ДНР, Донецк, МГБ. У вас всё в порядке?

В СМИ просто турбиной нагнетается напряженность на теме Донбасса. Я так думаю, такими темпами, а Киеву все-таки придется наступать.Уже не знаю, кому верить, потому что у Басурина каждое выступление на протяжении трех последних лет в стиле «Прощайте, товарищи, завтра хана!», просто невозможно серьезно относиться к вечно плачущей пресс-службе ДНР, но и их киевским коллегам тоже веры нет. Понятно, почему.Хотя неуклюжие попытки отмазаться от убийства Захарченко и отрицание (не менее неуклюжее) концентрации войск под Мариуполем говорят о многом.И тут начинается сегодняшняя тема разговора. О великом и всемогущем МГБ ДНР.Сразу возникает вопрос: а оно вообще есть?Если верить слухам и заявлениям различных ответственных лиц – есть. Если посмотреть на деле – начинаются сомнения, причем пачками.Бензина в огонь, конечно, плеснул Шарий. Несколько однобоко, но тем не менее, логика и суть в его материале на этот раз присутствует.Показуха и откровенное вранье в деле Моторолы. Есть небольшая уверенность, что в деле Гиви все обстоит точно так же. И что с убийством Захарченко все будет нарисовано по тому же сценарию. Только криков будет громче. И люди кричащие будут посты иметь повыше. Как тот же Пушилин, например.Но суть-то одна.Предотвращать убийства на таком уровне в МГБ не умеют. Логично, если убийства происходят с завидной регулярностью. Значит, всем заявлениям Басурина, что «по данным источников из Генерального штаба ВСУ» цена – грош? Источников, значит, нет? И агентов нет? И умеющих работать с агентами и источниками нет? Или есть, но разведка под страхом смерти мучительной и немедленной и трех слов коллегам не скажет?Ну, получается именно так. Моторола – Гиви – Захарченко. Ладно, полевые командиры, их ликвидация могла родиться на низком уровне, недостойном агентов-источников Басурина. Но операция по ликвидации Захарченко – это извините. Захарченко – это фигура.Вычислять агентов ВСУ, СБУ, АНБ и прочих трехбуквенных сочетаний в МГБ тоже не умеют. Это вытекает опять из тройки убийств. Если принять за основу, что до нас доходит верхушка информационного айсберга, как это обычно бывает, то картина вообще маслом получается. ДРГ ВСУ, СБУ и прочих просто ходят по территории ДНР и валят всех, кто им приглянулся. Без исключения.А нам сообщают только те случаи, которые уже замолчать нельзя.Картинка, конечно, просто шедевр. Но ведь мы все давно уже с иллюзиями расстались, и в сказки о потерявших страх ДРГ, вольготно гуляющих по ДНР (сразу вспоминаем, как Пургина «оберегали» от этой же ДРГ в тюряге), так что спрятаться можно только в СИЗО и подобных местах, давно не верим.С 2015 года как бы.Однако если же серьезно посмотреть на ситуацию, то в свете анонсированных операций ВСУ, картина будет несколько иная.ДРГ, пользующиеся полной безнаказанностью, раз им со стороны МГБ ДНР дозволяется проведение операций по ликвидации персон ТАКОГО уровня, смогут значительно облегчить жизнь своим бойцам, атакующим порядки Корпуса. Как это сделали 22.06.1941 их коллеги из полка «Бранденбург-800».А противодействие? А откуда ему взяться, если МГБ ДНР ничего реально сделать не может, кроме как стряпать отчеты о работе с использованием подставных лиц и плохо отрежиссированных постановочных видео?Взорванные ЛЭП, нарушенные линии связи, внезапно вышедшие из строя командиры высшего звена, заминированные дороги, паника среди мирного населения (хотя его уже не напугать, но тем не менее) – вот только короткий список, чем могут быть полезны бойцы невидимого фронта ВСУ и СБУ.И ведь смогут. Если все так, как нам показывают.Согласитесь, это же непросто: взять, пройти по Донецку и заминировать ВСЕ места, в которых любил бывать Захарченко. А он любил (и, что самое главное – умел) со вкусом отдохнуть. И это не порок на такой работе, в конце концов, не в закрытой столовке обедал. На людях.