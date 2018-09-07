Аналитика

Чепчики в воздух: пусть падают рейтинги, зато прогнозы улучшаются!

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Несколько дней назад в России побывал известнейший американский «бизнес-коучер» Тони Роббинс. Если вы не знаете, кто это, не беда. Это всего лишь человек, который со сцены убеждает вас «мыслить позитивно». У тебя есть проблемы? Забудь про них! Ты не можешь заработать?! Теперь ты сможешь заработать! Ты утратил веру в Бога и окружающих? Плевать на них, верь в себя!



Да, это немного утрированное представление о подобных людях. Но, в принципе, абсолютно верное. А Тони Роббинс отличается от большинства подобных «гуру» только ценами на свои выступления. Например, билеты на его московское шоу стоили до ста тысяч рублей.


И на Тони Роббинса в Москве пришли тысячи! Видимо, когда тебя мотивируют за сто тысяч, ты уж точно станешь преуспевающим.

Среди зрителей этого действа была и Юлия Алферова, скромный советник министра экономического развития России Максима Орешкина. Она, как и тысячи других простых людей, отдавших от пятидесяти до ста тысяч рублей за то, чтобы послушать заезжего американского афериста, активно мотивировалась, кричала от восторга, обнималась с другими зрителями (иначе никак не зарядиться позитивом) и экзальтированно комментировала происходящее в соцсетях. Признаюсь честно: я не знаю, подбрасывала ли она в воздух чепчик…

Чепчики в воздух: пусть падают рейтинги, зато прогнозы улучшаются!


А через несколько дней после описанного действа Минэкономразвития (МЭР) подготовило для президента РФ новый прогноз, касающийся среднесрочных перспектив нашей экономики. И в нем, вы не поверите, спрогнозирован инвестиционный бум уже в 2020 году!

В прогнозе вообще много позитивного.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет не менее целевого уровня 25% в 2024 году. На обеспечение достижения указанного показателя будет направлена реализация плана действий правительства РФ по ускорению темпов роста инвестиций. План содержит системные меры, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, что будет способствовать трансформации генерируемых компаниями свободных денежных потоков в инвестиции.
Это будет достигаться, в частности, за счет обеспечения стабильных и необременительных условий ведения бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и надзора), а также развития конкуренции и снижения доли государства в экономике.


Не прогноз, а сказка. Сразу понимаешь, что госпоже Алферовой очень помогло посещение тренинга знаменитого коучера. Проблемы забыты, мышление позитивно, вера в свои силы запредельна. Президенту нужен хороший прогноз? Он его получит!

Вообще, прогноз выглядит довольно странно. Главное, что смущает: почти взрывной рост инвестиций ожидается на фоне весьма вялого роста ВВП в 2020 году, сразу после замедления роста в 2019 г. Такие ожидания несколько противоречат мировой практике, когда резкий рост инвестиций начинается после ощутимого (хотя бы двух-, трехлетнего) экономического роста.

У нас же в 2020 году рост инвестиций прогнозируется сразу на уровне 8%, что хотя и является вполне достижимой цифрой (например, в 2011 году рост инвестиций в основной капитал достиг даже 11%), но по щелчку пальцев и «щучьему велению» не происходит.



Не очень понятно, учитывает ли прогноз ожидаемый спад мировой экономики, очередную санкционную волну (или ещё множество санкционных волн), рост налоговой нагрузки и другие неблагоприятные факторы. Учтен, похоже, лишь позитив, ожидаемый от реализации «майского суперуказа» и запланированных значительных инвестиций в инфраструктуру. Но адекватен ли такой подход, или реальность окажется к нам чуть более сурова, мы узнаем достаточно быстро.

Странным, если не сказать больше, выглядит и прогнозируемый курс рубля. Например, на текущий год средний курс ожидается на уровне 61,6 за доллар. С учетом того, что уже в июне он перевалил за 62,2, а сейчас достиг 69 рублей за доллар, прогноз, как минимум, очень смелый. Или, как сказал бы Тони Роббинс, очень позитивный.

