Противоракетный лохотрон в «магазине на диване»
Пентагон изучает возможность создания ракет-перехватчиков космического базирования и новых космических аппаратов слежения для противодействия растущим угрозам со стороны РФ и КНР в области "высокоскоростных ракетных атак", заявил замминистра обороны по исследованиям и разработке Майкл Гриффин.
Об этом пишет информированный американский журналист Билл Герц из консервативного издания The Washington Free Beacon. Что это такое и чем грозит — мы сейчас с вами и разберемся.
Пентагон и американскую администрацию дурной предыдущий опыт не учит. Видно, поговорка "умный учится на чужих ошибках, дурак на своих" — не про них, они и на своих не учатся. И "успех" выхода из Договора по ПРО не научил, который так и не позволил создать хоть какую-то реально работоспособную ПРО территории страны. Ведь ни GBI, ни SM-3 неспособны к перехвату БРПЛ и МБР ни в каких условиях, не проводились даже подтасованные перехваты подобных ракет, а перехват всех прочих ракет ими маловероятен в условиях противодействия современных средств преодоления ПРО. Зато "пали оковы" с рук наших разработчиков систем ПРО, что привело к выходу на завершающий этап работ по созданию системы стратегической ПРО А-235 со стационарными и мобильными компонентами, а также универсальной ЗРС дальнего перехвата С-500, способной эффективно поражать и ББ МБР/БРПЛ, и низкоорбитальные спутники, и разнообразные аэродинамические цели, включая, в ряде случаев, и гиперзвуковые. Не научил и итог начатой "гиперзвуковой гонки", когда вместо "быстрого глобального удара" у "вероятного партнера номер один" в итоге пока куча закрытых программ создания демонстраторов, куча открытых ОКР и практически никаких реальных успехов, а у русских на поток ставится уже не первая гиперзвуковая система, и на подходе еще несколько. И даже Китай, и тот неизвестно откуда взял технологии (поразительно похожие местами на признанные у нас неперспективными решения прошлых десятилетий) и догоняет Америку. А ведь и о тяжелых последствиях торпедирования Договора по ПРО, и про "быстрый глобальный удар" Россия предупреждала. И с Договором РСМД тоже получится точно так же. Но захотелось еще и в космосе ухудшить свои же позиции, причем исходя из того же желания их улучшить, получив преимущество над противником — то есть Россией. Но вернемся к Майклу Гриффину и тому, чего он в очередной раз наговорил.
На самом деле личность Гриффин достаточно любопытная, для тех, кто интересуется всякими скользкими типами. Майкл Гриффин в узких кругах личность по-своему легендарная. В свое время этот деятель занимался освоением бюджета по программе "СОИ", которая сама по себе была одним большим распилом без малейших возможностей воплощения. Потом американцы изображали дело так, что СОИ, мол, была химерой, придуманной для Политбюро, и те-де в неё поверили и испугались. И так "испугались", что принятые на боевых ракетных комплексах РВСН 4-го поколения ("Воевода", "Молодец", "Тополь", например) меры достаточно эффективно нивелировали эту так и не реализовавшуюся угрозу, а о БРК 5-го поколения ("Тополь-М", "Ярс") и говорить нечего.
Потом Гриффин выступал с открытым письмом против участия русских в проекте МКС, но Клинтон этого демарша не понял, и Майкл вылетел с работы. Потом пристроился в крышуемой ЦРУ некоммерческой конторке In-Q-Tel и так дожил до президентства Буша-младшего, который и назначил полезного кадра руководить НАСА, где тот и развернулся.
Не будем вспоминать мелкие шалости и грехи молодости вроде истории с диссертацией Гриффина. Но вспомним то, как он предложил вместо "Шаттлов" создать связку из РКН SSME и корабля CEV, где ракета была "франкенштейном" из ускорителей программы "Шаттл" и прочего, что нашлось на складе, схема полета была двухпусковой и т.д. И где эта замечательная система, спрашивается?
В целом, если бы не было Илона Маска, Гриффин мог бы претендовать на сомнительный титул "ракетно-космического Мавроди номер один". Впрочем, такие вот Маски и сама химера "эффективной" якобы частной космонавтики воплотилась именно из-за таких, как он.
