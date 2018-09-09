Итоги недели. Большая война
Как разбазарить рейтинг за 60 секунд
Сейчас многие начнут ворчать: дескать, нашли о ком говорить. О Навальном и его банде, ищущей вроде бы информацию. А, собственно, почему нет? Если информация найдена, выложена и даже подтверждена? И касается обороноспособности страны?
Да тут любой «навальный» для себя политических бонусов наварит, пользуясь «прорывными» инициативами нашего доблестного правительства. Всё, говорят, в экономике здорово, всё замечательно, но только «лет на 7-10». Что будет дальше, никто не знает, а потому – баста, карапузики – на всякий случай повысим пенсионный возраст здесь и сейчас.
И уже для многих даже антинавальнистов не важно, что тот же «защитник леса» как-то сам ратовал за повышение пенсионного возраста, а теперь включил обратку и вновь стал героем депрессивного молодняка с айфонами. Вся проблема в том, что власть с подобного рода инициативами сама делится своим рейтингом с проходимцам. Что тут скажешь...
Комментарии наших читателей:
Vard
самый главный
kakvastam
Небезупречный движок
Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Безупречный» (проект 22460) ждет замены китайского дизельного двигателя.
Кто-то удивляется?
Китайское шмотьё носим, из китайской посуды едим, китайскими смартфонами пользуемся. Давеча клюкву купил сушёную в глазури, домой принёс – так тоже китайская. Ядрёна кочерыжка – клюква в сахаре в России - китайская!.. Мать-мать...
После этого люди «ломаются», не говоря уже о дизелях.
Импортозаместились же ж...
Комментарии наших читателей:
Alexey-74
НИКНН
НасРать
Что осознали в США?
Невероятно, но факт: в США наконец поняли, что больше не являются неуязвимыми для российского и китайского оружия. Глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки, генерал Терренс О`Шонесси признал превосходство некоторых современных типов российского и китайского вооружения.
Единственное, что американцы прекрасно поняли, так это то, что на страшилках о невероятно-неимеющеманалоговвмире российском и китайском оружии можно заработать нехилые деньги. Главное – сенатором почаще в уши лить что-то об агрессии, а те и рады стараться – сами с того прибыль для аффилированных компашек имеют и в ус не дуют: 10 миллиардов из бюджета туда, 20 миллиардов сюда. А что... Имеют возможность напечатать, сколько нужно.
Комментарии наших читателей:
rocket757
Старый26
parma
Винты в конверте
СМИ запоем комментируют сообщение о желании ВДВ РФ получить конвертопланы для доставки десанта к месту проведения боевых операций. Причем часто эта информация подается как нечто новое, прогрессивное.
Да нужны конвертопланы, нужны. И подводные лодки нужны, и истребители нужны, и танки нужны. Только всё без фанатизма – это раз, и без ставших «популярными» в последнее время заявлений официальных лиц из серии: «Опытный образец начнёт проходить испытания в две тысячи эндцать кхе-кхе ...том году, а к две тысячи энцать эм...тому году сделаем уже и машину, которая пролетит над Москва-рекой в день города».
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тасха
руслан
Лопатов
Тяга к переименованиям
Новость о возрождении института замполитов всколыхнула военные и околовоенные круги. И есть с чего.
Переименования и реорганизации – это наше всё. Политической идеологии нет, но замполит – пусть будет. А там и до политрука как такового дело, глядишь, дойдёт. Всё в рамках устава и конституции. А как же ещё. Видимо, прививать солдату патриотизм и разъяснять ситуацию на международной политической арены без переименования должности никак не получается.
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андрей юрьевич
свободный
Силуэт
Освоение Арктики. Что нам скажет «Гринпис»?
На прошедшем недавно международном военно-техническом форуме «Армия-2018» демонстрировались разработанные предприятием АО «ОКБМ Африкантов» транспортабельные энергоблоки различных типов с ядерными энергоустановками.
Эх, ребята, рискуете, однако! Завтра ожидайте ватагу гринписовцев на надувных лодках, которые прикуют себя к чему-нибудь чем-нибудь за что-нибудь. У них на такое – нюх. Потому – работайте чётко, аккуратно и осторожно. Говорят, волнение моря в 4 балла и знание английского – и активисты становятся более сговорчивыми по экологическим вопросам.
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КВУ-НСвД
Examenatornick
Vol4ara
Гордиев узел и коллективная безответственность
В прогнозы по поводу вероятного начала полномасштабных боевых действий на Донбассе решили удариться польские газетчики.
Уже можно распечатывать календарь прогнозов большой войны на Донбассе. До выборов, во время выборов, после выборов; до чемпионата мира, во время чемпионата мира, после чемпионата мира; до еды, во время еды, после еды.
На самом деле, ничего смешного нет. Прогнозы прогнозами, а люди гибнут практически ежедневно. Ежедневно рушатся дома. Кровь, осколки, дым, горе, слёзы. Точку ставить, вроде как, уже никто и не собирается. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Кто возьмёт на себя ответственность и разрубит этот Гордиев узел – вопрос...
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алексеев
APASUS
kakvastam
Что у нас по вертолётам...
Сравнивать ударные вертолёты — дело неблагодарное. Одна из причин кроется в колоссальном опыте вертолетостроения. Соединенные Штаты и СССР/РФ за долгие десятилетия противостояния накопили столько теоретических и практических знаний, что представить откровенно неудачный ударный вертолет сложно. Это в общем и целом касается также большинства других вертолётостроительных стран. Остальное, как говорится, дело вкуса: кому-то нравится «Вайпер», кому-то — Ка-52. А кто-то в восторге от китайского WZ-10.
А пока догоняем и перегоняем «Апач» на Восточном экономическом форуме представили Ка-62 – гражданская модель, которая вполне может стать рабочей лошадкой и для силовых ведомств, включая МВД, МЧС и др. Транспортировка грузов, патрулирование, санитарные операции, пассажирские перевозки – это далеко не весь функционал вертолёта, который, хочется надеяться, будет выпущен не в единственном экземпляре.
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Bongo
parma
федоров
У боевиков шансов нет
Мир снова стоит на пороге конфликта, который при определенных раскладах может послужить запалом для мировой войны. И место действия — то же, что и полгода назад, когда американцы и их союзники (Великобритания и Франция) нанесли ракетный удар по Сирии. Только на этот раз всё ещё серьёзнее. Подразделения сирийской армии, по некоторым сведениям, уже полностью готовы к проведению силовой операции в провинции Идлиб, пока ещё контролируемой боевиками и частично Турцией. И даже несмотря на то, что боевиков там много, опыт недавних успешных операций сирийской армии на юге и в центре страны показывает, что шансов у них мало: противостоять окрепшей и более мотивированной правительственной армии, поддержанной ВКС России и иранскими «добровольческими» формированиями, долго они не смогут.
