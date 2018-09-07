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CNN: Россия готова нанести удар по территории с американской базой Эт-Танф

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Американский телеканал CNN, названный президентом США "фейковым телеканалом", выпустил материал, в котором утверждает, что Россия якобы дважды в течение последней недели уведомляла Соединенные Штаты о готовности к нанесению удара по той части сирийской территории, где находятся "десятки американских военных", передает ТАСС.

CNN: Россия готова нанести удар по территории с американской базой Эт-Танф


При этом телеканал ссылается на собственные источники в Пентагоне, которые утверждают, что наибольшую озабоченность Вашингтона вызывает безопасность американских военнослужащих на базе Эт-Танф в провинции Хомс. Это связано с заявлением Москвы о том, что "на данной территории под защитой американских военных находятся боевики террористических группировок". При этом в Пентагоне опасаются, что российская сторона может применить авиацию или свои военные корабли "для нанесения ракетного удара по тем, кого Москва называет боевиками".


CNN утверждает, что по данному поводу Вашингтон якобы "предупредил Москву об опасности бросать вызов военному присутствию США", так как это может привести к конфронтации в случае непреднамеренного поражения американских военных "при неточном ракетном ударе русских". В связи с этим, сообщает телеканал, американские военные "рекомендуют Москве держаться подальше от Эт-Танфа", так как "США готовы к ответным действиям".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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44 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    +7
    Американский телеканал CNN, названный президентом США "фейковым телеканалом"

    ...помойка, она и есть помойка... bully
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 10:22
      +5
      Потрясти бицепсами-это и всё, что осталось США перед тем как уйти из Сирии.Они будут кричать,пугать... Прекрасно понимая,что в реальности ответ России будет слишком болезненным. И конечно же они на это не пойдут. Зачем им это всё. Это ведь будет даже не Вьетнам. Если положить на весы Сирию и последствия столкновения США и России, после всего этого потребности интересов в Сирии уже не у кого не будет.
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 10:32
        +7
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Это ведь будет даже не Вьетнам.

        Во Вьетнаме не было советского контингента(официально). В Сирии есть.
      2. Adimius38 Офлайн
        Adimius38 Сегодня, 10:40
        +6
        вопрос в том пойдет ли на это Россия. Или вы серьезно думаете,что Россия начнет утюжить бармалеев в кругу американских военнослужащих,что то я сомневаюсь в таком исходе. Россия сильно слаба на этом театре военных действий,и это прекрасно понимают в кремле. Поэтому даже локальную войнушку с силами серьезного противника ,развязывать не будет. У нас нет серьезного надводного флота,нет мощных кораблей пво способных сдерживать массированные ракетные удары,да у нас есть подводный флот и частично он может выполнить кое какие задачи,но не более. На суше если столкнуться лбами с сша и их союзниками в ближневосточном регионе ,то перевес то же не в нашу пользу. Да элементарно обычная логистика у нас хромает даже в мирное время. Поэтому если откинуть показуху и ууря патриотичную браваду,прежде чем сделать шаг в сторону военного столкновения с сша,нужно десять раз подумать потянем ли мы это самое столкновение в этом даже ограниченном регионе.
        1. Лесс Офлайн
          Лесс Сегодня, 10:51
          +7
          Цитата: Adimius38
          Или вы серьезно думаете,что Россия начнет утюжить бармалеев в кругу американских военнослужащих,

          Начнёт - не начнёт это, конечно, ещё вопрос. Но поиграть на нервах у американцев стОит. Вполне возможно, что они сами оттуда уберутся. Во-избежание, так сказать. Заявят о своей полной и безоговорочной победе и уберутся. Конечно всё будет не так просто, как я написал, но без демонстрации серьёзных намерений янки по доброй воле оттуда не уйдут никогда.
          1. bulvas Офлайн
            bulvas Сегодня, 11:25
            +3
            Цитата: Adimius38
            Россия сильно слаба на этом театре военных действий,и это прекрасно понимают в кремле. Поэтому даже локальную войнушку с силами серьезного противника ,развязывать не будет. У нас нет серьезного надводного флота,нет мощных кораблей пво



