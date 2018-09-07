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Россия - США о целях для нанесения удара в Сирии: Огласите весь список...

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Россия отреагировала на заявления американской стороны о том, что армия США уже наметила цели для нанесения ударов по Сирии. Напомним, что в Пентагоне озвучили такую информацию, добавив буквально следующее: удары будут нанесены, как только войска Асада применят в Идлибе химическое оружие.



Постпред России в ООН Василий Небензя, обратившись к США, заявил, что если у США есть данные о неких объектах в Сирии, где находится химическое оружие, значит к этим объектам нужно направить специальную мониторинговую группу ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Василий Небензя также предложил американцам раскрыть список целей, по которым собираются наносить удары самолёты «коалиции», - целей, на которых США усмотрели наличие химоружия.


Российский постпред добавил, что центр по примирению враждующих сторон в САР выявил доставку боевикам в Идлиб нескольких емкостей с хлором.

Василий Небензя:
"Белые каски" уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей.


Речь идёт о похищении боевиками детей, которых явно планируют использовать для очередной постановки о якобы нанесении САА удара с применением химического оружия.

Небензя также отметил, что зарубежные государства на таком фоне стягивают силы и средства к Сирии, явно выбирая для себя сторону террористов – готовя нанесение ударов по объектам сирийской армии, не предоставляя при этом никаких доказательств того, что у Дамаска есть неуничтоженное химоружие.

Постпред США в ООН Никки Хейли на это заявила, что «ложь России и Сирии доказывает вину Асада». Далее Хейли добавила, что США не оставят в беде сирийский народ. В ответ на это г-же Хейли напомнили, что примером того, как США «не оставляют сирийский народ в беде», вероятно, стоит считать ковровые бомбардировки Ракки и разразившуюся там гуманитарную катастрофу.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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14 комментариев
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  1. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 07:40
    +3
    Как по написанному: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!
    1. Leeds Офлайн
      Leeds Сегодня, 07:52
      +6
      Асад без химоружия освободил половину Сирии. Теперь Идлиб. Все вроде бы идёт неплохо. И тут он садится такой, закуривает и произносит «А не примерить бы мне химическое оружие?»....
    2. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 07:58
      0
      ...США «не оставляют сирийский народ в беде»...

      Логика США: чтоб сирийцы не мучились - надо помочь им распрощаться с жизнью.
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 08:01
        0
        Ливийский народ тоже не бросили в беде. Еще десяток бед добавили.
      2. тагил Онлайн
        тагил Сегодня, 08:12
        0
        У душевнобольных из США есть логика??? По моему она их давно покинула.
        1. r.h.d. Офлайн
          r.h.d. Сегодня, 08:21
          0
          Уважаемый,а логика причём?Там БАББКИ рекой льются,пока война идёт!!!Логика там-не к месту, если она мешает заработку!!! hi
  2. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 07:40
    0
    зарубежные государства на таком фоне стягивают силы и средства к Сирии, явно выбирая для себя сторону террористов

    "инвесторы" будут пытаться спасти свои кровавые "инвестиции"...
  3. предки с Дона Офлайн
    предки с Дона Сегодня, 07:40
    +1
    т.е. америкосы знают точное место и время применения войсками Асада химического оружия, ну да это понятно когда исполнители провокации их друзья.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 07:44
      0
      Ну так сирийское химоружие уничтожалось п.и.н.д.о.с.а.м.и., наши отвечали за доставку. Заныкали себе чуток для таких провокаций
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 07:51
        0
        Да им и ныкать не нужно. Вот 100% эти баллоны с хлором помечены "Маде ин кто-то из Европы". Произвести хлор может любая лаборатория в мире.
  4. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 07:42
    +2
    Обращение к слепоглухонемым...Может Небензе стоит в зале заседаний ведро хлорки высыпать?Для дезинфекции от паразитов?
    1. r.h.d. Офлайн
      r.h.d. Сегодня, 08:23
      0
      Ведра мало...Там по ведру,каждому на голову,и по жменьке в глаза,для скорейшего исцеления!
  5. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:48
    0
    Ни ума, ни фантазии - неужели кроме применения химического оружия матрасники не могут найти другой повод. На это и террористов нацеливают. negative
  6. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:04
    0
    Какие неудобные вопросы задаёт постпред !
    Только "исключительные" не парятся с ответами, у них один аргумент : мы знаем, вам не скажем...