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Хитрый план Минфина. Отмена НДС на золото вернёт миллиарды в Россию?

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В России планируется полностью отменить НДС (налог на добавленную стоимость) на золото и тем самым репатриировать капиталы, объём которых достигает десятков миллиардов. О таких намерениях Министерства финансов РФ в ходе Московского финансового форума сообщил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, информационному агентству РИА "Новости".

По словам Моисеева, данный вопрос находится на стадии обсуждения. В стране созданы все условия, чтобы решить его положительно. Есть много желающих, которые хотели бы вернуть свои капиталы в Россию, вложив их в золотые слитки, а не в банковскую систему. Единственным же препятствием на пути к этому шагу является налог на добавленную стоимость.




Сейчас все, кто хочет купить слитки золота в банке, должны уплатить НДС в размере 18%, а в следующем году – 20%. Причём, если граждане захотят впоследствии золото продать банку, налог им не вернётся.

Минфин и раньше обсуждал вопрос об отмене НДС на золото, при этом планировал сделать это в отношении только инвестиционного золота, а не золота, с которым работают специалисты по ювелирным украшениям. Однако такая мера всё равно не смогла бы обеспечить стопроцентный барьер на пути золота к ювелирам. В связи с этим в Минфине планируют отменить НДС на всё золото.

Опыт Казахстана по отмене налога на золотые слитки показал существенное увеличение спроса на этот драгоценный металл.

Вместе с тем Алексей Моисеев отметил, что пока руководство Минфина не приняло окончательного решения по этому вопросу.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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37 комментариев
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  1. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:54
    +1
    Не верят банкам, правильно и делают. А если потом и золото решат экспоприировать?
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 07:00
      +1
      Предложу завтра в банк тестю переводить его пенсию в золото smile
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 07:14
        -1
        Если все ломануться скупать золото, то рубль рухнет? Что будет с рублем в этом случае?
        Ведь мы с рублями живем. И ЗП и пенсии в рублях.
        Ведь сейчас стоит кому-нить на планете пёрнуть как рубль сразу валиться.
        Очень нежный laughing
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 07:33
          +5
          Если ВСЕ ломанутся скупать золото...ВСЕ это кто?Мы,что ли?Рядовые труженики?Так живем от зарплаты до зарплаты..Хорошо хоть смайлик поставили..Понятно что пошутили.. hi
          1. Вежливый Лось Офлайн
            Вежливый Лось Сегодня, 08:02
            +1
            Цитата: 210окв
            Если ВСЕ ломанутся скупать золото...

            Насколько я понял из этой не до конца конкретной статьи, речь идет о намерении минфина произвести массовую амнистию капиталов, но с одним условием: через покупку золота. Очевидно, хотят убить двух зайцев: вернуть в Россию вывезенные денежки и снизить роль доллара. Эти телодвижения ориентированы на сбежавших олигархов, а нам с Вами ломануться купить золота и отлить из него гирю, увы, не светит.
            Не знаю, на первый взгляд, задумка неплохая. Но, тогда непонятно, почему они колеблются с НДС на золото? При обмене валюты в банке есть же курс покупки и курс продажи. Если валюту заменить на золото, то при чем тут НДС (вернее, зачем он нужен?).
            P.S. Интересно, а что на это Вашингтонский обком скажет.
        2. Кубик123 Офлайн
          Кубик123 Сегодня, 08:28
          0
          Цитата: Например
          Если все ломануться скупать золото, то рубль рухнет? Что будет с рублем в этом случае?
          Ведь мы с рублями живем. И ЗП и пенсии в рублях.
          Ведь сейчас стоит кому-нить на планете пёрнуть как рубль сразу валиться.
          Очень нежный laughing

          Рухнет в этом случае не рубль, а вся банковская система. Вложения в золото намного выгоднее хранения денег на сберегательных счетах. Например, с бреттрон-вудского соглашения, где доллар был привязан к золоту с курсом $35 за тройскую унцию, на сегодня доллар подешевел в 37 раз до $1300. Это практически 5% годовых в валюте. Какой банк сейчас дает такую валютную доходность? Естественно, население ломанется закрывать вклады.
          Поэтому, НДС и служил запретом против этого. Человек купив золото, сразу при покупке терял 20%. Что делало бессмысленным такой вид сбережений при горизонте инвестирования менее 10 лет.
      2. purple Офлайн
        purple Сегодня, 07:16
        +1
        золото должно быть реальное.... а не виртуальные металлические счета
        1. bessmertniy Онлайн
          bessmertniy Сегодня, 07:23
          +1
          Реальному золоту НДС, как собаке пятая нога. wassat Золото и без НДС хорошо блестит. Убрать НДС - и какой-то оживляющий оборот появится.
      3. Mauricio Офлайн
        Mauricio Сегодня, 07:23
        +1
        Цитата: Тралл
        Предложу завтра в банк тестю переводить его пенсию в золото smile

