Бронеавтомобиль Zabrski Powstaniec (Польша)
В начале мая 1921 года разногласия среди населения Верхней Силезии привели к началу открытого противостояния – т.н. Третьего силезского восстания. В ходе боев польские и немецкие отряды стремились увеличить подконтрольные территории, отобрав их у противника. Для более эффективной борьбы с врагом отрядам требовались разнообразные вооружения и техника. К примеру, польские энтузиасты достаточно быстро освоили кустарную сборку импровизированных бронеавтомобилей. Одним из самых интересных образцов такого рода стал броневик Zabrski Powstaniec.
Стоит напомнить, что первые бронеавтомобили – пусть даже и с весьма ограниченными характеристиками и боевыми качествами – появились на вооружении польских отрядов уже к середине мая, всего через несколько недель после начала боев. Вскоре на поля сражений Третьего силезского восстания вышли новые машины того или иного вида. При этом польские солдаты и ополченцы были заинтересованы в появлении новой техники, и потому процесс ее создания не прекращался.
Уже в мае 1921 года польские специалисты начали работу над несколькими новыми броневиками, и часть таких машин ушла в войска до конца месяца. Прочие образцы, сборка которых началась с опозданием, попали на фронт позже – в начале или в середине июня. Одним из образцов техники «второй волны» оказался бронеавтомобиль, по месту производства получивший собственное имя Zabrski Powstaniec («Забжский повстанец»).
Единственный известный фотоснимок броневика Zabrski Powstaniec
По известным данным, новый броневик в инициативном порядке создавался специалистами из г. Забже. Ведущую роль в проекте сыграло металлургическое предприятие Huta Donnersmarcka (ныне Huta Zabrze). Этот завод вместе с другой продукцией выпускал броневую сталь, которую можно было использовать при сборке новых боевых машин. Достаточно большие производственные мощности при этом позволяли реализовать новый проект в минимальные сроки.
Строительство бронеавтомобиля Zabrski Powstaniec началось 24 мая 1921 года. В основе проекта лежал хорошо известный и проверенный принцип перестройки существующей грузовой машины. С доступного шасси снимались все лишние агрегаты, вместо которых монтировался броневой корпус собственной сборки. Такой подход в теории позволял ускорить процесс строительства, однако на практике работы затянулись. Готовый броневик выкатили из сборочного цеха только к 10 июня. Прочие броневики для польских формирований обычно строились быстрее.
В качестве основы для очередного импровизированного броневика был взят один из имевшихся в наличии грузовых автомобилей. По понятным причинам, тип этой машины остался неизвестным, и потому приходится полагаться только на предположения и оценки. В распоряжении польских формирований имелись грузовики разных марок зарубежного производства. Теми или иными путями они получили технику, выпущенную в Германии, Франции, Великобритании и т.д. Некоторые особенности броневика, такие как расположение передних смотровых люков, позволяют предполагать применение машины с правым расположением руля, характерного для британской техники. Впрочем, какая именно машина пошла под перестройку и стала «Забжеским повстанцем» – неизвестно.
Из сохранившихся материалов следует, что перестроенное шасси представляло собой типичный грузовик своего времени. Оно было построено на основе прямоугольной рамы, в передней части которой находились агрегаты силовой установки. Также машина изначально несла закрытую кабину водителя и грузовую площадку с бортами, но их удалили при переделке. Вместо штатного оснащения на шасси смонтировали броневой корпус каркасной конструкции.
По всей видимости, броневик Zabrski Powstaniec имел бензиновый двигатель мощностью не более 35-40 л.с., характерный для большинства грузовиков того времени. Двигатель соединялся с механической коробкой передач, которая при помощи карданного вала передавала крутящий момент на заднюю ведущую ось. Силовая установка имела водяное охлаждение, что было учтено в конструкции броневого корпуса.
Как и множество других машин той эпохи, шасси нового польского броневика имело колесную формулу 4х2. Два моста были подвешены при помощи традиционных листовых рессор, предположительно поперечного расположения. Применялись спицованные колеса с монолитными шинами. По всей видимости, никакие меры по повышению живучести ходовой части, затрагивающие ее конструкцию, не принимались, хотя и предусматривались щитки для колес.
На имеющееся шасси установили броневой корпус оригинальной конструкции. Именно этот агрегат отличает «Забжского повстанца» от других бронеавтомобилей своего времени. Завод Huta Donnersmarcka предложил нестандартную защиту экипажа и агрегатов машины, из-за которой броневик внешне напоминал железнодорожный вагон или некую крытую повозку. При этом, как можно судить, необычный корпус построили по всем правилам. Непосредственно на шасси установили каркас из металлических или деревянных деталей, и поверх него навесили броню.
