Аналитика

Удар из мглы: оружие, способное переиграть «Стугну-П» в боях на Донбассе

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К крайне серьёзным размышлениям подталкивает экспертов и осведомлённых обозревателей недавняя информация об августовской поставке украинским войсковым формированиям 200 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов РК-3 «Корсар» и «Стугна-П», а также более чем 2000 противотанковых управляемых реактивных снарядов РК-3, РК-2С, РК-2М-2 и РК-2ОФ к ним. Об этом сообщает информационное агентство «Вестник Мордовии» со ссылкой на компетентные источники в «незалежной». Многократное наращивание противотанкового потенциала 36-й отдельной бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой, а также 79-й десантно-штурмовой бригад осуществляется на фоне поступления свежих данных о подготовке Генштаба ВСУ и командования так называемой операции «Объединённых сил» к широкомасштабному наступлению на позиции 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР на новоазовском и тельмановском операционных направлениях. Это, в свою очередь, вызывает ещё большие опасения не только относительно способности 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка МО ДНР и других подразделений в развитии успешного контрнаступления на мариупольском направлении, но даже относительно возможности сохранения существующих укрепрайонов первой линии обороны на отрезке Петровское — Саханка.

Несмотря на то, что на южном участке донбасского ТВД ВСУ обладают лишь одной более-менее устойчивой линией обороны (в районах Мариуполя и Волновахи), после прорыва которой штурмовые подразделения 1-го АК НМ ДНР могли бы теоретически перейти к успешному наступлению в направлении Бердянска и Мелитополя, 3-, 4-кратный численный перевес первых, а также их 1,5-, 2-кратное превосходство по количеству основных боевых танков, БМП, БТР и артиллерии оставляет армейским подразделениям Донецкой Народной Республики у «тельмановского перешейка» лишь небольшое окно возможностей для отражения удара. Оно могло бы появиться лишь в случае оперативной переброски в районы Петровского, Белой Каменки и Коминтерново необходимого количества противотанковых средств, ОБТ, а также пехотных подразделений из тыловых районов республики по автомагистрали Старобешево — Новоазовск. Так ситуация выглядела до поступления на вооружение 2000 противотанковых ракет к комплексам «Корсар» и «Стугна-П». Сейчас же расклад изменился почти до неузнаваемости, и далеко не в пользу ВС ДНР.


Как бы это печально ни звучало, но наиболее чётко сложившуюся ситуацию отразил эксперт Дмитрий Лемешко в названии своей статьи «2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса», которая была опубликована в разделе «Оборона и безопасность» агентства «Вестник Мордовии» 4 сентября 2018 года. Не будем прибегать к эпитетам господина Лемешко, но в действительности всё примерно так и обстоит. Эксперт сфокусировал внимание на том, что на каждый основной боевой танк 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР приходится примерно по 3 противотанковые ракеты РК-3 комплекса «Корсар» и РК-2С/М-2/ОФ комплекса «Стугна-П» (2000 украинских противотанковых ракет против Т-64БВ, Т-72А/Б). Если же отталкиваться от того, что наступательные действия украинских боевиков планируются преимущественно на южном фронте ДНР, то логично предположить, что командование «ООС» направит подразделениям, подчиняющимся ОТГ «Восток», куда большее количество данных комплексов и ракет, чем, к примеру на горловское или дебальцевское направления, где у ВСУ имеется сразу несколько рубежей обороны благодаря наличию городов Константиновка, Артёмовск, Светлодарск, Краматорск и Славянск. А поэтому на один танк защитников ДНР в этом районе может приходиться даже 4 или 5 ПТУРСов. Но самое главное заключается даже не в том, что количество этих ракет в 3 раза превосходит весь танковый парк НМ ЛДНР. Существенную роль здесь играют тактико-технические параметры комплекса «Стугна-П».

Несмотря на то, что в данном ПТРК применяется полуавтоматическая система наведения по лазерному лучу, которая позволяет противнику обнаружить факт приближения ПТУРС РК-2С ещё в начале или середине траектории (ведь полёт проходит на малой высоте, в заранее известном небольшом угломестном секторе, около линии горизонта), а лазерно-лучевой модуль способен демаскировать позицию комплекса «Стугна-П», он обладает целым рядом преимуществ, которые недоступны для ПТРК «Метис-М» и «Конкурс-М», имеющихся в распоряжении армии ДНР.