        минимальный лот это двадцати килограммовый слиток, тот который еще и можно подержать в руках на 5-10% дороже, страшно спросить кем работал ваш тесть, олигархом? fellow
      4. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 07:31
        +2
        А если золото упадёт в цене? Кого убивать будут за совет?
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 07:38
          +2
          Цитата: Мистер Кредо
          А если золото упадёт в цене? Кого убивать будут за совет?


          зачем тайну выдали??
      5. Ююка Офлайн
        Ююка Сегодня, 07:36
        +1
        Цитата: Тралл
        Предложу завтра в банк тестю переводить его пенсию в золото smile


        что он вам такого сделал, что вы ему песок подсовываете? laughing
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 07:32
      +3
      "шикарные" экономисты в Минфине, только вопрос сколько граждан России, особенно из глубинки, покупают золото в слитках и регулярно вывозят его за рубеж ? вы даже прогрессивный налог боитесь ввести что б не обидеть буржуев, а тут с чего то решили, что на вас прольется золотой дождь. Опять же отмена НДС на покупку золота и поднятие его для населения это грабеж и без того нищего населения (((((((((((( , 9 сентября при выборе не ошибитесь при голосовании !
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 07:50
        +2
        Экономисты конечно шикарные! Я олигарх. Приехал в Россию, обменял баксы на рубли и купил золото. Затем вывез золото и продал за баксы. Потом опять обменял баксы на рубли и купил золото продав его потом за баксы. А тут орали: " ЗВР это достояние России!". А это оказалось подушкой безопасности олигархов! Теперь будем орать: " Наши олигархи самые крутые!"? Ну по аналогии 90- х, наши бандиты самые крутые!
        1. Вежливый Лось Офлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 08:17
          0
          Цитата: Мистер Кредо
          атем вывез золото и продал за баксы.

          А на границе...
          — Бранзулетка! — взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
          — Бранзулетка! — закричали остальные...
          (Золотой теленок)
          А, если серьезно, то все будет зависеть от курса покупки/продажи золота и таможенных пошлин. Если, разумеется, вообще разрешат частным лицам его вывозить.
  2. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 06:55
    +4
    (Голосом попугая Джона Сильвера)
    Пиастры!!!
    Пиастры!!!
    Золото, хочу много золота!!!
  3. туц Офлайн
    туц Сегодня, 07:00
    +2
    я правильно понимаю минфин предлагает продать золото за забугорные фантики ?
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:06
      +2
      Очень надеюсь, что речь идет не о золоте из золото-валютных запасов. Иначе это полный идиотизм.
  4. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 07:03
    +2
    Боюсь что не хватит золота чтобы отоварить вывезенные капиталы! Или ЗВР и создавались для поддержки олигархов? Это получается приватизация ЗВР!
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:04
    +5
    В России все хотят сотворить финансовыми инструментами, типа мы сотворим благотворную финансовую реальность и к нам потекут все богатства мира. Однако реальность пока что упорно делает обратное хотелкам Минфина.
  6. Кент0001 Офлайн
    Кент0001 Сегодня, 07:09
    +4
    А лучше продать часть золота и купить для минфина мозги.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:33
      +2
      Ну прямо Простоквашино! Деньги то у нас есть! Ума не хватает!
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:36
      +2
      Даже если получится купить мозги,кто тогда повернет эти мозги от либерастического вектора?
    3. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:36
      +5
      Плохая идея, с мозгами воровство в разы возрастет. Вообще без золота останемся.
  7. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 07:10
    +8
    Даже в случае положительного решения по отмене НДС на золотые слитки, буржуины и прочие мошенники, не вернут деньги в страну. Капитал выводят за границу не для того, что бы вернуть назад в страну, а для того, что бы самим в случае "грандиозного шухера" свалить за бугор и жить там на широкую ногу на деньги нажитые преступным путём. Как-то так...
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:35
      0
      Тут немного другой случай. Купить золото и в случае шухера вывезти и обменять на валюту.
  8. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:15
    +2
    Тут другая амутка...капиталы в долларах хранить не могут (Оч богатые люди и корпорации) , а рубль пляшет туда-сюда, вот и ищут альтернативы. А НДС и всякие налоги при работе с золотом сделали специально, что бы исключить залото из финансового оборота.
  9. Letnab Офлайн
    Letnab Сегодня, 07:18
    +2
    да, логику наших экономистов не понять... где то подняли планку НДС, а теперь на золото отменяют, и Кто!выигрывает в итоге?
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 07:26
      +10
      Цитата: Letnab
      да, логику наших экономистов не понять... где то подняли планку НДС, а теперь на золото отменяют, и Кто!выигрывает в итоге?

