Сверлил и уволился? Кого в РКК "Энергия" проверяют на причастность к вредительству

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» продолжает расследование странного инцидента с нарушением целостности обшивки корабля «Союз». Речь идёт об отверстии, которое появилось на обшивке в результате сверления, что в конечном итоге вызвало разгерметизацию корабля и МКС, к которой он был пристыкован. В итоге космонавтам пришлось латать отверстие с помощью специального клея.Ранее в РКК «Энергия» пришли к выводу, что отверстие в обшивке космического корабля появилось до его доставки на космодром. В связи с этим идёт тщательная проверка сотрудников, которые имели в той или иной мере доступ к «Союзу МС-09». Сообщается, что на данном этапе проводится проверка списков сотрудников, которые уволились в финальный период сборки корабля и его отправки на стартовую площадку Байконура.Прорабатывается одна из версий, согласно которой кто-либо из сотрудников решил отомстить РКК «Энергии» непосредственно перед увольнением. Другими словами, изучается версия, связанная с психологическими факторами, которые в конечном итоге могли привести к большим техническим проблемам и трагедии.На данный момент не сообщается, сколько именно сотрудников корпорации уволились на конечном этапе создания «Союза» и его доставки на космодром.