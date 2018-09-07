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Почему российских перебежчиков душат и травят только в Лондоне?

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Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов накануне в эфире программы «60 минут» рассказал о том, какой вопрос задавали британским коллегам по поводу их обвинений в адрес России по так называемому делу Скрипалей. Сенатор Климов отметил, что российские перебежчики, так уж вышло, живут в разных странах мира, но «травят и душат» исключительно тех, которые решили перебраться в Лондон. В Британии не нашли, что на это ответить, продолжив повторять нечто из серии: «Виновата Россия и лично президент Владимир Путин».

Между тем, в американском издании The New York Times вышел материал, в котором рассказывается, что Сергей Скрипаль сотрудничал ещё и с испанскими спецслужбами. Это вдобавок к сотрудничеству с разведками Британии, Эстонии и Чешской Республики. В статье NYT сообщается, что Скрипаль «мог передавать испанцам сведения о российской оргпреступности».

Почему российских перебежчиков душат и травят только в Лондоне?



Тем временем в российском МИД пытаются добиться встречи дипломатических сотрудников с Сергеем и Юлией Скрипаль. Задаётся вопрос, почему у «отравленного БОВ «Новичок» Чарли Роули британские журналисты взяли уже несколько интервью, а у Сергея Скрипаля – ни одного, причём с момента «отравления» Скрипаля даже ни разу не показали.

В любом случае, ситуация такова, что России приходится оправдываться, а это само по себе априори – проигрышная позиция. Вместо этого вполне можно было бы активно предъявлять претензии к властям Соединённого королевства на предмет того, что в нём небезопасно для российских граждан – одних из них убивают, других объявляют убийцами. Вместо этого приходится идти на шаг позади того же Скотланд-Ярда, как выяснилось, ещё в мае обыскавшего гостиницу, в которой останавливались «Петров и Боширов». Обыскивали в мае, а отравление упомянутого Роули и его спутницы произошло в Эймсбери через месяц.

Почему информацию о "Петрове и Боширове" выдали лишь на днях? На самом деле всё очень просто - 4 сентября истекал полугодовой срок, после которого "Скотланд-Ярду" нужно было либо закрывать дело, либо обозначать круг подозреваемых.
Использованы фотографии:
архив семьи Скрипаль
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29 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
    +4
    В любом случае, ситуация такова, что России приходится оправдываться, а это само по себе априори – проигрышная позиция.

    ... согласен, наступать надо и бить...
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 10:04
      +4
      " Это вдобавок к сотрудничеству с разведками Британии, Эстонии и Чешской Республики. "


      А теперь вспоминаем, Земан признал работу своих химиков с "новичком". А баллоны на нас катят.

      Земан: в Чехии производился и складировался... - ТАСС
      tass.ru›Международная панорама›5175483
      Нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил 3 мая президент страны Милош Земан во время своего выступления на телеканале Barrandov
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
        +2
        Онлайн Злой543 Сегодня, 10:04 А теперь вспоминаем, Земан признал работу своих химиков с "новичком". А баллоны на нас катят

        hi ! ... полагаю мы в России, правда не все, "вспомним"... а вот захотят ли ТАМ об этом вспоминать - большие сомнения ...им это не выгодно, да в конечном итоге и не надо - ВИНОВНЫЙ назначен давно и очень надолго, ровно на столько пока существуем мы и мелкобриты...
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 10:40
          +1
          hi мы виноваты уже в том что просто есть crying
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 10:07
      0
      "чисто английское убийство"классика.насчёт отравлений и ядов это к бабке терезе
      1. megavolt823 Офлайн
        megavolt823 Сегодня, 10:39
        0
        Бабка Тереза , это двоюродная бабки Яги . tongue - колдуй бабка колдуй дед , колдуй серенький медведь - УУууууу bully
    3. Nick_R Офлайн
      Nick_R Сегодня, 10:27
      +1
      Судя по молчанию наших сми и следствия, Петров и Боширов действительно ГРУшники. Но вот были ли они действительно в Солсбери, и тем более травили ли Скрипаля большой вопрос. Похоже британцы просто сдали фамилии наших реальных агентов, прекрасно понимая, что доказать их непричастность в делу нам будет не под силу. А на нестыковки никто не обратит внимание.
      1. ROSS_Ulair Офлайн
        ROSS_Ulair Сегодня, 11:19
        0
        Думаю, что эти "агенты" есть фейк бритов.
        Это СССР, следуя логике неотвратимости наказания, занимался приведением приговоров в исполнение даже на территории вероятного противника...
        В РФ ситуация другая - здесь рулят бабки и выгода, а также "работа по дереву" (распил, откат). Если в ситуации со Скрипалями не были замешаны деньги (а этого нет судя по всему), то, ИМХО, наши к этому точно непричастны hi
        Принцип неотвратимости наказания давно забыт и похоронен. И ситуация диаметрально противоположна словам Данилы Багрова: сейчас у кого деньги, тот и сильней.