            на мой непрофессиональный взгляд, у нас есть одно преимущество в регионе перед США:

            мы в состоянии наносить удары со своей территории, как с вод Каспия, так и с воздуха

            При этом им придется наносить ответные удары по территории России, а это уже совсем другое
            1. Barzha Онлайн
              Barzha Сегодня, 11:55
              +3
              мы в состоянии наносить удары со своей территории, как с вод Каспия, так и с воздуха

              Ну, они тоже могут наносить удары из Персидского залива. А авиаудары с авианосцев.
              При этом им придется наносить ответные удары по территории России

              Каждый корабль, - американский, российский, французский, японский и т.д., - является территорий той страны, под чьим флагом он ходит. И удар по нему, расценивается, как удар по территории данного государства.
              России сейчас действительно нечего противопоставить США и НАТО в плате ВМФ. Но есть существенный момент - США всегда оценивает военные операции с точки зрения "приемлемых потерь". Они не "стоят насмерть" и не "сражаются до последнего патрона". Так вот, любое столкновение с ВМФ РФ заканчивается полным уничтожением последнего, но однозначно ведёт к абсолютно неприемлемым потерям. Поэтому имея даже значительное превосходство, они не ввязываются с нами в прямые конфликты.
              1. bulvas Офлайн
                bulvas Сегодня, 13:05
                0
                Цитата: Barzha
                Каждый корабль, - американский, российский, французский, японский и т.д., - является территорий той страны, под чьим флагом он ходит. И удар по нему, расценивается, как удар по территории данного государства.


                Это не новость, но согласитесь, одно, когда наносят удар по кораблю в Персидском заливе и
                совсем другое, когда удар наносят по базе в Норфолке или Сан-Диего

                Одно дело обменяться ударами по кораблям и удаленным базам и совсем другое - по городам и территориям страны.

                Сколько бы не подтягивали они свои корабли в заливы, возможности на своей земле у нас больше и они это понимают

                Сейчас такая ситуация, что уступать никто не может но и перейти черту боятся, поэтому даже нормы холодной войны уже могут быть пересмотрены


                Наверное, глупо рассуждать о таких вещах, но мы уже где-то близко к такой реальности …
            2. Adimius38 Офлайн
              Adimius38 Сегодня, 13:13
              0
              а зачем им наносить удары по территории России? они могут наносить удары по российским силам и средствам именно в средиземноморском регионе. В частности по нашим базам силам в воздухе и на воде. Это если конфликт сохранится в рамках локального ограниченного в регионе. И боюсь что имея отличную логистику,военные базы по близости прикрытые блоком НАТО,СОЮЗНИКОВ в ближневосточном регионе оснащенных передовыми системами вооружения и не без нашей помощи в том числе,долго мы там не продержимся. Поэтому локальный конфликт будет не в нашу пользу. Поэтому нам нужно давать четкие сигналы,что локальный конфликт в нашем случае не прокатит,что долбить мы будем всех и все далеко за границей средиземноморского региона.
              1. bulvas Офлайн
                bulvas Сегодня, 13:23
                0
                Цитата: Adimius38
                а зачем им наносить удары по территории России? они могут наносить удары по российским силам и средствам именно в средиземноморском регионе.


                Они по нашим базам и кораблям, мы по их
                Мы можем ударить по их базам из Каспия и с воздуха над Россией, тогда у них не будет преимущества.

                И что им делать в таком случае?
                Останется или уходить или наносить удары по России.

                И какие союзники США пойдут на это?
                Да и сами они готовы к такому развитию событий?

                Придется им останавливаться, а потери у них уже есть, весь мир сделает вывод, что США проиграли России и сдулись и их базы никому не нужны, как и их оружие, внутри США - политический кризис.

                Получается такая логика, значит им никак нельзя допустить столкновения с Россией.

                Оттого и новый виток со скрипалями и все остальное, потому что реальной возможности остановить Россию в Сирии у них нет.

