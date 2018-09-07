Новости

Российский ОПК самостоятельно отремонтирует двигатели «Руслана»

23
Заводы Ростеха уже начали изготавливать отдельные комплектующие для двигателей Д-18Т, установленных на сверхтяжелых транспортниках Ан-124 «Руслан», передает РИА Новости сообщение индустриального директора авиационного кластера компании Анатолия Сердюкова.



Сердюков отметил, что ремонтом произведенных на Украине (компанией «Мотор-Сич») двигателей занимается российское предприятие, не входящее в ОДК (Объединенную двигателестроительную корпорацию) и вообще не являющееся структурным подразделением Ростеха.


Он пояснил, что ОДК изготавливает для этого предприятия в рамках кооперации отдельные детали и сборочные единицы, которые будут использованы для замены изношенных комплектующих двигателя Д-18Т.

По словам Сердюкова, работа уже развернута.

Ранее глава ОДК Юрий Слюсарь сообщал, что компания совместно с военным ведомством приступает к созданию нового транспортника, который заменит «Русланы».

В свою очередь представитель ОАК заявил, что в рамках программы по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СТВТС) предусмотрены меры по поддержанию в исправном состоянии парка Ан-124 и Ил-76.

Напомним, Ан-124-100 является одним из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он разработан в ОКБ Антонова в 1980-х годах. В создании самолета были также задействованы десятки ведущих НИИ, предприятий и организаций со всего СССР.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

23 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 08:57
    -2
    Пришло время самим заняться ремонтом. Потомки великих Укров деградируют потихоньку.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:02
      -1
      Заводы Ростеха уже начали изготавливать отдельные комплектующие для двигателей Д-18Т

      Сейчас в 404-й затопают ножками и начнут вопить "низзя !" .
      1. Хагалаз Онлайн
        Хагалаз Сегодня, 09:09
        +6
        Ну да, ну да. Им, наши турецкие вертушки ремонтировать можно, а нам свои же самолёты и думать не моги. Пусть утрутся болезные.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:10
          +1
          Так ведь у матрасов научились двойным стандартам . yes
          1. Хагалаз Онлайн
            Хагалаз Сегодня, 09:14
            0
            А может и укропитекское хитрозадие дало всходы на американской почве. Хрен знает. Эмигранты то со всего света.)
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 09:18
              +1
              Если вдумчиво покопаться в украинском варианте всемирной истории , то может обнаружиться интереснейший факт открытия и завоевания Америки протоукрами , ИМХО . wassat
              1. андрей юрьевич Офлайн
                андрей юрьевич Сегодня, 09:30
                +3
                толик сказал,толик сделал...если что,васильева поможет...
              2. БorisovичЪ Онлайн
                БorisovичЪ Сегодня, 09:37
                +1
                Цитата: bouncyhunter
                может обнаружиться интереснейший факт открытия и завоевания Америки протоукрами , ИМХО .

                Уже обнаружился. И без всяких ИМХО.
                1. bouncyhunter Офлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 09:39
                  0
                  Цитата: БorisovичЪ
                  Уже обнаружился.

                  Не удивлён ни разу . yes
        2. Комментарий был удален.
        3. igor67 Онлайн
          igor67 Сегодня, 09:49
          -1
          Цитата: Хагалаз
          Ну да, ну да. Им, наши турецкие вертушки ремонтировать можно, а нам свои же самолёты и думать не моги. Пусть утрутся болезные.

          https://topwar.ru/34743-aviakon-i-mvz-im-mmilya-podpisali-dogovor-na-soprovozhdenie-kapremonta-vertoletov-mi.html можно, есть сертификат, и ремонтом занимаются 40 лет
          1. Хагалаз Онлайн
            Хагалаз Сегодня, 11:13
            0
            Очень познавательный и показательный отсыл! По смыслу статьи, характеру и сути комментариев, Ваших в том числе. Очередное кстати подтверждение тому, что нужно развивать собственные возможности к ремонту и модернизации интересующей техники.
      2. ASG7 Онлайн
        ASG7 Сегодня, 14:24
        0
        Ан-124 это самолет разработанный и построенный в СССР, а правопреемницей Советского союза является Россия (долги за всех выплачивать можно, да) единолично, так что хохлам только дырка от бублика достанется.
  2. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 09:03
    +5
    передает РИА Новости сообщение индустриального директора авиационного кластера компании Анатолия Сердюкова.
    Индустриальный директор fellow Каких только директоров в нынешней России не придумают, лишь бы своего человека пристроить laughing
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:08
      +5
      Неправильное название. Должно быть "постиндустриальный директор", поскольку индустрия развалена, и наступило постиндустриальное общество. wassat
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 09:43
        +1
        И название правильное,и смысл
  3. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 09:29
    +2
    Ну если этот вопрос курирует СМердюков - жди большой беды... am
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:51
      +1
      Судя по контрактам для армии времён "мебельщика" - не факт. В Сирии воюют как раз сердюковские заказы. smile
  4. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 09:49
    0
    Слухи о негласном перебазировании Мотор Сич в Россию оказались не слухами?
  5. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:53
    0
    Видел вчера один "Руслан". Движки коптят довольно заметно.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:02
      +1
      Бывает -солому в топку кидают сырую кочегары wassat оттого
      и копать wassat
  6. kaschey Офлайн
    kaschey Сегодня, 10:21
    +1
    Сердюков отметил, что ремонтом произведенных на Украине (компанией «Мотор-Сич») двигателей занимается российское предприятие, не входящее в ОДК (Объединенную двигателестроительную корпорацию) и вообще не являющееся структурным подразделением Ростеха.
    Толян рулит - на табуреточной фабрике ремонтом авиадвигателей занимаются. Сколько можно мебелью заниматься...
  7. МорякЧФ Офлайн
    МорякЧФ Сегодня, 11:45
    0
    Рано радуетесь вы посмотрите кто "директор",это СЕРДЮКОВ ничего не напоминает,а именно купят в Запорожье, а проведут как импортозамещение в три раза дороже если не больше.
  8. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:07
    0
    По словам Сердюкова, работа уже развернута.

    Меня всегда интересовало каким боком г-н Сердюков имеет отношение к событиям на предприятиях, где он занимает такое количество свадебных и денежных должностей?