        И конца-края этому не видно
    4. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 13:31
      0
      Почему душат и травят именно в Лондоне, в Британии, а в других местах нет?
      Ответ прост, на мой взгляд: это излюбленный британский(английский) метод расправы.
      и есть масса английских детективов(книг и фильмов), где британцы увлеченно травят друг дружку по самым разным причинам, на яхте, на острове, в аристократических замках.
      таков британский менталитет...
      И этот свой менталитет и привычки они пытаются «прилепить» России, хотя уже и в англосаксонском мире эти чисто английские «приемы» понимают и принимают на веру далеко не все.
      Но делать-то им сейчас больше нечего, ибо заврались уже по самые по небалуйки. Ну не признаваться же им во вранье wink
  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 10:02
    +1
    Сергей Скрипаль сотрудничал ещё и с испанскими спецслужбами
    Да, агент американских, английских, испанских, чешских и прибалтийских спецслужб... даже в 1937 у многих список короче был
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:08
      0
      Сергей , привет ! hi
      Почему российских перебежчиков душат и травят только в Лондоне?

      Потому что "англичанка гадит" .
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 10:31
        +2
        Привет Павел hi
        Цитата: bouncyhunter
        Потому что "англичанка гадит" .

        Ну они действуют в своих интересах, а что мешает нам действовать в своих? Мы хотим быть "святее папы Римского" или быть более джентльменами, чем сами джентльмены? Так они нас ровней не считают. Мы для них варвары... Пора вспоминать опыт советской контрразведки и творчески его применять. А уж она то хорошо этих недоделанных джентльменов "с головой в грязь окунала"...
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:37
          0
          Цитата: svp67
          Мы хотим быть "святее папы Римского" или быть более джентльменами, чем сами джентльмены?

          Ну , "джентльменами" наглосаксов считают только сами наглосаксы , ИМХО . А насчёт остального - согласен однозначно . Все эти сюсюканья только усугубляют .
  3. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 10:03
    +1
    Почему российских перебежчиков душат и травят только в Лондоне? - А это, действительно, интересный вопрос. Нигде не трогают, а тут проблемы. СССР работал по всем миру - от Европы, до Мексики, а тут такая локализация.
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 10:14
      +2
      Потому что, как правило, "бывшие", бежавшие в Британию (во Францию, в США, в Испанию и т.д.), как правило отработанный материал. Агент, из которого информация высосана полностью. Что обычно делают с "отработанным материалом"? Правильно - УТИЛИЗИРУЮТ! Утилизировать можно выкинув на помойку. Некоторых в буквальном смысле. Т.е. перестают им платить "пенсии" и они оказываются на помойке. Но всё равно их как-то нужно содержать. Ведь и для городской свалки нужны деньги на содержание. А можно утилизировать с пользой для себя. Например сжечь, получив тепло и электроэнергию. Британия идёт вторым путём. Отработанного агента ликвидируют, но с пользой для себя. Подстраивают всё так, что бы обвинить в убийстве своего геополитического противника.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:07
    0
    Так вы у своих спесьслужб lol спросите, они же травят, им виднее! am
  5. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:12
    0
    Англичане любят изысканное кровопролитие,Шерлок Хомс,Пуаро,мисс Марпл могли родится только на туманном Альбионе ,как говорил другой знаменитый англичанин, Вини Пух,-"это ж-ж-ж не спроста."
  6. Комментарий был удален.
  7. uav80 Офлайн
    uav80 Сегодня, 10:17
    0
    Как то так....

