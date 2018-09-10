Удар из мглы: оружие, способное переиграть «Стугну-П» в боях на Донбассе

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/khrizantema/khrizantema.shtml

http://vestnik-rm.ru/news-4-25288.htm?utm_source=warfiles.ru

https://saracinua.livejournal.com/2666120.html

К крайне серьёзным размышлениям подталкивает экспертов и осведомлённых обозревателей недавняя информация об августовской поставке украинским войсковым формированиям 200 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов РК-3 «Корсар» и «Стугна-П», а также более чем 2000 противотанковых управляемых реактивных снарядов РК-3, РК-2С, РК-2М-2 и РК-2ОФ к ним. Об этом сообщает информационное агентство «Вестник Мордовии» со ссылкой на компетентные источники в «незалежной». Многократное наращивание противотанкового потенциала 36-й отдельной бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой, а также 79-й десантно-штурмовой бригад осуществляется на фоне поступления свежих данных о подготовке Генштаба ВСУ и командования так называемой операции «Объединённых сил» к широкомасштабному наступлению на позиции 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР на новоазовском и тельмановском операционных направлениях. Это, в свою очередь, вызывает ещё большие опасения не только относительно способности 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка МО ДНР и других подразделений в развитии успешного контрнаступления на мариупольском направлении, но даже относительно возможности сохранения существующих укрепрайонов первой линии обороны на отрезке Петровское — Саханка.Несмотря на то, что на южном участке донбасского ТВД ВСУ обладают лишь одной более-менее устойчивой линией обороны (в районах Мариуполя и Волновахи), после прорыва которой штурмовые подразделения 1-го АК НМ ДНР могли бы теоретически перейти к успешному наступлению в направлении Бердянска и Мелитополя, 3-, 4-кратный численный перевес первых, а также их 1,5-, 2-кратное превосходство по количеству основных боевых танков, БМП, БТР и артиллерии оставляет армейским подразделениям Донецкой Народной Республики у «тельмановского перешейка» лишь небольшое окно возможностей для отражения удара. Оно могло бы появиться лишь в случае оперативной переброски в районы Петровского, Белой Каменки и Коминтерново необходимого количества противотанковых средств, ОБТ, а также пехотных подразделений из тыловых районов республики по автомагистрали Старобешево — Новоазовск. Так ситуация выглядела до поступления на вооружение 2000 противотанковых ракет к комплексам «Корсар» и «Стугна-П». Сейчас же расклад изменился почти до неузнаваемости, и далеко не в пользу ВС ДНР.Как бы это печально ни звучало, но наиболее чётко сложившуюся ситуацию отразил эксперт Дмитрий Лемешко в названии своей статьи «2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса», которая была опубликована в разделе «Оборона и безопасность» агентства «Вестник Мордовии» 4 сентября 2018 года. Не будем прибегать к эпитетам господина Лемешко, но в действительности всё примерно так и обстоит. Эксперт сфокусировал внимание на том, что на каждый основной боевой танк 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР приходится примерно по 3 противотанковые ракеты РК-3 комплекса «Корсар» и РК-2С/М-2/ОФ комплекса «Стугна-П» (2000 украинских противотанковых ракет против Т-64БВ, Т-72А/Б). Если же отталкиваться от того, что наступательные действия украинских боевиков планируются преимущественно на южном фронте ДНР, то логично предположить, что командование «ООС» направит подразделениям, подчиняющимся ОТГ «Восток», куда большее количество данных комплексов и ракет, чем, к примеру на горловское или дебальцевское направления, где у ВСУ имеется сразу несколько рубежей обороны благодаря наличию городов Константиновка, Артёмовск, Светлодарск, Краматорск и Славянск. А поэтому на один танк защитников ДНР в этом районе может приходиться даже 4 или 5 ПТУРСов. Но самое главное заключается даже не в том, что количество этих ракет в 3 раза превосходит весь танковый парк НМ ЛДНР. Существенную роль здесь играют тактико-технические параметры комплекса «Стугна-П».Несмотря на то, что в данном ПТРК применяется полуавтоматическая система наведения по лазерному лучу, которая позволяет противнику обнаружить факт приближения ПТУРС РК-2С ещё в начале или середине траектории (ведь полёт проходит на малой высоте, в заранее известном небольшом угломестном секторе, около линии горизонта), а лазерно-лучевой модуль способен демаскировать позицию комплекса «Стугна-П», он обладает целым рядом преимуществ, которые недоступны для ПТРК «Метис-М» и «Конкурс-М», имеющихся в распоряжении армии ДНР.Во-первых, максимальная дальность действия противотанковых ракет РК-2С/ОФ доходит до 5000 м (модернизированных РК-2М-К и РК-2М-ОФФ — до 5500 м), в то время как ПТУРС 9М113М комплекса «Конкурс-М» обладает дальностью лишь в 4 км, а ПТУРС 9М131 «Метис-М» — 2 км; а поэтому операторы украинских ПТРК смогут открывать огонь по танкам и БМП ВС ДНР значительно раньше, нежели наши противотанкисты ударят по украинским машинам.