Но что будет дальше? В сложной ситуации, когда стороны оказались на пороге новой войны? Реальный ответ на вопрос о том, как будет развиваться ситуация в Сирии, мы получим, вероятно, в ближайшие дни. Ведь российские ВКС свой первый удар уже нанесли. Минобороны РФ подтвердило факты нанесения ударов российскими самолётами по целям в сирийской провинции Идлиб. Как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, четыре российских самолёта во вторник нанесли удары по объектам запрещённой в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".
А это значит, что российский Генштаб и высшее политическое руководство страны, имеющие на руках побольше информации, чем диванные стратеги, таксисты и домохозяйки, в своих силах уверены. Будем надеяться на то, что они всё просчитали. И пожелаем удачи нашим военным!
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Дедкастарый
Влад5307
Дважды майор
С-200 против F-35?
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по территории Сирии. Как сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники, Израиль выпустил не менее пяти ракет по провинции Хама. По информации источников "Аль-Масдара", все выпущенные по территории Сирии израильские ракеты, несмотря на противодействие сирийской ПВО, достигли своей цели. Сирийское агентство САНА подтверждает ракетный удар Израиля сирийской территории, при этом заявляя, что ПВО Сирии сбили несколько ракет.
Любопытно, что после осуществления ракетной атаки объектов на территории Сирии в СМИ появились некоторые заявления: мол, один из израильских военных самолётов ранее получил повреждения. «Ранее» — это в октябре прошлого года. На портале переводов «Mixednews» со ссылкой на Southfront.org сообщается, что сирийские средства ПВО тогда нанесли удар по израильским военным самолётам. Якобы был повреждён F-35I, участвовавший в операции.
Такого рода «победная» публикация смахивает в лучшем случае на непроверенную информацию. Дело в том, что израильские СМИ в октябре 2017 года о боевом применении F-35 не сообщали. Первое боевое применение F-35, если верить командующему ВВС Израиля Амикаму Норкину, состоялось в мае 2018 года, когда с самолётов наносились удары по расположению проиранских вооружённых формирований. Об этом «Военное обозрение» писало в материале от 22 мая.
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Злой543
Rasen
Orkraider
Бог неба, а по совместительству — бог войны
Очередная пропагандистская статья, восхваляющая американские вооружения и принижающая российские, появилась в American Thinker. Выдающийся американский эксперт Фред Сингер утверждает, что после успешного авиаудара Израиля по Сирии Россия, скорее всего, больше не будет участвовать в «заварухе» в Сирии по причине отсутствия у нее систем ПВО, способных обнаруживать "неуловимые" F-35. Автор утверждает, что переданные Израилю F-35 прошли "крещение в боевых условиях", атаковав на территории Сирии около пятидесяти иранских военных баз, прикрытых "российскими системами С-300 в последней модификации с мощными радиолокаторами". После этих успешных авиаударов, когда С-300 не смогла обнаружить F-35, Россия якобы приняла решение усовершенствовать системы для "обнаружения неуловимых F-35".
Кроме того, автор пишет, что в "легкой досягаемости" находится российская база в Латакии. Хоть на защиту этой базы русские поставили более продвинутую систему С-400, но она тоже переоценена специалистами…
Такого рода однозначные суждения выдающихся суперэкспертов о «слепых» российских системах ПВО и о всестороннем превосходстве F-35 появляются в иностранной прессе далеко не в первый раз. Это периодические публикации, цель которых очевидна: убедить западных обывателей в том, что у русских никаких достойных систем ПВО нет, а американский F-35 — всемогущий суперневидимка, бог неба, а по совместительству — бог войны.
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maxim947
Сергей39
Сергей Медведев
Охота на подлодку
Известное издание сообщило о срыве ударной операции одного из трёх британских многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Astute», который должен был запустить по Сирии 20 стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV». Причиной провала стало преследование британской субмарины со стороны либо современной модификации сверхмалошумной дизель-электрической подводной лодки пр. 636.3 «Варшавянка», либо пр. 877 «Палтус», входящей в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.
Даже в том случае, если бы британская субмарина попыталась оторваться от «Варшавянки» и уйти на другие позиции для пуска ракет «Tomahawk», её бы благополучно встретили наши противолодочные самолёты Ил-38Н по целеуказанию, переданному с борта нашей подлодки. Ведь подводная компонента ВМФ России и противолодочная авиация — звенья одной цепи, увязанные в единую сетецентрическую сеть. А поэтому единственным адекватным решением для британских моряков-подводников стал уход из центральной части Средиземного моря.
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Vard
Удав КАА
yehat
Су-35. Один из самых боеспособных
Истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС НОАК, является ночным кошмаром и головной болью американской авиации в Азии, приводит National Interest мнение американского эксперта. «Су-35-многоцелевой истребитель, способный на воздушный бой и точный удар по наземным и надводным целям. В настоящее время авиационные войсковые части ВВС НОАК вооружены истребителями Су-35», — приводит автор заявление представителя Минобороны Китая. Наличие Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), одного из самых боеспособных истребителей в мире, делает китайские ВВС значительно сильнее, указывает эксперт.
Договор на поставку двадцати четырёх истребителей Су-35 поколения 4++ был заключен между Москвой и Пекином в 2015 году. Су-35 вплотную приближен к самолету 5 поколения. За исключением наличия активной фазированной антенной решетки и технологии малой заметности, истребитель удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к машинам следующего поколения.
А тут ещё и Индия. Индийские СМИ публикуют сообщения о том, что правительство страны готовится представить документ, одобряющий закупку для нужд ВВС Индии 114 новых истребителей иностранного производства. В расширенный список включаются и истребители компании «Сухой» (Россия). Речь идёт о всё тех же Су-35. О «ночном кошмаре и головной боли американской авиации в Азии»…
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bulvas
Shurik70
Apollo
yehat
Принцип разумной достаточности
Несмотря на серьезные успехи наших боевых кораблей, участвующих в контртеррористической операции на Ближнем Востоке, очевидно, что пока морские амбиции России ограничены. В силу принципа разумной достаточности и скромности (в сравнению с нашими противниками) военного бюджета мы сконцентрировались на строительстве и модернизации ракетоносцев – как субмарин, так и надводных.