А вот – смогли, умельцы из СБУ. Прошли и заминировали. А теракт вообще устроили в ресторанчике, который начальнику охраны принадлежал. Понятно, что сам НО там появлялся, только когда денег надо было на карман забрать, так управляющий всем рулил.Но опыт подсказывает, что не очень просто в такое заведение прийти, смонтировать в светильнике МОНкоподобное устройство и уйти.И тут, простите, уже поневоле начинаешь думать, что ДРГ вышла не из тайных комнат СБУ или ВСУ, а как раз от МГБ пришла. И тут логика, которой так мало было до того, просто начинает зашкаливать.Кто мог прийти в кафе и там шебуршать ровно столько времени, сколько надо было для толкового минирования? Да так, что все просто мимо смотрели? На ночь остаться, если надо? Повторить (уже есть известия, что аналогичные заряды нашли и в других кафе), если надо? А оказалось, надо, потому что смотрите выше, насчет того, что «Батя» не только в «Сепара» захаживал. Менял места.Кто мог спокойно так тусить во дворе у Гиви? Кто мог не привлекая к себе особого внимания, по дому Моторолы «проверку» сделать? Скажем так, беспокоясь за жизнь командира?Сюда же моментально влетает и еще одна ДРГ. Которая расстреляла Мозгового, рванувшего на внеплановую встречу с Плотницким. И так оперативно сработала, что уже на обратном пути комбрига накрыло.Вот честное слово, все более странные ДРГ у ВСУ и СБУ появляются. Профессионализм зашкаливает. Невидимки. Неуязвимые и необнаружимые. Сеятели смерти из блокбастера.На самом деле почему-то (особенно после разоблачений Шария, пусть не совсем прямых, но довольно забавных по сути) все больше мыслей именно на тему того, что «Батю» (равно как и Гиви с Моторолой) убрали не украинские. А вполне себе свои. Территориально свои, понятное дело.Почему? Просто потому, что все еще общаюсь с донецкими. И один местный житель, наш читатель, кстати, на полном серьезе мне разъяснял, что у Шария нет аккредитации на работу в ДНР, что в республике идет война со всеми вытекающими, и что даже его не раз останавливали и опрашивали, когда он снимал здания по работе. Имея все разрешения.И, если парней Шария, которые снимали в Донецке, найдут, то им не поздоровится. По законам военного положения, понятное дело.Интересно получается, человека с фотиком/камерой прижучить есть кому, а людей, перемещающих по городу взрывчатку – нет. И нет агентов, которые в курсе. Нет осведомителей. Никого нет.Уважаемые из МГБ ДНР, у вас там реально все в порядке?Нет, оно понятно, отчетик накропать покрасивее, ролик с якобы задержанными снять, это все понятно. Но работа когда будет? Нормальная? Ну если вы ничего не можете, кроме как два месяца фанатов попинывать, пока убийцы на свободе разгуливают, может, пистолет и ксиву на стол и в окопы?Между прочим, тут стоит напомнить, чей паек трескаете, господа из МГБ. И из чьего кармана содержание получаете. Так что простите, но любой россиянин у вас может осведомиться насчет вашей «работы». Как ежемесячно выделяющий определенную сумму из своего кармана на ваше содержание.Некрасивая ситуация. Куда ни кинь – везде клин.Если МГБ ДНР состоит из организмов, которые ничегошеньки не умеют, у которых ДРГ разгуливают по республике (оно была бы территория огромная, так нет), ликвидируя одного народного героя за другим, которые просто не в состоянии работать, может, оно и не стоит того, чтобы его содержали?У нас в России мы министерств содержим более чем достаточно, которые никакой виагрой не спасти в плане работы. А тут еще и за рубежом.И в результате озвученных наступательных действий ВСУ полная импотенция МГБ приведет исключительно к дополнительным жертвам от работы все тех же ДРГ ВСУ.И другой вопрос, если МГБ реально стоит за всеми этими более чем странными убийствами. Что тоже вполне может быть. Более того, я даже склонен считать, что так оно и есть. Слишком много непоняток, которые легко становятся доказательствами.Я правильно понимаю, что на Донбассе все в порядке, за исключением мелочей?