Теперь МЭР ожидает среднегодовую инфляцию в 2018-м на уровне 3,4% вместо спрогнозированных ранее 3,1%. Министерство также немного скорректировало среднегодовой валютный курс: в 2018-м 1 долл. будет стоить в среднем 61,6 руб. вместо ожидаемых ранее 60,8 руб., а в 2019-м – 63,9 руб. вместо 63,2. При этом ведомство уверяет, что вплоть до 2024-го среднегодовой курс доллара в РФ не превысит 68 руб.


Средний рост доходов, о котором так пекутся ВВП и ДАМ, тоже не впечатляет: 1% по итогам 2019 года и примерно 2% в последующие. В 2024 он едва дотянет до 2,5%. Согласитесь, маловато для тех сладких обещаний, которые посыпались на нас в связи с пенсионной реформой.

И на сладкое: несмотря на все, описанное выше, ведомство господина Орешкина продолжит заниматься стратегическим планированием экономического развития страны. Ожидается, что МЭР станет соучредителем кудринского Центра стратегических разработок, а сам Максим Орешкин войдет в состав совета этой организации. Так что за нашего министра-прогнозиста можно только порадоваться: старшие товарищи заметили его усердие, и он попал-таки в обойму.

В общем, понятно, что советницы Максима Орешкина все делают правильно. Дорогой американский коучер плохому не научит. Но очевидно и то, что сам Максим Станиславович в этом направлении немного недорабатывает. Ему бы тоже сходить на Тони Роббинса, зарядиться позитивом, замотивироваться. Глядишь, наши прогнозы стали бы ещё лучше и позитивнее: и денег бы нам пообещали больше, и инфляцию поменьше, и советниц посимпатич… Ой, извините, это уже от зависти.

Ну а как тут не завидовать? Умеет человек устраиваться. Могёт…
Автор:
Виктор Кузовков
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37 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 10:08
    +6
    Да,надо больше позитива!А то чёт совсем приуныли.
    Средний рост доходов, о котором так пекутся ВВП и ДАМ, тоже не впечатляет: 1% по итогам 2019 года и примерно 2% в последующие. В 2024 он едва дотянет до 2,5%. Согласитесь, маловато для тех сладких обещаний, которые посыпались на нас в связи с пенсионной реформой
    на текущий год средний курс ожидается на уровне 61,6 за доллар. С учетом того, что уже в июне он перевалил за 62,2, а сейчас достиг 69 рублей за доллар, прогноз, как минимум, очень смелый. Или, как сказал бы Тони Роббинс, очень позитивный.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:14
      +12
      у нас таких "коучеров" на первом канале ТВ- полно...
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 10:17
        +7
        Цитата: андрей юрьевич
        у нас таких "коучеров" на первом канале ТВ- полно...

        Лучше этот зомбоканал не смотреть.
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 12:38
          +2
          в России побывал известнейший американский «бизнес-коучер» Тони Роббинс

          Продавец воздуха, при чем за очень большие деньги.
          Он обул наших "нуждающихся в успехе" граждан более чем на 12 млн. долларов за вечер. По данным организаторов, собралось 26 тысяч человек. А стоимость билета колебалась от 30 тысяч до полумиллиона!!
          Я думал, что по тренингам успеха сходят с ума "успешные" люди в нищей 404, где они безумно популярны... Оказалось нет!
          Но, если кто и разбогател в тот вечер, так это только сам Тони Роббинс на доверчивых хомячках.