                Проиграют в Сирии - дальше им будет очень трудно корчить из себя исключительных и командовать в мире



          2. Маркони41 Офлайн
            Маркони41 Сегодня, 11:56
            -1
            Цитата: Лесс
            Вполне возможно, что они сами оттуда уберутся. Во-избежание, так сказать.

            Неужели Вы и вправду держите США за дураков. Они тоже считать умеют. Наша небольшая база ВКС и совсем маленький Тарутус больших угроз для западной коалиции не составляют. Их просто сравняют с землей. Да и Путин тоже не , что бы ринуться в такую авантюру. Скорее всего будут поджимать бармалеев к базе США силами сирийской армии. Сами мы в эту свару не ввяжемся.
            1. Лелёк Офлайн
              Лелёк Сегодня, 12:10
              +1
              Цитата: Маркони41
              Скорее всего будут поджимать бармалеев к базе США силами сирийской армии. Сами мы в эту свару не ввяжемся.

              hi
              Где-то так, но с задействованием наших ВКС, предупреждая при этом об ударах наших заклятых "партнёров".
              1. Маркони41 Офлайн
                Маркони41 Сегодня, 12:14
                +1
                Эта новость От СНН. Фейкньюс, как говорит их президент. Соврут, дорого не возьмут.
                1. Лелёк Офлайн
                  Лелёк Сегодня, 12:55
                  0
                  Цитата: Маркони41
                  Эта новость От СНН. Фейкньюс, как говорит их президент. Соврут, дорого не возьмут.

                  Ну, пока имеем, что имеем. МО на брифинге подтверждало факт предупреждений и С.В.Лавров об этом заявлял.
        2. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 10:53
          +1
          Цитата: Adimius38
          вопрос в том пойдет ли на это Россия.

          Россия не пойдёт по причине описанной Вами, но и США не ударят по ВС РФ, т.к. в случае столкновения, даже при своей победе в региональном конфликте, они понесут неприемлемый урон. Всё же наша группировка в САР не беззубые котята и по сусалам навешает знатно... В итоге наши будут бить бармалеев, а США войска Ассада.
          1. Маркони41 Офлайн
            Маркони41 Сегодня, 12:00
            0
            Цитата: raw174
            Всё же наша группировка в САР не беззубые котята и по сусалам навешает знатно...

            Ну-ну. Может посчитаем? База НАТО на Кипре, в Саудовской Аравии, Турции... продолжать? А подвоз боеприпасов под землей организуем? Про количество ракет наши против американцев, тоже разговор отдельный.
            Свары между Россией и США конечно же не будет. Обе стороны с головой дружат и на открытый конфликт не пойдут.
            1. raw174 Офлайн
              raw174 Сегодня, 12:43
              0
              Цитата: Маркони41
              Ну-ну. Может посчитаем?

              я же сказал, что нам с США и НАТО не тягаться в данном регионе, но это вооруженная достаточно крупная группировка, которую может поддержать стратегическая авиация, и потери нападающих будут не малыми, поэтому никто ударить не решится.
        3. Livonetc Офлайн
          Livonetc Сегодня, 11:01
          0
          К чему же в кругу?
          Как раз за кругом.
          На тех площадях и соблюдая те расстояния, на которых расположение американских подразделений не будет затронуто физически .
          И никакой уря бравады.
          Подразделения США трогать не следует.
          Наши же подразделения в свое при выдвижении и занятии аэропорта Слатина "партнеры" не трогали, хотя наверное у некоторых из них и было таковое желание.
          Мы сами потом ушли.
          Вот и в этой ситуации необходмо создать им крайне некомфортные условия.
          И пусть сидят до поры до времени.
          Помните детскую игру в ножички?
          По кусочку, по кусочку, пока соперник на своем кусочке уже стоять не сможет.
        4. lucul Онлайн
          lucul Сегодня, 13:36
          -1
          Цитата: Adimius38
          Россия сильно слаба на этом театре военных действий,и это прекрасно понимают в кремле. Поэтому даже локальную войнушку с силами серьезного противника ,развязывать не будет. У нас нет серьезного надводного флота,нет мощных кораблей пво способных сдерживать массированные ракетные удары,да у нас есть подводный флот и частично он может выполнить кое какие задачи,но не более. На суше если столкнуться лбами с сша и их союзниками в ближневосточном регионе ,то перевес то же не в нашу пользу.

