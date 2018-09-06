СМИ Польши: Большая война на Украине может вспыхнуть уже через неделю

В Киеве никто не примет такого решения, потому что все прекрасно понимают, к чему это может в итоге привести. Нас в таком случае обвинили бы в срыве Минских соглашений, а это привело бы к возникновению риска отмены антироссийских санкций.

В прогнозы по поводу вероятного начала полномасштабных боевых действий на Донбассе решили удариться польские газетчики. Соответствующий теме материал вышел в одном из крупнейших изданий Польши – газете Rzeczpospolita. В материале издания говорится о том, что Украина наращивает ударные силы в районе Мариуполя и может осуществить попытку продвижения не просто вдоль побережья Азовского моря, но ещё и с выходом к границам России.По сути, это заявление в польском СМИ является повторением того, что на днях было высказано представителями Оперативного командования ДНР.Далее в Rzeczpospolita приводится заявление эксперта «Центра Разумкова» Алексея Мельника. По его словам, «если полномасштабная война вспыхнет на Донбассе, то в этом не будет вины Украины».Мельник:В польском СМИ отмечают, что в Москве в свою очередь говорят о выгоде эскалации конфликта именно для Украины. Ранее в ДНР отмечали, что Киев может пойти на обострение с целью отменить выборы, которые должны пройти в стране в 2019 году. Конечная задача – легитимизировать продолжение президентства Порошенко, у которого сегодня рейтинг составляет около 8,5%. С таким рейтингом честно выборы ещё никто не выигрывал.В итоге в издании Rzeczpospolita авторы так и не смогли ответить на вопрос, какова вероятность возникновения большой войны на Украине. Вопрос о том, вспыхнет ли конфликт уже через неделю, повис в воздухе.