В свое время, в бытность директором НАСА Гриффин активно проталкивал идею отдачи запусков ракет космического назначения в частные руки, а по сути — переход на попил бюджета прикормленными частными конторами с якобы гениальными и совсем частными (вот никаких технологий со стороны) разработками, вся соль которых в агрессивном пиаре.
Но мы тут не прикладной маскологией заниматься собирались, а то набегут толпы верующих в святую "Теслу" и преподобный "Фалкон", и все такое прочее. И нынешнее выступление Гриффина, который теперь занимается вопросами ПРО и ПКО, показывает, что есть еще у старого распиловщика бюджета бензин в бензопиле.
Гриффин сначала пожаловался на агрессивные Россию и Китай, рассказав, что китайцы якобы "провели десятки испытаний гиперзвукового оружия" (что является ложью, их куда меньше, особенно успешных), да и русские "быстро продвигаются в этой области". Ну да, всего-то поставили на вооружение БРК 15А35-71 с АГБО "Авангард" 15Ю71, гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал", имея на подходе еще несколько система, в частности, БРК "Сармат" с тем же "Авангардом" как опцией. А раз, мол, такие дела, то нужно, обязательно нужно иметь средства обнаружения таких ракет, заявил Гриффин.
Дело в том, что геостационарные и высокоэллиптические космические аппараты (КА) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН, хотя в отечественной литературе так зовут нашу систему, а американскую — СПРЯУ, но это из серии своих разведчиков и чужих шпионов) типа DSP или SBIRS неспособны выдавать целеуказание системам ПРО, они только обнаруживают угрозы. А выдавать ЦУ должны были низкоорбитальные КА системы SBIRS-Low (SBIRS высокоэллиптический звался тогда SBIRS-High), которая в ходе "успешной" разработки в начале тысячелетия трансформировалась в STSS, а затем, когда испытания демонстраторов показали ее негодность, в систему PTSS, которую, якобы из-за бюджетных ограничений, тихо прирезали в темном переулке в 2013 г. А теперь-таки Гриффин предлагает в очередной раз, как говорится в находящемся на грани приличия, но смешном анекдоте, "откопать стюардессу" по имени PTSS, ссылаясь на новые технические достижения, обещая, что она будет работать. На этот раз уж точно, вы только поверьте да денег дайте.
Реально же PTSS точно так же не могла решать поставленные перед нею задачи, потому и была зарезана. Как писала в свое время Los Angels Times:
Спутники системы PTSS на своих экваториальных орбитах не видели бы ББ, летящие над Арктикой, то есть летящие из России в США, или из КНДР (хотя северянам проще стрелять через Тихий океан). Система, оснащенная максимум 12 КА, не могла бы обеспечить постоянное отслеживание даже в северном полушарии, как было обещано. Для этого необходимо как минимум в два раза больше спутников, а их американцы себе не могли позволить, не смогут и сейчас. PTSS ожидаемо оказалась неспособной решить главную задачу — отличать ББ от ложных целей. Это даже без учета новейшего КСП ПРО, комплекса средств преодоления ПРО, который в России был создан примерно в те годы, затем испытан и принят на вооружение и продолжает совершенствоваться. Он делает такую задачу нерешаемой и в среднесрочной перспективе любыми средствами.
Ну и, как обычно, сметная стоимость, представленная Агентством ПРО, — 10 млрд. долларов за 20 лет, оказалась "немного" заниженной, примерно в 2.5 раза, и то, говорят, это лишь начальные оценки комиссии Конгресса. Но, учитывая нерешаемость главной задачи, система была попросту не нужна, все остальное и существующие наземные и космические средства худо-бедно делать могут. Стреляют же американцы противоракетами на испытаниях по ЦУ с наземной РЛС — и даже иногда попадают, хотя и невелико достижение. Подумаешь, что система ПРО без этой компоненты бесполезна, даже если бы была работоспособна — ее же не для боевой работы строили. "Моня, эти брюки не надо носить — на них надо зарабатывать", как учил старый одесский портной молодого.
