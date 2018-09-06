Новый Warmate 2. Польша расширяет линейку "беспилотников-камикадзе"

Польша продолжает разрабатывать для своей армии и поставок на экспорт дроны-"камикадзе". На проходящей в эти дни в польском Кельце международной выставке MSPO 2018, местная компания WB Group представила новую модель ранее выпускавшегося барражирующего боеприпаса, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.Новая модель со встроенной боеголовкой получила название Warmate 2 Loitering Munition System и отличается от своей первой версии Warmate, по заявлению разработчиков, улучшенными характеристиками. Если первая модель имела боевой радиус 12 км, а максимальная продолжительность полёта составляла 50 минут, то у улучшенной модели радиус увеличился до 20 км, а продолжительность полета составляет уже 120 минут. На беспилотнике установлена боевая часть массой 4,8 кг, при этом тип боеголовки может меняться в зависимости от поставленных задач. Всего предлагается четыре типа боеголовок.Беспилотник может как управляться оператором, так и выполнять полёт по запрограммированному маршруту. Он стартует со специальной пусковой установки, монтируемой на транспортных средствах, при испытаниях в ОАЭ он был установлен на базе автомобиля NIMR.