Мнения

Национальная идентичность как ширма для продвижения радикальной идеологии

8
Республика Крым и город Севастополь остаются в верхней части списка регионов России по числу преступлений экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, весомая часть уголовных дел по экстремизму приходится на представителей, связанных с меджлисом крымско-татарского народа и аффилированных с ним организаций.



Напомним, 5 сентября исполнилась 51-я годовщина указа, объявившего амнистию крымским татарам. Как известно, в 1944 году (после освобождения Крыма от нацистских оккупантов. – Прим. авт.) проживающие на полуострове граждане татарской национальности были депортированы за активное сотрудничество с гитлеровскими оккупантами. Несмотря на то, что многочисленные факты коллаборационизма среди крымских татар имели место быть, нельзя утверждать, что лояльность к нацистским преступникам проявляло все татарское население Крыма.


Очевидно, решение о массовой депортации принималось властями с учетом военного времени и первых послевоенных лет, когда государство нуждалось в минимизации рисков разрастания очагов нацисткой идеологии. Пример «лесных братьев» в Прибалтике и недобитых оуновцев на Украине свидетельствует, что причин перестраховываться у властей было более чем достаточно.

Спустя 23 года власти страны сняли ограничения с крымских татар, запрещающие проживание на полуострове (указ об амнистии 1967 года).

После вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав России новое руководство полуострова заявило о готовности сотрудничать с представителями меджлиса крымских татар, однако конструктивного диалога не получилось. Спустя несколько месяцев лидеры меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров за разжигание сепаратистских настроений и межнациональной розни получили запрет на посещение полуострова, а курируемая ими организация в 2016 году была включена в список экстремистских сообществ.

Так или иначе, выдворенные за пределы Крыма активисты продолжают свою подрывную деятельность, поддерживая своих наиболее радикальных сторонников в России.

Отметим, с 2014 года по обвинениям в распространении экстремистской идеологии, разжигании межнациональной розни, членстве и причастности к деятельности террористических («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») и экстремистских («Джамаат Таблиг») организаций были задержаны около 40 крымских татар. Запрещенный в России меджлис с обвинениями не согласен, заявляя, что задержанные радикалы стали жертвами политического преследования. Например, одним из последних скандалов стали обвинения российских спецслужб в незаконном аресте Марлена Мустафаева, задержанного за распространение материалов экстремистской направленности.

Зачастую в качестве главного аргумента в защиту «узников совести» педалируется тема национальной идентичности, которая, по задумке провокаторов, должна консолидировать представителей всего этноса против Москвы. В качестве доказательной базы провокаторы активно напоминают про непростые отношения большинства крымских татар с советской властью и проецируют их на действующее руководство, а также используют религиозный вопрос.

Возвращаясь к указу 1967 года, амнистировавшего крымских татар с формулировкой необоснованности обвинений в предательстве всего крымско-татарского населения, заметим, что и сейчас нельзя мерить каждого общим аршином.

Так, среди тех людей, кто в 2014 году выбрал для полуострова путь воссоединения с Россией, было немало крымских татар, которые, несмотря на оказываемое на них давление, приняли участие в референдуме. По сути, страна имеет дело с весьма ограниченным списком лиц, подрывающих ее безопасность, и благодаря эффективной работе спецслужб количество лиц, продвигающих на полуострове радикальную идеологию, неуклонно идет на спад.

О том, что нарушающая российскую конституцию идеология перестает приносить «нужные» результаты, говорят и другие цифры. Как отмечает депутат Государственной думы Руслан Бальбек, проживающие на Украине крымские татары начали массово переезжать в Крым. «Крымско-татарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение на крымский полуостров. Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму, который они уже не хотят считать украинским», – заявил парламентарий.
Автор:
Владимир Сергеев
Мы в Яндекс Дзен
О Сталине и Хрущеве
То, что вы не хотели знать об Англии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Ингвар 72 Офлайн
    Ингвар 72 Сегодня, 06:31
    +4
    нельзя утверждать, что лояльность к нацистским преступникам проявляло все татарское население Крыма.
    Более половины крымских татар поддерживало фашистов. Это можно утверждать.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:01
      +3
      Я не знаю сколько крымских татар поддержало фашистов..Но те же немцы ,живущие в СССР стали грудью на защиту своей Родины..Однако их семьи так же были депортированы из той же Саратовской области туда куда Макар телят не гонял...Я просто хочу сказать что была тяжелейшая обстановка и власть делала все что бы обезопасить тыл.И я не верю в искренность тех,кто решил вернуться в Крым..Вы уже сделали свой выбор.
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 07:56
        +2
        Если сравнивать татар в Крыму, в14-15 году они вовсю выделяли себя, флаги, гербы, то сейчас не видел ни одного флага. При этом в 15 году в Бахчисарае сидели в татарском кафе, так там сами татары разговаривали между собой на русском. А в этом году местные сказали что татары перебесились и поняли что украинской вольницы им не видать, когда они диктовали власти свои условия
      2. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 07:58
        0
        Национальные вопросы всегда самые болезненные. Во всем мире так. Время и грамотная позиция властей. Нет другого пути решения.
    2. Maverick78 Онлайн
      Maverick78 Сегодня, 08:29
      0
      Ингвар, вот более половины и нужно было депортировать, а не почти всех. Согласен что трудные времена требуют трудных решений, но многие пострадали незаслуженно. Поэтому примерно так и надо проводить "политику партии". А национализм в многонациональной стране - это развал и гражданская война.
  2. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 07:26
    +2
    То плакались Путину о несправедливости Сталина, а теперь и Путин попадает в ситуацию Сталина! Посмотрим каким путём пойдёт Путин. Легко осуждать Сталина, а что теперь делать руководству? Ситуация пока не критическая. А если завтра война? Что будет делать Путин?
  3. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 07:36
    +2
    Нужно просто вернуть 58-ую статью. И аналог Закона «О членах семьи изменников Родины» от 30 03 1935 года.
    Увы, приемному сыну ЕБН это не нужно.
  4. вылет Офлайн
    вылет Сегодня, 08:38
    +1
    крым и севастополь в верхней части списка? реальное положение дел, после присоединения эти татары провели 1 большой митинг "за независимость" по моему на годовщину своей депортации, а уже на следующий год на этот митинг не пришло никого. они сейчас там как шёлковые ходят.
    реально,а чечня, где вырезали 21 тыщу русских только мирного населения, на каком месте в этом списке после геноцида славян?