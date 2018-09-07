Национальная идентичность как ширма для продвижения радикальной идеологии

Республика Крым и город Севастополь остаются в верхней части списка регионов России по числу преступлений экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, весомая часть уголовных дел по экстремизму приходится на представителей, связанных с меджлисом крымско-татарского народа и аффилированных с ним организаций.Напомним, 5 сентября исполнилась 51-я годовщина указа, объявившего амнистию крымским татарам. Как известно, в 1944 году (после освобождения Крыма от нацистских оккупантов. – Прим. авт.) проживающие на полуострове граждане татарской национальности были депортированы за активное сотрудничество с гитлеровскими оккупантами. Несмотря на то, что многочисленные факты коллаборационизма среди крымских татар имели место быть, нельзя утверждать, что лояльность к нацистским преступникам проявляло все татарское население Крыма.Очевидно, решение о массовой депортации принималось властями с учетом военного времени и первых послевоенных лет, когда государство нуждалось в минимизации рисков разрастания очагов нацисткой идеологии. Пример «лесных братьев» в Прибалтике и недобитых оуновцев на Украине свидетельствует, что причин перестраховываться у властей было более чем достаточно.Спустя 23 года власти страны сняли ограничения с крымских татар, запрещающие проживание на полуострове (указ об амнистии 1967 года).После вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав России новое руководство полуострова заявило о готовности сотрудничать с представителями меджлиса крымских татар, однако конструктивного диалога не получилось. Спустя несколько месяцев лидеры меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров за разжигание сепаратистских настроений и межнациональной розни получили запрет на посещение полуострова, а курируемая ими организация в 2016 году была включена в список экстремистских сообществ.Так или иначе, выдворенные за пределы Крыма активисты продолжают свою подрывную деятельность, поддерживая своих наиболее радикальных сторонников в России.Отметим, с 2014 года по обвинениям в распространении экстремистской идеологии, разжигании межнациональной розни, членстве и причастности к деятельности террористических («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») и экстремистских («Джамаат Таблиг») организаций были задержаны около 40 крымских татар. Запрещенный в России меджлис с обвинениями не согласен, заявляя, что задержанные радикалы стали жертвами политического преследования. Например, одним из последних скандалов стали обвинения российских спецслужб в незаконном аресте Марлена Мустафаева, задержанного за распространение материалов экстремистской направленности.Зачастую в качестве главного аргумента в защиту «узников совести» педалируется тема национальной идентичности, которая, по задумке провокаторов, должна консолидировать представителей всего этноса против Москвы. В качестве доказательной базы провокаторы активно напоминают про непростые отношения большинства крымских татар с советской властью и проецируют их на действующее руководство, а также используют религиозный вопрос.Возвращаясь к указу 1967 года, амнистировавшего крымских татар с формулировкой необоснованности обвинений в предательстве всего крымско-татарского населения, заметим, что и сейчас нельзя мерить каждого общим аршином.Так, среди тех людей, кто в 2014 году выбрал для полуострова путь воссоединения с Россией, было немало крымских татар, которые, несмотря на оказываемое на них давление, приняли участие в референдуме. По сути, страна имеет дело с весьма ограниченным списком лиц, подрывающих ее безопасность, и благодаря эффективной работе спецслужб количество лиц, продвигающих на полуострове радикальную идеологию, неуклонно идет на спад.О том, что нарушающая российскую конституцию идеология перестает приносить «нужные» результаты, говорят и другие цифры. Как отмечает депутат Государственной думы Руслан Бальбек, проживающие на Украине крымские татары начали массово переезжать в Крым. «Крымско-татарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение на крымский полуостров. Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму, который они уже не хотят считать украинским», – заявил парламентарий.