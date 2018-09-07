Мнения

Английская война из-за Скрипалей

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Лондон открывает вторую серию истории отравления Скрипалей ОВ «Новичок». Весь мир ожидал, что её начнут с вывода выживших Скрипалей хотя бы на тщательно охраняемую пресс-конференцию. Но мы видим явный разрыв сценария: вместо Скрипалей премьер-министр Тереза Мэй выводит на сцену неких «офицеров российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова», которых английские контрразведчики подозревают в отравлении Скрипалей.



Москва заявляет, что эти фамилии с прилагаемыми к ним фото ей «ни о чём не говорят». Не самый сильный ход, скажем прямо. Говорят, самыми сильными являются простые наивные вопросы, например: «А где Скрипали?» С естественным продолжением: требуем немедленно представить российских граждан Скрипалей с объявлением их в международный розыск в связи с возможным похищением и убийством.


На последнее наводит разрыв сценария, видимо, Скрипалей взяли в «программу защиты свидетелей», что равносильно пожизненному заключению, а возможно, английские Джеймсы Бонды уже убили Скрипалей, о причинах такого финала мы писали ранее. В случае непредоставления Терезой Мэй наших Скрипалей можно ставить Лондону мат: обвинить в похищении и убийстве российских граждан Скрипалей.

Другой наивный вопрос. Тереза Мэй опять отвергла возможность производства ОВ «Новичок» в Англии в лаборатории Портон-Даун, но тогда каким образом, без помощи зарубежных коллег, там немедленно установили, что в Солсбери был применено ОВ «Новичок»?

Третий наивный вопрос. Тереза Мэй опять утверждала, что «Новичок» производится только в России, но уже было официальное заявление Милоша Земана, чешского президента, что «Новичок» производился в Чехии. Тереза Мэй явно лжёт об этом, и можно делать её нерукопожатой по этому поводу. Но публичная ложь на высшем уровне остаётся без ответа, что это?

Нас держат за идиотов? Нет, нас держат за врагов. Поэтому поставлена на поток большая английская ложь про Скрипалей и ОВ «Новичок», и никто на Западе её не замечает: она льёт грязь на врага, а по отношению к врагу всё можно. Англия объявила нам войну из-за Скрипалей, без формального её объявления и начала военных действий. Возможно, это подготовительный этап к настоящей войне, аналогичный фальшивой пробирке экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которой он махал в ООН. Или гитлеровской провокации в Гляйвице, с переодеванием фашистов в польские мундиры: у нас английские отравители натягивают на себя русские мундиры.

С самого начала России был выставлен ультиматум: признать, что её спецслужбы отравили Скрипалей, или она утратила контроль за хранением ОВ «Новичок», и в том, и в другом случае Россия сама признаёт свою вину. Однако английский ультиматум является признанием преступника в своём преступлении. Англия сама сразу призналась в своём преступлении!!!

Ведь если некто с самого начала, до первых результатов следствия, уверенно называет подозреваемого, то он сам и является преступником! Этим он не только отводит подозрения от себя, но и выказывает уверенность, что другого обвиняемого, кроме того, на которого он указывает, нет в природе. Тереза Мэй с Борисом Джонсоном не выдержали приличествующую паузу после происшествия в Солсбери, не дождались первых результатов следствия и поспешили обвинить Россию, так сильно спешили, что этим выдали себя. Не пора ли это заметить?

Почему была допущена такая детская ошибка? Может быть, изначально делалась ставка на абсурдность обвинений России, по сентенции христианского философа Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно»? Если вы принудите других однажды солидаризироваться с вашим абсурдом, то они и далее будут вынуждены слепо поддерживать ваш абсурд.

Вообще, история со Скрипалями в русле общей стратегии англосаксов: мы умнее, поэтому возьмём умом, или обманем с умом, компенсируем этим слабость своей позиции. Отсюда, кстати, и тактика Лондона, которую мы видим и в деле Скрипалей: лучшая оборона – это нападение, пусть и с негодными средствам, но умная атака и напор в СМИ обеспечат нам победу. В худшем случае – ничью.

России объявлена война из-за Скрипалей. А мы воевать будем, или это «не наши методы»? Если это «не наши методы», то Россия отказывается защищаться, уповая на здравый смысл перед лицом абсурда. Это проигрышная позиция. На войне как на войне: нужно воевать, другими методами не выжить. То есть нужно контратаковать, задавать Лондону простые сложные вопросы и обвинять потом в отравлении Скрипалей. Пусть доказывает, что он ни при чём.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
DanielleTunstall
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14 комментариев
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  1. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 06:45
    +2
    А может ещё пойдём в храмы и будем неустанно молиться за наших врагов, дабы они облагоразумились? belay request
    О нас образно вытирают ноги, а мы лишь глупо улыбаемся в ответ и лепечем "нет,это не правда" fool
    Мы знаем, что это не правда,они знают ,что это не правда. На улице за такое лгун точно стал бы нерукопожатным с вытекающим презрением, либо попросту включил бы подсветку фар(может быть сразу двух).... what
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 07:52
      -1
      Беззубость и мягкотелость российского МИДа просто поражает. Лавров и прочие не перестают сыпать шуточками и заумными фразами из литературной классики, которые выросшая на манге и "марвеловских" комиксах западная публика, вообще не понимает. Вообще-то можно заметить одну вещь: российский МИД своим "остроумием", пытается донести что-то до таких же сотрудников внешнеполитических ведомств, так называемых партнеров с запада,. то есть на ограниченную группу людей, которая и так все понимает. А вот западные внешнеполитические ведомства, своими простыми, понятными фразами, "слоганами" действуют именно на широкую публику на широкие массы обывателей. Отсюда, русское оправдывание выглядит просто непонятным, невнятным бормотанием, на фоне всеобщего обвинительного хора. Мне не раз, мои западные коллеги говорили о том, что они вообще не понимают то, что говорит наш "остроумный" Лавров, Захарова и прочие-ну не читали они российской классики и литературной классики, вообще! Демонстрировать свою образованность можно в узком кругу, но не как, не перед широкими массами! Когда же это дойдет? Нет, чтобы назвать страны англосаксонского "пояса" просто и понятно-"империей лжи", так наоборот, на фоне разнузданной травли России, тотальной лжи о ней и ее действиях всеми западными внешнеполитическими ведомствами, российским МИДом явно проводится политика мягкого "умиротворения" "партнеров"-типа "тише, тише не надо так злиться, не надо".... Противно просто это видеть.
  2. Дедкастарый Офлайн
    Дедкастарый Сегодня, 06:51
    +4
    Андрея Андреевича,господина "НЕТ" не хватает...не те нынче МИДовцы...
    1. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:00
      +1
      Цитата: Дедкастарый
      ,господина "НЕТ"

