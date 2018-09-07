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Сверлил и уволился? Кого в РКК "Энергия" проверяют на причастность к вредительству

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Внутренняя комиссия РКК «Энергия» продолжает расследование странного инцидента с нарушением целостности обшивки корабля «Союз». Речь идёт об отверстии, которое появилось на обшивке в результате сверления, что в конечном итоге вызвало разгерметизацию корабля и МКС, к которой он был пристыкован. В итоге космонавтам пришлось латать отверстие с помощью специального клея.

Ранее в РКК «Энергия» пришли к выводу, что отверстие в обшивке космического корабля появилось до его доставки на космодром. В связи с этим идёт тщательная проверка сотрудников, которые имели в той или иной мере доступ к «Союзу МС-09». Сообщается, что на данном этапе проводится проверка списков сотрудников, которые уволились в финальный период сборки корабля и его отправки на стартовую площадку Байконура.

Сверлил и уволился? Кого в РКК "Энергия" проверяют на причастность к вредительству



Прорабатывается одна из версий, согласно которой кто-либо из сотрудников решил отомстить РКК «Энергии» непосредственно перед увольнением. Другими словами, изучается версия, связанная с психологическими факторами, которые в конечном итоге могли привести к большим техническим проблемам и трагедии.

На данный момент не сообщается, сколько именно сотрудников корпорации уволились на конечном этапе создания «Союза» и его доставки на космодром.
Использованы фотографии:
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28 комментариев
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  1. Stas157 Офлайн
    Stas157 Сегодня, 06:30
    +10
    . Прорабатывается одна из версий, согласно которой кто-либо из сотрудников решил отомстить РКК «Энергии» непосредственно перед увольнением

    Не лучше ли просто ответить на вопрос, как дошли до ситуции, когда ошибка или предномеренное действие всего лишь одного рядового рабочего может привести к аварии. Почему не работает система проверки? В советское время каждую гайку втроём закручивали. Один крутил, другой смотрел, третий проверял.
    На одного человека понадеяться нельзя! Коллектив большой, кто то может оказаться не совсем адекватным, кто то отомстить захочет... да мало ли что!
    В сложившейся ситуации виновато руководство, которе построило работу таким образом. Оно поставило в зависимость всю систему от действий одного рядового сотрудника. И это далеко не первый случай!
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 06:39
      +5
      Оптимизация сэр! Какие трое? Один гайку закрутит? Да без проблем! Ну и зачем платить ещё двоим? Логично?
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 06:50
        +2

        Можно долго искать вредителя-одиночку. Но возникает один вопрос, почему до сих пор в Роскосмосе никто не подал в отставку? Как никак, дважды доктор наук, может настало время заняться непосредственно научной деятельностью спокойно, не отвлекаясь на государственные проекты.
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 07:10
          +2
          Не найдут, так назначат стрелочника! Начни копать глубоко, головы высокие полетят. Почву готовят, потому и про уволившихся заговорили.
          1. Например Офлайн
            Например Сегодня, 07:27
            0
            Да это Рогозин дырку просверлил. Ну или нанял за бутылку слесаря, сам-то Рогозин и прсверлить дырку не сможет. Неумеха во всём. Верно Тралл?
            Его нужно срочно уволить ото всюду. Из за него Тралл и очень многие тут даже кушать не могут.
            Верно Тралл?
            И жизнь наладится, особенно в Белоруссии.
            Верно Тралл?

            Тралл, а ты сам будешь смертные приговоры исполнять-то? Рука не дрогнет?
            Или только лозунги в виде фоток вывешивать? Может уже на двери "врагов" станешь приклеивать?

            А Путин тоже враг для тебя? Ведь именно он Рогозина назначает. Ведь запуск в жизнь Кинжала и остальных первомартовсих сюрпризов осуществлен при непосредственном руководстве Рогозина.
            Теперь вот его руководить Роскосмосом Путин определил. Доверяет.
            Путину тоже фотку отправил?
            1. victor50 Онлайн
              victor50 Сегодня, 07:53
              +2
              А ты гапончик новоиспеченный чего добиваешься. Или только прогнуться, чтоб хозяева заметили?! Может ты что-нибудь предложил, помимо того, что полаял на человека и хозяину преданность показал? lol
            2. Stas157 Офлайн
              Stas157 Сегодня, 08:12
              0
              Цитата: Например
              Да это Рогозин дырку просверлил. Ну или нанял за бутылку слесаря ... Верно Тралл?

              Да при чем тут Рогозин, он стал генеральным директором «Роскосмос» совсем недавно, 24 мая 2018 года. Вся система отношений и клубок проблем сложились до него, и он принял их по наследству. Результаты деятельности Рогозина, как непосредственного руководителя корпорации, нужно смотреть хотя бы через год.
      2. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 07:31
        +1
        Да тут похоже всех троих "оптимизировали". Маляру перед покраской примерно ткнули пальцем, где сверлить, вот и прмахнулся. Не удивлюсь, если так и огласят.
    2. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 06:48
      0
      Но аварии-то не произошло!
      Точно не диверсия.
      1. Azim77 Онлайн
        Azim77 Сегодня, 07:35
        +1
        Вот такой же вопрос - может быть так, что это не вредительство, не слабые кадры, довели и тд, а наоборот, работник делал как считал правильным? Т.е. 3 месяца клей выдержал, не из дома же он принес этот клей, возможно, что примерно для таких случаев и применяется? Да, это не отменяет вопрос профессионализма, но как на самом деле отверстие должно быть закрыто? Чисто с технологической стороны.
    3. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: Stas157
      как дошли до ситуции, когда ошибка или предномеренное действие всего лишь одного рядового рабочего может привести к аварии.