Иное дело — Китай, чьи геополитические, экономические интересы и противостояние в Южно-Китайском море превращают его в морскую державу с мощным военным флотом. На днях китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» сообщило, что пилоты морской авиации КНР овладели технологией ночных посадок и взлётов с палубы авианосца. Американские специалисты утверждали, что для освоения этой техники китайцам потребуются долгие годы, однако они уложились в шесть лет!
Издание, между прочим, показывает пальцем не только на американцев. Иронии хватило и на русских: «России такие технологии пока и не снились, им остаётся только с завистью смотреть на своих восточных братьев».
Что ж, будем смотреть на них — через китайские мониторы, соединяясь с глобальной сетью через китайские маршрутизаторы, барабаня по клавиатурам ноутбуков, на которых легко отыщется надпись: Made in China…
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Vard
Sunjar
Alber
Страшно, аж жуть!
Опять в Европе говорят о том, что Россия её запугивает. Сейчас вот для этой цели Москва, мол, использует учения «Восток 2018», которые с лёгкой руки издания Handelsblatt названы беспрецедентными по масштабам и сопоставимыми с крупнейшими военными операциями времён Второй мировой войны.
Исключительно из политкорректности, толерантности, а также памятуя о солидарности трудящихся и дружбе народов, «Военное обозрение» не станет напоминать изданию Handelsblatt о том, кто развязал и кто закончил упомянутую войну.
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sabakina
raw174
NF68
Америка, давай, до свиданья!
США не удалось сохранить в Ираке марионеточное правительство. После минувших парламентских выборов курс государства всё-таки сошёл с американских рельсов, и тот момент, что действующим премьер-министром пока ещё остаётся «друг США» Хайдер аль-Абади, ничего не меняет. Возглавляемый премьером блок «Наср» занял лишь третье место, пропустив вперед радикальную шиитскую партию «Ас-Сайрун» и симпатизирующий Тегерану альянс «Фаттах». Оба набравших большинство блока, несмотря на некоторые разногласия, выступают против зависимости от Америки и едины во мнении: в республике не должно остаться ни одного американского солдата!
Мало того, Ирак (следом за другим недавним американским «союзником» — Турцией) запустил процесс отказа от доллара. И первой страной, торговое сотрудничество с которой будет ориентировано на национальные валюты, стал Иран, который, по понятиям мистера Трампа, олицетворяющего собою образ мирового жандарма, является едва ли не средоточием «мирового зла»!
Если дело пойдёт так и дальше, глядишь, Америку на планете и вовсе уважать перестанут.
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Vard
Михаил Матюгин
PontiffSulyvahn
parusnik
rotmistr60
Сейчас многие начнут ворчать: дескать, нашли о ком говорить. О Навальном и его банде, ищущей вроде бы информацию. А, собственно, почему нет? Если информация найдена, выложена и даже подтверждена? И касается обороноспособности страны?
Да тут любой «навальный» для себя политических бонусов наварит, пользуясь «прорывными» инициативами нашего доблестного правительства. Всё, говорят, в экономике здорово, всё замечательно, но только «лет на 7-10». Что будет дальше, никто не знает, а потому – баста, карапузики – на всякий случай повысим пенсионный возраст здесь и сейчас.
И уже для многих даже антинавальнистов не важно, что тот же «защитник леса» как-то сам ратовал за повышение пенсионного возраста, а теперь включил обратку и вновь стал героем депрессивного молодняка с айфонами. Вся проблема в том, что власть с подобного рода инициативами сама делится своим рейтингом с проходимцам. Что тут скажешь...
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Vard
К сожалению... Можно сказать... Было... Тиграм мяса не докладывают... И кто это мясо в итоге ест, уже не так уж и важно...
самый главный
Как это не важно??? Очень даже важно!!! И жрет его определенная сволочь. И из-за этой сволочи, например я, отслужив 21 год и уволившись по случаю травмы, которая квалифицируется как военная травма, не получил жильё, а пенсия идет с понижающим коэффициентом.
kakvastam
То есть воровать - это хорошо, а ментов всех в топку?
Опасность Навального именно в том, что он заполнил имеющийся в стране недостаток контроля за властью, заполнил, естественно, в своих интересах. Вменяемый руководитель, получив сигнал, проверяет его и, если надо, реагирует, а не стремится покарать жалобщика.
Уязвимость "вертикали власти" именно в том, что она великолепно блокирует прохождение ненужного сигнала в обоих направлениях, а других каналов у г-на Путина, похоже, нет. Как ведёт себя система без обратной связи, думаю, всем понятно. С чем нас и поздравляю.
Опасность Навального именно в том, что он заполнил имеющийся в стране недостаток контроля за властью, заполнил, естественно, в своих интересах. Вменяемый руководитель, получив сигнал, проверяет его и, если надо, реагирует, а не стремится покарать жалобщика.
Уязвимость "вертикали власти" именно в том, что она великолепно блокирует прохождение ненужного сигнала в обоих направлениях, а других каналов у г-на Путина, похоже, нет. Как ведёт себя система без обратной связи, думаю, всем понятно. С чем нас и поздравляю.
Небезупречный движок
Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Безупречный» (проект 22460) ждет замены китайского дизельного двигателя.
Кто-то удивляется?
Китайское шмотьё носим, из китайской посуды едим, китайскими смартфонами пользуемся. Давеча клюкву купил сушёную в глазури, домой принёс – так тоже китайская. Ядрёна кочерыжка – клюква в сахаре в России - китайская!.. Мать-мать...
После этого люди «ломаются», не говоря уже о дизелях.
Импортозаместились же ж...
Комментарии наших читателей:
Alexey-74
И так будет постоянно, пока наши самостоятельно не наладят производство двигателей...
НИКНН
А сломался потому, что китайский? А вариант несоответсвующего обслуживания исключается? Нет, я не маргинал, но уже надоели высказывания от прессы, все спецы, не знаю от кого. Всё ломается и у всех, вон у Зумволта Роллс-Ройлс не превзошел китайцев.
НасРать
Из текста:
«По словам источника, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок».
Обслуживания соответствующего говорите нет?..
«По словам источника, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок».
Обслуживания соответствующего говорите нет?..
Что осознали в США?
Невероятно, но факт: в США наконец поняли, что больше не являются неуязвимыми для российского и китайского оружия. Глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки, генерал Терренс О`Шонесси признал превосходство некоторых современных типов российского и китайского вооружения.
