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Новый Warmate 2. Польша расширяет линейку "беспилотников-камикадзе"

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Польша продолжает разрабатывать для своей армии и поставок на экспорт дроны-"камикадзе". На проходящей в эти дни в польском Кельце международной выставке MSPO 2018, местная компания WB Group представила новую модель ранее выпускавшегося барражирующего боеприпаса, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Новый Warmate 2. Польша расширяет линейку "беспилотников-камикадзе"


Новая модель со встроенной боеголовкой получила название Warmate 2 Loitering Munition System и отличается от своей первой версии Warmate, по заявлению разработчиков, улучшенными характеристиками. Если первая модель имела боевой радиус 12 км, а максимальная продолжительность полёта составляла 50 минут, то у улучшенной модели радиус увеличился до 20 км, а продолжительность полета составляет уже 120 минут. На беспилотнике установлена боевая часть массой 4,8 кг, при этом тип боеголовки может меняться в зависимости от поставленных задач. Всего предлагается четыре типа боеголовок.


Беспилотник может как управляться оператором, так и выполнять полёт по запрограммированному маршруту. Он стартует со специальной пусковой установки, монтируемой на транспортных средствах, при испытаниях в ОАЭ он был установлен на базе автомобиля NIMR.
Использованы фотографии:
armyrecognition.com
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14 комментариев
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  1. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 17:43
    -1
    Уже понятно ,кого они этими беспилотниками гонять в будущем собрались ..Нет уж господа пшеки , Украина вам не по зубам !
    1. Громобой Онлайн
      Громобой Сегодня, 18:19
      +3
      Цитата: Sxron
      Уже понятно ,кого они этими беспилотниками гонять в будущем собрались ..Нет уж господа пшеки , Украина вам не по зубам !

      В Украину и ушла экспортная партия этих штук.)))
      Вот,год назад///
      September 9th, 2017
      В рамках проходящей в Кельце оборонной выставки MSPO польская компания WB Group подписала с украинским предприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в ГК «Укроборонпром») контракт на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE. Стоимость контракта, сроки и количество заказанных боеприпасов не раскрываются. От имени WB Group соглашение подписал президент Петр Войцеховский, с украинской стороны – заместитель директора «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас. Одновременно стороны подписали контракт, предусматривающий поставку и обслуживание управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27Р1 для ВВС Польши.https://i-korotchenko.livejournal.com/1317560.html
      1. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 18:43
        -2
        Цитата: Громобой
        В Украину и ушла экспортная партия этих штук.)))
        Вот,год назад///

        На испытание, на жителях Донбасса ..Все правильно, если Россия в смуту падет они этими БПЛА будут держать окраину в ежовых рукавицах.
        1. консерватор Офлайн
          консерватор Сегодня, 18:49
          -4
          если Россия в смуту падет


          и не надейтесь. А на местных альтернативно одаренных не смотрите, они не то что смуту - они личную жизнь устроить себе не могут.

          Их максимум - лупануть минус и написать шутку про "Денег нет, но вы держитесь" или про пенсию чего-то юморнуть. Но, каждому своё же.
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 19:38
            -1
            Вон смотрю Ан 12 пролетл на до мной, да рад а по звуку так родной
            1. Sxron Офлайн
              Sxron Сегодня, 19:59
              -1
              Цитата: НИКНН
              Вон смотрю Ан 12 пролетл на до мной, да рад а по звуку так родной

              Хе хе У нас тоже стали летать маленькие самолетики (постоянно учебные)..Питерские учатся (говорят дешевле у нас )) Позорники..
              А раньше помнится Су-24(во времена СССР) постоянно барожировали , так спокойно было на душе ..
    2. ученый Офлайн
      ученый Сегодня, 21:49
      +1
      Интуиция подсказывает, что основная часть комплектующих этих БПЛА "камикадзе" идет террористам в Идлиб для ударов по российской авиабазе. Жаль, что в сводках не публикуются производители двигателей и микроконтроллеров управления БПЛА террористов.
  2. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:09
    +1
    Уже даже Польша начинает массово выпускать БПЛА Камикадзе,а когда мы услышим или лучше увидим , подобный инструмент в рядах наших вооруженных сил .Опять кому то триллионы нужно выделить из бюджета ?
    1. консерватор Офлайн
      консерватор Сегодня, 18:13
      0
      Как то в международной кооперации (500 млн Европа + 300 млн США) думаю не проблема делать любые изделия.
      Любую запчасть продадут, сопровождать будут и помогут впилить в нужное изделие

      Это нам приходится велосипед изобретать постоянно, потому что в западный мир мы не впилены и имеем свой суверенитет.

      Ну это к тому вопросу - что вы написываете постоянно на этом сайте что наша страна легла под кого-то там и что наша элита на западе живет

      Так то и Литва даже сможет что-то производить, если денег вложит и ученых перекупит. Двигатель США продадут, польша боеприпас продаст, Канада еще что нибудь добавит

      России за деньги даже ничего не продадут. Как завод с опелем, или турбины от Германии

      Польша легко купит движители, а нам надо завод свой строить, чтоб выпустить двигателей пару сотен, и который не окупиться никогда. Будет дороже и не так качественно. И дело не в кривых руках у русских, а в объективной реальности


      1. APASUS Офлайн
        APASUS Сегодня, 21:34
        +1
        Цитата: консерватор
        Это нам приходится велосипед изобретать постоянно, потому что в западный мир мы не впилены и имеем свой суверенитет.

        Независимость стоит дорого ,Ваши предложения ?
        Цитата: консерватор
        Ну это к тому вопросу - что вы написываете постоянно на этом сайте что наша страна легла под кого-то там и что наша элита на западе живет

        Хотелось бы конкретики ,где и когда что написал,а не бла бла бла
        Цитата: консерватор
        Так то и Литва даже сможет что-то производить, если денег вложит и ученых перекупит.

        Это страна Циолковского,Цандера ,Гагарина ,Глушко так сильно упала в Ваших глазах что стали сравнивать с Литвой ?Ну и патриот из Вас хреновый
        А на счет денег я даже заикаться не хочу.Денег прорва ,вот от сюда такие мега проекты олимпиад ,мостов,слетов,саммитов с очисткой целых островов.Десятки реакторов строиться по всему миру за нас счет,колоссальные вложения в банковский сектор для спасения,планы по строительству ВСМ ,выторого БАМа .
        У нас даже чиновника не могут арестовать что бы не вытащить из квартиры тонну денег.(полковник Захарченко,Сердюков со своей подругой)
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 18:18
      +3
      У России в планах мегапроекты: скоростные железные дороги, автобамы, новые атомные станции, майские указы на 27 триллионов - не до беспилотников камикадзе.
      1. мордвин 3 Офлайн
        мордвин 3 Сегодня, 18:25
        +3
        Цитата: Вадим237
        У России в планах мегапроекты: скоростные железные дороги,

        Ну да. Скоростную ЖД в Казань ещё к мундиалю обещали.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 20:51
          0
          Просто думают а нужна ли она вообще, за 1600 миллиардов рублей. Это эквивалентно по стоимости строительству 300 заводов и фабрик.
        2. Микадо Онлайн
          Микадо Сегодня, 22:11
          0
          Ну да. Скоростную ЖД в Казань ещё к мундиалю обещали.

          Владимир, не волнуйтесь! Обещали, и обещать будут! Все стабильно! drinks
          Хм.. забавно.. what Калибр писал про дроны-камикадзе еще в прошлом году, его же особо упоротые диванные патриоты (ничего в руках тяжелее собственного отростка не державшие), содержимым своей прямой кишки закидали. А ведь он прав, друзья мои! hi Мир меняется, и меняется стремительно soldier Владимир.. пора мне освоить плазменный экран мобильника! wink drinks