По разным данным, использовалась катаная броневая сталь толщиной не более 8-9 мм. Все детали, вероятно, имели одинаковую толщину. Дифференцированное бронирование или рациональные углы не использовались. Впрочем, специфическая конструкция некоторых деталей могла немного повысить общий уровень защиты.
Корпус получил лобовой и кормовой листы схожей конструкции. Они имели форму прямоугольника, дополненного полукруглой верхней секции. При этом лоб и корма отличались набором лючков и проемов. Так, на лобовом листе внизу предусматривался прямоугольный люк для подвода воздуха к радиатору. Ниже полукруглого участка, у правого борта, имелся смотровой люк для водителя.
Броневик оснащался вертикальными бортами с небольшим загнутым внутрь верхним участком. Вероятно, из-за технологических ограничений борта пришлось составлять из большого количества листов сравнительно малой ширины. При этом габариты таких деталей заметным образом отличались, вследствие чего швы на бортах располагались нерегулярно. Передние листы бортов, защищавшие водителя и двигатель, отличались чуть большей высотой и обеспечивали защиту моторного отсека. Прочие детали соединялись с днищем корпуса, размещенным прямо на раме шасси. Сверху машину прикрыли выгнутой крышей, так же собранной из нескольких отдельных деталей. Кормовой лист по своей форме был похож на лобовой, но отличался наличием крупного проема под дверь.
Проект Zabrski Powstaniec предусматривал некоторую защиту ходовой части. Передние и задние колеса получили несложные щитки отличающейся конструкции. Управляемые передние колеса сверху прикрывались небольшими участками бортовых листов, выгнутыми наружу. Над задними колесами, в свою очередь, установили коробчатую защиту, доходившую до оси.
Для обеспечения приемлемого обзора в корпусе имелся набор простейших смотровых лючков. Как минимум, один такой проем вырезали в лобовом листе; еще по три люка разных размеров находились в бортах. Бортовые люки достаточных размеров могли использоваться как для наблюдения, так и в качестве амбразур для винтовок или пулеметов. Посадка и высадка в машину осуществлялась через единственную дверь в кормовом листе корпуса.
Каким было штатное вооружение бронеавтомобиля «Забжский повстанец» – неизвестно. На вооружении польских формирований имелись стрелковые системы самых разных классов и типов. Принимая во внимание особенности других броневиков того времени, можно предположить, что на борту новой машины должен был присутствовать, как минимум, один пулемет типа «Максим» или MG 08, а также несколько винтовок. Все это оружие можно было использовать с любым из люков-амбразур, при необходимости перенося огонь в другой сектор.
По некоторым данным, в состав экипажа броневика Zabrski Powstaniec входило до шести человек. Один из них являлся водителем, а каждый из пулеметов нуждался в расчете из двух человек. Также габариты корпуса позволяли перевозить несколько стрелков с винтовками, в том числе в качестве высаживаемого десанта.
Класс использованного шасси может указывать примерные габариты получившейся машины. Ее длина не должна была превышать 5,5-6 м, ширина – до 2-2,5 м и высота не более 2,5-3 м. Броневой корпус из сравнительно толстых листов, отличавшийся не вполне оптимальной формой, мог довести боевую массу до 6-7 т. При таких параметрах броневик не мог показывать высокие ходовые характеристики, а также не был способен преодолевать даже простые препятствия.
Боковая проекция машины. Очевидна неоптимальная конструкция бронекорпуса
Забжские металлурги строили новый бронеавтомобиль несколько недель. Не позднее 10 июня 1921 года машина была готова к отправке на фронт. Броневик передали 6-му пехотному полку им. Стефана Чарнецкого, сформированного в г. Забже. Через несколько дней машина добралась до полей сражений и начала свою боевую работу. Известно, что в период с 16 июля по 1 июля броневик несколько раз участвовал в боях, поддерживая пехоту ружейно-пулеметным огнем. При этом подробные сведения на этот счет отсутствуют. Известны упоминания о применении этой машины во время боев в районе г. Глейвиц (ныне Гливице), имевших место во второй половине июня.
Начиная с конца июня 1921 года, новые сведения о броневике Zabrski Powstaniec отсутствуют. Продолжал ли он службу или был уничтожен в бою – неизвестно. Впрочем, даже если этой машине и удалось выжить на поле боя, ее дальнейшее будущее оказывалось под большим вопросом. Уже к концу июля боевые действия прекратились, и стороны конфликта вернулись к мирным переговорам. Броневики отправились на базы. Как оказалось, почти всем импровизированным боевым машинам не было суждено вновь отправиться на войну. Возможно, вместе с другими образцами в одну из частей отправили и «Забжского повстанца».
