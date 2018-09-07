Пока ВМФ проводит учения, ВКС показывают в Идлибе, чему уже научились
Одна из участниц западного антисирийского «тройственного союза», Франция, выступила с очередной порцией воинственных заявлений. Начальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр объявил журналистам, что французская армия будет готова нанести удары по Сирии в случае использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Именно так и сказал: удар будет нанесен, если химическое оружие будет применено в Идлибе. Получается, что, если его применят в другом месте, то удара не последует?
Впрочем, все прекрасно понимают, что под термином «химическая атака» в реальности стоит понимать наступление сирийских вооруженных сил на последний оплот террористов. Западные покровители джихадистов чуть не открытым текстом о дают понять: как только сирийские военные и их союзники по борьбе с террором начнут освобождение последнего подконтрольного бандформированиям куска территории САР, последует инсценировка «газовой атаки» и массированный удар ВВС и ВМС США, Британии и Франции по войскам и инфраструктурным объектам Сирии.
Сирийская армия сосредоточила на ключевых направлениях готовящегося наступления на Идлиб более 10 тыс. человек личного состава с примерно 2 000 единицами бронетехники и ракетно-артиллерийскими системами. На ближайших к Идлибу аэродромах сконцентрированы ударные силы правительственной авиации. И в контексте масштабов грядущей операции, сил и средств, в ней задействованных, «газовая атака» с применением хлора (отравляющего вещества, признанного еще во времена Первой мировой войны неэффективным) выглядит откровенно глупо и нелепо.
Возможно, поэтому американский президент в последнее время не слишком напирает на «химическую» составляющую. 4 сентября Дональд Трамп объявил, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. По его словам, могут быть убиты сотни тысяч людей.
Как мы видим, «тройственный союз» прочертил для Дамаска «красную линию», за которой последует массированный удар.
Однако Россия этой «красной линии» словно в упор не видит, о чем свидетельствует интенсивная работа ВКС по позициям террористов.
Напомним, что Воздушно-космические силы России с четвертого сентября наносят непрерывные удары по объектам бандформирований мятежников в сирийских провинциях Идлиб и Хама на северо-западе республики. В частности, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что два российских бомбардировщика Су-34 уничтожили цех запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, где боевики собирали ударные беспилотники и где находился склад с взрывчаткой для этих аппаратов. Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С уничтожил склад переносных зенитных ракетных комплексов.
Удары ВКС России продолжаются все эти дни, самолеты утюжат джихадистов на обширной территории на северо-западе Сирии вплоть до границы с Турцией.
Это может быть авиационной подготовкой предстоящего наступления. Но длиться эта подготовка может долго, до тех пор, пока боевики, методично и тщательно перемалываемые ВКС, не побегут из Идлиба.
Конечно, без наступления САА не обойтись, ведь территорию провинции Идлиб все равно придется брать под контроль. Однако еще некоторое время работы по логовищу террористов, и помощь Запада для них будет неактуальна. Во всяком случае, велика вероятность того, что многотысячные банды боевиков, готовящихся, как указал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, начать атаковать города Хама и Алеппо, после пресловутого массированного удара западной коалиции не смогут этого сделать, поскольку будут рассеяны.
Есть все основания полагать, что причина того, что Вашингтон, а с ним Лондон и Париж, столь пассивно взирают на крушение своих попыток (не переломить ситуацию в САР в пользу джихадистов, так хотя бы сохранить их анклав в Идлибе), связана с действиями ВМФ России в Средиземном море.
Одним из свидетельств того, что это так, является любопытная публикация авторитетного американского издания The National Interest: «Почему у берегов Сирии собирается российский военно-морской флот?» В этом материале (перевод которого опубликован в ИноСМИ) его автор Пол Иддон, опираясь на мнения ряда экспертов, пытается найти ответы на наиболее волнующие американцев вопросы. Первый: насколько серьезны намерения Москвы, и второй: какая часть российской группировки останется у берегов Сирии после проведения учений и как долго она там пробудет.
Автор напоминает, что после «предостережений» Запада о якобы готовящейся Дамаском «химической атаке» Россия в ответ предупредила американские и западные силы, чтобы они не вмешивались в операцию в Идлибе.
«У нас есть факты, и мы направили нашим западным партнерам настоятельное предупреждение через наше министерство обороны и через министерство иностранных дел не играть с огнем», — заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, после чего и началось развертывание группировки ВМФ в Средиземном море, крупнейшей с момента окончания холодной войны
И вот сегодня эксперты, привлеченные The National Interest, ломают голову над тем, являются ли учения в Восточном Средиземноморье, исключительно «демонстрацией огневой мощи», или же сами маневры являются скорее благовидным предлогом для создания «щита при помощи своих военно-морских и военно-воздушных сил против возможных ударов американских ВВС и подводного флота в регионе». То есть, в отличие от апреля 2017 и 2018 годов, когда США, голословно обвинив Дамаск в применении химического оружия, нанесли ракетные удары, Россия на этот раз может использовать возможности ПВО своей морской группировки для отражения атаки.
