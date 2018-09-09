Итоги недели. Большая война

Как разбазарить рейтинг за 60 секунд

К сожалению... Можно сказать... Было... Тиграм мяса не докладывают... И кто это мясо в итоге ест, уже не так уж и важно...

Как это не важно??? Очень даже важно!!! И жрет его определенная сволочь. И из-за этой сволочи, например я, отслужив 21 год и уволившись по случаю травмы, которая квалифицируется как военная травма, не получил жильё, а пенсия идет с понижающим коэффициентом.

То есть воровать - это хорошо, а ментов всех в топку?

Опасность Навального именно в том, что он заполнил имеющийся в стране недостаток контроля за властью, заполнил, естественно, в своих интересах. Вменяемый руководитель, получив сигнал, проверяет его и, если надо, реагирует, а не стремится покарать жалобщика.

Уязвимость "вертикали власти" именно в том, что она великолепно блокирует прохождение ненужного сигнала в обоих направлениях, а других каналов у г-на Путина, похоже, нет. Как ведёт себя система без обратной связи, думаю, всем понятно. С чем нас и поздравляю.

Небезупречный движок

И так будет постоянно, пока наши самостоятельно не наладят производство двигателей...

А сломался потому, что китайский? А вариант несоответсвующего обслуживания исключается? Нет, я не маргинал, но уже надоели высказывания от прессы, все спецы, не знаю от кого. Всё ломается и у всех, вон у Зумволта Роллс-Ройлс не превзошел китайцев.

Из текста:

«По словам источника, поломка дизеля произошла на испытаниях в конце августа – заклинило коленвал, провернуло вкладыши. Кроме того, дали течь 30% форсунок».



Обслуживания соответствующего говорите нет?..

Что осознали в США?

Предполагать, что полосатые прочухают и запрутся на своём континенте это очень ... смело!

Аппетит обычно приходит во время еды, а полосатые понадкусали уже всё что можно!

Как сбить их вкус, это проблема, для многих.

Один мой товарищ по поводу таких высказываний, что "скоро", любил говорить:

Вот 200 лет уже как загнивают, а при этом пахнут, а не воняют

Уррррррррррря! Шашка нннннаголо!

Винты в конверте

Американцы возятся с высотопланами после провала операции по спасению заложников в Иране. И сфера применения - специальные, десантные и поисково-спасательные операции. Вертолёты такие задачи выполняют хуже из-за меньшей скорости и дальности полёта... Возможно, что о некоторых случаях, когда конвертопланы доказали свои преимущества, мы просто не знаем...

Ну и мне кажется, что следующий шаг от конвертопланов - мультикоптеры, так что эта ветвь не тупиковая.

А мне кажется, надо ставку делать на скоростные вертолёты с толкающими винтами, типа Ка-92. характеристики почти те же, а сложностей будет меньше.

Тем более что у нас наработан огромный опыт по вертолётам с соосными винтам. Которого у американцев нет. А эта схема для вертолёто-автожиров с толкающим винтом предпочтительней.

Тяга к переименованиям

мммда... при отсутствии идеологии нужны ли политруки?

Ну и какую идеологию будут прививать будущие политруки? Умри за толстосума, исполни долг?

Патриотизм, любовь к Родине - разве это не идеология? Армия без идеологии - это наемники. Со всеми вытекающими последствиями. Боевая устойчивость - низкая. У нас формально идеологии нет по Конституции. Но в реальности она функционирует, хоть и не очень эффективно.

Государственные интересы - это уже идеология.

Освоение Арктики. Что нам скажет «Гринпис»?

серпом по причиндалам такие статьи для всёпропальщиков . Одна из областей , где мы не просто на уровне , но и впереди с отрывом . Эти установки - один из ключей к Арктике - кладовой 21 века. Да и компактные ЯЭУ - уже страшный сон для многих - Посейдон , Буревестник и т.п. "Статусы".

нет ли в планах использовать эти штуковины, а не дизельные котлы. На северной военной базе на земле Франса Иосифа интересно.Хотя она находится в заповедной арктической зоне.

Много слов про мощность и ни одного про безопасность. Расскажите про экологию жителям Припяти, Фукусимы и работникам «Маяка», и про вред от сжигания углеводородов. В статье все так радужно, а с разбросанными по северу, никому нахрен не нужными ритегами до сих пор разобраться не могут, капсулу из одного из них несколько лет назад нашли на остановке в Кингисеппе, в нескольких десятках км от Питера, 3 человека, из числа тех кто расковырял ритег на металл, погибли, сколько людей было в контакте с капсулой на остановке не известно. Никаких террористов не надо... Очень рад, что эта отрасль не стоит на месте, но учитывая пофигизм по отношению к экологии в нашей стране, это одновременно и напрягает.

Гордиев узел и коллективная безответственность

Войны по полной, так чтобы осуществлялся прорыв обороны силами дивизии или хотя бы бригады с участием непосредственно на поле боя тысяч в/сл, на Донбассе ещё не было.

