосу и Ахметов(хозяин 2-х местных меткомбинатов) это не допустит.
  15. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 21:23
    0
    а по ссылке-то ошибочка.
    Похоже, в статье, приведенная поляками версия , озвученная в ДНР, выдается за польскую.
    Ну, в ДНР каждую неделю наступление ВСУ вангуют.
    В реальности любое такое наступление- глупость очевидная. Зачем?
  16. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Сегодня, 21:42
    0
    Если смотреть беспристрастно на все со стороны, то сейчас почти идеальный вариант для наступления ВСУ:
    После недавних "жабьих прыжков", оборона Горловки находится в крайне уязвимом положении, + постоянные потери (которых нет) сказываются на моральном состоянии обороняющихся. В Докучаевске позиции ВСУ фактически "нависают" над городом, сколько раз уже чуть ли не до уличных боев доходило, а единственная дорога по направлению к Стыле, по которой идет снабжение полностью простреливается.
    Опять же, по всей линии фронта ВСУ владеют инициативой, что в дневное время уже никто не высовывается т.к. ВСУ тотально обстреливают ТПТУРами, которых в ВСУ уже если не в избытке, то как минимум "в достатке". Все передвижения техники ЛДНР проходят только ночью, и то случается "конфуз" как несколько недель с УРАЛом скорой неотложной помощи с мигалкам, которой, как выфяснилось в итоге, нарвался на собственную же мину.
    А здесь еще и Захарченко в мир инной отправили...
    Только наступления все равно не будит, все прекрасно понимают что РФ в выражениях стесняться не будит и просто вломит по самый Житомир, так что можно спать спокойно, пошумят и утихомирятся.
    Хотя? Украину тоже не дворовая шпана крышует...