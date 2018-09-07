Российский ОПК самостоятельно отремонтирует двигатели «Руслана»
Заводы Ростеха уже начали изготавливать отдельные комплектующие для двигателей Д-18Т, установленных на сверхтяжелых транспортниках Ан-124 «Руслан», передает РИА Новости сообщение индустриального директора авиационного кластера компании Анатолия Сердюкова.
Сердюков отметил, что ремонтом произведенных на Украине (компанией «Мотор-Сич») двигателей занимается российское предприятие, не входящее в ОДК (Объединенную двигателестроительную корпорацию) и вообще не являющееся структурным подразделением Ростеха.
Он пояснил, что ОДК изготавливает для этого предприятия в рамках кооперации отдельные детали и сборочные единицы, которые будут использованы для замены изношенных комплектующих двигателя Д-18Т.
По словам Сердюкова, работа уже развернута.
Ранее глава ОДК Юрий Слюсарь сообщал, что компания совместно с военным ведомством приступает к созданию нового транспортника, который заменит «Русланы».
В свою очередь представитель ОАК заявил, что в рамках программы по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СТВТС) предусмотрены меры по поддержанию в исправном состоянии парка Ан-124 и Ил-76.
Напомним, Ан-124-100 является одним из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он разработан в ОКБ Антонова в 1980-х годах. В создании самолета были также задействованы десятки ведущих НИИ, предприятий и организаций со всего СССР.
Сердюков отметил, что ремонтом произведенных на Украине (компанией «Мотор-Сич») двигателей занимается российское предприятие, не входящее в ОДК (Объединенную двигателестроительную корпорацию) и вообще не являющееся структурным подразделением Ростеха.
Он пояснил, что ОДК изготавливает для этого предприятия в рамках кооперации отдельные детали и сборочные единицы, которые будут использованы для замены изношенных комплектующих двигателя Д-18Т.
По словам Сердюкова, работа уже развернута.
Ранее глава ОДК Юрий Слюсарь сообщал, что компания совместно с военным ведомством приступает к созданию нового транспортника, который заменит «Русланы».
В свою очередь представитель ОАК заявил, что в рамках программы по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СТВТС) предусмотрены меры по поддержанию в исправном состоянии парка Ан-124 и Ил-76.
Напомним, Ан-124-100 является одним из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он разработан в ОКБ Антонова в 1980-х годах. В создании самолета были также задействованы десятки ведущих НИИ, предприятий и организаций со всего СССР.
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