Единственное, что американцы прекрасно поняли, так это то, что на страшилках о невероятно-неимеющеманалоговвмире российском и китайском оружии можно заработать нехилые деньги. Главное – сенатором почаще в уши лить что-то об агрессии, а те и рады стараться – сами с того прибыль для аффилированных компашек имеют и в ус не дуют: 10 миллиардов из бюджета туда, 20 миллиардов сюда. А что... Имеют возможность напечатать, сколько нужно.
Комментарии наших читателей:
rocket757
Предполагать, что полосатые прочухают и запрутся на своём континенте это очень ... смело!
Аппетит обычно приходит во время еды, а полосатые понадкусали уже всё что можно!
Как сбить их вкус, это проблема, для многих.
Аппетит обычно приходит во время еды, а полосатые понадкусали уже всё что можно!
Как сбить их вкус, это проблема, для многих.
Старый26
Один мой товарищ по поводу таких высказываний, что "скоро", любил говорить:
Вот 200 лет уже как загнивают, а при этом пахнут, а не воняют
Вот 200 лет уже как загнивают, а при этом пахнут, а не воняют
parma
Уррррррррррря! Шашка нннннаголо!
Винты в конверте
СМИ запоем комментируют сообщение о желании ВДВ РФ получить конвертопланы для доставки десанта к месту проведения боевых операций. Причем часто эта информация подается как нечто новое, прогрессивное.
Да нужны конвертопланы, нужны. И подводные лодки нужны, и истребители нужны, и танки нужны. Только всё без фанатизма – это раз, и без ставших «популярными» в последнее время заявлений официальных лиц из серии: «Опытный образец начнёт проходить испытания в две тысячи эндцать кхе-кхе ...том году, а к две тысячи энцать эм...тому году сделаем уже и машину, которая пролетит над Москва-рекой в день города».
Комментарии наших читателей:
тасха
Американцы возятся с высотопланами после провала операции по спасению заложников в Иране. И сфера применения - специальные, десантные и поисково-спасательные операции. Вертолёты такие задачи выполняют хуже из-за меньшей скорости и дальности полёта... Возможно, что о некоторых случаях, когда конвертопланы доказали свои преимущества, мы просто не знаем...
Ну и мне кажется, что следующий шаг от конвертопланов - мультикоптеры, так что эта ветвь не тупиковая.
Ну и мне кажется, что следующий шаг от конвертопланов - мультикоптеры, так что эта ветвь не тупиковая.
руслан
А мне кажется, надо ставку делать на скоростные вертолёты с толкающими винтами, типа Ка-92. характеристики почти те же, а сложностей будет меньше.
Лопатов
Тем более что у нас наработан огромный опыт по вертолётам с соосными винтам. Которого у американцев нет. А эта схема для вертолёто-автожиров с толкающим винтом предпочтительней.
Тяга к переименованиям
Новость о возрождении института замполитов всколыхнула военные и околовоенные круги. И есть с чего.
Начальник Генштаба взялся за «наведение порядка» в армии
Начальник Генштаба взялся за наведение порядка в армии
Начальник Генштаба взялся за наведение порядка в армии
Переименования и реорганизации – это наше всё. Политической идеологии нет, но замполит – пусть будет. А там и до политрука как такового дело, глядишь, дойдёт. Всё в рамках устава и конституции. А как же ещё. Видимо, прививать солдату патриотизм и разъяснять ситуацию на международной политической арены без переименования должности никак не получается.
Комментарии наших читателей:
андрей юрьевич
мммда... при отсутствии идеологии нужны ли политруки?
свободный
Ну и какую идеологию будут прививать будущие политруки? Умри за толстосума, исполни долг?
Силуэт
Патриотизм, любовь к Родине - разве это не идеология? Армия без идеологии - это наемники. Со всеми вытекающими последствиями. Боевая устойчивость - низкая. У нас формально идеологии нет по Конституции. Но в реальности она функционирует, хоть и не очень эффективно.
Государственные интересы - это уже идеология.
Государственные интересы - это уже идеология.
Освоение Арктики. Что нам скажет «Гринпис»?
На прошедшем недавно международном военно-техническом форуме «Армия-2018» демонстрировались разработанные предприятием АО «ОКБМ Африкантов» транспортабельные энергоблоки различных типов с ядерными энергоустановками.
Эх, ребята, рискуете, однако! Завтра ожидайте ватагу гринписовцев на надувных лодках, которые прикуют себя к чему-нибудь чем-нибудь за что-нибудь. У них на такое – нюх. Потому – работайте чётко, аккуратно и осторожно. Говорят, волнение моря в 4 балла и знание английского – и активисты становятся более сговорчивыми по экологическим вопросам.
Комментарии наших читателей:
КВУ-НСвД
серпом по причиндалам такие статьи для всёпропальщиков . Одна из областей , где мы не просто на уровне , но и впереди с отрывом . Эти установки - один из ключей к Арктике - кладовой 21 века. Да и компактные ЯЭУ - уже страшный сон для многих - Посейдон , Буревестник и т.п. "Статусы".
Examenatornick
нет ли в планах использовать эти штуковины, а не дизельные котлы. На северной военной базе на земле Франса Иосифа интересно.Хотя она находится в заповедной арктической зоне.
Vol4ara
Много слов про мощность и ни одного про безопасность. Расскажите про экологию жителям Припяти, Фукусимы и работникам «Маяка», и про вред от сжигания углеводородов. В статье все так радужно, а с разбросанными по северу, никому нахрен не нужными ритегами до сих пор разобраться не могут, капсулу из одного из них несколько лет назад нашли на остановке в Кингисеппе, в нескольких десятках км от Питера, 3 человека, из числа тех кто расковырял ритег на металл, погибли, сколько людей было в контакте с капсулой на остановке не известно. Никаких террористов не надо... Очень рад, что эта отрасль не стоит на месте, но учитывая пофигизм по отношению к экологии в нашей стране, это одновременно и напрягает.
Гордиев узел и коллективная безответственность
В прогнозы по поводу вероятного начала полномасштабных боевых действий на Донбассе решили удариться польские газетчики.
СМИ Польши: Большая война на Украине может вспыхнуть уже через неделю
В Донбасс прибыли иностранные военные. Планируют наступление?
Пробил час финальных испытаний. Последний карт-бланш для Москвы
ДНР, Донецк, МГБ. У вас всё в порядке?
