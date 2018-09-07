Почему российских перебежчиков душат и травят только в Лондоне?
Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов накануне в эфире программы «60 минут» рассказал о том, какой вопрос задавали британским коллегам по поводу их обвинений в адрес России по так называемому делу Скрипалей. Сенатор Климов отметил, что российские перебежчики, так уж вышло, живут в разных странах мира, но «травят и душат» исключительно тех, которые решили перебраться в Лондон. В Британии не нашли, что на это ответить, продолжив повторять нечто из серии: «Виновата Россия и лично президент Владимир Путин».
Между тем, в американском издании The New York Times вышел материал, в котором рассказывается, что Сергей Скрипаль сотрудничал ещё и с испанскими спецслужбами. Это вдобавок к сотрудничеству с разведками Британии, Эстонии и Чешской Республики. В статье NYT сообщается, что Скрипаль «мог передавать испанцам сведения о российской оргпреступности».
Тем временем в российском МИД пытаются добиться встречи дипломатических сотрудников с Сергеем и Юлией Скрипаль. Задаётся вопрос, почему у «отравленного БОВ «Новичок» Чарли Роули британские журналисты взяли уже несколько интервью, а у Сергея Скрипаля – ни одного, причём с момента «отравления» Скрипаля даже ни разу не показали.
В любом случае, ситуация такова, что России приходится оправдываться, а это само по себе априори – проигрышная позиция. Вместо этого вполне можно было бы активно предъявлять претензии к властям Соединённого королевства на предмет того, что в нём небезопасно для российских граждан – одних из них убивают, других объявляют убийцами. Вместо этого приходится идти на шаг позади того же Скотланд-Ярда, как выяснилось, ещё в мае обыскавшего гостиницу, в которой останавливались «Петров и Боширов». Обыскивали в мае, а отравление упомянутого Роули и его спутницы произошло в Эймсбери через месяц.
Почему информацию о "Петрове и Боширове" выдали лишь на днях? На самом деле всё очень просто - 4 сентября истекал полугодовой срок, после которого "Скотланд-Ярду" нужно было либо закрывать дело, либо обозначать круг подозреваемых.
Между тем, в американском издании The New York Times вышел материал, в котором рассказывается, что Сергей Скрипаль сотрудничал ещё и с испанскими спецслужбами. Это вдобавок к сотрудничеству с разведками Британии, Эстонии и Чешской Республики. В статье NYT сообщается, что Скрипаль «мог передавать испанцам сведения о российской оргпреступности».
Тем временем в российском МИД пытаются добиться встречи дипломатических сотрудников с Сергеем и Юлией Скрипаль. Задаётся вопрос, почему у «отравленного БОВ «Новичок» Чарли Роули британские журналисты взяли уже несколько интервью, а у Сергея Скрипаля – ни одного, причём с момента «отравления» Скрипаля даже ни разу не показали.
В любом случае, ситуация такова, что России приходится оправдываться, а это само по себе априори – проигрышная позиция. Вместо этого вполне можно было бы активно предъявлять претензии к властям Соединённого королевства на предмет того, что в нём небезопасно для российских граждан – одних из них убивают, других объявляют убийцами. Вместо этого приходится идти на шаг позади того же Скотланд-Ярда, как выяснилось, ещё в мае обыскавшего гостиницу, в которой останавливались «Петров и Боширов». Обыскивали в мае, а отравление упомянутого Роули и его спутницы произошло в Эймсбери через месяц.
Почему информацию о "Петрове и Боширове" выдали лишь на днях? На самом деле всё очень просто - 4 сентября истекал полугодовой срок, после которого "Скотланд-Ярду" нужно было либо закрывать дело, либо обозначать круг подозреваемых.
- Использованы фотографии:
- архив семьи Скрипаль
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