Во-вторых, противотанковые управляемые ракеты семейства РК-2С способны атаковать цель с верхней полусферы, в наиболее ослабленные участки верхней проекции. Данный принцип имеет нечто общее с пикированием ПТУРС FGM-148 «Javelin» на цель и реализован в «Стугне» благодаря использованию режима «превышение», позволяющего ракете делать манёвр «горка» («Конкурсы» и «Метисы» такими способностями не обладают). Следовательно, танки Т-72Б армейских корпусов ЛДНР не спасут даже комплекты динамической защиты «Реликт», способные отразить удары снарядов с тандемными кумулятивными боевыми частями, приближающихся лишь с передней и боковых полусфер. Для защиты от «Стугны-П» донбасским танкистам потребуются комплексы активной защиты «Арена-М», но рассуждать об этом сегодня просто смешно, ведь их нет и у танковых бригад российской армии.В-третьих, последняя модификация комплекса «Стугна-П» получила продвинутый тепловизионный комплекс «Hawk» от компании «Selex», который позволяет пеленговать цель типа «танк» на удалении 3500 м. В связи же с использованием в составе оптико-электронного оборудования «Конкурса-М» устаревшего тепловизионного прицельного комплекса 1ПН86-1 «Мулат», дальность поражения цели типа «танк» в ночное время суток достигает лишь 2500 м (при работе тепловизора «Мулат» в «узком поле» 1,8 x 3,6 град.); при этом, на поиск цели в «узком поле» необходимо потратить заметно больше времени, нежели в «широком поле» (3,6 х 7,2 град.). Режим же «широкого поля» имеет свой недостаток — уменьшение дальности распознавания танков до 1800 м. До такого же показателя снижается и дальность действия комплекса. Следовательно, возможности по отражению ночного удара у «Конкурса-М» значительно более посредственные, чем у «Стугны».В-четвёртых, боевая работа комплекса «Стугна-П» может осуществляться посредством дистанционного управления с портативного терминала, находящегося на закрытой позиции; при этом, видеоизображение с оптико-электронных средств (включая тепловизор «Hawk») передаётся по цифровому телеметрическому каналу. Такой метод позволяет оператору оставаться в полной безопасности. Как видите, появление даже пары-тройки десятков пусковых «тубусов» «Стугны-П» с несколькими сотнями ракет типа РК-2С/М-К полностью меняет соотношение сил на том же новоазовском направлении, что требует от МО ДНР и Москвы немедленного поиска военно-технических средств для парирования возникшей угрозы. Тем более что после продажи «Джавелинов» и разговорах Курта Волкера о поставках украинской стороне новых видов летального вооружения Россия имеет все основания для начала плотной военно-технической поддержки республик Донбасса. О комплексах активной защиты «Арена-М» мы уже говорили: и ежу понятно, что танкисты народной милиции ЛДНР их не увидят, ведь нет их и в распоряжении наших танковых бригад. А вот об уникальных всепогодных противотанковых комплексах «Хризантема-С» можно и поговорить.Самым главным моментом можно считать то, что данные «противотанковые цветки» уже поступили на вооружение российской армии и находятся в серийном производстве, обеспечиваемом ФГУП «Саратовский агрегатный завод». Также они способны полностью ликвидировать сегодняшнее превосходство ВСУ на Донбассе, установившееся благодаря оснащению передовых формирований противотанковыми комплексами «Стугна-П». Главными достоинствами самоходного многоцелевого комплекса «Хризантема-С», которые качественно выделяет его на фоне других ПТРК, является сохранение максимальной дальности действия в 6000 м в любое время суток, в абсолютно любой метеорологической обстановке, а также при использовании противником дымовых и аэрозольных завес различного типа, которые способны практически обнулить возможности стандартной полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения.Такими качествами она может похвастаться благодаря внедрению дополнительной радиолокационной системы наведения, функционирующей в миллиметровом диапазоне волн (на частотах 100—150 ГГц). Интегрированная в БРЭО «Хризантемы» РЛС наведения 1Л32 осуществляет сопровождение стационарной или движущейся радиоконтрастной цели с точностью до нескольких сантиметров и одновременно осуществляет управление противотанковой ракетой 9М123-2, приближающейся к цели со скоростью 1500 км/ч. Как следствие, находясь во мгле дымовой завесы, в густом тумане или под мощным снегопадом, операторы комплекса «Хризантема-С» благодаря наличию радиолокационной системы наведения ракет будут чувствовать себя как рыба в воде, в то время как операторы «Стугны-П» будут оставаться «слепы» вплоть до нормализации метеорологической обстановки.Вывод: многофункциональные комплексы «Хризантема-С», в количестве всего пары десятков боевых машин, способны за одну лишь туманную ночь на донбасском ТВД, характерную для осеннего периода, лишить наступательного потенциала сразу три основные бригады ВСУ, готовящиеся сегодня к реализации эскалационного сценария в районе Мариуполя. Естественно, в комплексе сохранилась и штатная полуавтоматическая лазерно-лучевая система управления для применения модификации ПТУР 9М123, оснащённой приёмником лазерной линии наведения, что лишь повышает помехозащищённость изделия.