В Донбасс прибыли иностранные военные. Планируют наступление?
Пробил час финальных испытаний. Последний карт-бланш для Москвы
ДНР, Донецк, МГБ. У вас всё в порядке?
Уже можно распечатывать календарь прогнозов большой войны на Донбассе. До выборов, во время выборов, после выборов; до чемпионата мира, во время чемпионата мира, после чемпионата мира; до еды, во время еды, после еды.
На самом деле, ничего смешного нет. Прогнозы прогнозами, а люди гибнут практически ежедневно. Ежедневно рушатся дома. Кровь, осколки, дым, горе, слёзы. Точку ставить, вроде как, уже никто и не собирается. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Кто возьмёт на себя ответственность и разрубит этот Гордиев узел – вопрос...
Комментарии наших читателей:
алексеев
Войны по полной, так чтобы осуществлялся прорыв обороны силами дивизии или хотя бы бригады с участием непосредственно на поле боя тысяч в/сл, на Донбассе ещё не было.
Там есть своя специфика. Стреляют, конечно, по договоренности, только на линии соприкосновения. На этой же линии сидит в небольших, взводных, опорных пунктах боевое охранение. Если случается так называемая "попытка прорыва" 10-20 пехотинцев ВСУ при поддержке пары БМП или даже танка, то вызывается огонь артиллерии и подкрепление из состава основных сил.
Почему так? Укродеятели боятся размаха боевых действий - это потери не 1, 2, 3 солдат, а 100, 200, 300 за день активного боя. Кроме того РФ может вмешаться и разбомбить на фиг все тылы до Харькова, Днепра и даже далее. Хлопци разбегутся от пана атамана, и Петя Порошенко может не успеть скрыться и повиснет на одном из киевских каштанов, куда его могут поместить отнюдь не только "пророссийские тварины", но и щирые бандерлоги, недаром пан Саака их на то агитировал.
ДЛНР тоже невыгоден размах боевых действий - гореть будет их земля, а совсем уж быстро дело не кончить...
Для России же эскалация будет означать потери своих в/сл, риск появления бандеровских банд на её территории, ведь граница-то 2000 км, одним спецназом её не закрыть, а солдат у нас в Сухопутных войсках не много, да половина их них срочники, не смотря на принимаемые меры. Все недовольны, но сделать чисто военным способом ничего нельзя, т.е., конечно, можно, но себе дороже.
Что же делать, что же делать?
Да давить в тихую, как, например, на Азове, вводить контрсанкции и точечными, но мощными ударами, выводить из строя л/с и технику бандерлогов, а, главное, пробуждать у них желание воткнуть штыки в землю, или, ещё краше, оборотить их против своих олигархов, коррупционеров, депутатов и т.д.
Там есть своя специфика. Стреляют, конечно, по договоренности, только на линии соприкосновения. На этой же линии сидит в небольших, взводных, опорных пунктах боевое охранение. Если случается так называемая "попытка прорыва" 10-20 пехотинцев ВСУ при поддержке пары БМП или даже танка, то вызывается огонь артиллерии и подкрепление из состава основных сил.
Почему так? Укродеятели боятся размаха боевых действий - это потери не 1, 2, 3 солдат, а 100, 200, 300 за день активного боя. Кроме того РФ может вмешаться и разбомбить на фиг все тылы до Харькова, Днепра и даже далее. Хлопци разбегутся от пана атамана, и Петя Порошенко может не успеть скрыться и повиснет на одном из киевских каштанов, куда его могут поместить отнюдь не только "пророссийские тварины", но и щирые бандерлоги, недаром пан Саака их на то агитировал.
ДЛНР тоже невыгоден размах боевых действий - гореть будет их земля, а совсем уж быстро дело не кончить...
Для России же эскалация будет означать потери своих в/сл, риск появления бандеровских банд на её территории, ведь граница-то 2000 км, одним спецназом её не закрыть, а солдат у нас в Сухопутных войсках не много, да половина их них срочники, не смотря на принимаемые меры. Все недовольны, но сделать чисто военным способом ничего нельзя, т.е., конечно, можно, но себе дороже.
Что же делать, что же делать?
Да давить в тихую, как, например, на Азове, вводить контрсанкции и точечными, но мощными ударами, выводить из строя л/с и технику бандерлогов, а, главное, пробуждать у них желание воткнуть штыки в землю, или, ещё краше, оборотить их против своих олигархов, коррупционеров, депутатов и т.д.
APASUS
Удивляет не убийство Захарченко, все же война идёт с Украиной, а вот отсутствие дальнейших действий поражает. Где хоть один факт, чем закончились расследования убийств Моторолы, Гиви, а еще раньше Беднова, Дремова, Мозгового?
kakvastam
Пятый год уже слышим: "они как полезут, а мы как вдарим".
В результате никто никуда не лезет, просто потихоньку уничтожают защитников Донбасса и безнаказанно терроризируют гражданских.
В результате никто никуда не лезет, просто потихоньку уничтожают защитников Донбасса и безнаказанно терроризируют гражданских.
Что у нас по вертолётам...
Сравнивать ударные вертолёты — дело неблагодарное. Одна из причин кроется в колоссальном опыте вертолетостроения. Соединенные Штаты и СССР/РФ за долгие десятилетия противостояния накопили столько теоретических и практических знаний, что представить откровенно неудачный ударный вертолет сложно. Это в общем и целом касается также большинства других вертолётостроительных стран. Остальное, как говорится, дело вкуса: кому-то нравится «Вайпер», кому-то — Ка-52. А кто-то в восторге от китайского WZ-10.
А пока догоняем и перегоняем «Апач» на Восточном экономическом форуме представили Ка-62 – гражданская модель, которая вполне может стать рабочей лошадкой и для силовых ведомств, включая МВД, МЧС и др. Транспортировка грузов, патрулирование, санитарные операции, пассажирские перевозки – это далеко не весь функционал вертолёта, который, хочется надеяться, будет выпущен не в единственном экземпляре.