      ну это нормально, вопрос в том почему это происходит регулярно
  2. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 06:31
    +11
    Вопрос, почему уволились? Скорее всего не устроила зарплата. Сколько же платят работникам космической отрасли? Ну ни среднюю по отрасли, а работягам. Почему у нас стеснются озвучить среднюю зарплату рабочего, начальника, чиновника? Какой средний доход ИП, среднего предпринимателя, олигарха? Это гостайна?
    1. Cook Офлайн
      Cook Сегодня, 06:39
      +7
      Насчёт рабочих не скажу, не знаю. Сын работает в одном из подразделений Роскосмоса, инженер испытательной лаборатории, з.п. 67 тыр. на руки. Опыт 3 года, начинал с 50.
      1. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 07:06
        -2
        Cook (Константин)
        Сын работает в одном из подразделений Роскосмоса, инженер испытательной лаборатории, з.п. 67 тыр. на руки. Опыт 3 года, начинал с 50.
        Ничего не имею против ни вас ,ни тем более вашего сына.Просто констатирую .
        67 тыр
        это меньше зарплаты даже не воспитателя. Нянечки по нашему, в немецком детском саду, Что тут про рабочих говорить.Вы знаете как определить кто строил дом жилой например.Ну там порядочные подрядчики были или проходимцы.На раз два.У мерзавцев то канализация бетоном залита.То какие трубы запенены и тд.На моей практике в одном доме месяц искали и понять не могли почему каналья не работает.Пока в сердцах один из рабочих по трубе молотком не ударил в одном из дворовых колодцев.Бревно покрашенное под трубу оказалось вставкой было. laughing Бригаду кинули .они отомстили.Вообще вся эта белиберда вокруг самозанятых ,гастарбайтеров низких зарплат и тд никому в России кроме особ приближённых к императору не выгодно.Страдают все.А последние в этой мутной воде миллиарды зарабатывают.
        1. Василенко Владимир Онлайн
          Василенко Владимир Сегодня, 07:24
          0
          Цитата: Наблюдатель2014
          это меньше зарплаты даже не воспитателя. Нянечки по нашему, в немецком детском саду

          Цитата: Наблюдатель2014
          это меньше зарплаты даже не воспитателя. Нянечки по нашему, в немецком детском саду

          ну не надо сравнивать просто зарплаты в разных странах, мягко говоря это не показатель, даже простое сравнению ЗП в москве и регионах ни о чем не говорит
  3. Муссаси Офлайн
    Муссаси Сегодня, 06:33
    +2
    Ну если там такая текучка кадров, что даже сразу не могут сказать сколько уволилось сотрудников, то дело совсем беда.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:56
      0
      А если просверлил, и не уволился? Допустима ли такая гипотеза? what Тогда возможны новые дырки. И возможно более роковые. А этого допустить нельзя! negative
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +5
    изучается версия, связанная с психологическими факторами
    А если не из за обиды на кого-то или что-то, а по злому умыслу с целью нанесения ущерба стране? Удивляет подбор кадров на режимное предприятие. Разберутся, посмотрим какие выводы сделаны.
  5. ПалБор Офлайн
    ПалБор Сегодня, 06:42
    +3
    Действительно, очень странный случай. Уже всякие дурацкие теории в голове рождаются. Например, вредительство со стороны засланного Маском казачка.
    Или россияне вплотную приблизились к разгадке главного вопроса жизни, вселенной и всего такого, а злые "зелёные человечки" пытаются помешать...
  6. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 06:43
    +4
    Деньги надо специалистам нормальные платить.
    И вовремя.
    Тогда не будут работать гастрбайтеры "по объявлению".
  7. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 06:43
    +5
    Да кладовщица виновата, которая на больничном была, из за неё рабочий не мог получить измерительные прибор что бы замерить в каком месте сверлить. В итоге, мер ли по старинке "на глаз" +- лапоть. У нас же именно так неудачи роскосмоса объясняют.
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:07
    +2
    А проверок на герметичность там нет разве? Сляпали и отправили в космос? Мдаа...
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: Altona
      А проверок на герметичность там нет разве?

      Наверняка есть. Клей в дырке сначала держал давление, а потом уже в космосе произошла разгерметизация. Очевидно нужно проверять не только давление, но еще и визуально целостность и невредимость конструкции.
  9. svp Офлайн
    svp Сегодня, 07:08
    +2
    Цирк набирает обороты.
    Начиналось: ошибка при сборке.
    За тем: Ошибка на земле при сборке.Рабочий найден ведётся следствие.
    Одновременно: госдумовский космонавт- действия неадекватного космнавта.
    В настоящий момент: ищут уволившегося работника,раздолбая мастера/начальника ОТК и пр.
    И всё это время событие иллюстрирует часть оконного профиля толщиной 0,5 мм.
  10. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:28
    0
    Капитализм ребята на дворе ,если кто не понял.Платите деньги профессионалам и никто ковырять лишнего не будет. Я вот уверен что на сборке стоит не опытная молодежь и зарплата у них тыс 25-35 и то еще надо прогнуться .
  11. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 07:38
    0
    Ничего странного..Познакомился несколько лет назад в поезде с одним мужичком..Ехал с олимпийской стройки в Сочи..По его словам работал на монтаже систем вентиляции..Когда стало понятно что кинули с зарплатой жёстко они накидали в систему дохлятины...Представляете как там народу живётся.Наверное здесь такая же ситуёвина..
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:00
      0
      А кто у нас сегодня не обижен. Обида обидой, а сверлить космические корабли в неположенных местах нельзя! negative .
  12. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 08:09
    0
    В Усолье для Путина строили домик... набрали таджиков... они мягкую черепицу положили без подложки и её всю сдуло... как раз к визиту... слава богу дождя не было... а то наше всё промокло бы...