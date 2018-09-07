Как F-22 "защитили" Аляску от российских "Медведей"

После сопровождения самолётами F-22 российские бомбардировщики покинули опознавательную зону по линии Алеутского архипелага.

Истребители F-22 ВВС США поднимались в воздух на «защиту воздушных подступов к Аляске». В американских СМИ заявлено, что причиной активности истребителей стало появление российских «Медведей».В Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки – NORAD – сообщается, что два российских Ту-95 были замечены в районе западного побережья Аляски 1 сентября. Стратегические бомбардировщики двигались в направлении Алеутских островов. При этом добавлено, что нарушения воздушного пространства США самолётами Ту-95 ВКС России не зафиксировано.Из сообщения NORAD:В предыдущий раз американские истребители поднимались на перехват российских стратегических бомбардировщиков в мае текущего года.Обращает на себя внимание, что в США на этот раз решили отказаться от ставших привычными в последнее время высказываний из серии: "Российские экипажи действовали непрофессионально, что несло угрозу дальнейшему осуществлению полёта". Обычно такие заявления делались при перехвате американских самолётов российскими истребителями.