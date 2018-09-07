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Делегация из США: Киев нарушает права человека в Крыму

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Действия украинских властей в отношении присоединившегося к России Крыма нарушают права человека, передает РИА Новости заявление представителя общественных деятелей США Сильвии Демарест.



В настоящее время в Крыму находится с трехдневным визитом делегация, представляющая американскую организацию «Центр гражданских инициатив». В первый день пребывания на полуострове делегация посетила в Симферополе детский дом, рядом с которым заложила аллею дружбы, встретилась со спикером крымского законодательного собрания и депутатами.


По словам Демарест, нарушения прав человека в Крыму, безусловно, были. В организации об этом знают: Киев перестал давать воду, отключил электричество. «Разве это не факты нарушения прав человека?» – сказала она корреспонденту агентства.

Она сообщила, что по образованию является юристом и понимает, что волеизъявление крымчан в 2014 году было законным выражением права на самоопределение. Именно об этом Демарест намерена говорить по возвращении в США.

Напомним, после вхождения полуострова в состав России украинские власти организовали несколько блокад региона. В том числе, был перекрыт Северо-Крымский канал, прекращена подача электроэнергии и пр.

Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев не признал результаты всенародного голосования и по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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36 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    +8
    Действия украинских властей в отношении присоединившегося к России Крыма нарушают права человека, передает РИА Новости заявление представителя общественных деятелей США Сильвии Демарест.

    ... а в мерикатосии кто нибудь заметит это "заявление представителя"?!... bully
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:55
      +4
      Серёга , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      а в мерикатосии кто нибудь заметит это "заявление представителя"?!...

      Если и заметят , то объявят фейком и кремлёвской пропагандой . yes
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:05
        +3
        Привет, Паша! hi ...таки да, затрут их там и не заметят пыли... wink
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 11:44
          0
          Плохо им будет на Родине по возвращению . Добрый день! hi
          1. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
            0
            Идущий (Виктор) Сегодня, 11:44
            Плохо им будет на Родине по возвращению . Добрый день! hi

            И Вам не хворать, Виктор! hi Таки да, запросто сделают врагами...
            1. Идущий Офлайн
              Идущий Сегодня, 12:03
              -1
              Будут счастливы если их не посадят...
              1. Shurik70 Офлайн
                Shurik70 Сегодня, 12:57
                0
                Да ладно, первый раз что-ли?
                В России говорят "голосование в Крыму было законным". В Киеве говорят "аннексия Крыма была незаконной", в Европе "Россия должна вывести войска из Донбаса".
                Демо-краты ... мaть их!
          2. Лелёк Офлайн
            Лелёк Сегодня, 13:21
            +1
            Цитата: Идущий
            Плохо им будет на Родине по возвращению

            hi , Виктор.
            Это их выбор, мы его уважаем, а уж как это будет трактоваться в "исключительной", мы тут повлиять не можем.
            Последнее - в ДНР прошло заседание Народного Совета и вот его решение:
      2. gurzuf Офлайн
        gurzuf Сегодня, 10:06
        -1
        Ничего! Курочка по зернышку! И в один момент - заметят!
      3. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: bouncyhunter
        Если и заметят , то объявят фейком и кремлёвской пропагандой

        Привет, Павел.
        Трудновато, однако, будет это сделать. Подобные "делегации" уже побывали на крымской земле из Италии, Германии, Чехии, Китая, Японии и пр.. У всех отзывы были по пятибальной системе от 4 до +5. Так-что оценка группы "исключительных - (+) в копилку полуострова.

        А на полуострове России в это время:
    2. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 10:01
      +1
      а в мерикатосии кто нибудь заметит это "заявление представителя"?!

      "Специалисты" заметят. А до широкой общественности оно, с вероятностью 99,9999999999%, не дойдёт. Да и пофиг этой "широкой общественности" на этот Крым. Они вряд ли вообще знают, где это.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
        +1
        Barzha (Dmitriy) Сегодня, 10:01 НОВЫЙ
        а в мерикатосии кто нибудь заметит это "заявление представителя"?!
        "Специалисты" заметят....

        ... и дальше что?... отвечу сам -
        с вероятностью 99,9999999999%,
        - ничего... т.е. КПД таких частных "заявлений представителей" равно 0,00...
        1. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 11:39
          +3
          т.е. КПД таких частных "заявлений представителей" равно 0,00...

          Там? Да! У нас часто тоже обсуждаются чьи-нибудь высказывания "там". Всё потому что мы интроверты и больше интересуемся тем что происходит вокруг нас. А все эти "высказывания" делятся на две части - для внешней среды и для внутреннего пользования! Допустим, Порошенко заявляет, что Украина больше не покупает газ у "страны-агрессора", то это он говорит для внутренней аудитории и обсуждать его здесь (на официальном уровне) большого смысла не имеет. А когда Трамп говорит, что он "очень хорошо пообщался с Путиным в Хельсенки", то это вброс во внешнюю среду. И тут повод проанализировать, что стоит за этим высказыванием. Так же и на счёт этой информации - она для нас с вами, а не для внешнего "употребления".
          1. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
            -1
            Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:39
            ..А когда Трамп говорит, что он "очень хорошо пообщался с Путиным в Хельсенки", то это вброс во внешнюю среду. И тут повод проанализировать, что стоит за этим высказыванием

            ... понять и предугадать действия, логику человека у которого бизнес превышего всего несложно... психоаналитики разложат по полочкам так, и то, что и сам трамп о себе не знает... но когда вокруг ВСЯ русофобская команда ставит подножки, и почти не скрывают этого - последний крик администрации трампа, что у него в окружении есть "партизаны"! laughing ,вот как то такие дела трампухи
    3. ученый Офлайн
      ученый Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      а в мерикатосии кто нибудь заметит

      Заметят, но не заплатят. А потом еще скажут, что Демарест завербовали русские, тогда она очень долго будет ощущать "прелести" американской дермократии.
  2. Венд Офлайн
    Венд Сегодня, 09:53
    +8
    Очередная компашка ничего не решающих, но желающих отдохнуть на дармовщинку.
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Венд
      Очередная компашка ничего не решающих, но желающих отдохнуть на дармовщинку.

