Хитрый план Минфина. Отмена НДС на золото вернёт миллиарды в Россию?
В России планируется полностью отменить НДС (налог на добавленную стоимость) на золото и тем самым репатриировать капиталы, объём которых достигает десятков миллиардов. О таких намерениях Министерства финансов РФ в ходе Московского финансового форума сообщил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, информационному агентству РИА "Новости".
По словам Моисеева, данный вопрос находится на стадии обсуждения. В стране созданы все условия, чтобы решить его положительно. Есть много желающих, которые хотели бы вернуть свои капиталы в Россию, вложив их в золотые слитки, а не в банковскую систему. Единственным же препятствием на пути к этому шагу является налог на добавленную стоимость.
Сейчас все, кто хочет купить слитки золота в банке, должны уплатить НДС в размере 18%, а в следующем году – 20%. Причём, если граждане захотят впоследствии золото продать банку, налог им не вернётся.
Минфин и раньше обсуждал вопрос об отмене НДС на золото, при этом планировал сделать это в отношении только инвестиционного золота, а не золота, с которым работают специалисты по ювелирным украшениям. Однако такая мера всё равно не смогла бы обеспечить стопроцентный барьер на пути золота к ювелирам. В связи с этим в Минфине планируют отменить НДС на всё золото.
Опыт Казахстана по отмене налога на золотые слитки показал существенное увеличение спроса на этот драгоценный металл.
Вместе с тем Алексей Моисеев отметил, что пока руководство Минфина не приняло окончательного решения по этому вопросу.
По словам Моисеева, данный вопрос находится на стадии обсуждения. В стране созданы все условия, чтобы решить его положительно. Есть много желающих, которые хотели бы вернуть свои капиталы в Россию, вложив их в золотые слитки, а не в банковскую систему. Единственным же препятствием на пути к этому шагу является налог на добавленную стоимость.
Сейчас все, кто хочет купить слитки золота в банке, должны уплатить НДС в размере 18%, а в следующем году – 20%. Причём, если граждане захотят впоследствии золото продать банку, налог им не вернётся.
Минфин и раньше обсуждал вопрос об отмене НДС на золото, при этом планировал сделать это в отношении только инвестиционного золота, а не золота, с которым работают специалисты по ювелирным украшениям. Однако такая мера всё равно не смогла бы обеспечить стопроцентный барьер на пути золота к ювелирам. В связи с этим в Минфине планируют отменить НДС на всё золото.
Опыт Казахстана по отмене налога на золотые слитки показал существенное увеличение спроса на этот драгоценный металл.
Вместе с тем Алексей Моисеев отметил, что пока руководство Минфина не приняло окончательного решения по этому вопросу.
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