Основанием для определенных предположений о дальнейшей судьбе необычного броневика могут быть сведения о службе других машин, построенных во время Третьего силезского восстания. Получив некоторое количество полноценной военной техники, польская армия смогла перевести импровизированные машины в категорию учебных. После нескольких лет эксплуатации и выработки ресурса такую технику списывали и разбирали. Вероятно, такая же участь постигла и Zabrski Powstaniec.
К сожалению, подробные данные о технических или эксплуатационных характеристиках броневика Zabrski Powstaniec не сохранились. Тем не менее, даже на основе доступных сведений можно сделать некоторые выводы. Прежде всего, очевидно, что эта машина была очередным представителем своего класса и вряд ли могла бы показать какие-то выдающиеся результаты. Установка броневого корпуса на шасси грузовика использовалась многими странами, поскольку позволяла достаточно быстро и просто создавать требуемую технику. Наличие нескольких пулеметов и винтовок, в свою очередь, обеспечивало достаточную огневую мощь.
Тем не менее, есть повод считать, что подвижность «Забжского повстанца» оставляла желать лучшего. Передняя часть корпуса, вмещавшая двигатель и водителя, была чрезмерно крупной и обладала соответствующим весом. Очевидно, что использование капотной компоновки, традиционной для броневиков такого рода, позволило бы резко сократить массу машины и нагрузку на переднюю ось. Увеличенный вес, в свою очередь, должен был негативно сказываться на ходовых качествах и проходимости.
Тем не менее, в условиях Третьего силезского восстания польские формирования не имели возможности долго выбирать технику или отправлять готовые бронемашины на перестройку. В бой шли любые имеющиеся образцы, в том числе перетяжеленные или защищенные лишь конструкционной сталью. При всех своих недостатках, такая импровизированная техника позволяла получить хоть какое-то преимущество перед противником, пусть даже и не самое значительное. Результатом такого специфического подхода, прямо связанного с особыми условиями и возможностями сторон, стало появление целого ряда интересных и необычных броневиков, представляющих, прежде всего, исторический интерес.
По материалам сайтов:
http://histografy.pl/
http://aviarmor.net/
http://weu1918-1939.pl/
https://bronpancernafb.wordpress.com/
https://strangernn.livejournal.com/
Стоит напомнить, что первые бронеавтомобили – пусть даже и с весьма ограниченными характеристиками и боевыми качествами – появились на вооружении польских отрядов уже к середине мая, всего через несколько недель после начала боев. Вскоре на поля сражений Третьего силезского восстания вышли новые машины того или иного вида. При этом польские солдаты и ополченцы были заинтересованы в появлении новой техники, и потому процесс ее создания не прекращался.
Уже в мае 1921 года польские специалисты начали работу над несколькими новыми броневиками, и часть таких машин ушла в войска до конца месяца. Прочие образцы, сборка которых началась с опозданием, попали на фронт позже – в начале или в середине июня. Одним из образцов техники «второй волны» оказался бронеавтомобиль, по месту производства получивший собственное имя Zabrski Powstaniec («Забжский повстанец»).
Единственный известный фотоснимок броневика Zabrski Powstaniec
По известным данным, новый броневик в инициативном порядке создавался специалистами из г. Забже. Ведущую роль в проекте сыграло металлургическое предприятие Huta Donnersmarcka (ныне Huta Zabrze). Этот завод вместе с другой продукцией выпускал броневую сталь, которую можно было использовать при сборке новых боевых машин. Достаточно большие производственные мощности при этом позволяли реализовать новый проект в минимальные сроки.
Строительство бронеавтомобиля Zabrski Powstaniec началось 24 мая 1921 года. В основе проекта лежал хорошо известный и проверенный принцип перестройки существующей грузовой машины. С доступного шасси снимались все лишние агрегаты, вместо которых монтировался броневой корпус собственной сборки. Такой подход в теории позволял ускорить процесс строительства, однако на практике работы затянулись. Готовый броневик выкатили из сборочного цеха только к 10 июня. Прочие броневики для польских формирований обычно строились быстрее.