      как это? а укропско уголовно дело за посещение? сайт миротворец итп? это ж сколько прибавилось врагов глобуса Украины
      1. Венд Офлайн
        Венд Сегодня, 10:11
        +1
        Цитата: poquello
        Цитата: Венд
        Очередная компашка ничего не решающих, но желающих отдохнуть на дармовщинку.

        как это? а укропско уголовно дело за посещение? сайт миротворец итп? это ж сколько прибавилось врагов глобуса Украины

        А этих клоунов, кто-то всерьез воспринимает?
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 10:24
          0
          Цитата: Венд
          Цитата: poquello
          Цитата: Венд
          Очередная компашка ничего не решающих, но желающих отдохнуть на дармовщинку.

          как это? а укропско уголовно дело за посещение? сайт миротворец итп? это ж сколько прибавилось врагов глобуса Украины

          А этих клоунов, кто-то всерьез воспринимает?

          а то! ща ещё американская юстиция выдвинет обвинение этой компашке в домогательстве или изнасиловании кого-нибудь, когда-нибудь, куда-нибудь
  3. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 09:55
    -1
    Так со временем и признают что КРЫМНАШ.
  4. БorisovичЪ Онлайн
    БorisovичЪ Сегодня, 09:57
    0
    Ох, боюсь никто в штатах не услышит этот глас вопиющего в пустыне.
    Там нынче другое направление в моде. Хотя, а почему только нынче. Оно всегда таким было.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 10:06
      +1
      привет hi а может, это пробный шарик. и америкатосы собираются-таки признать Крым нашим? ну вдруг..
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 10:58
        +1
        Они могут признать Крым нашим, если это будет им выгодно. Судя по действиям, Трамп выгоды пока не увидел.
      2. Юра Офлайн
        Юра Сегодня, 13:30
        +1
        Цитата: роман66
        а может, это пробный шарик. и америкатосы собираются-таки признать Крым нашим? ну вдруг..
        А что, вполне себе допустимый ход, а подвохом здесь может быть такой вариант, нехотя, но признали, Порошенко покочевряжись тоже признал, далее - спорных вопросов нет, как нет препятствий для вступления Украины в НАТО, ну и как вполне вероятный результат - НАТОвское оружие, танки, самолёты, ракеты, войска сначала на учения, а там и до постоянного базирования недалеко. Просто мысли, хотя допускаю, что перемудрил.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:57
    +2
    Приедет домой, и если не включит заднюю, и не начнёт хаять Россию, значит, и в сша остались ещё люди знающие, что такое правда и совесть!!!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:17
      +4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Приедет домой, и если не включит заднюю, и не начнёт хаять Россию, значит, и в сша остались ещё люди знающие, что такое правда и совесть!!!

      да не..им просто паспорта захотелось как у Сигала и Монсона. yes
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 10:33
        +1
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Приедет домой, и если не включит заднюю, и не начнёт хаять Россию, значит, и в сша остались ещё люди знающие, что такое правда и совесть!!!

        да не..им просто паспорта захотелось как у Сигала и Монсона. yes

        дык стремное дело эти паспорта,
        департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала...

        Жерара Депардье прокуратура Парижа начала расследование в связи с жалобой на сексуальные домогательства

        Монсона ещё в домогательстве к крс не обвиняют? а то вдруг
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    0
    Ну, что же пока аплодисменты организации «Центр гражданских инициатив». Не всякий американец имеет смелость и в силах пойти против установки "партии" (политики Сша).
  7. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:33
    0
    Объявят о подкупе, или вербовке Сильвии и все.....глас разума меркнет в США
  8. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 10:42
    0
    По словам Демарест, нарушения прав человека в Крыму, безусловно, были.
    а где их нет? везде есть, и в штатах тоже, вот, кстати неплохая статья про крымских татар в крыму -
    http://expert.ru/russian_reporter/2018/17/kryim-i-russkij-sudya/
  9. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:54
    0
    Интересно, дошли эти оценки до щеневмерликов и когда раздастся дикий вой о зраде американцев.
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: Ros 56
      Интересно, дошли эти оценки до щеневмерликов и когда раздастся дикий вой о зраде американцев.

      hi
      Уже разводят чернила для внесения "растаких" в чёрные списки Руины. bully
  10. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:30
    +1
    У сайта миротворец уже серверов не хватает чтобы впихнуть всех врагов.
  11. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 12:35
    0
    В настоящее время в Крыму находится с трехдневным визитом делегация, представляющая американскую организацию «Центр гражданских инициатив».

    Бабло побеждает зло. Сейчас ещё и Депардье с Сигалом подключаться.
  12. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 12:40
    0
    Россия не обязана поставлять Украине газ, Украина не обязана поставлять России воду и электричество. Все просто, разве нет? Зачем вести себя как украинцы, которым все должны? Надо решать свои проблемы самостоятельно. Кстати, где новость про Крымский титан и химические осадки?
  13. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 14:25
    0
    А этого представителя общественных деятелей США Сильвию Демарест еще не объявили агентом Путина? lol