Делегация из США: Киев нарушает права человека в Крыму
Действия украинских властей в отношении присоединившегося к России Крыма нарушают права человека, передает РИА Новости заявление представителя общественных деятелей США Сильвии Демарест.
В настоящее время в Крыму находится с трехдневным визитом делегация, представляющая американскую организацию «Центр гражданских инициатив». В первый день пребывания на полуострове делегация посетила в Симферополе детский дом, рядом с которым заложила аллею дружбы, встретилась со спикером крымского законодательного собрания и депутатами.
По словам Демарест, нарушения прав человека в Крыму, безусловно, были. В организации об этом знают: Киев перестал давать воду, отключил электричество. «Разве это не факты нарушения прав человека?» – сказала она корреспонденту агентства.
Она сообщила, что по образованию является юристом и понимает, что волеизъявление крымчан в 2014 году было законным выражением права на самоопределение. Именно об этом Демарест намерена говорить по возвращении в США.
Напомним, после вхождения полуострова в состав России украинские власти организовали несколько блокад региона. В том числе, был перекрыт Северо-Крымский канал, прекращена подача электроэнергии и пр.
Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев не признал результаты всенародного голосования и по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
В настоящее время в Крыму находится с трехдневным визитом делегация, представляющая американскую организацию «Центр гражданских инициатив». В первый день пребывания на полуострове делегация посетила в Симферополе детский дом, рядом с которым заложила аллею дружбы, встретилась со спикером крымского законодательного собрания и депутатами.
По словам Демарест, нарушения прав человека в Крыму, безусловно, были. В организации об этом знают: Киев перестал давать воду, отключил электричество. «Разве это не факты нарушения прав человека?» – сказала она корреспонденту агентства.
Она сообщила, что по образованию является юристом и понимает, что волеизъявление крымчан в 2014 году было законным выражением права на самоопределение. Именно об этом Демарест намерена говорить по возвращении в США.
Напомним, после вхождения полуострова в состав России украинские власти организовали несколько блокад региона. В том числе, был перекрыт Северо-Крымский канал, прекращена подача электроэнергии и пр.
Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев не признал результаты всенародного голосования и по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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