Новая дипломатия Европы не зависит от воли США? Не может быть!
В среду подготовительный орган Совета ЕС, Комитет постоянных представителей государств Евросоюза (КОРЕПЕР), на своём официальном плановом заседании утвердил согласованное ранее решение о продлении ещё на шесть месяцев санкций против России. Эти санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. С тех пор они продлевались каждые полгода, иногда дополнялись. Так, в июле «чёрный список» ЕС пополнился ещё шестью компаниями. Дошёл черёд до организаций, строящих Крымский мост. Теперь в нём 44 российские компании и 154 физических лица (информационные агентства сообщили, что Комитет исключил из санкционного списка главу ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта).
Как зашатался, но устоял европейский консенсус
Для вступления в законную силу Совет ЕС в ближайшее время утвердит решение КОРЕПЕР, после чего его внесут в Официальный журнал Евросоюза. Неожиданностей здесь не будет. Эксперты расценивают предстоящую акцию как рутинную протокольную формальность. Дело в том, что в отношении санкций против России в Европе сложился устойчивый консенсус.
Как он сформировался, видно на примере премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Придя весной к власти, Конте заявил, что его «правительство выступит за пересмотр антироссийских санкций, которые бьют по экономике и гражданскому праву». Этого тезиса итальянский лидер придерживался ровно до своей поездки в Вашингтон.
После беседы с американским президентом Дональдом Трампом Конте прозрел и понял, что «немыслимо сегодня отменить за одну ночь эти санкции», ведь они «прямо связаны с выполнением Минских соглашений». Так он и заявил на итоговой пресс-конференции.
Правда, спасая своё политическое лицо, итальянский лидер снова подтвердил готовность к диалогу с Россией. «Мы считаем, что Россия играет фундаментальную роль во всех международных геополитических кризисах… Россия не может быть вне диалога». Однако это заявление уже никого не обмануло. Стало понятно: Джузеппе Конте не пойдёт против санкций.
Похожая мимикрия одолела не только нового итальянского премьера. Недовольные жёсткой позицией президента США Трампа, вдруг осмелели и заговорили о своей самостоятельности и самодостаточности другие европейские политики. Особенно блистали в этой теме президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Маас, взобравшись в кресло главы внешнеполитического ведомства Германии, отметился крайне агрессивной позицией в отношении России. Он критиковал Москву (порой не стесняясь выражений) гораздо больше, чем его предшественники Штайнмайер и Габриэль. «Мы открыто заявляем о разногласиях и ждем от Москвы конструктивных решений», – горячился глава германского МИДа.
Изменения политики российской власти Маас не дождался и сконцентрировался на американском направлении. Благо Дональд Трамп давал для этого всё больше и больше поводов, вводя санкции теперь уже и против своих давних союзников. Маас на это реагировал весьма креативно.
Он публично размечтался о самостоятельности Евросоюза, предложил укреплять «европейскую автономию», создавать независимые от США каналы оплаты – европейскую систему банковских расчётов Swift и европейский же валютный фонд. «Мы не можем полагаться на Вашингтон, как раньше», – зафиксировал свою позицию Маас статьей в газете немецких деловых кругов Handelsblatt.
Предлагая пересмотреть внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, Хайко Маас тут же развернулся на 180 градусов и неожиданно для многих высказал идею «сбалансированного сотрудничества с Россией». Внимательные наблюдатели связали этот разворот с критикой министра со стороны его однопартийцев – социал-демократов, недовольных усилившейся конфронтацией с Москвой.
Легкомысленные эксперты ударились в конспирологию возможного союза Европы и России против Америки. Эту глупость подогрели метания другого европейского политика – президента Франции Эммануэля Макрона. После крайне ласкового приёма в Белом Доме Макрон, не оценив гостеприимство американского президента, ударился в критику Трампа.
Заокеанскому партнёру (или – патрону?) досталось за пошлины в отношении товаров из ЕС, миграционную политику, за выход из соглашения по Ирану. Итогом этой критики стал крайне жесткий и «ужасный» телефонный разговор Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном. Как сообщил со ссылкой на свои источники телеканал CNN, «Трамп не смог держать себя в руках».
Как и в случае с германским министром, французский президент стал искать себе поддержку на российских просторах. Из уст Макрона зазвучали лестные для Москвы слова. Хоть и с оговорками, но он выразил желание улучшить отношения между странами, а затем и вовсе выступил «за полный пересмотр отношений с Россией после холодной войны».
Венцом этой риторики стало заявление Эммануэля Макрона после его встречи в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё о том, что «страны Евросоюза должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией». После такой неожиданной новости эксперты-конспирологи совсем обомлели – карты ложатся именно так, как они уже успели предсказать.