          Сама Америка через все это прошла еще 70-80 года прошлого столетия. Там быстро подсчитали, что реальный КПД этих тренингов не превышает 1% у людей. Что эффект больше эмоциональный, окрыляет и мотивирует на несколько дней, и ничего радикально в жизни не меняет.
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 10:31
        +2
        А вы его просто не смотрите и суперокучеров не слушайте.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 10:58
          +5
          В России парадоксальная ситуация сложилась ВВП растёт, в прошлом году 1577 миллиардов в долларовом эквиваленте, в этом ожидается 1670 миллиардов, а доходы населения, как и расходы, уменьшаются.
          1. Stas157 Онлайн
            Stas157 Сегодня, 11:42
            +4
            Цитата: Вадим237
            ВВП растёт, в прошлом году 1577 миллиардов в долларовом эквиваленте, в этом ожидается 1670 миллиардов

            Наверное у вас цифры не совсем верные, потому как по ним получается рост ВВП больше 5%(Это был бы прорыв для России). На самом деле же ВВП выросло всего 1,5%.
            При этом у олигархов прибавляется по +15-20% миллиардов в год! Вот откуда у них такой сумасшедший рост? За счет кого? Получается у других - падает.
          2. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 11:44
            +5
            Цитата: Вадим237
            В России парадоксальная ситуация сложилась ВВП растёт, в прошлом году 1577 миллиардов в долларовом эквиваленте, в этом ожидается 1670 миллиардов, а доходы населения, как и расходы, уменьшаются.

            В России все парадоксально складывается.. вроде страна самая богатая в мире- а по уровню доходов на душу населения, как Габон ( Африка). Вроде цены на нефть падают, а бензин растет, цены на нефть растут и бензин опять растет... МРОТ ниже прожиточного минимума.. Короче перечислять и перечислять долго можно.. Вывод прост, у нас бездарное правительство и президент ..
      3. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:37
        +2
        Цитата: андрей юрьевич
        у нас таких "коучеров" на первом канале ТВ- полно...

        Это по видимому личный коучер нашего правительства и президента, тогда понятно откуда вся эта бредятина...
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 11:52
          0
          Цитата: Svarog
          Цитата: андрей юрьевич
          у нас таких "коучеров" на первом канале ТВ- полно...

          Это по видимому личный коучер нашего правительства и президента, тогда понятно откуда вся эта бредятина...

          wassat
    2. Михаил м Офлайн
      Михаил м Сегодня, 10:27
      +7
      Позитива надо? Да пожалуйста! На Украине всё плохо.
  2. seacap Офлайн
    seacap Сегодня, 10:40
    +2
    Цитата: Михаил м
    Позитива надо? Да пожалуйста! На Украине всё плохо.

    Не радует, не забывайте, что у нас минимум 1/3 людей от туда или имеет там каких-либо родственников или иные связи, также много работающих из окраины. Так что это далеко не позитив, а скорее кровоточащая рана, приносящее глубокую скорбь и уныние.
    1. Семен1972 Офлайн
      Семен1972 Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: seacap
      Так что это далеко не позитив, а скорее кровоточащая рана, приносящее глубокую скорбь и уныние

      Была бы рана, ее бы не обмусоливали каждый день на ТВ. Нет- это наша радость!!!! А еще Америка в экономической яме, а Евросоюз скоро распадется!!! И при этом "как это Путин умудряется так хорошо выглядеть, СТОЛЬКО работая" ?!!! Новостей позитивных вал -валом. Смотрите Путина- все хорошо у него. все растет и развивается. А нытики -горите в Аду!!!
  3. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 10:41
    0
    Она, как и тысячи других простых людей, отдавших от пятидесяти до ста тысяч рублей за то, чтобы послушать заезжего американского афериста,

    Ну даже не знаю... Либо у нас далеко не всё так плохо, либо автор забыл поставить слово "простых" в кавычки... Подозреваю второе. А вообще не понимаю истерику по поводу того, кто ходил на это выступление. Кто-то ходит в театры, в кино, кто-то на КВН... Я вот вчера в магазин за хлебом ходил. Как и "тысячи других простых людей". Какая разница кто куда? Какой-то "залётный" деятель свои прогнозы озвучил? Так эти прогнозы пишутся сотнями людей ежедневно, теперь на каждого внимание обращать?
    1. BigBraza Офлайн
      BigBraza Сегодня, 11:33
      +3
      Цитата: Лесс
      Она, как и тысячи других простых людей, отдавших от пятидесяти до ста тысяч рублей за то, чтобы послушать заезжего американского афериста,

      Ну даже не знаю... Либо у нас далеко не всё так плохо, либо автор забыл поставить слово "простых" в кавычки...