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Bongo
Каким образом "светящийся" в миллиметровом радиочастотном диапазоне ударный вертолёт может получить "предельную скрытность"? Надвтулочная БРЛС необходима для поиска целей, в первую очеред ь в сложных метеоусловиях и в тёмное время суток. Радиолокатор способен повысить информационную осведомлённость экипажа, обеспечить картографирование местности, своевременно предупредить о пуске зенитной ракеты и обеспечить многоканальное наведение ПТУР с РГСН. Но обеспечить "скрытность" в ходе противостояния с технологически продвинутым противником он не в состоянии.
parma
Сергей, преклоняюсь перед Вашими знаниями по теме, но разве для танкистов вертолёт не будет невидим? Мне казалось, у танкистов есть только визуальный способ опознавания (хотя на расстоянии 8-16 км шанс обнаружить вертолет визуально равен 0), ну или по лазерному лучу при наведении ракеты, облучения радаром разве они могут обнаружить? И соответственно если не могут, то и принять срочные меры при атаке тоже не смогут...
федоров
Танки в бой сами не ходят. Их при еще СССР прикрывают "Осы" либо "Торы", а они увидят вертолет за 30 км. Вот, правда, поразить за 15 км не смогут, если рядом конечно "Бук" или "Панцирь" не развернут.
У боевиков шансов нет
Мир снова стоит на пороге конфликта, который при определенных раскладах может послужить запалом для мировой войны. И место действия — то же, что и полгода назад, когда американцы и их союзники (Великобритания и Франция) нанесли ракетный удар по Сирии. Только на этот раз всё ещё серьёзнее. Подразделения сирийской армии, по некоторым сведениям, уже полностью готовы к проведению силовой операции в провинции Идлиб, пока ещё контролируемой боевиками и частично Турцией. И даже несмотря на то, что боевиков там много, опыт недавних успешных операций сирийской армии на юге и в центре страны показывает, что шансов у них мало: противостоять окрепшей и более мотивированной правительственной армии, поддержанной ВКС России и иранскими «добровольческими» формированиями, долго они не смогут.
Зачистка "идлибского гадюшника". Флот на страже, но достаточно ли этого?
Главный защитник боевиков Идлиба – господин Эрдоган?
Российская авиация переброшена в район Средиземного моря
Трамп - Асаду, России и Ирану: Не вздумайте атаковать Идлиб
Отработали Су-34. Минобороны подтвердило факт нанесения ударов в Идлибе
Главный защитник боевиков Идлиба – господин Эрдоган?
Российская авиация переброшена в район Средиземного моря
Трамп - Асаду, России и Ирану: Не вздумайте атаковать Идлиб
Отработали Су-34. Минобороны подтвердило факт нанесения ударов в Идлибе
Но что будет дальше? В сложной ситуации, когда стороны оказались на пороге новой войны? Реальный ответ на вопрос о том, как будет развиваться ситуация в Сирии, мы получим, вероятно, в ближайшие дни. Ведь российские ВКС свой первый удар уже нанесли. Минобороны РФ подтвердило факты нанесения ударов российскими самолётами по целям в сирийской провинции Идлиб. Как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, четыре российских самолёта во вторник нанесли удары по объектам запрещённой в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".
А это значит, что российский Генштаб и высшее политическое руководство страны, имеющие на руках побольше информации, чем диванные стратеги, таксисты и домохозяйки, в своих силах уверены. Будем надеяться на то, что они всё просчитали. И пожелаем удачи нашим военным!
Комментарии наших читателей:
Дедкастарый
Американцы понимают, что массированный удар КР продавит ПВО Сирии, просто ничего не хватит. И если такой удар будет, то потери будут значительны. Всё, конечно, ещё и случай отрегулирует, где-то — мимо, где-то — просто упадут КР, не долетев. Увидим.
Влад5307
Да пора уже сирийским ПВО сбить несколько носителей ракет ВЗ, и не только американских, но и израильских. Так, для предупреждения совместных пакостей от этих "друзей". При таком массированном налете возможны и "накладки"!
Дважды майор
Ни США, ни Израиль сирийцев не боятся. Собьют что-то с пилотами, ответка прилетит мгновенно. Собственно, полагаю, их провокации на то и рассчитаны: вывести из себя САА и потом задавить их. Наши же, скорее всего, "партнёров" Лаврова трогать не станут — только их ракеты. Хотя давно пора бы, обнаглели вконец.
С-200 против F-35?
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по территории Сирии. Как сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники, Израиль выпустил не менее пяти ракет по провинции Хама. По информации источников "Аль-Масдара", все выпущенные по территории Сирии израильские ракеты, несмотря на противодействие сирийской ПВО, достигли своей цели. Сирийское агентство САНА подтверждает ракетный удар Израиля сирийской территории, при этом заявляя, что ПВО Сирии сбили несколько ракет.
Нераскрытые цели воздушного рейда ВВС Израиля. О чём умалчивают мировые СМИ
Так сбили или нет? Израиль нанес удар по провинциям Тартус и Хама
СМИ: F-35 ВВС Израиля был повреждён ЗРК С-200 ПВО Сирии. Есть нестыковки
Так сбили или нет? Израиль нанес удар по провинциям Тартус и Хама
СМИ: F-35 ВВС Израиля был повреждён ЗРК С-200 ПВО Сирии. Есть нестыковки
Любопытно, что после осуществления ракетной атаки объектов на территории Сирии в СМИ появились некоторые заявления: мол, один из израильских военных самолётов ранее получил повреждения. «Ранее» — это в октябре прошлого года. На портале переводов «Mixednews» со ссылкой на Southfront.org сообщается, что сирийские средства ПВО тогда нанесли удар по израильским военным самолётам. Якобы был повреждён F-35I, участвовавший в операции.
Такого рода «победная» публикация смахивает в лучшем случае на непроверенную информацию. Дело в том, что израильские СМИ в октябре 2017 года о боевом применении F-35 не сообщали. Первое боевое применение F-35, если верить командующему ВВС Израиля Амикаму Норкину, состоялось в мае 2018 года, когда с самолётов наносились удары по расположению проиранских вооружённых формирований. Об этом «Военное обозрение» писало в материале от 22 мая.
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Злой543
Попали, не попали... Как в фильме "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе... науке пока неизвестно".
Rasen
Интересно, а чем в Тартусе занимается российская группа ЗРС С-300В? Или позиция руководства РФ такова: кто угодно может бомбить хоть провинцию, хоть сам Тартус, главное, чтобы бомбы за забором российской базы упали, а там как хотите?
Orkraider
Как к себе домой ходят. Право сильного в действии. Хорошая наука для желающих обучаться на чужих ошибках: к чему приводит недостаток финансирования своей армии и прыжки либеральных масс.