      Чего не понятно НДС подняли для всех товаров , а на золото отменили. Золото товар для богатых , а булка хлеба товар для бедных
      1. предки с Дона Офлайн
        предки с Дона Сегодня, 07:36
        +4
        Цитата: семург
        Цитата: Letnab
        да, логику наших экономистов не понять... где то подняли планку НДС, а теперь на золото отменяют, и Кто!выигрывает в итоге?

        Чего не понятно НДС подняли для всех товаров , а на золото отменили. Золото товар для богатых , а булка хлеба товар для бедных

        Вы товарищ вроде по флажку из Казахстана, вот и расскажите как у вас население золото скупает laughing, а то автор статьи вас в пример ставит.
        1. Letnab Офлайн
          Letnab Сегодня, 07:49
          0
          Семург, пару лет назад, вроде здесь на сайте, или на другом, было сообщение, что в Казахстане было понижение НДС, в результате которого через пару лет налоговые сборы только выросли.Было ли у вас такое в прошлом?
        2. семург Офлайн
          семург Сегодня, 08:10
          0
          В продаже есть золото в монетах и слитках , но покупать золото и хранить его это нужны свободные ср-ва , хранить то потом золото дома это на одно место приключения искать , арендовать ячейку в банке опять деньги. В общем это игры для людей имеющих деньги , для основной массы людей это просто не актуально. НДС у нас ниже чем в РФ , рост экономики в этом году обещают в районе 4% , наверно в этом есть и заслуга низкого НДС , но это мое мнение далёкого от экономики человека . Если интересно в инете полно статей о увеличении сбора налогов после их понижения правда после какого то лага во времени. В общем получается повышение налога это повышение сборов денег здесь и сейчас , а понижение это увеличение суммы сбора попозже.
  10. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:20
    +1
    Хитрый план Минфина. Отмена НДС на золото вернёт миллиарды в Россию?
    Да ,вернёт.И вынесет всё золото. laughing В стране около 2 000 тонн золота вроде.Это вроде всего 90 лярдов если в зелёные перевести.И что минфин собрался обменять на 90 лярдов зелени золотой запас? Если валютных накоплений под пол триллиона уё.Или власть в цвете последних событий собралась всё золото из страны вывезти? Или золото покупать будет можно но вывозить из ЦБ нельзя будет.Кто в курсе поясните hi
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 08:24
      0
      Не вернет. Так как никто и не собирается возвращать свои капиталы в Россию-оффшоры никто не отменил еще, как и трасты и прочие "доверительные" фонды. Нужно "золото"? "Золотые фьючерсы" вам в руку на Лондонской или Гонконговской биржах. Россия и нафин тут не нужна. Нуворишам нет никакого смысла возвращать свои капиталы под российскую юрисдикцию, учитывая такую ее особенность как: "настойчивое желание рыться в чужих карманах" и "чтобы еще придумать для "оптимизации" и "улучшения", а деньги они "тишины" любят и "покоя"....
  11. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:22
    +1
    Все хорошо укладывается в стратегию отказа от использования доллара.Теперь в рядом с валютой будет еще и указываться цена за унцию.Мысль то правильная,а вот будет ли продолжение,я помню нам нефть за рубли обещали(что очень сильно вызовет укрепление рубля )
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:36
      +1
      И в чем отказ от доллара? Купили золото, вывезли, обменяли на доллары. И где тут отказ от доллара?
  12. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 08:14
    0
    Ага, а потом снизить курс покупки золота и держать его "фиксированным" на низких ("государственных") значениях, отличных от мировых-золото то еще попробуй вывезти из страны, чтобы продать по выгодному курсу-это вам не электронная валюта.... wink