      Стеб в кавычках теряет немного соли. Простите.
      1. Лесс Офлайн
        Лесс Сегодня, 11:39
        -1
        Извиняться вам не за что. Просто на данном ресурсе стала ощущаться острая нехватка раздела политических фельетонов на мой взгляд. Вот откровенно, от раздела "аналитика" я ожидаю немного другого формата. Никак не стёба.
        1. Лесс Офлайн
          Лесс Сегодня, 11:42
          0
          Хотя я прекрасно помню крылатую фразу: "Ваши ожидания - это ваши проблемы."
      2. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:00
        +1
        Цитата: BigBraza
        Цитата: Лесс
        Она, как и тысячи других простых людей, отдавших от пятидесяти до ста тысяч рублей за то, чтобы послушать заезжего американского афериста,

        Ну даже не знаю... Либо у нас далеко не всё так плохо, либо автор забыл поставить слово "простых" в кавычки...

        Стеб в кавычках теряет немного соли. Простите.

        да ты,Виктор,тот ещё засЛанец ! wassat drinks
  4. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:44
    +3
    Оказывается у нас почти все верующие, только одни верят в Бога, другие верят в позитивных коучеров. Причем верующие в коучеров смеются над верующими в Бога. И еще одна ремарка, они обвиняют одних в инфантилизме и желании патернализма, а самим оказывается нужна мамина жилетка и папин волшебный пинок только в исполнении какого-нибудь психо-гуру, неважно, будь это индийский жрец или американский психоаналитик.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 11:00
      0
      А кто то верит в свои силы, а ни в бога и всяких окучинговых.
  5. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 11:11
    +3
    Я уже ни чему не удивлюсь. Шаманы, колдуны, танцы с бубнами, ни что не поднимет нашу дохлую экономику.
    1. Sovetskiy Офлайн
      Sovetskiy Сегодня, 12:26
      +2
      Цитата: vladimirvn
      Шаманы, колдуны, танцы с бубнами, ни что не поднимет нашу дохлую экономику.

      Ну почему же.
      Всего лишь нужно вернуть плановую экономику с соответствующим контролем и возвратом пары статей в УК о конфискации незаконно нажитого и смертной казни, в том числе за экономические преступления в "особо крупных" и будет всем счастье. feel wink
  6. Sovetskiy Офлайн
    Sovetskiy Сегодня, 11:12
    +4
    Зачетный стеб! good Поржал от души! laughing
    Несколько дней назад в России побывал известнейший американский «бизнес-коучер» Тони Роббинс. Если вы не знаете, кто это, не беда. Это всего лишь человек, который со сцены убеждает вас «мыслить позитивно»

