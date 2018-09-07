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Немецкие СМИ: США не соблюдают санкции против России

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Администрация США давит на своих союзников, требуя соблюдения антироссийских санкций, при этом сама без стеснения проворачивает сделки с Москвой, пишет газета Handelsblatt.



По словам автора статьи, об этом свидетельствует сделка аэрокосмической компании Orbital ATK с российским объединением «Энергомаш» по закупке четырех ракетных двигателей РД-180, поставка которых будет осуществляться до 2021 года.


О сумме контракта стороны договорились «тихо», не привлекая к сделке внимания общественности. Двигатели уже начали поступать в США. И никто на это не обращает внимания, кроме Конгресса, который постоянно критикует зависимость Пентагона от российских технологий, говорится в статье.

Журналист поясняет, что РД-180 необходимы американцам для доставки грузов на МКС. Видимо, коммерческая выгода взяла верх над политикой – разработка собственного двигателя обойдется США намного дороже, чем покупка российского, добавляет он.

Кроме того, по данным автора, ведутся переговоры о покупке американской стороной для своей полиции новой партии российских травматических пистолетов «Оса». Пистолетами, закупленными ранее, уже вооружены полицейские в штате Аризона.

Издание отмечает, что концерн «Техмаш», производящий эти травматы, находится только под европейскими санкциями, американские же компании могут свободно с ним работать.

Такой подход к санкциям неприемлем «по принципиальным соображениям», считает журналист.

Видимо, поэтому Евросоюз так долго сопротивляется указаниям Вашингтона, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией, заключает газета.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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15 комментариев
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  1. Мирный басмач Офлайн
    Мирный басмач Сегодня, 08:18
    +5
    У янкесов, коммерция с баблом, на первом месте, а уж политика строится ради бабла и коммерции. Как то так.
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 08:20
      +6
      Немцы очухались, у них что? интернет отключали?)) или в пещере живут?
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:25
        +6
        Максим hi
        Цитата: maxim947
        Немцы очухались

        Протрезвели ? lol
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 08:31
          +3
          Паша hi
          Да они вроде не хроники, просто сытая жизнь притупляет рефлексы, вот и тупят.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:35
            +2
            Цитата: maxim947
            сытая жизнь притупляет рефлексы, вот и тупят.

            Ну да , как сытые , толстые и ленивые коты . А вообще-то интересно получается : бабушка Муркель поддержала Россию в Сирии , дойчеСМИ "наехали" на Матрасию ... Очень хочется верить , что это "ж-ж-ж" не спроста ... wink
            1. cniza Онлайн
              cniza Сегодня, 08:42
              +1
              Доброго времени! hi , можно подумать раньше они этого не замечали , а вообще интересный сюжет заворачивается.
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 08:52
                0
                Витя , привет ! hi
                Цитата: cniza
                а вообще интересный сюжет заворачивается

                Гораздо интереснее будет ли развитие этого сюжета .
      2. APIS Онлайн
        APIS Сегодня, 08:47
        0
        Просто на расстоянии вытянутой руки увидели кого мы по пустыне гоняем.
        Цитата: maxim947
        Немцы очухались, у них что? интернет отключали?)) или в пещере живут?
    2. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: Мирный басмач
      У янкесов, коммерция с баблом, на первом месте, а уж политика строится ради бабла и коммерции. Как то так.

      США практически обречены на коммерческий успех, это у них в генах, ведь страна изначально образована жуликами, авантюристами и просто отчаянными людьми...
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 08:45
        0
        Вообще, неплохо придумано: заставить за счет санкций европейцев уйти с российского рынка, чтобы затем занять их место. wink
  2. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 08:22
    +4
    Что позволено Юпитеру не дозволено быку
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 08:25
      0
      Цитата: igorbrsv
      Что позволено Юпитеру не дозволено быку

      Согласен-

      концерн «Техмаш», производящий эти травматы, находится только под европейскими санкциями, американские же компании могут свободно с ним работать.
  3. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:30
    +4
    открыли америку... штатовцы для других законы пишут, а не для себя... wink
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:33
    +3
    А такую пословицу "своя рубаха ближе к телу" немцы не слышали???
  5. mikh-korsakov Онлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 08:52
    0
    Цитирую заголовок статьи: Немецкие СМИ: США не соблюдают санкции против России. А почему американцам можно, а нам нельзя? Ревность замучила?