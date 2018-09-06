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Киев будет ремонтировать турецкие Ми-17. Хорватские МиГи уже "ремонтировали"

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Украина выиграла турецкий тендер на ремонт и и модернизацию турецких вертолетов Ми-17, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Киев будет ремонтировать турецкие Ми-17. Хорватские МиГи уже "ремонтировали"


Как сообщает пресс-служба украинского МВД, ремонт и модернизацию семнадцати вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии будут проводить в кооперации ГП "Конотопский Авиаремонтный завод" Авиакон ”и производитель авиадвигателей ”Мотор Сич", которые стали победителями турецкого тендера стоимостью 40 млн. долларов.


Прибывший в Турцию на подписание контракта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заключенный контракт является результатом 6-месячных переговоров с Министерством внутренних дел Турции. Он пояснил, что у Украины есть договоренности о дружбе с турецкими спецслужбами и военными. Аваков пообещал, что в ходе ремонта и модернизации турецких Ми-17, Украина "реализует большой проект", так как страна имеет "уникальную компетенцию" в ремонте и модернизации вертолетов.

Ранее СМИ сообщали о громком скандале, возникшем после капитального ремонта Украиной хорватских МиГ-21. По данным зарубежных изданий, с июля 2015 года, когда 12 отремонтированных на Украине самолетов были переданы ВВС страны, число отказов самолетов достигло 300.
Использованы фотографии:
twitter.com/AvakovArsen
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42 комментария
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  1. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 18:34
    +2
    Если деньги не украдут, то отремонтируют.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 18:50
      +8
      Я могу тут понять турков..Двигатели на Ми17 украинские,ремонт дешевле чем у нас.Правда есть риски кидалова и некачественной работы.Но тут политический момент-и убытки украинские будут выкручиваться ужом что бы заказ был выполнен.
      1. Berkut24 Офлайн
        Berkut24 Сегодня, 19:10
        +2
        Если деньги не украдут, то отремонтируют.

        Не отремонтируют. Помимо замены движков идёт замена кучи деталек и ремонт бортовой электроники. Статистика показывает, что примерно треть всех отремонтированных на Украине вертолетов либо разбивается в ближайшие годы, либо идёт на запчасти остальных вертушек. Ибо ремонт идёт не по регламенту и контрафактом.
        Но что реально ждёт турок - 100% снятие с гарантии и обслуживания у производителя.
        1. igor67 Офлайн
          igor67 Сегодня, 19:40
          +2
          Цитата: Berkut24
          Не отремонтируют. Помимо замены движков идёт замена кучи деталек и ремонт бортовой электроники. Статистика показывает, что примерно треть всех отремонтированных на Украине вертолетов либо разбивается в ближайшие годы, либо идёт на запчасти остальных вертушек. Ибо ремонт идёт не по регламенту и контрафактом.

          приведите данные сколько вертушек разбилось отремонтированных на АВИАКОН,бывшая в\ч21653,.?
          1. ЛМН Офлайн
            ЛМН Сегодня, 20:28
            +2
            Цитата: igor67
            Цитата: Berkut24
            Не отремонтируют. Помимо замены движков идёт замена кучи деталек и ремонт бортовой электроники. Статистика показывает, что примерно треть всех отремонтированных на Украине вертолетов либо разбивается в ближайшие годы, либо идёт на запчасти остальных вертушек. Ибо ремонт идёт не по регламенту и контрафактом.

            приведите данные сколько вертушек разбилось отремонтированных на АВИАКОН,бывшая в\ч21653,.?

            Я не знаю,если честно. feel
            Приведите данные сколько вертушек не разбилось,после ремонта на АВИАКОН,бывшая в\ч21653?

            ПС.
            Как следует из решения суда, «сверхмощная 30-мм автоматическая пушка», которой, согласно сообщения пресс-службы государственного концерна «Укроборонпром» оснащены Ми-24ПУ-1, является стандартной 30-мм двуствольной авиационной пушкой ГШ-30К (9-А-623К).
            1. igor67 Офлайн
              igor67 Сегодня, 20:41
              -2
              например с начала ремонта ,70егоды, до 2000 ни одной,потом разбилась машина по вине пилотов,так же экспортные машины не падали, а вот посмотрите количество разбившихся только ми8 по России, будете шокированы,в инете есть данные.
          2. Nemo Офлайн
            Nemo Сегодня, 21:31
            0
            Цитата: igor67
            Цитата: Berkut24
            Не отремонтируют. Помимо замены движков идёт замена кучи деталек и ремонт бортовой электроники. Статистика показывает, что примерно треть всех отремонтированных на Украине вертолетов либо разбивается в ближайшие годы, либо идёт на запчасти остальных вертушек. Ибо ремонт идёт не по регламенту и контрафактом.