Во-первых, максимальная дальность действия противотанковых ракет РК-2С/ОФ доходит до 5000 м (модернизированных РК-2М-К и РК-2М-ОФФ — до 5500 м), в то время как ПТУРС 9М113М комплекса «Конкурс-М» обладает дальностью лишь в 4 км, а ПТУРС 9М131 «Метис-М» — 2 км; а поэтому операторы украинских ПТРК смогут открывать огонь по танкам и БМП ВС ДНР значительно раньше, нежели наши противотанкисты ударят по украинским машинам.

Во-вторых, противотанковые управляемые ракеты семейства РК-2С способны атаковать цель с верхней полусферы, в наиболее ослабленные участки верхней проекции. Данный принцип имеет нечто общее с пикированием ПТУРС FGM-148 «Javelin» на цель и реализован в «Стугне» благодаря использованию режима «превышение», позволяющего ракете делать манёвр «горка» («Конкурсы» и «Метисы» такими способностями не обладают). Следовательно, танки Т-72Б армейских корпусов ЛДНР не спасут даже комплекты динамической защиты «Реликт», способные отразить удары снарядов с тандемными кумулятивными боевыми частями, приближающихся лишь с передней и боковых полусфер. Для защиты от «Стугны-П» донбасским танкистам потребуются комплексы активной защиты «Арена-М», но рассуждать об этом сегодня просто смешно, ведь их нет и у танковых бригад российской армии.

В-третьих, последняя модификация комплекса «Стугна-П» получила продвинутый тепловизионный комплекс «Hawk» от компании «Selex», который позволяет пеленговать цель типа «танк» на удалении 3500 м. В связи же с использованием в составе оптико-электронного оборудования «Конкурса-М» устаревшего тепловизионного прицельного комплекса 1ПН86-1 «Мулат», дальность поражения цели типа «танк» в ночное время суток достигает лишь 2500 м (при работе тепловизора «Мулат» в «узком поле» 1,8 x 3,6 град.); при этом, на поиск цели в «узком поле» необходимо потратить заметно больше времени, нежели в «широком поле» (3,6 х 7,2 град.). Режим же «широкого поля» имеет свой недостаток — уменьшение дальности распознавания танков до 1800 м. До такого же показателя снижается и дальность действия комплекса. Следовательно, возможности по отражению ночного удара у «Конкурса-М» значительно более посредственные, чем у «Стугны».

В-четвёртых, боевая работа комплекса «Стугна-П» может осуществляться посредством дистанционного управления с портативного терминала, находящегося на закрытой позиции; при этом, видеоизображение с оптико-электронных средств (включая тепловизор «Hawk») передаётся по цифровому телеметрическому каналу. Такой метод позволяет оператору оставаться в полной безопасности. Как видите, появление даже пары-тройки десятков пусковых «тубусов» «Стугны-П» с несколькими сотнями ракет типа РК-2С/М-К полностью меняет соотношение сил на том же новоазовском направлении, что требует от МО ДНР и Москвы немедленного поиска военно-технических средств для парирования возникшей угрозы. Тем более что после продажи «Джавелинов» и разговорах Курта Волкера о поставках украинской стороне новых видов летального вооружения Россия имеет все основания для начала плотной военно-технической поддержки республик Донбасса. О комплексах активной защиты «Арена-М» мы уже говорили: и ежу понятно, что танкисты народной милиции ЛДНР их не увидят, ведь нет их и в распоряжении наших танковых бригад. А вот об уникальных всепогодных противотанковых комплексах «Хризантема-С» можно и поговорить.

Самым главным моментом можно считать то, что данные «противотанковые цветки» уже поступили на вооружение российской армии и находятся в серийном производстве, обеспечиваемом ФГУП «Саратовский агрегатный завод». Также они способны полностью ликвидировать сегодняшнее превосходство ВСУ на Донбассе, установившееся благодаря оснащению передовых формирований противотанковыми комплексами «Стугна-П». Главными достоинствами самоходного многоцелевого комплекса «Хризантема-С», которые качественно выделяет его на фоне других ПТРК, является сохранение максимальной дальности действия в 6000 м в любое время суток, в абсолютно любой метеорологической обстановке, а также при использовании противником дымовых и аэрозольных завес различного типа, которые способны практически обнулить возможности стандартной полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения.

