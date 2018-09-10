Противоракетный лохотрон в «магазине на диване»

Сторонники этой системы, в которую планировалось включить от 9 до 12 спутников, вращающихся по высокой орбите над экватором, обещали, что она будет считывать пуски ракет и с высокой точностью отслеживать полет боеголовок и осуществлять идентификацию реальных и ложных целей. И все это должно было обходиться в разы дешевле, чем альтернативные подходы.



"На основании этих обещаний администрация Обамы и Конгресс вложили в разработку и техническое проектирование PTSS, начатые в 2009 году, более 230 млн долларов. Через четыре года правительство тихо прикрыло программу, не дождавшись запуска хоть одного спутника, — сообщает автор. — Агентство противоракетной защиты США объявило, что PTSS пала жертвой бюджетных ограничений. На самом деле вся ее концепция была безнадежно бракованной, а обещания ее защитников — ошибочными. Она оказалась последней в череде дорогостоящих неудач ракетного агентства".

"Это пример провальной оборонной закупки: огромные суммы могут бросить на ветер, оплачивая то, что не должно было продвинуться дальше исследований", — сказал физик Дэвид К.Бартон, который входил в состав комиссии Национальной академии наук, ревизовавшей американские противоракетные программы.



Филип Э. Койл III, бывший директор Пентагона по эксплуатационным испытаниям, выразил мнение, что фиаско программы можно было бы избежать, если бы концепцию тщательно проработали с самого начала. "Это можно было сделать даже на салфетке, — сказал Койл. — Надо было всего лишь донести карандаш до бумаги".