Испугались собственной смелости
Однако поторопились. Эммануэль Макрон не пережил своей непростительной смелости. Буквально за пару дней кто-то сильно обломал французского лидера. Уже в воскресном интервью шведскому телеканалу SVT он говорил совсем другое. По словам Макрона, «российский лидер Владимир Путин мечтает развалить Европейский союз» и вообще «Россия не может быть образцом для шведов».
Скорректировал свою позицию и германский министр. Хайко Маас сделал это более изящно – в специальном заявлении, посвященном памяти американского сенатора Джона Маккейна. «Он (Маккейн. – Прим.) выступал за Америку, которая является надежным и близким партнером, – снова сделал политический пируэт Маас. – Америку, которая по праву сильного берет на себя ответственность за других и даже в сложные моменты держится своих ценностей и принципов — и на этом основании обосновывает свое лидерство».
История умалчивает, кто надоумил известных европейских политиков так резко переформатировать свои взгляды. Был ли это очередной «ужасный» телефонный разговор или партнёры просто мягко поправили осмелевших союзников. Однако коснулось это не только их метаний между Вашингтоном и Москвой.
Первым практически пострадавшим стал Иран, ядерную сделку с которым так яростно защищали и Германия и Франция. Во вторник газета Süddeutsche Zeitung, а с ней – телеканалы NDR и WDR, сообщили, что сорвалась операция по отправке самолётом в Тегеран 300 млн. евро наличными из находящегося в собственности Ирана Европейско-иранского торгового банка, расположенного в Германии.
Запрашивая столь крупную сумму, Тегеран пояснил: эти средства нужны для того, чтобы обеспечить иранским гражданам возможность пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. (Сейчас эта опция затруднена из-за американских санкций.) Федеральное ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором удовлетворилось таким доводом.
Против этой финансовой операции резко выступили Соединённые Штаты. Американцы убедили немецких партнёров, что наличные деньги нужны Тегерану для финансирования террористической деятельности и для выплат воюющим в Сирии на стороне Башара Асада иранским военным. В Берлине спорить с американцами не стали. Доводы их приняли и оставили иранские деньги в Германии. Лишний раз подтвердив свою непереходящую зависимость от воли Вашингтона.
В России к политическим метаниям европейцев отнеслись спокойно. В Москве понимают: суверенность Евросоюза – перспектива неблизкого будущего. В четверг в кулуарах Московского финансового форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал журналистам, что в уточненный макропрогноз до 2024 года заложено сохранение действующего уровня санкций в отношении РФ. Россия не верит в быстрые перемены в Европе, что, впрочем, лишний раз подтвердила явная непоследовательность самых инициативных европейских политиков.
Как зашатался, но устоял европейский консенсус
Для вступления в законную силу Совет ЕС в ближайшее время утвердит решение КОРЕПЕР, после чего его внесут в Официальный журнал Евросоюза. Неожиданностей здесь не будет. Эксперты расценивают предстоящую акцию как рутинную протокольную формальность. Дело в том, что в отношении санкций против России в Европе сложился устойчивый консенсус.
Как он сформировался, видно на примере премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Придя весной к власти, Конте заявил, что его «правительство выступит за пересмотр антироссийских санкций, которые бьют по экономике и гражданскому праву». Этого тезиса итальянский лидер придерживался ровно до своей поездки в Вашингтон.
После беседы с американским президентом Дональдом Трампом Конте прозрел и понял, что «немыслимо сегодня отменить за одну ночь эти санкции», ведь они «прямо связаны с выполнением Минских соглашений». Так он и заявил на итоговой пресс-конференции.
Правда, спасая своё политическое лицо, итальянский лидер снова подтвердил готовность к диалогу с Россией. «Мы считаем, что Россия играет фундаментальную роль во всех международных геополитических кризисах… Россия не может быть вне диалога». Однако это заявление уже никого не обмануло. Стало понятно: Джузеппе Конте не пойдёт против санкций.
Похожая мимикрия одолела не только нового итальянского премьера. Недовольные жёсткой позицией президента США Трампа, вдруг осмелели и заговорили о своей самостоятельности и самодостаточности другие европейские политики. Особенно блистали в этой теме президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Маас, взобравшись в кресло главы внешнеполитического ведомства Германии, отметился крайне агрессивной позицией в отношении России. Он критиковал Москву (порой не стесняясь выражений) гораздо больше, чем его предшественники Штайнмайер и Габриэль. «Мы открыто заявляем о разногласиях и ждем от Москвы конструктивных решений», – горячился глава германского МИДа.
Изменения политики российской власти Маас не дождался и сконцентрировался на американском направлении. Благо Дональд Трамп давал для этого всё больше и больше поводов, вводя санкции теперь уже и против своих давних союзников. Маас на это реагировал весьма креативно.
