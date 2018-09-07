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Как F-22 "защитили" Аляску от российских "Медведей"

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Истребители F-22 ВВС США поднимались в воздух на «защиту воздушных подступов к Аляске». В американских СМИ заявлено, что причиной активности истребителей стало появление российских «Медведей».

Как F-22 "защитили" Аляску от российских "Медведей"


В Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки – NORAD – сообщается, что два российских Ту-95 были замечены в районе западного побережья Аляски 1 сентября. Стратегические бомбардировщики двигались в направлении Алеутских островов. При этом добавлено, что нарушения воздушного пространства США самолётами Ту-95 ВКС России не зафиксировано.


Из сообщения NORAD:
После сопровождения самолётами F-22 российские бомбардировщики покинули опознавательную зону по линии Алеутского архипелага.


В предыдущий раз американские истребители поднимались на перехват российских стратегических бомбардировщиков в мае текущего года.

Обращает на себя внимание, что в США на этот раз решили отказаться от ставших привычными в последнее время высказываний из серии: "Российские экипажи действовали непрофессионально, что несло угрозу дальнейшему осуществлению полёта". Обычно такие заявления делались при перехвате американских самолётов российскими истребителями.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 06:45
    +4
    Прошло то время когда американские ВВС чувствовали себя в Чукотском небе хозяевами.Последней пощечиной Горбачевско -Ельцинской перестройке и демократии был пролёт В-52 между о.Врангеля и Анадырем.Сейчас такое уже невозможно.Пусть и США испытает на себе силу России.
  2. ПалБор Офлайн
    ПалБор Сегодня, 06:54
    +6
    А когда они перехватывали-то? Сопровождали - это понятно, но не перехватывали, что подразумевает принудительную посадку или сбитие.
    С терминами и определениями проблемы и журналистов, и у экспертов. Кажется, порой, у военных тоже.
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 07:43
      +2
      Перехват это и захват цели ПНС (прицельнонавигационной системой )самолета...
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +2
    на «защиту воздушных подступов к Аляске»
    Как громко и с каким пафосом сказано. Можно подумать, что наши стратеги вторглись в воздушное пространство Сша и если бы не "геройские" американские пилоты то могли бы и удар нанести. Армейская рутина и не более.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:16
      +2
      Конечно, рутина. Даже сами американцы очень нейтрально прокооментировали, что посопровождали и вернулись. Обе стороны делали свою привычную работу. lol
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 07:21
        0
        Журналисты рутинно отписались. А мы рутинно перебрали всем косточки. Сейчас пойду рутинно позавтракаю и на работу. laughing
  4. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 07:38
    +1
    Обычное БД "Медведей" в нейтральных водах а воздух то наши любезные "партнеры" испортили,дышать нечем laughing ....