Вот еще пара мнений над гробом PTSS:
То есть надо было на салфетке прикинуть и тут же забыть, как страшный сон, а салфетку спалить в пепельнице. Но Майкл Гриффин, видно, решил, что 5-6 лет — это достаточный срок, чтобы провал забылся и можно было брать лопату и откапывать труп. К тому же в стране новый президент, который забывает, что написал в «Твиттере» вчера, и который искренне верит, что при нем "ядерная мощь Америки выросла до небывалых высот". Кстати, очень хочется прочесть новый доклад Минэнерго США где-то в конце года или начале следующего — узнаем, на сколько боезарядов был негативный рост в этом году.
Мистер Гриффин — опытный коммивояжер и умеет впаривать лежалый товар простоватым потребителям, ему бы в "магазине на диване" работать. Используя привычную для таких заведений манеру подачи — только сегодня вы получите не только PTSS в новой обертке, такую же "работоспособную", как раньше (вряд ли принципиальные недостатки системы можно победить новой элементной базой и прочими достижениями этого десятилетия), но вы получите ее дешевле!!! Вы получите ее всего за 20 миллиардов долларов, обещает Гриффин. Это сейчас, когда цены за десятилетие в ВПК Америки выросли в разы, когда транспортный самолет и даже тяжелый вертолет стоит столько, сколько ещё недавно стоил фрегат! А он обещает систему дешевле, чем она стоила бы раньше, причём, скорее всего, в разы.
Более того, он обещает не только ее за эти деньги. Гриффин выступает за размещение 1000 (!) ракет-перехватчиков ПРО на спутниках, мол, без них никак гиперзвуковым КР и системам типа "Авангарда" не получится противостоять. И все — за смешные 20 миллиардов. Звоните прямо сейчас!
Расчеты Гриффина просто феноменальны. По его мнению, оценка развертывания космических перехватчиков может быть рассчитана на сумму 20 000 долл. США за килограмм — это затраты на отправку материалов на низкоорбитальную орбиту. Куда делась стоимость самих ракет и спутников-носителей и спутников новой итерации PTSS, он забыл сказать. Зачем вдаваться в такие мелочи?
Но если серьезно, то 1000 ракет потребуют десятков, если не сотен, спутников. И поражать ими летящие по настильным траекториям и непредсказуемо маневрирующие "Авангарды" и им подобные системы (недавно у нас объявили о разработке очередного АГБО "Анчар-РВ") — нельзя. Американцы уже в свое время разрабатывали концепцию КА с ракетами-перехватчиками на борту, и в рамках СОИ, и чуть позже, когда была такая же, столь же "реальная" программа Brilliant Pebbles — ничего не вышло. Почему получиться должно сейчас? Да еще за смешные 20 миллиардов портретов давно сгнивших президентов.
На самом деле все куда проще. Главное — это открыть тему, чтобы пошло финансирование. Далее клиента можно доить, обещая, что надо еще доплатить, и еще, и еще — и тогда будет результат. Пока тому не надоест и список неудачных программ не пополнится очередными строчками. При этом можно быть уверенным, что список заключенных в федеральных тюрьмах США точно не пополнят фамилии ни Гриффина, ни повязанных с ним деятелей из Конгресса или МО США.
Об этом пишет информированный американский журналист Билл Герц из консервативного издания The Washington Free Beacon. Что это такое и чем грозит — мы сейчас с вами и разберемся.