Если это произойдет, то по американскому имиджу абсолютного военного гегемона, способного карать кого угодно, будет нанесен тяжкий удар. А если еще к тому же российские системы сработают эффективно, то и позиции американского ВПК на мировом рынке окажутся серьезно подорваны. А вероятность этого очень велика: наши специалисты серьезно изучили устройство новейших модификаций американских крылатых ракет, упавших и не взорвавшихся в Сирии во время упомянутых атак, и результаты этих исследований учтены создателями систем ПВО и РЭБ.
Можно еще добавить, что находящаяся в Восточном Средиземноморье группировка, помимо обеспечения «противоракетного зонтика», может нанести мощные удары и по наземным целям. Особенно если террористы попытаются атаковать Хаму и Аллепо.
Из материала видно, что американцы очень надеются, что в силу недостаточно развернутой инфраструктуры в Тартусе наша группировка не сможет находиться у берегов Сирии слишком долго, по крайней мере, в своем нынешнем объеме, и после окончания учений вернется домой. Но особой уверенности в этом нет.
Между прочим, новая актуализация «дела Скрипалей» и создание вокруг него мощного информационного всплеска может быть продиктовано стремлением отвлечь внимание мировой общественности от Идлиба и Сирии, где дела складываются совсем не так, как хотелось бы Западу.
Ведь планомерные удары по террористам, которые осуществляет ВКС, отчетливо демонстрируют неспособность Запада защитить своих «питомцев». Есть, конечно, вариант сказать: мы предупредили Асада, он испугался и не стал травить хлором своих противников. И поэтому мы не вмешиваемся. И, возможно, именно этот вариант и придется выбрать Вашингтону и его союзникам.
Тем более что о готовящейся химической провокации заговорили даже представители американской власти. В частности, американский сенатор законодательной ассамблеи (парламента) штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что обладает данными о подготовке британскими спецслужбами химатаки в Сирии.
«Британская разведка начала работу над подготовкой химической атаки, чтобы обвинить (в использовании химоружия) сирийское правительство и возложить на него ответственность, а также использовать это в интересах спасения террористических группировок», — приводит слова парламентария ТАСС.
Таким образом, чем дольше Запад вынужден откладывать совершение провокации, тем ниже доверие общественности к его обвинениям в адрес Дамаска. Таким образом, российская группировка ВМФ в Средиземном море оказывает на западных ястребов удивительно умиротворяющее действие.
Фридрих Ницше в «Так говорил Заратустра» писал: «Только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие».
Именно так и сказал: удар будет нанесен, если химическое оружие будет применено в Идлибе. Получается, что, если его применят в другом месте, то удара не последует?
Впрочем, все прекрасно понимают, что под термином «химическая атака» в реальности стоит понимать наступление сирийских вооруженных сил на последний оплот террористов. Западные покровители джихадистов чуть не открытым текстом о дают понять: как только сирийские военные и их союзники по борьбе с террором начнут освобождение последнего подконтрольного бандформированиям куска территории САР, последует инсценировка «газовой атаки» и массированный удар ВВС и ВМС США, Британии и Франции по войскам и инфраструктурным объектам Сирии.
Сирийская армия сосредоточила на ключевых направлениях готовящегося наступления на Идлиб более 10 тыс. человек личного состава с примерно 2 000 единицами бронетехники и ракетно-артиллерийскими системами. На ближайших к Идлибу аэродромах сконцентрированы ударные силы правительственной авиации. И в контексте масштабов грядущей операции, сил и средств, в ней задействованных, «газовая атака» с применением хлора (отравляющего вещества, признанного еще во времена Первой мировой войны неэффективным) выглядит откровенно глупо и нелепо.
Возможно, поэтому американский президент в последнее время не слишком напирает на «химическую» составляющую. 4 сентября Дональд Трамп объявил, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. По его словам, могут быть убиты сотни тысяч людей.
Как мы видим, «тройственный союз» прочертил для Дамаска «красную линию», за которой последует массированный удар.
Однако Россия этой «красной линии» словно в упор не видит, о чем свидетельствует интенсивная работа ВКС по позициям террористов.
Напомним, что Воздушно-космические силы России с четвертого сентября наносят непрерывные удары по объектам бандформирований мятежников в сирийских провинциях Идлиб и Хама на северо-западе республики. В частности, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что два российских бомбардировщика Су-34 уничтожили цех запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, где боевики собирали ударные беспилотники и где находился склад с взрывчаткой для этих аппаратов. Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С уничтожил склад переносных зенитных ракетных комплексов.
Удары ВКС России продолжаются все эти дни, самолеты утюжат джихадистов на обширной территории на северо-западе Сирии вплоть до границы с Турцией.
