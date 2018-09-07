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Меркель поддержала действия России в Сирии. Бунт на "демократическом" корабле?

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Впервые за несколько лет канцлер Германии Ангела Меркель выступила с поддержкой действий России в Сирии. Крупное немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет о том, что Меркель приветствует российские предложения по предотвращению гуманитарной катастрофы.



В своём заявлении канцлер ФРГ отметила, что боевики препятствуют гуманитарным инициативам Москвы и Дамаска, используя мирных жителей в качестве живого щита.


По словам Ангелы Меркель, международному сообществу необходимо предпринять консолидированные усилия, чтобы в Сирии была преодолена гуманитарная катастрофа.

Канцлер Германии отметила, что эти вопросы обсудила в телефонном разговоре с президентами России и Турции.

Между тем, боевики в провинции Идлиб предпринимают усилия, чтобы сохранить свои позиции на ключевых направлениях. На днях по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) были нанесены точечные удары с применением бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ. Террористы тут же подключили аффилированные «Белые каски» для того, чтобы те попытались вновь настроить международное сообщество на противодействие операции САА по освобождению территорий от оккупации. И "международное сообщество", роль которого на себя продолжают примерять США, Британия и Франция, уже заявило, что готово начать атаки объектов сирийской армии. Тот факт, что это станет очередным случаем прямой военной агрессии в отношении суверенного государства, ведущего борьбу с терроризмом, Вашингтон, Лондон и Париж давно не волнует.
Использованы фотографии:
depositphotos.com/
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20 комментариев
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  1. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 08:02
    +1
    Не нужны старушке новые орды беженцев. Вот и засуетилась.
    Но посмотрим, что она скажет через какое-то время.
    1. vvvjak Офлайн
      vvvjak Сегодня, 08:14
      +2
      Что там смотреть, завтра она скажет типа "убийца Асад травит хлором детей в Идлибе". А то не долго и переворот получить в Германии (цветную революцию "черного" цвета, например).
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 08:23
        +2
        Она ни вам ни нам, балансирует на своей волне, в раздумьях куда примкнуть. С одной стороны правда и Россия с Путиным, а с другой ложь и все остальные.. тяжелый выбор...
    2. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 08:28
      +1
      Предать— значит вовремя предвидеть, и предвидить старушке помогли две конфетки брошенные ей Трампом)
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 08:34
        0
        Что за конфетки?)
        1. другой РУСИЧ Офлайн
          другой РУСИЧ Сегодня, 08:38
          0
          На Г7. Трамп кинул ей конфеты и сказал что то типа, не говори потом, что от меня ты ничего не получала
    3. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Machete
      Не нужны старушке новые орды беженцев.

      Да нет, это просто какое то временное помешательство. Что то передернуло фрау, но она исправится, сейчас ей позвонят, она ещё и газопровод новый переосмысливать начнет, как бы ВВП снова ехать не пришлось...
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:07
    0
    Удивительное трезвомыслие госпожи Меркель заслуживает уважения и должно быть примером для других западных держав. В том числе и Великобритании, И Франции, которые вместе с американцами готовы бомбить сирийскую армию. hi
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 08:30
      +2
      Трезвомыслие? Завтра заявит, что кровавый режим Асада не оправдал надежд "свободного" мира, а Россию пособником его злодеяний. Нет ей веры.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 08:42
        0
        Да бросьте какое там "трезвомыслие". Наоборот, старушка напирает на то, что Россия "виновна" в "эскалации" военных действие в Сирии и несет за это ответственность, но если она (Россия) делает какие-то шаги по предотвращению гуманитарной катастрофы, то Германия это приветствует и что предотвращать "гуманитарную катастрофу" должны, типа, все стороны -боевики не должны препятствовать возвращению беженцев и не должны их использовать в качестве щита, а Россия, в свою очередь, должна прекратить "чрезмерное " применение силы-вначале перестать бомбить, затем должна проявить "добрую волю"-вывести свои войска из Сирии и сосредоточиться на переговорном процессе, все сделать для того, чтобы произошло политическое урегулирование конфликта (читай-"убрать Асада") . Ничего там(в старушечьей голове) не поменялось, не ждите. Вот, когда саму старушку поменяют, тогда да-можно ожидать чего-то "новенького". yes
    2. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 08:33
      +1
      Трезвость мышления Меркель?' Уже смешно. За старушкой перестали ухаживать, вот она и обиделась.
      А за трезвостью, это к Саре Вагенкнехт
  3. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:18
    +5
    да какой там "бунт"... вопрос в другом, надолго ли её хватит?
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:21
      +3
      Мариша love
      Цитата: Masya Masya
      да какой там "бунт"...

      Больше похоже на "фи" матрасам . А бунтом и не пахнет .
      1. БorisovичЪ Офлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 08:35
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        . А бунтом и не пахнет .

        А вдруг пахнет? И где то в глубоко зарытом супер-пупер секретном бункере фрау уже разрабатывает супер - пупер секретный план ОТВЕТА (именно большими буквами) ненавистной америгеееееее... laughing
        Господи, а чеж не пофантазировать то с утра? what
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:38
          +2
          Борисыч , привет ! soldier
          Цитата: БorisovичЪ
          а чеж не пофантазировать то с утра?

          Так мечтать - оно не вредно . lol Будем посмотреть за развитием событий (если оно последует) .
        2. другой РУСИЧ Офлайн
          другой РУСИЧ Сегодня, 08:40
          +2
          Да какой, нафиг, бунт, когда вся Германия окупирована американскими войсками?
          Попробуй пикни
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:42
            +1
            Цитата: другой РУСИЧ
            Да какой, нафиг, бунт, когда вся Германия окупирована американскими войсками?

            good Железобетонный аргумент ! drinks
  4. лесовозник Офлайн
    лесовозник Сегодня, 08:24
    +2
    Как поддержала, так и "отдержит" — босс из-за лужи позвонит и приструнит
  5. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:41
    0
    Это случайное временное прозрение. Сейчас америкосы подключат "тяжелую пропагандистскую артиллерию", Мэй опубликует очередной опус об отравленных жутким смертельным ядом Скрипалях, ( почему то оба живы laughing ), жаль, что Боинги над Донбассом больше не летают, а то бы еще сбили парочку ( кто не помнит, именно с этого самолета Меркель резко изменила точку зрения на санкции).
  6. afrikanez Онлайн
    afrikanez Сегодня, 08:43
    0
    Ну ни чего ж себе заявление. После него над территорией России должен дождь с лягушками пойти. lol