Пентагон и американскую администрацию дурной предыдущий опыт не учит. Видно, поговорка "умный учится на чужих ошибках, дурак на своих" — не про них, они и на своих не учатся. И "успех" выхода из Договора по ПРО не научил, который так и не позволил создать хоть какую-то реально работоспособную ПРО территории страны. Ведь ни GBI, ни SM-3 неспособны к перехвату БРПЛ и МБР ни в каких условиях, не проводились даже подтасованные перехваты подобных ракет, а перехват всех прочих ракет ими маловероятен в условиях противодействия современных средств преодоления ПРО. Зато "пали оковы" с рук наших разработчиков систем ПРО, что привело к выходу на завершающий этап работ по созданию системы стратегической ПРО А-235 со стационарными и мобильными компонентами, а также универсальной ЗРС дальнего перехвата С-500, способной эффективно поражать и ББ МБР/БРПЛ, и низкоорбитальные спутники, и разнообразные аэродинамические цели, включая, в ряде случаев, и гиперзвуковые. Не научил и итог начатой "гиперзвуковой гонки", когда вместо "быстрого глобального удара" у "вероятного партнера номер один" в итоге пока куча закрытых программ создания демонстраторов, куча открытых ОКР и практически никаких реальных успехов, а у русских на поток ставится уже не первая гиперзвуковая система, и на подходе еще несколько. И даже Китай, и тот неизвестно откуда взял технологии (поразительно похожие местами на признанные у нас неперспективными решения прошлых десятилетий) и догоняет Америку. А ведь и о тяжелых последствиях торпедирования Договора по ПРО, и про "быстрый глобальный удар" Россия предупреждала. И с Договором РСМД тоже получится точно так же. Но захотелось еще и в космосе ухудшить свои же позиции, причем исходя из того же желания их улучшить, получив преимущество над противником — то есть Россией. Но вернемся к Майклу Гриффину и тому, чего он в очередной раз наговорил.
На самом деле личность Гриффин достаточно любопытная, для тех, кто интересуется всякими скользкими типами. Майкл Гриффин в узких кругах личность по-своему легендарная. В свое время этот деятель занимался освоением бюджета по программе "СОИ", которая сама по себе была одним большим распилом без малейших возможностей воплощения. Потом американцы изображали дело так, что СОИ, мол, была химерой, придуманной для Политбюро, и те-де в неё поверили и испугались. И так "испугались", что принятые на боевых ракетных комплексах РВСН 4-го поколения ("Воевода", "Молодец", "Тополь", например) меры достаточно эффективно нивелировали эту так и не реализовавшуюся угрозу, а о БРК 5-го поколения ("Тополь-М", "Ярс") и говорить нечего.
Потом Гриффин выступал с открытым письмом против участия русских в проекте МКС, но Клинтон этого демарша не понял, и Майкл вылетел с работы. Потом пристроился в крышуемой ЦРУ некоммерческой конторке In-Q-Tel и так дожил до президентства Буша-младшего, который и назначил полезного кадра руководить НАСА, где тот и развернулся.
Не будем вспоминать мелкие шалости и грехи молодости вроде истории с диссертацией Гриффина. Но вспомним то, как он предложил вместо "Шаттлов" создать связку из РКН SSME и корабля CEV, где ракета была "франкенштейном" из ускорителей программы "Шаттл" и прочего, что нашлось на складе, схема полета была двухпусковой и т.д. И где эта замечательная система, спрашивается?
В целом, если бы не было Илона Маска, Гриффин мог бы претендовать на сомнительный титул "ракетно-космического Мавроди номер один". Впрочем, такие вот Маски и сама химера "эффективной" якобы частной космонавтики воплотилась именно из-за таких, как он.
В свое время, в бытность директором НАСА Гриффин активно проталкивал идею отдачи запусков ракет космического назначения в частные руки, а по сути — переход на попил бюджета прикормленными частными конторами с якобы гениальными и совсем частными (вот никаких технологий со стороны) разработками, вся соль которых в агрессивном пиаре.
Но мы тут не прикладной маскологией заниматься собирались, а то набегут толпы верующих в святую "Теслу" и преподобный "Фалкон", и все такое прочее. И нынешнее выступление Гриффина, который теперь занимается вопросами ПРО и ПКО, показывает, что есть еще у старого распиловщика бюджета бензин в бензопиле.
Гриффин сначала пожаловался на агрессивные Россию и Китай, рассказав, что китайцы якобы "провели десятки испытаний гиперзвукового оружия" (что является ложью, их куда меньше, особенно успешных), да и русские "быстро продвигаются в этой области". Ну да, всего-то поставили на вооружение БРК 15А35-71 с АГБО "Авангард" 15Ю71, гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал", имея на подходе еще несколько система, в частности, БРК "Сармат" с тем же "Авангардом" как опцией. А раз, мол, такие дела, то нужно, обязательно нужно иметь средства обнаружения таких ракет, заявил Гриффин.