Такими качествами она может похвастаться благодаря внедрению дополнительной радиолокационной системы наведения, функционирующей в миллиметровом диапазоне волн (на частотах 100—150 ГГц). Интегрированная в БРЭО «Хризантемы» РЛС наведения 1Л32 осуществляет сопровождение стационарной или движущейся радиоконтрастной цели с точностью до нескольких сантиметров и одновременно осуществляет управление противотанковой ракетой 9М123-2, приближающейся к цели со скоростью 1500 км/ч. Как следствие, находясь во мгле дымовой завесы, в густом тумане или под мощным снегопадом, операторы комплекса «Хризантема-С» благодаря наличию радиолокационной системы наведения ракет будут чувствовать себя как рыба в воде, в то время как операторы «Стугны-П» будут оставаться «слепы» вплоть до нормализации метеорологической обстановки.

Вывод: многофункциональные комплексы «Хризантема-С», в количестве всего пары десятков боевых машин, способны за одну лишь туманную ночь на донбасском ТВД, характерную для осеннего периода, лишить наступательного потенциала сразу три основные бригады ВСУ, готовящиеся сегодня к реализации эскалационного сценария в районе Мариуполя. Естественно, в комплексе сохранилась и штатная полуавтоматическая лазерно-лучевая система управления для применения модификации ПТУР 9М123, оснащённой приёмником лазерной линии наведения, что лишь повышает помехозащищённость изделия.

Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/khrizantema/khrizantema.shtml
http://vestnik-rm.ru/news-4-25288.htm?utm_source=warfiles.ru
https://saracinua.livejournal.com/2666120.html
Автор:
Евгений Даманцев
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29 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 06:04
    +6
    Ну все..Убытки нас разобьют.. crying Даже если мы на войну не явимся...Хотя статья интересная и наводит на размышления.
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:26
      +1
      В данном случае главная защита ДНР, это слова Путина про потерю государственности Украиной, при попытке наступления.
      1. raw174 Онлайн
        raw174 Сегодня, 06:49
        0
        Цитата: Сергей985
        В данном случае главная защита ДНР, это слова Путина про потерю государственности Украиной, при попытке наступления.

        Что бы не говорили о "Минских соглашениях", именно они сдерживают ВСУ от наступления. Если бы не соглашения, ВСУ смяли бы ЛДНР уже давно.
        1. konstantin68 Онлайн
          konstantin68 Сегодня, 07:14
          +1
          Цитата: raw174
          Цитата: Сергей985
          В данном случае главная защита ДНР, это слова Путина про потерю государственности Украиной, при попытке наступления.

          Что бы не говорили о "Минских соглашениях", именно они сдерживают ВСУ от наступления. Если бы не соглашения, ВСУ смяли бы ЛДНР уже давно.

          Да что Вы? А я думал,что близость границы с РФ сдерживает украинскую армию от очередных котлов. Ведь России не нужно даже переходить границу,достаточно просто "светить" цели,выдавая целеуказание и "работать" средствами РЭБ. Это так,навскидку!
          1. raw174 Онлайн
            raw174 Сегодня, 07:17
            +1
            Цитата: konstantin68
            Ведь России не нужно даже переходить границу,достаточно просто "светить" цели,выдавая целеуказание и "работать" средствами РЭБ.

            Ну не знаю, нападать на сопредельное государство, применяя тяжелое оружие по его территории... если честно, сомневаюсь.
            1. aybolyt678 Офлайн
              aybolyt678 Сегодня, 07:35
              0
              Цитата: raw174
              если честно, сомневаюсь

              на войне как на войне. Помните 14 год, как народ наивно вставал перед танками? ......
              1. raw174 Онлайн
                raw174 Сегодня, 07:46
                0
                Цитата: aybolyt678
                на войне как на войне.