В качестве основы для очередного импровизированного броневика был взят один из имевшихся в наличии грузовых автомобилей. По понятным причинам, тип этой машины остался неизвестным, и потому приходится полагаться только на предположения и оценки. В распоряжении польских формирований имелись грузовики разных марок зарубежного производства. Теми или иными путями они получили технику, выпущенную в Германии, Франции, Великобритании и т.д. Некоторые особенности броневика, такие как расположение передних смотровых люков, позволяют предполагать применение машины с правым расположением руля, характерного для британской техники. Впрочем, какая именно машина пошла под перестройку и стала «Забжеским повстанцем» – неизвестно.
Из сохранившихся материалов следует, что перестроенное шасси представляло собой типичный грузовик своего времени. Оно было построено на основе прямоугольной рамы, в передней части которой находились агрегаты силовой установки. Также машина изначально несла закрытую кабину водителя и грузовую площадку с бортами, но их удалили при переделке. Вместо штатного оснащения на шасси смонтировали броневой корпус каркасной конструкции.
По всей видимости, броневик Zabrski Powstaniec имел бензиновый двигатель мощностью не более 35-40 л.с., характерный для большинства грузовиков того времени. Двигатель соединялся с механической коробкой передач, которая при помощи карданного вала передавала крутящий момент на заднюю ведущую ось. Силовая установка имела водяное охлаждение, что было учтено в конструкции броневого корпуса.
Как и множество других машин той эпохи, шасси нового польского броневика имело колесную формулу 4х2. Два моста были подвешены при помощи традиционных листовых рессор, предположительно поперечного расположения. Применялись спицованные колеса с монолитными шинами. По всей видимости, никакие меры по повышению живучести ходовой части, затрагивающие ее конструкцию, не принимались, хотя и предусматривались щитки для колес.
На имеющееся шасси установили броневой корпус оригинальной конструкции. Именно этот агрегат отличает «Забжского повстанца» от других бронеавтомобилей своего времени. Завод Huta Donnersmarcka предложил нестандартную защиту экипажа и агрегатов машины, из-за которой броневик внешне напоминал железнодорожный вагон или некую крытую повозку. При этом, как можно судить, необычный корпус построили по всем правилам. Непосредственно на шасси установили каркас из металлических или деревянных деталей, и поверх него навесили броню.
По разным данным, использовалась катаная броневая сталь толщиной не более 8-9 мм. Все детали, вероятно, имели одинаковую толщину. Дифференцированное бронирование или рациональные углы не использовались. Впрочем, специфическая конструкция некоторых деталей могла немного повысить общий уровень защиты.
Корпус получил лобовой и кормовой листы схожей конструкции. Они имели форму прямоугольника, дополненного полукруглой верхней секции. При этом лоб и корма отличались набором лючков и проемов. Так, на лобовом листе внизу предусматривался прямоугольный люк для подвода воздуха к радиатору. Ниже полукруглого участка, у правого борта, имелся смотровой люк для водителя.
Броневик оснащался вертикальными бортами с небольшим загнутым внутрь верхним участком. Вероятно, из-за технологических ограничений борта пришлось составлять из большого количества листов сравнительно малой ширины. При этом габариты таких деталей заметным образом отличались, вследствие чего швы на бортах располагались нерегулярно. Передние листы бортов, защищавшие водителя и двигатель, отличались чуть большей высотой и обеспечивали защиту моторного отсека. Прочие детали соединялись с днищем корпуса, размещенным прямо на раме шасси. Сверху машину прикрыли выгнутой крышей, так же собранной из нескольких отдельных деталей. Кормовой лист по своей форме был похож на лобовой, но отличался наличием крупного проема под дверь.
Проект Zabrski Powstaniec предусматривал некоторую защиту ходовой части. Передние и задние колеса получили несложные щитки отличающейся конструкции. Управляемые передние колеса сверху прикрывались небольшими участками бортовых листов, выгнутыми наружу. Над задними колесами, в свою очередь, установили коробчатую защиту, доходившую до оси.
Для обеспечения приемлемого обзора в корпусе имелся набор простейших смотровых лючков. Как минимум, один такой проем вырезали в лобовом листе; еще по три люка разных размеров находились в бортах. Бортовые люки достаточных размеров могли использоваться как для наблюдения, так и в качестве амбразур для винтовок или пулеметов. Посадка и высадка в машину осуществлялась через единственную дверь в кормовом листе корпуса.
Каким было штатное вооружение бронеавтомобиля «Забжский повстанец» – неизвестно. На вооружении польских формирований имелись стрелковые системы самых разных классов и типов. Принимая во внимание особенности других броневиков того времени, можно предположить, что на борту новой машины должен был присутствовать, как минимум, один пулемет типа «Максим» или MG 08, а также несколько винтовок. Все это оружие можно было использовать с любым из люков-амбразур, при необходимости перенося огонь в другой сектор.