    Ну а чему в общем то удивляться ?
    Во времена "реформ" всегда так происходит, а реформы у нас в РФ после социализма просто бесконечные. lol
    Ельцин например для "прогнозирования позитива" своих гонцов к Ванге отправлял. Для народа по бедности для "поднятия позитива" были дежурные по стране Чумак и Кашпировский, плюс дружественные "забитых совком" российских страждущих, секты со всего света от "партнеров" по идеологии.
    Чего вдруг сейчас что то должно поменяться? Вот и едут бизнес-коучеры "газончик постричь", ведь атмосфэра и законодательство то располагает. laughing
    Интересно, РПЦ за "поляну" не переживает, а то отожмут же страждущих. lol
  7. solzh Онлайн
    solzh Сегодня, 11:25
    +1
    Я конечно согласен, что статистика знает все, но давать прогноз до 2024 года по валюте и нефти, это уже перебор. Они не знают сколько бакс и нефть будет стоить к концу года, у них только предположения, а тут сразу прогноз на 6 лет вперёд!!! Прям не аналитики, а какие-то предсказатели-прорицатели типа Ванги и Мессинга...
  8. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 11:34
    +2
    Пару лет назад Владимир Соловьев делал турне по России, с программой под названием «Агрессивные продажи», ЕМНИП. Я тогда был поклонником его талантов, постоянным зрителем «Воскресных вечеров» и «Поединков». Оставил заявку на сайте на программу ВИП, стоимостью в 86 тыс рублей (группа из нескольких человек + личное общение + завтраки) и через пару дней мне перезвонила девушка из соловьевского кол-центра. После трехминутного разговора с убеждениями купить ВИП пакет (а я был к этому готов), мне перехотелось туда идти, т. к. ключевым аргументом маркетолога было «там будут все важные люди Краснодаре». laughing Т.е. если твой коллцентр убивает уже готового клиента, чему ты можешь меня научить? ))
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:02
      +4
      Цитата: Krasnodar
      Я тогда был поклонником его талантов, постоянным зрителем «Воскресных вечеров» и «Поединков».

      не сотвори себе кумира...да,протух соловьёв...
  9. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 11:44
    0
    Только что. "МИНФИН НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОСКОЙ СТАВКИ НДФЛ, НАЛОГ ХОРОШО РАБОТАЕТ". СИЛУАНОВ
  10. spiriolla-45 Офлайн
    spiriolla-45 Сегодня, 11:52
    +4
    Да куда этому Робинсу до нашего сладкоголосого гросмейстера. Уж так сладко говорил о пенсионной реформе, чуть не поверил родимому.
  11. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:09
    +1
    А это не он Скрипалей траванул
    На фото вначале статьи. Роббинс
  12. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:16
    +1
    Кто верит Орешкину, кто Томи Робинсу...кто ВВП...кто в импортзамещение...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:36
      +1
      Цитата: parusnik
      Кто верит Орешкину, кто Томи Робинсу...кто ВВП...кто в импортзамещение...

      "кто верит в Магомеда,кто в Аллаха,кто в Иисуса,кто ни во что не верит,даже в чОрта назло всем..." В.С Высоцкий
  13. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:29
    +1
    Цитата: Sovetskiy
    Интересно, РПЦ за "поляну" не переживает, а то отожмут же страждущих.

    -----------------------
    Нет, я же писал выше, что там наоборот, неолибералы и хулители Бога, агрессивные атеисты и сатанисты . Так что в ареал РПЦ эта публика никаким боком.
  14. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:30
    +3
    Цитата: parusnik
    Кто верит Орешкину, кто Томи Робинсу...кто ВВП...кто в импортзамещение...

    ------------------------
    76,69% населения верит в слова "прошу отнестись с пониманием".
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:37
      +3
      Цитата: Altona
      Цитата: parusnik
      Кто верит Орешкину, кто Томи Робинсу...кто ВВП...кто в импортзамещение...

      ------------------------
      76,69% населения верит в слова "прошу отнестись с пониманием".

      это "пять" !+
  15. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:31
    0
    Цитата: igorbrsv
    А это не он Скрипалей траванул
    На фото вначале статьи. Роббинс

    -----------------------
    Вы пытаетесь буквы из фамилии Роббинс переложить в Боширов или Петров? laughing
  16. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:34
    +3
    Цитата: Вадим237
    А кто то верит в свои силы

    ----------------------
    Ну вас тут на сайте трое "своесильных" богатырей- Садко88, Вадим237 и Голован Джек. Вам наверное тоже можно коучинг проводить на тему "вера в свои силы или как не зависеть от страны пребывания". Большие бабки будете огребать, можете с гастролями ездить, серьезно говорю. laughing laughing
  17. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 13:15
    +1
    " Нас с вами надули – здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?" М.Твен, "Приключения Геккельбели Финна", 1884 г. fool