            приведите данные сколько вертушек разбилось отремонтированных на АВИАКОН,бывшая в\ч21653,.?

            А на Украине точно смогут отремонтировать полностью Ми-17? Ведь у них самих проблемы с ремонтом своих вертолетов из-за отсутствия производителя лопастей. Еще был скандал с закупкой "новых" лопастей, оказалось лопасти то старые.
        2. Alex_Rarog Офлайн
          Alex_Rarog Сегодня, 20:38
          +2
          Нам же выгоднее. Угробят туркам вертушки, придется тем у нас покупать)
      2. Маркони41 Офлайн
        Маркони41 Сегодня, 19:57
        +4
        Цитата: 210окв
        Я могу тут понять турков..Двигатели на Ми17 украинские,ремонт дешевле чем у нас

        Совершенно верно! Украинские двигатели стоят на МИ-8 практически повсеместно. Они давно оправдали свою надежность. Так зачем туркам дергаться - обратились к производителю. Ну а МоторСич заказ обязательно выполнит, и даже немного подзаработает.
      3. helmi8 Офлайн
        helmi8 Сегодня, 20:17
        +1
        Цитата: 210окв
        Я могу тут понять турков..Двигатели на Ми17 украинские,ремонт дешевле чем у нас

        Ремонт вертолетов и двигателей производится на разных заводах...
    2. тол100в Офлайн
      тол100в Сегодня, 19:13
      +3
      Цитата: Сергей985
      Если деньги не украдут, то отремонтируют.

      Если о ремонте авиотехники говорит МВД Украдины в лице Авакова , то есть сто процентная гарантия, что украдут! Как в сказке: про волка и овцу и козла и капусту!
  2. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 18:35
    0
    Украина выиграла турецкий тендер на ремонт

    Кто на них интересно летать будет..? Может для курдов готовят ..))))
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 20:31
      0
      Курдам они уж точно не помешают, будет на чём Бармалеев гонять. laughing
  3. Хагалаз Онлайн
    Хагалаз Сегодня, 18:37
    +4
    Ми-17? Тут не ошибка ли? Этот вертолёт уже чисто Российская модернизация Ми-8. Не? И каким тогда боком тут Украина?
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 18:51
      +3
      А двигатели?
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 19:02
      +3
      Цитата: Хагалаз
      Ми-17? Тут не ошибка ли? Этот вертолёт уже чисто Российская модернизация Ми-8. Не? И каким тогда боком тут Украина?

      Двигатели там Богуслаевские.
      Как сообщает пресс-служба украинского МВД, ремонт и модернизацию семнадцати вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии будут проводить в кооперации ГП "Конотопский Авиаремонтный завод" Авиакон ”и производитель авиадвигателей ”Мотор Сич", которые стали победителями турецкого тендера стоимостью 40 млн. долларов.

      По правде говоря, если уж с чем и будут у турок проблемы, то это не с движками. "Мотор Сич" даже на наши вертолёты до сих пор идёт - климовцы полностью закрыть запросы вертолётостроителей не могут.
    3. igor67 Офлайн
      igor67 Сегодня, 19:02
      +5
      Цитата: Хагалаз
      Ми-17? Тут не ошибка ли? Этот вертолёт уже чисто Российская модернизация Ми-8. Не? И каким тогда боком тут Украина?

      именно МИ17,так как всегда ещё с советских времён на экспорт ми8 шёл как ми17, в советские времена их ремонтировали в Литве, у нас на рембазе , сейчас АВИАКОН,ми6-10, ми 24,По мимо ВВС СССР ремонтировали и продолжают ремонтировать машины Африки и Азии, так что сделают
      1. Хагалаз Онлайн
        Хагалаз Сегодня, 19:33
        0
        Всем спасибо за разьяснения.
  4. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:38
    0
    Турки будут торговаться с Аваковым до последней лиры.Но только еще не известно кто окажется на панели .Хорваты уже попробовали обхитрить ......................
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:44
      -1
      hi
      Цитата: APASUS
      Хорваты уже попробовали обхитрить

      Турки считают что они хитрее . Интересно то , что количество "условно-модернизируемых" вертолётов не озвучено . Как параноик со стажем предполагаю что это передача от турков свидомым вертолётов .
      1. igor67 Офлайн
        igor67 Сегодня, 19:04
        +3
        вы действительно параноик
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:13
          -1
          Цитата: igor67
          вы действительно параноик

          Уж лучше я буду параноиком , чем мёртвым болваном с ножом в спине . soldier
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 20:00
            0
            Паша. салют! Не переживай. Нам с тобой на этих вертолётах не летать. Пусть об этом голова у турок болит.
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 20:04
              0
              Салют , дружище ! hi
              Цитата: sabakina
              Нам с тобой на этих вертолётах не летать. Пусть об этом голова у турок болит.