Дело в том, что геостационарные и высокоэллиптические космические аппараты (КА) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН, хотя в отечественной литературе так зовут нашу систему, а американскую — СПРЯУ, но это из серии своих разведчиков и чужих шпионов) типа DSP или SBIRS неспособны выдавать целеуказание системам ПРО, они только обнаруживают угрозы. А выдавать ЦУ должны были низкоорбитальные КА системы SBIRS-Low (SBIRS высокоэллиптический звался тогда SBIRS-High), которая в ходе "успешной" разработки в начале тысячелетия трансформировалась в STSS, а затем, когда испытания демонстраторов показали ее негодность, в систему PTSS, которую, якобы из-за бюджетных ограничений, тихо прирезали в темном переулке в 2013 г. А теперь-таки Гриффин предлагает в очередной раз, как говорится в находящемся на грани приличия, но смешном анекдоте, "откопать стюардессу" по имени PTSS, ссылаясь на новые технические достижения, обещая, что она будет работать. На этот раз уж точно, вы только поверьте да денег дайте.
Реально же PTSS точно так же не могла решать поставленные перед нею задачи, потому и была зарезана. Как писала в свое время Los Angels Times:
Сторонники этой системы, в которую планировалось включить от 9 до 12 спутников, вращающихся по высокой орбите над экватором, обещали, что она будет считывать пуски ракет и с высокой точностью отслеживать полет боеголовок и осуществлять идентификацию реальных и ложных целей. И все это должно было обходиться в разы дешевле, чем альтернативные подходы.
"На основании этих обещаний администрация Обамы и Конгресс вложили в разработку и техническое проектирование PTSS, начатые в 2009 году, более 230 млн долларов. Через четыре года правительство тихо прикрыло программу, не дождавшись запуска хоть одного спутника, — сообщает автор. — Агентство противоракетной защиты США объявило, что PTSS пала жертвой бюджетных ограничений. На самом деле вся ее концепция была безнадежно бракованной, а обещания ее защитников — ошибочными. Она оказалась последней в череде дорогостоящих неудач ракетного агентства".
"На основании этих обещаний администрация Обамы и Конгресс вложили в разработку и техническое проектирование PTSS, начатые в 2009 году, более 230 млн долларов. Через четыре года правительство тихо прикрыло программу, не дождавшись запуска хоть одного спутника, — сообщает автор. — Агентство противоракетной защиты США объявило, что PTSS пала жертвой бюджетных ограничений. На самом деле вся ее концепция была безнадежно бракованной, а обещания ее защитников — ошибочными. Она оказалась последней в череде дорогостоящих неудач ракетного агентства".
Спутники системы PTSS на своих экваториальных орбитах не видели бы ББ, летящие над Арктикой, то есть летящие из России в США, или из КНДР (хотя северянам проще стрелять через Тихий океан). Система, оснащенная максимум 12 КА, не могла бы обеспечить постоянное отслеживание даже в северном полушарии, как было обещано. Для этого необходимо как минимум в два раза больше спутников, а их американцы себе не могли позволить, не смогут и сейчас. PTSS ожидаемо оказалась неспособной решить главную задачу — отличать ББ от ложных целей. Это даже без учета новейшего КСП ПРО, комплекса средств преодоления ПРО, который в России был создан примерно в те годы, затем испытан и принят на вооружение и продолжает совершенствоваться. Он делает такую задачу нерешаемой и в среднесрочной перспективе любыми средствами.
Ну и, как обычно, сметная стоимость, представленная Агентством ПРО, — 10 млрд. долларов за 20 лет, оказалась "немного" заниженной, примерно в 2.5 раза, и то, говорят, это лишь начальные оценки комиссии Конгресса. Но, учитывая нерешаемость главной задачи, система была попросту не нужна, все остальное и существующие наземные и космические средства худо-бедно делать могут. Стреляют же американцы противоракетами на испытаниях по ЦУ с наземной РЛС — и даже иногда попадают, хотя и невелико достижение. Подумаешь, что система ПРО без этой компоненты бесполезна, даже если бы была работоспособна — ее же не для боевой работы строили. "Моня, эти брюки не надо носить — на них надо зарабатывать", как учил старый одесский портной молодого.