По некоторым данным, в состав экипажа броневика Zabrski Powstaniec входило до шести человек. Один из них являлся водителем, а каждый из пулеметов нуждался в расчете из двух человек. Также габариты корпуса позволяли перевозить несколько стрелков с винтовками, в том числе в качестве высаживаемого десанта.
Класс использованного шасси может указывать примерные габариты получившейся машины. Ее длина не должна была превышать 5,5-6 м, ширина – до 2-2,5 м и высота не более 2,5-3 м. Броневой корпус из сравнительно толстых листов, отличавшийся не вполне оптимальной формой, мог довести боевую массу до 6-7 т. При таких параметрах броневик не мог показывать высокие ходовые характеристики, а также не был способен преодолевать даже простые препятствия.
Боковая проекция машины. Очевидна неоптимальная конструкция бронекорпуса
Забжские металлурги строили новый бронеавтомобиль несколько недель. Не позднее 10 июня 1921 года машина была готова к отправке на фронт. Броневик передали 6-му пехотному полку им. Стефана Чарнецкого, сформированного в г. Забже. Через несколько дней машина добралась до полей сражений и начала свою боевую работу. Известно, что в период с 16 июля по 1 июля броневик несколько раз участвовал в боях, поддерживая пехоту ружейно-пулеметным огнем. При этом подробные сведения на этот счет отсутствуют. Известны упоминания о применении этой машины во время боев в районе г. Глейвиц (ныне Гливице), имевших место во второй половине июня.
Начиная с конца июня 1921 года, новые сведения о броневике Zabrski Powstaniec отсутствуют. Продолжал ли он службу или был уничтожен в бою – неизвестно. Впрочем, даже если этой машине и удалось выжить на поле боя, ее дальнейшее будущее оказывалось под большим вопросом. Уже к концу июля боевые действия прекратились, и стороны конфликта вернулись к мирным переговорам. Броневики отправились на базы. Как оказалось, почти всем импровизированным боевым машинам не было суждено вновь отправиться на войну. Возможно, вместе с другими образцами в одну из частей отправили и «Забжского повстанца».
Основанием для определенных предположений о дальнейшей судьбе необычного броневика могут быть сведения о службе других машин, построенных во время Третьего силезского восстания. Получив некоторое количество полноценной военной техники, польская армия смогла перевести импровизированные машины в категорию учебных. После нескольких лет эксплуатации и выработки ресурса такую технику списывали и разбирали. Вероятно, такая же участь постигла и Zabrski Powstaniec.
К сожалению, подробные данные о технических или эксплуатационных характеристиках броневика Zabrski Powstaniec не сохранились. Тем не менее, даже на основе доступных сведений можно сделать некоторые выводы. Прежде всего, очевидно, что эта машина была очередным представителем своего класса и вряд ли могла бы показать какие-то выдающиеся результаты. Установка броневого корпуса на шасси грузовика использовалась многими странами, поскольку позволяла достаточно быстро и просто создавать требуемую технику. Наличие нескольких пулеметов и винтовок, в свою очередь, обеспечивало достаточную огневую мощь.
Тем не менее, есть повод считать, что подвижность «Забжского повстанца» оставляла желать лучшего. Передняя часть корпуса, вмещавшая двигатель и водителя, была чрезмерно крупной и обладала соответствующим весом. Очевидно, что использование капотной компоновки, традиционной для броневиков такого рода, позволило бы резко сократить массу машины и нагрузку на переднюю ось. Увеличенный вес, в свою очередь, должен был негативно сказываться на ходовых качествах и проходимости.
Тем не менее, в условиях Третьего силезского восстания польские формирования не имели возможности долго выбирать технику или отправлять готовые бронемашины на перестройку. В бой шли любые имеющиеся образцы, в том числе перетяжеленные или защищенные лишь конструкционной сталью. При всех своих недостатках, такая импровизированная техника позволяла получить хоть какое-то преимущество перед противником, пусть даже и не самое значительное. Результатом такого специфического подхода, прямо связанного с особыми условиями и возможностями сторон, стало появление целого ряда интересных и необычных броневиков, представляющих, прежде всего, исторический интерес.
По материалам сайтов:
http://histografy.pl/
http://aviarmor.net/
http://weu1918-1939.pl/
https://bronpancernafb.wordpress.com/
https://strangernn.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Histografy.pl, Weu1918-1939.pl
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