Это может быть авиационной подготовкой предстоящего наступления. Но длиться эта подготовка может долго, до тех пор, пока боевики, методично и тщательно перемалываемые ВКС, не побегут из Идлиба.
Конечно, без наступления САА не обойтись, ведь территорию провинции Идлиб все равно придется брать под контроль. Однако еще некоторое время работы по логовищу террористов, и помощь Запада для них будет неактуальна. Во всяком случае, велика вероятность того, что многотысячные банды боевиков, готовящихся, как указал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, начать атаковать города Хама и Алеппо, после пресловутого массированного удара западной коалиции не смогут этого сделать, поскольку будут рассеяны.
Есть все основания полагать, что причина того, что Вашингтон, а с ним Лондон и Париж, столь пассивно взирают на крушение своих попыток (не переломить ситуацию в САР в пользу джихадистов, так хотя бы сохранить их анклав в Идлибе), связана с действиями ВМФ России в Средиземном море.
Одним из свидетельств того, что это так, является любопытная публикация авторитетного американского издания The National Interest: «Почему у берегов Сирии собирается российский военно-морской флот?» В этом материале (перевод которого опубликован в ИноСМИ) его автор Пол Иддон, опираясь на мнения ряда экспертов, пытается найти ответы на наиболее волнующие американцев вопросы. Первый: насколько серьезны намерения Москвы, и второй: какая часть российской группировки останется у берегов Сирии после проведения учений и как долго она там пробудет.
Автор напоминает, что после «предостережений» Запада о якобы готовящейся Дамаском «химической атаке» Россия в ответ предупредила американские и западные силы, чтобы они не вмешивались в операцию в Идлибе.
«У нас есть факты, и мы направили нашим западным партнерам настоятельное предупреждение через наше министерство обороны и через министерство иностранных дел не играть с огнем», — заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, после чего и началось развертывание группировки ВМФ в Средиземном море, крупнейшей с момента окончания холодной войны
И вот сегодня эксперты, привлеченные The National Interest, ломают голову над тем, являются ли учения в Восточном Средиземноморье, исключительно «демонстрацией огневой мощи», или же сами маневры являются скорее благовидным предлогом для создания «щита при помощи своих военно-морских и военно-воздушных сил против возможных ударов американских ВВС и подводного флота в регионе». То есть, в отличие от апреля 2017 и 2018 годов, когда США, голословно обвинив Дамаск в применении химического оружия, нанесли ракетные удары, Россия на этот раз может использовать возможности ПВО своей морской группировки для отражения атаки.
Если это произойдет, то по американскому имиджу абсолютного военного гегемона, способного карать кого угодно, будет нанесен тяжкий удар. А если еще к тому же российские системы сработают эффективно, то и позиции американского ВПК на мировом рынке окажутся серьезно подорваны. А вероятность этого очень велика: наши специалисты серьезно изучили устройство новейших модификаций американских крылатых ракет, упавших и не взорвавшихся в Сирии во время упомянутых атак, и результаты этих исследований учтены создателями систем ПВО и РЭБ.
Можно еще добавить, что находящаяся в Восточном Средиземноморье группировка, помимо обеспечения «противоракетного зонтика», может нанести мощные удары и по наземным целям. Особенно если террористы попытаются атаковать Хаму и Аллепо.
Из материала видно, что американцы очень надеются, что в силу недостаточно развернутой инфраструктуры в Тартусе наша группировка не сможет находиться у берегов Сирии слишком долго, по крайней мере, в своем нынешнем объеме, и после окончания учений вернется домой. Но особой уверенности в этом нет.
Между прочим, новая актуализация «дела Скрипалей» и создание вокруг него мощного информационного всплеска может быть продиктовано стремлением отвлечь внимание мировой общественности от Идлиба и Сирии, где дела складываются совсем не так, как хотелось бы Западу.
Ведь планомерные удары по террористам, которые осуществляет ВКС, отчетливо демонстрируют неспособность Запада защитить своих «питомцев». Есть, конечно, вариант сказать: мы предупредили Асада, он испугался и не стал травить хлором своих противников. И поэтому мы не вмешиваемся. И, возможно, именно этот вариант и придется выбрать Вашингтону и его союзникам.
Тем более что о готовящейся химической провокации заговорили даже представители американской власти. В частности, американский сенатор законодательной ассамблеи (парламента) штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что обладает данными о подготовке британскими спецслужбами химатаки в Сирии.
«Британская разведка начала работу над подготовкой химической атаки, чтобы обвинить (в использовании химоружия) сирийское правительство и возложить на него ответственность, а также использовать это в интересах спасения террористических группировок», — приводит слова парламентария ТАСС.
Таким образом, чем дольше Запад вынужден откладывать совершение провокации, тем ниже доверие общественности к его обвинениям в адрес Дамаска. Таким образом, российская группировка ВМФ в Средиземном море оказывает на западных ястребов удивительно умиротворяющее действие.
Фридрих Ницше в «Так говорил Заратустра» писал: «Только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие».
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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