Бог неба, а по совместительству — бог войны
Очередная пропагандистская статья, восхваляющая американские вооружения и принижающая российские, появилась в American Thinker. Выдающийся американский эксперт Фред Сингер утверждает, что после успешного авиаудара Израиля по Сирии Россия, скорее всего, больше не будет участвовать в «заварухе» в Сирии по причине отсутствия у нее систем ПВО, способных обнаруживать "неуловимые" F-35. Автор утверждает, что переданные Израилю F-35 прошли "крещение в боевых условиях", атаковав на территории Сирии около пятидесяти иранских военных баз, прикрытых "российскими системами С-300 в последней модификации с мощными радиолокаторами". После этих успешных авиаударов, когда С-300 не смогла обнаружить F-35, Россия якобы приняла решение усовершенствовать системы для "обнаружения неуловимых F-35".
Кроме того, автор пишет, что в "легкой досягаемости" находится российская база в Латакии. Хоть на защиту этой базы русские поставили более продвинутую систему С-400, но она тоже переоценена специалистами…
Такого рода однозначные суждения выдающихся суперэкспертов о «слепых» российских системах ПВО и о всестороннем превосходстве F-35 появляются в иностранной прессе далеко не в первый раз. Это периодические публикации, цель которых очевидна: убедить западных обывателей в том, что у русских никаких достойных систем ПВО нет, а американский F-35 — всемогущий суперневидимка, бог неба, а по совместительству — бог войны.
Комментарии наших читателей:
maxim947
Напрашивается встречный вопрос: что же они так волнуются по поводу приобретения С-400 Турцией и Индией?
Сергей39
Остаётся надеяться, что армией и флотом США руководят более вменяемые личности.
Сергей Медведев
Надо провести рекламную кампанию наших ПВО. Сбить израильский F-35 и выразить сожаление. В стиле "Он же невидимка. Мы не заметили! Мы по беспилотникам бармалейским стреляли!"
Охота на подлодку
Известное издание сообщило о срыве ударной операции одного из трёх британских многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Astute», который должен был запустить по Сирии 20 стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV». Причиной провала стало преследование британской субмарины со стороны либо современной модификации сверхмалошумной дизель-электрической подводной лодки пр. 636.3 «Варшавянка», либо пр. 877 «Палтус», входящей в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.
Даже в том случае, если бы британская субмарина попыталась оторваться от «Варшавянки» и уйти на другие позиции для пуска ракет «Tomahawk», её бы благополучно встретили наши противолодочные самолёты Ил-38Н по целеуказанию, переданному с борта нашей подлодки. Ведь подводная компонента ВМФ России и противолодочная авиация — звенья одной цепи, увязанные в единую сетецентрическую сеть. А поэтому единственным адекватным решением для британских моряков-подводников стал уход из центральной части Средиземного моря.
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Vard
И какой урок можно извлечь из того, что Средиземное море — это, в сущности, лужа, и спрятать АПЛ там, в сущности, невозможно? Другое дело — океан. Там обнаружить лодку значительно труднее. Что наши подводники неоднократно и демонстрировали…
Удав КАА
Блин, а янки об этом-то и не знают!!!
Вы хоть раз Средиземку "живьем", хотя бы с борта круизного лайнера, видели?
Штаты постоянно туда засылают 1-2 «гайки» и до 2-3 многоцелевых (ударных) ПЛА. В зависимости от напряженности международной обстановки. И лягушатники не гнушаются посылать туда на боевое патрулирование свои ПЛАРБы. Как говорится, все по фэншую!
Именно поэтому Средиземка всегда считалась для нас стратегически важным районом Мирового океана, а не "лужей", как вы соизволили выразиться.
Вы хоть раз Средиземку "живьем", хотя бы с борта круизного лайнера, видели?
Штаты постоянно туда засылают 1-2 «гайки» и до 2-3 многоцелевых (ударных) ПЛА. В зависимости от напряженности международной обстановки. И лягушатники не гнушаются посылать туда на боевое патрулирование свои ПЛАРБы. Как говорится, все по фэншую!
Именно поэтому Средиземка всегда считалась для нас стратегически важным районом Мирового океана, а не "лужей", как вы соизволили выразиться.
yehat
Из-за плотного судоходства в Средиземке ПЛ могут довольно легко замаскироваться, следуя рядом с большими транспортниками, например, сухогрузами размером с авианосец.
Су-35. Один из самых боеспособных
Истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС НОАК, является ночным кошмаром и головной болью американской авиации в Азии, приводит National Interest мнение американского эксперта. «Су-35-многоцелевой истребитель, способный на воздушный бой и точный удар по наземным и надводным целям. В настоящее время авиационные войсковые части ВВС НОАК вооружены истребителями Су-35», — приводит автор заявление представителя Минобороны Китая. Наличие Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), одного из самых боеспособных истребителей в мире, делает китайские ВВС значительно сильнее, указывает эксперт.
Ночной кошмар: американский эксперт рассказал о китайском Су-35
Су-35 введён в борьбу за индийский рынок. Нью-Дели: А Китай купил именно Су-35
Су-35 введён в борьбу за индийский рынок. Нью-Дели: А Китай купил именно Су-35
Договор на поставку двадцати четырёх истребителей Су-35 поколения 4++ был заключен между Москвой и Пекином в 2015 году. Су-35 вплотную приближен к самолету 5 поколения. За исключением наличия активной фазированной антенной решетки и технологии малой заметности, истребитель удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к машинам следующего поколения.
А тут ещё и Индия. Индийские СМИ публикуют сообщения о том, что правительство страны готовится представить документ, одобряющий закупку для нужд ВВС Индии 114 новых истребителей иностранного производства. В расширенный список включаются и истребители компании «Сухой» (Россия). Речь идёт о всё тех же Су-35. О «ночном кошмаре и головной боли американской авиации в Азии»…
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bulvas
Давайте, индусы, ничего личного, только бизнес. Су-35 — это высокая эффективность + адекватная цена и стоимость владения. Если по старой дружбе не хотите…
Shurik70
Если вспомнить предыдущие закупки Индии, то ясно, что будет дальше.
Закупят не 114, а 24 самолёта (по 3-4 штуки каждого из списка). Потом попытаются навесить на них дополнительное вооружение (изначально не предназначенное для данного самолёта). Потом попытаются заправить некачественным маслом и топливом.
И выскажут претензии производителям, попытаются взыскать неустойку.
Закупят не 114, а 24 самолёта (по 3-4 штуки каждого из списка). Потом попытаются навесить на них дополнительное вооружение (изначально не предназначенное для данного самолёта). Потом попытаются заправить некачественным маслом и топливом.