Вот еще пара мнений над гробом PTSS:
"Это пример провальной оборонной закупки: огромные суммы могут бросить на ветер, оплачивая то, что не должно было продвинуться дальше исследований", — сказал физик Дэвид К.Бартон, который входил в состав комиссии Национальной академии наук, ревизовавшей американские противоракетные программы.
Филип Э. Койл III, бывший директор Пентагона по эксплуатационным испытаниям, выразил мнение, что фиаско программы можно было бы избежать, если бы концепцию тщательно проработали с самого начала. "Это можно было сделать даже на салфетке, — сказал Койл. — Надо было всего лишь донести карандаш до бумаги".
Филип Э. Койл III, бывший директор Пентагона по эксплуатационным испытаниям, выразил мнение, что фиаско программы можно было бы избежать, если бы концепцию тщательно проработали с самого начала. "Это можно было сделать даже на салфетке, — сказал Койл. — Надо было всего лишь донести карандаш до бумаги".
То есть надо было на салфетке прикинуть и тут же забыть, как страшный сон, а салфетку спалить в пепельнице. Но Майкл Гриффин, видно, решил, что 5-6 лет — это достаточный срок, чтобы провал забылся и можно было брать лопату и откапывать труп. К тому же в стране новый президент, который забывает, что написал в «Твиттере» вчера, и который искренне верит, что при нем "ядерная мощь Америки выросла до небывалых высот". Кстати, очень хочется прочесть новый доклад Минэнерго США где-то в конце года или начале следующего — узнаем, на сколько боезарядов был негативный рост в этом году.
Мистер Гриффин — опытный коммивояжер и умеет впаривать лежалый товар простоватым потребителям, ему бы в "магазине на диване" работать. Используя привычную для таких заведений манеру подачи — только сегодня вы получите не только PTSS в новой обертке, такую же "работоспособную", как раньше (вряд ли принципиальные недостатки системы можно победить новой элементной базой и прочими достижениями этого десятилетия), но вы получите ее дешевле!!! Вы получите ее всего за 20 миллиардов долларов, обещает Гриффин. Это сейчас, когда цены за десятилетие в ВПК Америки выросли в разы, когда транспортный самолет и даже тяжелый вертолет стоит столько, сколько ещё недавно стоил фрегат! А он обещает систему дешевле, чем она стоила бы раньше, причём, скорее всего, в разы.
Более того, он обещает не только ее за эти деньги. Гриффин выступает за размещение 1000 (!) ракет-перехватчиков ПРО на спутниках, мол, без них никак гиперзвуковым КР и системам типа "Авангарда" не получится противостоять. И все — за смешные 20 миллиардов. Звоните прямо сейчас!
Расчеты Гриффина просто феноменальны. По его мнению, оценка развертывания космических перехватчиков может быть рассчитана на сумму 20 000 долл. США за килограмм — это затраты на отправку материалов на низкоорбитальную орбиту. Куда делась стоимость самих ракет и спутников-носителей и спутников новой итерации PTSS, он забыл сказать. Зачем вдаваться в такие мелочи?
Но если серьезно, то 1000 ракет потребуют десятков, если не сотен, спутников. И поражать ими летящие по настильным траекториям и непредсказуемо маневрирующие "Авангарды" и им подобные системы (недавно у нас объявили о разработке очередного АГБО "Анчар-РВ") — нельзя. Американцы уже в свое время разрабатывали концепцию КА с ракетами-перехватчиками на борту, и в рамках СОИ, и чуть позже, когда была такая же, столь же "реальная" программа Brilliant Pebbles — ничего не вышло. Почему получиться должно сейчас? Да еще за смешные 20 миллиардов портретов давно сгнивших президентов.
На самом деле все куда проще. Главное — это открыть тему, чтобы пошло финансирование. Далее клиента можно доить, обещая, что надо еще доплатить, и еще, и еще — и тогда будет результат. Пока тому не надоест и список неудачных программ не пополнится очередными строчками. При этом можно быть уверенным, что список заключенных в федеральных тюрьмах США точно не пополнят фамилии ни Гриффина, ни повязанных с ним деятелей из Конгресса или МО США.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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