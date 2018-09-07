Россия - США о целях для нанесения удара в Сирии: Огласите весь список...

"Белые каски" уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей.

Россия отреагировала на заявления американской стороны о том, что армия США уже наметила цели для нанесения ударов по Сирии. Напомним, что в Пентагоне озвучили такую информацию, добавив буквально следующее: удары будут нанесены, как только войска Асада применят в Идлибе химическое оружие Постпред России в ООН Василий Небензя, обратившись к США, заявил, что если у США есть данные о неких объектах в Сирии, где находится химическое оружие, значит к этим объектам нужно направить специальную мониторинговую группу ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Василий Небензя также предложил американцам раскрыть список целей, по которым собираются наносить удары самолёты «коалиции», - целей, на которых США усмотрели наличие химоружия.Российский постпред добавил, что центр по примирению враждующих сторон в САР выявил доставку боевикам в Идлиб нескольких емкостей с хлором.Василий Небензя:Речь идёт о похищении боевиками детей, которых явно планируют использовать для очередной постановки о якобы нанесении САА удара с применением химического оружия.Небензя также отметил, что зарубежные государства на таком фоне стягивают силы и средства к Сирии, явно выбирая для себя сторону террористов – готовя нанесение ударов по объектам сирийской армии, не предоставляя при этом никаких доказательств того, что у Дамаска есть неуничтоженное химоружие.Постпред США в ООН Никки Хейли на это заявила, что «ложь России и Сирии доказывает вину Асада». Далее Хейли добавила, что США не оставят в беде сирийский народ. В ответ на это г-же Хейли напомнили, что примером того, как США «не оставляют сирийский народ в беде», вероятно, стоит считать ковровые бомбардировки Ракки и разразившуюся там гуманитарную катастрофу.