                Но война то их, гражданская. Россия не принимает в ней участие, мы не в состоянии войны с Украиной, если не ошибаюсь, у нас даже дип. отношения не разорваны...
          2. Сергей985 Онлайн
            Сергей985 Сегодня, 07:19
            0
            Близость границы, одна из составляющих слов нашего президента.
        2. sib.ataman Офлайн
          sib.ataman Сегодня, 08:43
          +1
          Неверно излагаете! Если бы РФ не стояла за спиной ЛДНР в полный рост, то чего бы они вообще стоили все эти соглашения?!
          1. raw174 Онлайн
            raw174 Сегодня, 08:47
            0
            Цитата: sib.ataman
            Если бы РФ не стояла за спиной ЛДНР в полный рост

            Дипломатически. Мы же тут говорим о физическом применении армии, а РФ пока не применяет и делает всё, чтобы не пришлось применять, а именно настаивает на дипломатических мерах.
            1. sib.ataman Офлайн
              sib.ataman Сегодня, 08:54
              0
              Ну конечно "дипломатически", направляя "отпускников" МИД с рогатками за пазухой на стажировку в 15-16 гг. в сторону донецких степей.
              1. raw174 Онлайн
                raw174 Сегодня, 09:04
                0
                Цитата: sib.ataman
                направляя "отпускников"

                Это на поддержка ВС РФ, это мелочи. Применение армии подразумевает комплекс мер, а так, пехотой да оружием конечно помогаем, по мелочи...
                1. sib.ataman Офлайн
                  sib.ataman Сегодня, 09:19
                  +1
                  Согласитесь, что мы сейчас не в ГШ обсуждаем план предстоящей операции?
                  Я всё таки думаю, что товарищи из ГШ и МИД уже имеют проработанный, увязанный и согласованный план действи на случай если жучка сдохнет, обжравшись дохлой конины... (сюжет из анекдота).
                  1. raw174 Онлайн
                    raw174 Сегодня, 09:27
                    0
                    Цитата: sib.ataman
                    товарищи из ГШ и МИД уже имеют проработанный, увязанный и согласованный план действи

                    Это естественно, и планы видимо с учетом разного развития событий. Не думаю что там у нас дуболомы сидят. Нам остается порассуждать с дивана)))
                    1. sib.ataman Офлайн
                      sib.ataman Сегодня, 09:38
                      +1
                      Надеюсь меня Вы не подозреваете в противоположном мнении?
          2. Донской Офлайн
            Донской Сегодня, 08:57
            +1
            Правильно, доброе слово о мире - ничто, если у тебя не имеется в кармане револьвер.
            1. sib.ataman Офлайн
              sib.ataman Сегодня, 09:40
              0
              И пару гранат в придачу! (желательно Ф-1).
      2. Ныробский Офлайн
        Ныробский Сегодня, 07:14
        +1
        Цитата: Сергей985
        В данном случае главная защита ДНР, это слова Путина про потерю государственности Украиной, при попытке наступления.

        Но подарить "букетик Хризантем-С" защитникам Донбасса будет совсем не лишним.
      3. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 08:36
        +1
        Цитата: Сергей985
        В данном случае главная защита ДНР, это слова Путина про потерю государственности Украиной, при попытке наступления.

        Темнейший уже столько разных слов, расходящихся с делами, наговорил, что создается четкое понимание - он не хочет огорчать "партнеров" и, не только не будет забирать ЛДНР, но и не будет по настоящему их защищать.
        И, как я понимаю, это не от его желания-нежелания, но от того, что это чревато лично для него сильными осложнениями. Наверное, это лишь мое предположение на грани фэнтэзи, "партнеры" нащупали его ахиллесову пяту и посему не дают ему возможности действовать решительно.
        1. raw174 Онлайн
          raw174 Сегодня, 08:50
          0
          Цитата: красноярск
          не только не будет забирать ЛДНР, но и не будет по настоящему их защищать.