И выскажут претензии производителям, попытаются взыскать неустойку.
Apollo
А слабо Америке заказать для себя эскадрилью Су-35? Что на это необычное предложение ответит Россия?
yehat
Вспомните историю с вертолетами в Афганистане. Американский ВПК слизью изошел, чтобы эти поставки остановить, хотя объективно это был лучший выбор.
Принцип разумной достаточности
Несмотря на серьезные успехи наших боевых кораблей, участвующих в контртеррористической операции на Ближнем Востоке, очевидно, что пока морские амбиции России ограничены. В силу принципа разумной достаточности и скромности (в сравнению с нашими противниками) военного бюджета мы сконцентрировались на строительстве и модернизации ракетоносцев – как субмарин, так и надводных.
Иное дело — Китай, чьи геополитические, экономические интересы и противостояние в Южно-Китайском море превращают его в морскую державу с мощным военным флотом. На днях китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» сообщило, что пилоты морской авиации КНР овладели технологией ночных посадок и взлётов с палубы авианосца. Американские специалисты утверждали, что для освоения этой техники китайцам потребуются долгие годы, однако они уложились в шесть лет!
Издание, между прочим, показывает пальцем не только на американцев. Иронии хватило и на русских: «России такие технологии пока и не снились, им остаётся только с завистью смотреть на своих восточных братьев».
Что ж, будем смотреть на них — через китайские мониторы, соединяясь с глобальной сетью через китайские маршрутизаторы, барабаня по клавиатурам ноутбуков, на которых легко отыщется надпись: Made in China…
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Vard
В девяносто первом году в Челябинске создана система для автоматической посадки самолётов на авианосец. Стырили, поди, а теперь гордятся… В 1978 принимал участие в разработке системы стабилизации судов на подводных крыльях. Насколько я в курсе, ничего подобного никому повторить не удалось.
Sunjar
Автор забыл-таки напомнить, что НОАК в серьёзных войнах не участвовала, и их вооружение (да хоть те же самолёты) тоже не принимало такого вызова, как наша техника и вооружение. Сравнение с США тоже неуместно, те активно своё вооружение применяют. Что же это такой крутой Китай свои современные вундервафли в Сирию не пускает, а только всего грозится: вот скоро, совсем скоро, ещё чуть-чуть, и направит свои силы в Сирию. Там бы и поглядели, смогли бы налетать их самолёты столько же, сколько и наши. Пускай бы их военные провели с десяток блестящих операций. Одно дело на своих словах и на словах экспертов быть крутыми, а другое дело — быть такими на практике. Ведь это же была бы крупная политическая победа. Смотрите, мы реально крутые, а наше оружие — одно из лучших, покупайте его. Где всё это? Даже теперь, когда и воевать-то не с кем и риски минимальные, всё равно не подключают свои войска и вооружение.
Alber
В Сирию Китаю можно несколько "маленьких" отрядов пехоты (по 20-30 миллионов бойцов) запустить, и они безо всякой авиации, морских и прочих сил зачистят, профильтруют и поставят в стране всех раком, в том числе и в ближайших регионах.
Страшно, аж жуть!
Опять в Европе говорят о том, что Россия её запугивает. Сейчас вот для этой цели Москва, мол, использует учения «Восток 2018», которые с лёгкой руки издания Handelsblatt названы беспрецедентными по масштабам и сопоставимыми с крупнейшими военными операциями времён Второй мировой войны.
Исключительно из политкорректности, толерантности, а также памятуя о солидарности трудящихся и дружбе народов, «Военное обозрение» не станет напоминать изданию Handelsblatt о том, кто развязал и кто закончил упомянутую войну.
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sabakina
Наверное, с Берлинской операцией сравнивают (16 апреля – 8 мая 1945 года, 2.05 – штурм Берлина), главнокомандующие: 1-й Белорусский фронт – Жуков, 2-й Белорусский фронт – Рокоссовский, 1-й Украинский фронт – Конев.
raw174
Тьфу на них, пусть пишут, нам важно, чтобы армия была сильна оружием и духом. Мы мирная страна, но за себя постоять можем, и если даже наш военный потенциал уступает НАТО (а это так), силой нас не нагнуть. Тьфу на них ещё раз.
NF68
Слухи об испуге немцев явно преувеличены. В настоящее время в Германии куда большие опасения вызывает новая политика администрации США, предусматривающая введение санкций против европейских компаний и концернов.
Америка, давай, до свиданья!
США не удалось сохранить в Ираке марионеточное правительство. После минувших парламентских выборов курс государства всё-таки сошёл с американских рельсов, и тот момент, что действующим премьер-министром пока ещё остаётся «друг США» Хайдер аль-Абади, ничего не меняет. Возглавляемый премьером блок «Наср» занял лишь третье место, пропустив вперед радикальную шиитскую партию «Ас-Сайрун» и симпатизирующий Тегерану альянс «Фаттах». Оба набравших большинство блока, несмотря на некоторые разногласия, выступают против зависимости от Америки и едины во мнении: в республике не должно остаться ни одного американского солдата!
Мало того, Ирак (следом за другим недавним американским «союзником» — Турцией) запустил процесс отказа от доллара. И первой страной, торговое сотрудничество с которой будет ориентировано на национальные валюты, стал Иран, который, по понятиям мистера Трампа, олицетворяющего собою образ мирового жандарма, является едва ли не средоточием «мирового зла»!
Если дело пойдёт так и дальше, глядишь, Америку на планете и вовсе уважать перестанут.
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Vard
Это как лавина: тут камешек, там камешек… И кончится всё мощным потоком, который погребёт под собой США.
Михаил Матюгин
С момента появления первых тенденций до краха государственности у первого Рима прошло почти 500 лет. Я ещё хорошо помню сказки коммунистических газет 80-х "о скором крахе долларовой потребительской экономики загнивающего Запада". С тех пор прошло уже 40 лет…
PontiffSulyvahn
Ну да, Венесуэла вот уже от долларов отказалась. Потому, что просто не может себе их позволить.
parusnik
Но пока в Ираке войска США со товарищи…
rotmistr60
Как говаривал Фоменко: "Тише едешь, дело мастера боится". Сегодня это пока разговоры и планы, а что будет завтра, узнаем. По крайней мере, Турция вроде серьезно настроена отказаться от доллара, Россия и КНР об этом говорят уже не первый год и в чем-то уже перешли на расчеты в своей валюте.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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