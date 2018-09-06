Киев будет ремонтировать турецкие Ми-17. Хорватские МиГи уже "ремонтировали"

Украина выиграла турецкий тендер на ремонт и и модернизацию турецких вертолетов Ми-17, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.Как сообщает пресс-служба украинского МВД, ремонт и модернизацию семнадцати вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии будут проводить в кооперации ГП "Конотопский Авиаремонтный завод" Авиакон ”и производитель авиадвигателей ”Мотор Сич", которые стали победителями турецкого тендера стоимостью 40 млн. долларов.Прибывший в Турцию на подписание контракта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заключенный контракт является результатом 6-месячных переговоров с Министерством внутренних дел Турции. Он пояснил, что у Украины есть договоренности о дружбе с турецкими спецслужбами и военными. Аваков пообещал, что в ходе ремонта и модернизации турецких Ми-17, Украина "реализует большой проект", так как страна имеет "уникальную компетенцию" в ремонте и модернизации вертолетов.Ранее СМИ сообщали о громком скандале, возникшем после капитального ремонта Украиной хорватских МиГ-21. По данным зарубежных изданий, с июля 2015 года, когда 12 отремонтированных на Украине самолетов были переданы ВВС страны, число отказов самолетов достигло 300.