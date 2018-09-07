Немецкие СМИ: США не соблюдают санкции против России
Администрация США давит на своих союзников, требуя соблюдения антироссийских санкций, при этом сама без стеснения проворачивает сделки с Москвой, пишет газета Handelsblatt.
По словам автора статьи, об этом свидетельствует сделка аэрокосмической компании Orbital ATK с российским объединением «Энергомаш» по закупке четырех ракетных двигателей РД-180, поставка которых будет осуществляться до 2021 года.
О сумме контракта стороны договорились «тихо», не привлекая к сделке внимания общественности. Двигатели уже начали поступать в США. И никто на это не обращает внимания, кроме Конгресса, который постоянно критикует зависимость Пентагона от российских технологий, говорится в статье.
Журналист поясняет, что РД-180 необходимы американцам для доставки грузов на МКС. Видимо, коммерческая выгода взяла верх над политикой – разработка собственного двигателя обойдется США намного дороже, чем покупка российского, добавляет он.
Кроме того, по данным автора, ведутся переговоры о покупке американской стороной для своей полиции новой партии российских травматических пистолетов «Оса». Пистолетами, закупленными ранее, уже вооружены полицейские в штате Аризона.
Издание отмечает, что концерн «Техмаш», производящий эти травматы, находится только под европейскими санкциями, американские же компании могут свободно с ним работать.
Такой подход к санкциям неприемлем «по принципиальным соображениям», считает журналист.
Видимо, поэтому Евросоюз так долго сопротивляется указаниям Вашингтона, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией, заключает газета.
По словам автора статьи, об этом свидетельствует сделка аэрокосмической компании Orbital ATK с российским объединением «Энергомаш» по закупке четырех ракетных двигателей РД-180, поставка которых будет осуществляться до 2021 года.
О сумме контракта стороны договорились «тихо», не привлекая к сделке внимания общественности. Двигатели уже начали поступать в США. И никто на это не обращает внимания, кроме Конгресса, который постоянно критикует зависимость Пентагона от российских технологий, говорится в статье.
Журналист поясняет, что РД-180 необходимы американцам для доставки грузов на МКС. Видимо, коммерческая выгода взяла верх над политикой – разработка собственного двигателя обойдется США намного дороже, чем покупка российского, добавляет он.
Кроме того, по данным автора, ведутся переговоры о покупке американской стороной для своей полиции новой партии российских травматических пистолетов «Оса». Пистолетами, закупленными ранее, уже вооружены полицейские в штате Аризона.
Издание отмечает, что концерн «Техмаш», производящий эти травматы, находится только под европейскими санкциями, американские же компании могут свободно с ним работать.
Такой подход к санкциям неприемлем «по принципиальным соображениям», считает журналист.
Видимо, поэтому Евросоюз так долго сопротивляется указаниям Вашингтона, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией, заключает газета.
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