              Это точно - я практически всегда либо на своём топтобусе , либо на попутном . wink
      2. Пол Баян Офлайн
        Пол Баян Сегодня, 21:41
        0
        Что-то в аашем комментарии есть! Однозначно
    2. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 18:45
      -1
      Так стоимость контракта озвучена. Сорок миллионов.
  5. молчу молчу Офлайн
    молчу молчу Сегодня, 18:41
    +4
    Заголовок статьи все равно что короткий анекдот!
  6. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 19:07
    -2
    Погнались за дешевизной?Скупой платит дважды.Наверное стоит пожалеть вертолётчиков турецких,но чего то не жалко.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 20:48
      0
      Вам что турецкие вертолётчики жить мешают?
    2. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 21:42
      0
      Ходят сплетни что трижды. А если верить слухам то ....
  7. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 19:15
    +1
    Турки чего, умом тронулись? А лицензия на ремонт у хохлов есть? А запчасти где будут брать? request
    1. Маркони41 Офлайн
      Маркони41 Сегодня, 20:02
      +1
      Цитата: Ros 56
      А запчасти где будут брать?

      А какие запчасти? Движок хохлятсякий. Ну, а если что и понадобится, то турки у нас купят. Разве нет?!
      1. helmi8 Офлайн
        helmi8 Сегодня, 20:24
        0
        Цитата: Маркони41
        А какие запчасти? Движок хохлятсякий

        Да при чем двигатель, если ремонт вертолета? Двигатель вообще могут не менять, если на нем остаток ресурса 30% и более. Да и ремонт двигателей в Конотопе не делают, только вертолетов... А при КВР ну очень много узлов и агрегатов подлежат замене, или такому же КВР...
  8. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 20:37
    +4
    Как бы большинству нашего сайта ( и мне то-же ) не хотелось в "гроб" загнать Украину в НЫНЕШНЕМ виде. Но ОСТАЛИСЬ реально действующие предприятия и институты ( хоть и на ладан дышат ) , которые много чего еще пока могут сделать. и разработать .
    Так что я думаю починят вполне нормально.
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 20:54
      +2
      Там " Не" не в тему, не успел отредактировать. hi
    2. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 21:44
      +1
      Кастрюли не все одели. Согласен есть там ЛЮДИ нормальные, как странно это бы ни звучало.
      1. Пол Баян Офлайн
        Пол Баян Сегодня, 21:48
        +1
        Думаю с "не" гуманней! Коричневая чума хоть и заразная болезнь, но предки показали,что лечится!
    3. tatarin_ru Онлайн
      tatarin_ru Сегодня, 21:58
      0
      не хотелось в "гроб" загнать Украину

      правительство хотят загнать и пусть вертятся там вечно. А на заводах работяги работают ,там задержка зарплаты уже не один месяц , может этот заказ позволит немного семьи накормить .
      Если конечно все не заберут те , кому вечно мало.
  9. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 20:57
    +3
    Движки то от Мотор-сич, так что сами виноваты что укропы лезут в наш огород. Пому как этот вертолет больше Украинский чем Российский, хотя мы считаем его и Российским. это как Лада-Веста -все в один голос -ну наконец то хороший автомобиль создали, а вот то что этот автомобиль состоит из иностранных запчастей больше , чем Хюндай акцент как то не говорят.
  10. Пол Баян Офлайн
    Пол Баян Сегодня, 21:36
    +1
    Кхе-кхе. Не Михан - но добавить нет чего!!!
  11. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 21:43
    0
    Вот это "счастье" на турков свалилось. Похоже они не совсем понимают с кем связались.
  12. kotik77713 Онлайн
    kotik77713 Сегодня, 22:09
    0
    Флаг в руки, сделают быстро и качественно - отлично! Завод пока живой ещё... Тендер не впечатляет-сумма мала.