Там есть своя специфика. Стреляют, конечно, по договоренности, только на линии соприкосновения. На этой же линии сидит в небольших, взводных, опорных пунктах боевое охранение. Если случается так называемая "попытка прорыва" 10-20 пехотинцев ВСУ при поддержке пары БМП или даже танка, то вызывается огонь артиллерии и подкрепление из состава основных сил.

Почему так? Укродеятели боятся размаха боевых действий - это потери не 1, 2, 3 солдат, а 100, 200, 300 за день активного боя. Кроме того РФ может вмешаться и разбомбить на фиг все тылы до Харькова, Днепра и даже далее. Хлопци разбегутся от пана атамана, и Петя Порошенко может не успеть скрыться и повиснет на одном из киевских каштанов, куда его могут поместить отнюдь не только "пророссийские тварины", но и щирые бандерлоги, недаром пан Саака их на то агитировал.

ДЛНР тоже невыгоден размах боевых действий - гореть будет их земля, а совсем уж быстро дело не кончить...

Для России же эскалация будет означать потери своих в/сл, риск появления бандеровских банд на её территории, ведь граница-то 2000 км, одним спецназом её не закрыть, а солдат у нас в Сухопутных войсках не много, да половина их них срочники, не смотря на принимаемые меры. Все недовольны, но сделать чисто военным способом ничего нельзя, т.е., конечно, можно, но себе дороже.

Что же делать, что же делать?

Да давить в тихую, как, например, на Азове, вводить контрсанкции и точечными, но мощными ударами, выводить из строя л/с и технику бандерлогов, а, главное, пробуждать у них желание воткнуть штыки в землю, или, ещё краше, оборотить их против своих олигархов, коррупционеров, депутатов и т.д.

Удивляет не убийство Захарченко, все же война идёт с Украиной, а вот отсутствие дальнейших действий поражает. Где хоть один факт, чем закончились расследования убийств Моторолы, Гиви, а еще раньше Беднова, Дремова, Мозгового?

Пятый год уже слышим: "они как полезут, а мы как вдарим".

В результате никто никуда не лезет, просто потихоньку уничтожают защитников Донбасса и безнаказанно терроризируют гражданских.

Что у нас по вертолётам...

Каким образом "светящийся" в миллиметровом радиочастотном диапазоне ударный вертолёт может получить "предельную скрытность"? Надвтулочная БРЛС необходима для поиска целей, в первую очеред ь в сложных метеоусловиях и в тёмное время суток. Радиолокатор способен повысить информационную осведомлённость экипажа, обеспечить картографирование местности, своевременно предупредить о пуске зенитной ракеты и обеспечить многоканальное наведение ПТУР с РГСН. Но обеспечить "скрытность" в ходе противостояния с технологически продвинутым противником он не в состоянии.

Сергей, преклоняюсь перед Вашими знаниями по теме, но разве для танкистов вертолёт не будет невидим? Мне казалось, у танкистов есть только визуальный способ опознавания (хотя на расстоянии 8-16 км шанс обнаружить вертолет визуально равен 0), ну или по лазерному лучу при наведении ракеты, облучения радаром разве они могут обнаружить? И соответственно если не могут, то и принять срочные меры при атаке тоже не смогут...

Танки в бой сами не ходят. Их при еще СССР прикрывают "Осы" либо "Торы", а они увидят вертолет за 30 км. Вот, правда, поразить за 15 км не смогут, если рядом конечно "Бук" или "Панцирь" не развернут.

У боевиков шансов нет

Американцы понимают, что массированный удар КР продавит ПВО Сирии, просто ничего не хватит. И если такой удар будет, то потери будут значительны. Всё, конечно, ещё и случай отрегулирует, где-то — мимо, где-то — просто упадут КР, не долетев. Увидим.

Да пора уже сирийским ПВО сбить несколько носителей ракет ВЗ, и не только американских, но и израильских. Так, для предупреждения совместных пакостей от этих "друзей". При таком массированном налете возможны и "накладки"!

Ни США, ни Израиль сирийцев не боятся. Собьют что-то с пилотами, ответка прилетит мгновенно. Собственно, полагаю, их провокации на то и рассчитаны: вывести из себя САА и потом задавить их. Наши же, скорее всего, "партнёров" Лаврова трогать не станут — только их ракеты. Хотя давно пора бы, обнаглели вконец.

С-200 против F-35?

Попали, не попали... Как в фильме "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе... науке пока неизвестно".

Интересно, а чем в Тартусе занимается российская группа ЗРС С-300В? Или позиция руководства РФ такова: кто угодно может бомбить хоть провинцию, хоть сам Тартус, главное, чтобы бомбы за забором российской базы упали, а там как хотите?

Как к себе домой ходят. Право сильного в действии. Хорошая наука для желающих обучаться на чужих ошибках: к чему приводит недостаток финансирования своей армии и прыжки либеральных масс.

Бог неба, а по совместительству — бог войны

Напрашивается встречный вопрос: что же они так волнуются по поводу приобретения С-400 Турцией и Индией?

Остаётся надеяться, что армией и флотом США руководят более вменяемые личности.

Надо провести рекламную кампанию наших ПВО. Сбить израильский F-35 и выразить сожаление. В стиле "Он же невидимка. Мы не заметили! Мы по беспилотникам бармалейским стреляли!"