Он публично размечтался о самостоятельности Евросоюза, предложил укреплять «европейскую автономию», создавать независимые от США каналы оплаты – европейскую систему банковских расчётов Swift и европейский же валютный фонд. «Мы не можем полагаться на Вашингтон, как раньше», – зафиксировал свою позицию Маас статьей в газете немецких деловых кругов Handelsblatt.
Предлагая пересмотреть внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, Хайко Маас тут же развернулся на 180 градусов и неожиданно для многих высказал идею «сбалансированного сотрудничества с Россией». Внимательные наблюдатели связали этот разворот с критикой министра со стороны его однопартийцев – социал-демократов, недовольных усилившейся конфронтацией с Москвой.
Легкомысленные эксперты ударились в конспирологию возможного союза Европы и России против Америки. Эту глупость подогрели метания другого европейского политика – президента Франции Эммануэля Макрона. После крайне ласкового приёма в Белом Доме Макрон, не оценив гостеприимство американского президента, ударился в критику Трампа.
Заокеанскому партнёру (или – патрону?) досталось за пошлины в отношении товаров из ЕС, миграционную политику, за выход из соглашения по Ирану. Итогом этой критики стал крайне жесткий и «ужасный» телефонный разговор Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном. Как сообщил со ссылкой на свои источники телеканал CNN, «Трамп не смог держать себя в руках».
Как и в случае с германским министром, французский президент стал искать себе поддержку на российских просторах. Из уст Макрона зазвучали лестные для Москвы слова. Хоть и с оговорками, но он выразил желание улучшить отношения между странами, а затем и вовсе выступил «за полный пересмотр отношений с Россией после холодной войны».
Венцом этой риторики стало заявление Эммануэля Макрона после его встречи в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё о том, что «страны Евросоюза должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией». После такой неожиданной новости эксперты-конспирологи совсем обомлели – карты ложатся именно так, как они уже успели предсказать.
Испугались собственной смелости
Однако поторопились. Эммануэль Макрон не пережил своей непростительной смелости. Буквально за пару дней кто-то сильно обломал французского лидера. Уже в воскресном интервью шведскому телеканалу SVT он говорил совсем другое. По словам Макрона, «российский лидер Владимир Путин мечтает развалить Европейский союз» и вообще «Россия не может быть образцом для шведов».
Скорректировал свою позицию и германский министр. Хайко Маас сделал это более изящно – в специальном заявлении, посвященном памяти американского сенатора Джона Маккейна. «Он (Маккейн. – Прим.) выступал за Америку, которая является надежным и близким партнером, – снова сделал политический пируэт Маас. – Америку, которая по праву сильного берет на себя ответственность за других и даже в сложные моменты держится своих ценностей и принципов — и на этом основании обосновывает свое лидерство».
История умалчивает, кто надоумил известных европейских политиков так резко переформатировать свои взгляды. Был ли это очередной «ужасный» телефонный разговор или партнёры просто мягко поправили осмелевших союзников. Однако коснулось это не только их метаний между Вашингтоном и Москвой.
Первым практически пострадавшим стал Иран, ядерную сделку с которым так яростно защищали и Германия и Франция. Во вторник газета Süddeutsche Zeitung, а с ней – телеканалы NDR и WDR, сообщили, что сорвалась операция по отправке самолётом в Тегеран 300 млн. евро наличными из находящегося в собственности Ирана Европейско-иранского торгового банка, расположенного в Германии.
Запрашивая столь крупную сумму, Тегеран пояснил: эти средства нужны для того, чтобы обеспечить иранским гражданам возможность пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. (Сейчас эта опция затруднена из-за американских санкций.) Федеральное ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором удовлетворилось таким доводом.
Против этой финансовой операции резко выступили Соединённые Штаты. Американцы убедили немецких партнёров, что наличные деньги нужны Тегерану для финансирования террористической деятельности и для выплат воюющим в Сирии на стороне Башара Асада иранским военным. В Берлине спорить с американцами не стали. Доводы их приняли и оставили иранские деньги в Германии. Лишний раз подтвердив свою непереходящую зависимость от воли Вашингтона.
В России к политическим метаниям европейцев отнеслись спокойно. В Москве понимают: суверенность Евросоюза – перспектива неблизкого будущего. В четверг в кулуарах Московского финансового форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал журналистам, что в уточненный макропрогноз до 2024 года заложено сохранение действующего уровня санкций в отношении РФ. Россия не верит в быстрые перемены в Европе, что, впрочем, лишний раз подтвердила явная непоследовательность самых инициативных европейских политиков.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter