Английская война из-за Скрипалей

Лондон открывает вторую серию истории отравления Скрипалей ОВ «Новичок». Весь мир ожидал, что её начнут с вывода выживших Скрипалей хотя бы на тщательно охраняемую пресс-конференцию. Но мы видим явный разрыв сценария: вместо Скрипалей премьер-министр Тереза Мэй выводит на сцену неких «офицеров российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова», которых английские контрразведчики подозревают в отравлении Скрипалей.Москва заявляет, что эти фамилии с прилагаемыми к ним фото ей «ни о чём не говорят». Не самый сильный ход, скажем прямо. Говорят, самыми сильными являются простые наивные вопросы, например: «А где Скрипали?» С естественным продолжением: требуем немедленно представить российских граждан Скрипалей с объявлением их в международный розыск в связи с возможным похищением и убийством.На последнее наводит разрыв сценария, видимо, Скрипалей взяли в «программу защиты свидетелей», что равносильно пожизненному заключению, а возможно, английские Джеймсы Бонды уже убили Скрипалей, о причинах такого финала мы писали ранее. В случае непредоставления Терезой Мэй наших Скрипалей можно ставить Лондону мат: обвинить в похищении и убийстве российских граждан Скрипалей.Другой наивный вопрос. Тереза Мэй опять отвергла возможность производства ОВ «Новичок» в Англии в лаборатории Портон-Даун, но тогда каким образом, без помощи зарубежных коллег, там немедленно установили, что в Солсбери был применено ОВ «Новичок»?Третий наивный вопрос. Тереза Мэй опять утверждала, что «Новичок» производится только в России, но уже было официальное заявление Милоша Земана, чешского президента, что «Новичок» производился в Чехии. Тереза Мэй явно лжёт об этом, и можно делать её нерукопожатой по этому поводу. Но публичная ложь на высшем уровне остаётся без ответа, что это?Нас держат за идиотов? Нет, нас держат за врагов. Поэтому поставлена на поток большая английская ложь про Скрипалей и ОВ «Новичок», и никто на Западе её не замечает: она льёт грязь на врага, а по отношению к врагу всё можно. Англия объявила нам войну из-за Скрипалей, без формального её объявления и начала военных действий. Возможно, это подготовительный этап к настоящей войне, аналогичный фальшивой пробирке экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которой он махал в ООН. Или гитлеровской провокации в Гляйвице, с переодеванием фашистов в польские мундиры: у нас английские отравители натягивают на себя русские мундиры.С самого начала России был выставлен ультиматум: признать, что её спецслужбы отравили Скрипалей, или она утратила контроль за хранением ОВ «Новичок», и в том, и в другом случае Россия сама признаёт свою вину. Однако английский ультиматум является признанием преступника в своём преступлении. Англия сама сразу призналась в своём преступлении!!!Ведь если некто с самого начала, до первых результатов следствия, уверенно называет подозреваемого, то он сам и является преступником! Этим он не только отводит подозрения от себя, но и выказывает уверенность, что другого обвиняемого, кроме того, на которого он указывает, нет в природе. Тереза Мэй с Борисом Джонсоном не выдержали приличествующую паузу после происшествия в Солсбери, не дождались первых результатов следствия и поспешили обвинить Россию, так сильно спешили, что этим выдали себя. Не пора ли это заметить?Почему была допущена такая детская ошибка? Может быть, изначально делалась ставка на абсурдность обвинений России, по сентенции христианского философа Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно»? Если вы принудите других однажды солидаризироваться с вашим абсурдом, то они и далее будут вынуждены слепо поддерживать ваш абсурд.Вообще, история со Скрипалями в русле общей стратегии англосаксов: мы умнее, поэтому возьмём умом, или обманем с умом, компенсируем этим слабость своей позиции. Отсюда, кстати, и тактика Лондона, которую мы видим и в деле Скрипалей: лучшая оборона – это нападение, пусть и с негодными средствам, но умная атака и напор в СМИ обеспечат нам победу. В худшем случае – ничью.России объявлена война из-за Скрипалей. А мы воевать будем, или это «не наши методы»? Если это «не наши методы», то Россия отказывается защищаться, уповая на здравый смысл перед лицом абсурда. Это проигрышная позиция. На войне как на войне: нужно воевать, другими методами не выжить. То есть нужно контратаковать, задавать Лондону простые сложные вопросы и обвинять потом в отравлении Скрипалей. Пусть доказывает, что он ни при чём.