Меркель поддержала действия России в Сирии. Бунт на "демократическом" корабле?
Впервые за несколько лет канцлер Германии Ангела Меркель выступила с поддержкой действий России в Сирии. Крупное немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет о том, что Меркель приветствует российские предложения по предотвращению гуманитарной катастрофы.
В своём заявлении канцлер ФРГ отметила, что боевики препятствуют гуманитарным инициативам Москвы и Дамаска, используя мирных жителей в качестве живого щита.
По словам Ангелы Меркель, международному сообществу необходимо предпринять консолидированные усилия, чтобы в Сирии была преодолена гуманитарная катастрофа.
Канцлер Германии отметила, что эти вопросы обсудила в телефонном разговоре с президентами России и Турции.
Между тем, боевики в провинции Идлиб предпринимают усилия, чтобы сохранить свои позиции на ключевых направлениях. На днях по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) были нанесены точечные удары с применением бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ. Террористы тут же подключили аффилированные «Белые каски» для того, чтобы те попытались вновь настроить международное сообщество на противодействие операции САА по освобождению территорий от оккупации. И "международное сообщество", роль которого на себя продолжают примерять США, Британия и Франция, уже заявило, что готово начать атаки объектов сирийской армии. Тот факт, что это станет очередным случаем прямой военной агрессии в отношении суверенного государства, ведущего борьбу с терроризмом, Вашингтон, Лондон и Париж давно не волнует.
В своём заявлении канцлер ФРГ отметила, что боевики препятствуют гуманитарным инициативам Москвы и Дамаска, используя мирных жителей в качестве живого щита.
По словам Ангелы Меркель, международному сообществу необходимо предпринять консолидированные усилия, чтобы в Сирии была преодолена гуманитарная катастрофа.
Канцлер Германии отметила, что эти вопросы обсудила в телефонном разговоре с президентами России и Турции.
Между тем, боевики в провинции Идлиб предпринимают усилия, чтобы сохранить свои позиции на ключевых направлениях. На днях по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) были нанесены точечные удары с применением бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ. Террористы тут же подключили аффилированные «Белые каски» для того, чтобы те попытались вновь настроить международное сообщество на противодействие операции САА по освобождению территорий от оккупации. И "международное сообщество", роль которого на себя продолжают примерять США, Британия и Франция, уже заявило, что готово начать атаки объектов сирийской армии. Тот факт, что это станет очередным случаем прямой военной агрессии в отношении суверенного государства, ведущего борьбу с терроризмом, Вашингтон, Лондон и Париж давно не волнует.
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