          Их и не признают... это логично! Это в интересах России! Сколько спрашиваю, никто внятно не ответил на простой вопрос: Зачем нам ЛДНР как независимая республика? я не говорю о том, чтобы они вошли в состав РФ...
  2. Slon1978 Офлайн
    Slon1978 Сегодня, 06:30
    +6
    Можно сколь угодно долго рассуждать про возможные поставки Хризантемы-С в ДНР/ЛНР и как они поменяли бы расклад сил, но этого никогда не случиться, т.к. Россия сейчас заинтересована в замораживании конфликта и снижении градуса. Помощь придет только при явной агрессии Киева и то - сначала ВСУ дадут втянуться в территорию ДНР/ЛНР, т.к. нам нужно будет время для освещения агрессии Киева в ООН, засвидетельствовать захват территории ДНР/ЛНР и только потом пойдет ответка, в том числе с участием наших отпускников. Заранее никто ДНР/ЛНР вооружать не будет. Пока не будет построен СП-2 таких дерзких телодвижений, как открытое вооружение новыми системами ДНР и ЛНР, мы себе позволить, к сожалению, не можем.
    Также я не совсем согласен с мнением автора о "полном изменении расклада сил" после появления новых ПТРК у ВСУ. Да, будет намного тяжелее и нужно будет менять тактику применения бронетехники - стрелять и уходить за укрытие или в складку местности, пускать впереди техники пехоту. Хорошо, если поймут и отработают эту тактику заранее, а не после потерь десятков танков с экипажами. Сравнение дальностей применения ПТРК вызывает улыбку - из ПТРК крайне редки выстрелы даже на 3 км., ведь для стрельбы на максимальную дальность нужны высоты, в Донбассе их не так много, местность преимущественно равнинная. ПТРК это больше засадное оружие, а не оружие маневренного боя, при активных же боевых действиях в Донбассе значительно большую противотанковую роль играет общевойсковая артиллерия и РСЗО, которые неплохо разваливают корпуса Т-64 при близком попадании. Большинство потерь танков, в реальной а не теоретической войне в Донбассе, происходит при обстреле мест их дислокации из артиллерии и РСЗО, при входе в населенные пункты путем сначала повреждения из старых РПГ-7, РПГ-18, РПГ-22 и последующего бросания экипажем, после чего их можно добить или захватить.
  3. shans2 Офлайн
    shans2 Сегодня, 06:43
    +2
    85 % потерь на Донбассе от артиллерии . Хоть обложитесь ПТУР и ПТРК, но когда уничтожают на 20 км вглубь ГРАДами, это не поможет ...
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:13
      0
      Предположительно, Евгений имел ввиду действия БтС при переходе сил ДНР в контратаки, когда действия из засад всяких там ПТС более, чем уместно. Я так полагаю, что по тексту никто не имел ввиду наступление "танковых клиньев"? Если потомки шумеров планируют свои боевые действия в обычной своей манере, то работая при постановке дымовых завес, Хризантемы очень неплохо могли бы порадовать (как вариант).
  4. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 07:09
    +1
    Ну слава те господи...Начал за упокой ..хоть кончил за здравие...Не так страшен чёрт как его...И птурсам с лазерным наведением в Сирии рога отшибали.На т-90 ведь стоит инфракрасный прожектор и по моему даже не один..
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: нафанаил
      .На т-90 ведь стоит инфракрасный прожектор и по моему даже не один.

      И сколько Т-90 имеется на вооружении армий ЛДНР? Даже в армии России их всего несколько сотен, точнее, около 400 разных модификаций. По моему, автор достаточно грамотно обрисовал ситуацию с противотанковыми комплексами. Но у него есть один большой минус. Танки никогда не идут в атаку на укрепленные позиции одни, а действуют совместно с артиллерией и другими частями. Вот с помощью превосходства в артиллерии, имхо, военачальники ЛДНР и будут взламывать укрепленные ПТРК оборонительные рубежи противника.
  5. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 08:59
    0
    Наконец-то Евгений научился завершать свои всёпропалокараул опусы на оптимистичной ноте (видимо, под воздействием критики более оптимистично настроенных товарищей!)! Что не может не радовать
  6. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 09:02
    0
    Будет много крови! Может хоть в отношении Донбаса Путин слово сдержит?
    1. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 09:34
      0
      что за слово?
  7. Larum Онлайн
    Larum Сегодня, 09:38
    0
    А, Вот уже 2 года - караул, вот-вот ВСУ пойдет в наступление....
    И всплывает инфа, что Инвестиции России в Украину все растут и растут....