      мистера " НЕТ" hi
    2. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:17
      +2
      Во времена Андрея Андреевича, никому бы и в голову не пришло обвинять нас в подобном, ибо страшно было.
      1. Олеко Онлайн
        Олеко Сегодня, 08:24
        0
        Я учился в 10 классе, когда Великобритания выслала 26 дипломатов СССР. Это было в 70-х годах прошлого века. Это только то, что прошло через "железный занавес" СМИ СССР. А скандалы были, просто о них не знали.
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +1
    Не стыковок и вопросов к англичанам накопилось столько, что о них уже задумывается и западный обыватель. Но к сожалению Европа в который раз на цирлах готова солидаризироваться со лживым английским правительством и поддержать новые санкции. С нашей стороны резких движений в сторону Лондона почему-то не наблюдается кроме бесконечных заявлений и обсуждений на ток-шоу. Не знаю чем можно крупно "подгадить" Лондону, но очевидно одно, что при желании можно все.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:44
      +1
      Вот подгадить то как раз можно. В прямом смысле слова
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:03
    +4
    На войне как на войне
    :    ...Сложно представить сталинских наркомов, во время Великой Отечественной войны,покупающих недвижимость в Германии или их детей живущих там...
    Нет, нас держат за врагов.
    ...Нас-то держат за врагов, но не олигархов...Все эти санкции и прочее, бьёт по нашему карману...Олигархи , переносят "удары", за наш счет..Классическое: Денег нет, но вы держитесь..
  5. prodi Онлайн
    prodi Сегодня, 07:28
    +1
    по-моему, больше всего их будет злить если лепить из них образ идиотов, и общаться с ними как с идиотами
  6. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:41
    +2
    Чего там рассуждать. Метиловым спиртом они траванулись. Сначала Скрипали в баре намахнули, потом полицаю в кафе за счет заведения налили. Тут и пришла мысль обвинить ГРУ. Кафешку и закрыли. Потом алкаши траванулись. Не весь контрафакт изьяли. Там вообще много народу сдохло от этой паленки wassat Бухать им надо бросать
  7. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 07:48
    0
    О нашей эмиграции в Англию."Важно не человек,пересекающий границу,а то с чем он идет".Я думаю,что
    к делу "Скрипалей" приложили руку наши родные эмигранты,которые работают в аналитических центрах.
    Граница через которую шлындают кому не лень,никогда не была границей дружбы.Я надеюсь,что наши
    законодатели прозреют наконец.
  8. Star Fire Офлайн
    Star Fire Сегодня, 07:56
    0
    Пропаганда на Западе работает на полную катушку, готовят своё население к войне с Россией, заодно скрывая за этой истерией свои промахи и проблемы.
    Можно конечно пойти на обострение, обвинить их в том, что они сами это подстроили (что и есть на самом деле), только не стоит забывать, что это сразу же будет передёрнуто и выставлено как подтверждение русской агрессии. А забывать что соответствие людских резервов глубоко не в нашу пользу, примерно 1 :10. И если дойдёт до горячей фазы, сложно будет даже с учётом нашего перевооружения армии. А начало войны скорее всего будет фатально для населения нашей страны, даже без учёта неприменения ЯО. Воспроизвести потери людские будет скорее всего невозможно.
    Поэтому и ведётся терпеливая и сдержанная работа по дискредитация пропаганды противника, приходится терпеть нападки и методично выставлять оппонентов лжецами. Время работает на нас и против противников, так что не стоит гнать лошадей...
  9. Олеко Онлайн
    Олеко Сегодня, 08:40
    0
    У ГУ ГШ МО РФ богатейший опыт в устранении людей. Чужими руками. Чтобы прилетели 2 гражданина РФ с "новичком" (бинарное ОВ, причём сверхвысокой очистки, которое нельзя применять в климате ГБ, так как оно разлагается очень быстро), смазали ручки и домой? Страстная Тереза до сих пор не дала ответ на самый простейший вопрос : а зачем надо было устранять Скрипаля? Он - отработанный материал. Пустышка. За ненадобностью его отпустили, когда он своё "отзвонил". ТО, что это никудышний спектакль, ясно и так.