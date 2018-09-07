Чепчики в воздух: пусть падают рейтинги, зато прогнозы улучшаются!

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет не менее целевого уровня 25% в 2024 году. На обеспечение достижения указанного показателя будет направлена реализация плана действий правительства РФ по ускорению темпов роста инвестиций. План содержит системные меры, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, что будет способствовать трансформации генерируемых компаниями свободных денежных потоков в инвестиции.

Это будет достигаться, в частности, за счет обеспечения стабильных и необременительных условий ведения бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и надзора), а также развития конкуренции и снижения доли государства в экономике.

Теперь МЭР ожидает среднегодовую инфляцию в 2018-м на уровне 3,4% вместо спрогнозированных ранее 3,1%. Министерство также немного скорректировало среднегодовой валютный курс: в 2018-м 1 долл. будет стоить в среднем 61,6 руб. вместо ожидаемых ранее 60,8 руб., а в 2019-м – 63,9 руб. вместо 63,2. При этом ведомство уверяет, что вплоть до 2024-го среднегодовой курс доллара в РФ не превысит 68 руб.

Несколько дней назад в России побывал известнейший американский «бизнес-коучер» Тони Роббинс. Если вы не знаете, кто это, не беда. Это всего лишь человек, который со сцены убеждает вас «мыслить позитивно». У тебя есть проблемы? Забудь про них! Ты не можешь заработать?! Теперь ты сможешь заработать! Ты утратил веру в Бога и окружающих? Плевать на них, верь в себя!Да, это немного утрированное представление о подобных людях. Но, в принципе, абсолютно верное. А Тони Роббинс отличается от большинства подобных «гуру» только ценами на свои выступления. Например, билеты на его московское шоу стоили до ста тысяч рублей.И на Тони Роббинса в Москве пришли тысячи! Видимо, когда тебя мотивируют за сто тысяч, ты уж точно станешь преуспевающим.Среди зрителей этого действа была и Юлия Алферова, скромный советник министра экономического развития России Максима Орешкина. Она, как и тысячи других простых людей, отдавших от пятидесяти до ста тысяч рублей за то, чтобы послушать заезжего американского афериста, активно мотивировалась, кричала от восторга, обнималась с другими зрителями (иначе никак не зарядиться позитивом) и экзальтированно комментировала происходящее в соцсетях. Признаюсь честно: я не знаю, подбрасывала ли она в воздух чепчик…А через несколько дней после описанного действа Минэкономразвития (МЭР) подготовило для президента РФ новый прогноз, касающийся среднесрочных перспектив нашей экономики. И в нем, вы не поверите, спрогнозирован инвестиционный бум уже в 2020 году!В прогнозе вообще много позитивного.Не прогноз, а сказка. Сразу понимаешь, что госпоже Алферовой очень помогло посещение тренинга знаменитого коучера. Проблемы забыты, мышление позитивно, вера в свои силы запредельна. Президенту нужен хороший прогноз? Он его получит!Вообще, прогноз выглядит довольно странно. Главное, что смущает: почти взрывной рост инвестиций ожидается на фоне весьма вялого роста ВВП в 2020 году, сразу после замедления роста в 2019 г. Такие ожидания несколько противоречат мировой практике, когда резкий рост инвестиций начинается после ощутимого (хотя бы двух-, трехлетнего) экономического роста.У нас же в 2020 году рост инвестиций прогнозируется сразу на уровне 8%, что хотя и является вполне достижимой цифрой (например, в 2011 году рост инвестиций в основной капитал достиг даже 11%), но по щелчку пальцев и «щучьему велению» не происходит.Не очень понятно, учитывает ли прогноз ожидаемый спад мировой экономики, очередную санкционную волну (или ещё множество санкционных волн), рост налоговой нагрузки и другие неблагоприятные факторы. Учтен, похоже, лишь позитив, ожидаемый от реализации «майского суперуказа» и запланированных значительных инвестиций в инфраструктуру. Но адекватен ли такой подход, или реальность окажется к нам чуть более сурова, мы узнаем достаточно быстро.Странным, если не сказать больше, выглядит и прогнозируемый курс рубля. Например, на текущий год средний курс ожидается на уровне 61,6 за доллар. С учетом того, что уже в июне он перевалил за 62,2, а сейчас достиг 69 рублей за доллар, прогноз, как минимум, очень смелый. Или, как сказал бы Тони Роббинс, очень позитивный.Средний рост доходов, о котором так пекутся ВВП и ДАМ, тоже не впечатляет: 1% по итогам 2019 года и примерно 2% в последующие. В 2024 он едва дотянет до 2,5%. Согласитесь, маловато для тех сладких обещаний, которые посыпались на нас в связи с пенсионной реформой.И на сладкое: несмотря на все, описанное выше, ведомство господина Орешкина продолжит заниматься стратегическим планированием экономического развития страны. Ожидается, что МЭР станет соучредителем кудринского Центра стратегических разработок, а сам Максим Орешкин войдет в состав совета этой организации. Так что за нашего министра-прогнозиста можно только порадоваться: старшие товарищи заметили его усердие, и он попал-таки в обойму.В общем, понятно, что советницы Максима Орешкина все делают правильно. Дорогой американский коучер плохому не научит. Но очевидно и то, что сам Максим Станиславович в этом направлении немного недорабатывает. Ему бы тоже сходить на Тони Роббинса, зарядиться позитивом, замотивироваться. Глядишь, наши прогнозы стали бы ещё лучше и позитивнее: и денег бы нам пообещали больше, и инфляцию поменьше, и советниц посимпатич… Ой, извините, это уже от зависти.Ну а как тут не завидовать? Умеет человек устраиваться. Могёт…