Охота на подлодку

И какой урок можно извлечь из того, что Средиземное море — это, в сущности, лужа, и спрятать АПЛ там, в сущности, невозможно? Другое дело — океан. Там обнаружить лодку значительно труднее. Что наши подводники неоднократно и демонстрировали…

Блин, а янки об этом-то и не знают!!!

Вы хоть раз Средиземку "живьем", хотя бы с борта круизного лайнера, видели?

Штаты постоянно туда засылают 1-2 «гайки» и до 2-3 многоцелевых (ударных) ПЛА. В зависимости от напряженности международной обстановки. И лягушатники не гнушаются посылать туда на боевое патрулирование свои ПЛАРБы. Как говорится, все по фэншую!

Именно поэтому Средиземка всегда считалась для нас стратегически важным районом Мирового океана, а не "лужей", как вы соизволили выразиться.

Из-за плотного судоходства в Средиземке ПЛ могут довольно легко замаскироваться, следуя рядом с большими транспортниками, например, сухогрузами размером с авианосец.

Су-35. Один из самых боеспособных

Давайте, индусы, ничего личного, только бизнес. Су-35 — это высокая эффективность + адекватная цена и стоимость владения. Если по старой дружбе не хотите…

Если вспомнить предыдущие закупки Индии, то ясно, что будет дальше.

Закупят не 114, а 24 самолёта (по 3-4 штуки каждого из списка). Потом попытаются навесить на них дополнительное вооружение (изначально не предназначенное для данного самолёта). Потом попытаются заправить некачественным маслом и топливом.

И выскажут претензии производителям, попытаются взыскать неустойку.

А слабо Америке заказать для себя эскадрилью Су-35? Что на это необычное предложение ответит Россия?

Вспомните историю с вертолетами в Афганистане. Американский ВПК слизью изошел, чтобы эти поставки остановить, хотя объективно это был лучший выбор.

Принцип разумной достаточности

В девяносто первом году в Челябинске создана система для автоматической посадки самолётов на авианосец. Стырили, поди, а теперь гордятся… В 1978 принимал участие в разработке системы стабилизации судов на подводных крыльях. Насколько я в курсе, ничего подобного никому повторить не удалось.

Автор забыл-таки напомнить, что НОАК в серьёзных войнах не участвовала, и их вооружение (да хоть те же самолёты) тоже не принимало такого вызова, как наша техника и вооружение. Сравнение с США тоже неуместно, те активно своё вооружение применяют. Что же это такой крутой Китай свои современные вундервафли в Сирию не пускает, а только всего грозится: вот скоро, совсем скоро, ещё чуть-чуть, и направит свои силы в Сирию. Там бы и поглядели, смогли бы налетать их самолёты столько же, сколько и наши. Пускай бы их военные провели с десяток блестящих операций. Одно дело на своих словах и на словах экспертов быть крутыми, а другое дело — быть такими на практике. Ведь это же была бы крупная политическая победа. Смотрите, мы реально крутые, а наше оружие — одно из лучших, покупайте его. Где всё это? Даже теперь, когда и воевать-то не с кем и риски минимальные, всё равно не подключают свои войска и вооружение.

В Сирию Китаю можно несколько "маленьких" отрядов пехоты (по 20-30 миллионов бойцов) запустить, и они безо всякой авиации, морских и прочих сил зачистят, профильтруют и поставят в стране всех раком, в том числе и в ближайших регионах.

Страшно, аж жуть!

Наверное, с Берлинской операцией сравнивают (16 апреля – 8 мая 1945 года, 2.05 – штурм Берлина), главнокомандующие: 1-й Белорусский фронт – Жуков, 2-й Белорусский фронт – Рокоссовский, 1-й Украинский фронт – Конев.

Тьфу на них, пусть пишут, нам важно, чтобы армия была сильна оружием и духом. Мы мирная страна, но за себя постоять можем, и если даже наш военный потенциал уступает НАТО (а это так), силой нас не нагнуть. Тьфу на них ещё раз.

Слухи об испуге немцев явно преувеличены. В настоящее время в Германии куда большие опасения вызывает новая политика администрации США, предусматривающая введение санкций против европейских компаний и концернов.

Америка, давай, до свиданья!

Это как лавина: тут камешек, там камешек… И кончится всё мощным потоком, который погребёт под собой США.

С момента появления первых тенденций до краха государственности у первого Рима прошло почти 500 лет. Я ещё хорошо помню сказки коммунистических газет 80-х "о скором крахе долларовой потребительской экономики загнивающего Запада". С тех пор прошло уже 40 лет…

Ну да, Венесуэла вот уже от долларов отказалась. Потому, что просто не может себе их позволить.

Но пока в Ираке войска США со товарищи…

Как говаривал Фоменко: "Тише едешь, дело мастера боится". Сегодня это пока разговоры и планы, а что будет завтра, узнаем. По крайней мере, Турция вроде серьезно настроена отказаться от доллара, Россия и КНР об этом говорят уже не первый год и в чем-то уже перешли на расчеты в своей валюте.