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Новейший Ка-62 осуществил перелёт на остров Русский

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Жители Владивостока запечатлели полёт новейшего российского вертолёта Ка-62. Многоцелевой вертолёт проследовал на остров Русский, где будет представлен участниках 4-го Восточного экономического форума. Пресс-служба АО «Вертолёты России» подтверждает информацию о перелёте лётного образца Ка-62.

Новейший Ка-62 осуществил перелёт на остров Русский


Вертолёт, который создан специалистами «Прогресса» им. Н.И.Сазыкина, преодолев расстояние примерно в 260 км, осуществил посадку на территории Дальневосточного федерального университета. В полёте были подтверждены основные лётные характеристики новой машины, которая ранее получила усиленную конструкцию рулевого винта и хвостового оперения.


Отмечается, что заводские испытания вертолёта Ка-62 планируется завершить до конца текущего года, а также приступить к испытаниям сертификационным.

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский поздравил сотрудников с созданием новой машины и напомнил о непростой судьбе этого проекта. По его словам, создание Ка-62 – важный шаг с точки зрения развития гражданского вертолётостроения.

Вертолёт предназначен для перевозки пассажиров, выполнения задач по патрулированию, поисково-спасательных и эвакуационных работ, в том числе в труднодоступных горных районах. Также вертолёт может быть использован в качестве борта медицинской службы, при транспортировке грузов на внешней подвеске. На вертолёте применено отечественное БРЭО с новейшей системой управления общевертолётным оборудованием.
Использованы фотографии:
Вертолёты России
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11 комментариев
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  1. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 06:32
    0
    очень рад за птичку. а что ж с Ка60? или, как принято, реанимируют проект через лет 10?
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 06:46
      +1
      А чем они отличаются?
      Может допилили/перепилили, углУбили, расшИрили?..
      1. новичок Офлайн
        новичок Сегодня, 07:00
        +2
        главное отличие, это то, что один военный, другой гражданский. самые важные отличия это движки_ на. военном наши, на гражданском французские, плюс оптимизация для гражданки. подробнее можно прочитать и в библиотеке ВО.
        1. Victor_B Онлайн
          Victor_B Сегодня, 07:04
          +1
          Понятно.
          Сенькаю!
    2. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 07:38
      +2
      теперь испытательный полёт,когда вертолёту уже 30 лет? Когда же будет полёт серийного вертолёта ,ещё 30 лет?
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +1
    Ка-62 – важный шаг с точки зрения развития гражданского вертолётостроения.
    Тогда можно поздравить.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:37
      0
      Приятно смотрится. Если после форума на острове задержится, то можно будет съездить посмотреть. hi
  3. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 07:22
    +1
    hi ...Согласно заявлениям предыдущего генерального директора холдинга Дмитрия Петрова, Ка-62 в значительной степени нацелен на международный рынок и создаётся по схеме широкой международной кооперации, что, по его словам, является первым подобным опытом в российском вертолётостроении. Но в то же время, стартовыми заказчиками вертолёта выступят силовые ведомства
    1. новичок Офлайн
      новичок Сегодня, 07:38
      +1
      Саня, здоровенько! а как же военная специфика? МО закажет машину с движками лягушатников, авионикой_ с миру по нитке? это для вылетов на охоту что ли?
      1. san4es Онлайн
        san4es Сегодня, 08:03
        0
        Цитата: новичок
        ...это для вылетов на охоту что ли?

        hi Гарик...На охоту, в первую очередь, причём в Арктике laughing
        Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что вертолет будет эксплуатироваться в Арктике: «Мы планируем уже в 2016 году поднять новейший вертолет, который уже собран. Это „Камов-62“, вертолет, который может перевозить до 15 пассажиров. Для работы в Арктике он готов».

        ...Оснащается двумя турбовальными двигателями Ardiden 3G мощностью 1680 лошадиных сил производства французской компании Turbomeca. Редуктор и трансмиссия вертолета созданы австрийской компанией Zoerkler...

        ...Может позднее свои агрегаты появятся. request
  4. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:32
    +2

    Ка-60 и Ка-62 можно назвать самыми «долгоиграющими» проектами в российской авиации: разработка «Касатки» началась в 1984 году, то есть более тридцати лет тому назад.Очень жаль