  8. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:22
    0
    Скотланд-Ярд на Скрипале деньги зарабатывает. Чем больше будет тянуть дело, тем больше отгребет. wassat
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:27
    0
    Почему российских перебежчиков душат и травят только в Лондоне?
    Климат там такой - зимой промозглый, летом туман и сырость, вот всякая бежавшая туда нечисть от тоски и сырости в мозгах в итоге издыхает. Но конечно не без помощи английских спецслужб, на которые работали и надеялись.
  10. XYZ Онлайн
    XYZ Сегодня, 10:35
    +1
    Приходиться признавать, что у нас нет наступательной позиции ни по одному вопросу мировой политики. Наша перманентная перепалка с США (Великобританией) очень напоминает уличную ссору чопорного джентльмена с каким-нибудь панком. Причем панк может себе позволить любые ругательства и запрещенные приемы, а джентльмен только морщит нос и высокопарно пытается поучать, используя прописные истины. Получается не очень. Вся улица на стороне панка, т.к. он более забавен и креативен. Я не призываю опускаться до их уровня, но и бесконечно выражать унылые, постные сожаления бесперспективно и заранее проигрышно.
  11. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 10:47
    0
    «Петров и Боширов»

    Скорее всего, это были Петров и Васечкин, просто переводчик напутал. Русский язык, он же такой трудный...
  12. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 10:49
    0
    Лондон - приют для постсоветского преступного мира, включая олигархов (они-то честно свои миллиарды приобрели?).
    Этакий клубок змей, такая банка с пауками... И никогда Лондон не выдавал явных преступников и мошенников Москве, несмотря на предъявленные обвинения и доказательства. Если Скрипаль как-то пересёкся с этими "людьми", то, естественно, жизнь его, как и Литвиненко, и - Березовского - подверглась смертельной опасности.
    Тереза Мэй, скорее всего, подкармливается какой-то из сторон "русской мафии" и, извлекает двойную-тройную выгоду: доходность, политическая устойчивость при потере равновесия, возможность услужить Большому брату в борьбе с Путиным. Ну и поддержка двора Её Величества в вечной борьбе с Россией.
  13. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 10:52
    0
    Давным-давно, еще носив портупею советского образца, прочитал первые книги писателя из Ставрополя Сергея Скрипаля. Про небывалый героизм спецназа ГРУ ГШ, про козни руководства КГБ против ГРУ и настоящую войну, с убийством в Москве 8（восьми）генералов КГБ при дележе наркотрафика от Ахмад Шаха Масуда. И про связь КГБ со всеми ОПГ, и использованием этих ОПГ в своих целях. Теперь я понимаю, что Скрипаль это был затаившийся враг... Почему то сражавшийся на стороне СССР с нашими врагами. А как часто бывает, у нас точно враги, это те самые враги？ А потеря 25 миллионов русских и 30%территорий, после распада СССР, на совести той самой КГБ, какими меряется инструментом？
  14. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 11:08
    0
    Мы их душили,душили-душили,душили,но не получается,пришлось отправить.
    1. Комментарий был удален.
  15. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 11:18
    0
    Хорошо хоть сказали что живой (хотя могут умертвить и поджарить из огнемета как свинку). Он же вроде разведчик, значит в голове что то есть в отличии от дочки. Вдруг начал что то подозревать? Держат его где нибудь в тюрьме.
  16. shura7782 Офлайн
    shura7782 Сегодня, 13:20
    0
    Скрипаля пример - другим наука.
  17. Blue Fox Офлайн
    Blue Fox Сегодня, 13:24
    0
    Проститутку использовала половина Европы, но заразилась она почему-то от первого клиента, нескладно получается.
  18. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 13:29
    0
    Испанская, Чешская, Эстонская, Британская разведка...
    вот блин многостаночник !
    Возмущает, что в наших СМИ он всегда фигурирует, как "бывший сотрудник ГРУ", а ведь он всего лишь предатель.