          Дооолго смеялся.
          Вся военная доктрина США ( в неядерном варианте) последних 30 лет , строилась именно вокруг крылатых ракет Томогавк.
          А как показала практика - эффективность Томогавков оказалась сильно преувеличенна.
          Было выпущенно 59 !!!! Томогавков по аэродрому и аэродром продолжал функционировать.
          С такой эффективностью амерам не хватит и всех крылатых ракет , со всех носителей , находящихся в том районе , по базе Хмеймим.
          По сухопутным войскам - если брать нашу мотострелковую дивизию и американскую , то у амеров нет никаких шансов. Причем это слова американских аналитиков.
          Но у вас как обычно - " наш Цахал всех сильней " ))
      3. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
        0
        Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:22
        ... на Арапа берут... грабли для мерикатосов - Закон... laughing
      4. Кент0001 Онлайн
        Кент0001 Сегодня, 14:28
        0
        Понты пока мы колотим, американцы своих целей мало-по-малу добиваются. Он и Ракку и другие города разбомбили и им фиолетово на все, так как это право сильного...а мы все за Скрипалей оправдываемся, и даже с Британией за откровенную ложь уровень дип отношений не понизили, а американцы в октябре нам эту темку выкатят и мы будем оптекать...,а выводы каждый свои сделает. Как-то так. Жду минусов от ура-патриотов.
  2. XiaoTou Офлайн
    XiaoTou Сегодня, 10:21
    +6
    Если это так, то МО честно предупредило, дважды. Ну а дальше "кто не спрятался я не виноват" smile
    1. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 10:32
      +2
      Если бы так. Это же СNN.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:22
    +2
    Надо было действовать сугубо по американски -нанести удар, а потом сказать, ну, ничего страшного не произошло, мы же не ядерным оружием били, так что живите, кто уцелел, до следующего удара, и радуйтесь!
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Надо было действовать сугубо по американски -нанести удар, а потом сказать, ну, ничего страшного не произошло

      Нужно Вас содрать с дивана и предложить выкопать окоп полного профиля, как положено по Уставу и конечно уложиться в норматив. Может это Вам и поможет, особенно если удастся отобрать гаджет для выхода в интернет.
      1. keeper03 Офлайн
        keeper03 Сегодня, 10:40
        +2
        Аристарх, а не потому ли мы боимся пукнуть в сторону американцев, что в своё время накопались окопов до костей ?!! hi Надо в САР порешительнее как-то ! soldier
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 11:32
          +3
          Цитата: keeper03
          Надо в САР порешительнее как-то !

          Александр hi Вода камень точит. США уже вынуждены играть по правилам, которые устанавливает в Сирии Россия. США войну почти проиграли, ИГИЛ разбомбили, Асад у власти, русские в Тартусе и Хмеймиме... Насчет Идлиба скорее всего наши с сирийцами ещё не согласовали, по каким сараям можно позволить пострелять США.
          1. Лелёк Офлайн
            Лелёк Сегодня, 12:17
            +1
            Цитата: Аристарх Людвигович
            США войну почти проиграли, ИГИЛ разбомбили, Асад у власти, русские в Тартусе и Хмеймиме... Насчет Идлиба скорее всего наши с сирийцами ещё не согласовали, по каким сараям можно позволить пострелять США.

            hi
            Это так, тем более, что в "европах" (читай - странах НАТО) начинают понимать и признавать правоту действий РФ на территории Сирии.
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:13
        -1
        Аристарх Людвигович -я от дивана и Ростова на Дону за сотню километров! Так что пустое не пишите!!!
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 11:46
          0
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Так что пустое не пишите!!!

          А нечего предлагать бомбить военную базу США Эт-Танф в провинции Хомс.
    2. лысова Онлайн
      лысова Сегодня, 10:30
      +2
      Сережь - а потом не надо ничего говорить - вот я пенсианер но этих сук американцев - мочить буду ,хотя после первого выстрела сложно
  4. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:28
    0
    Наши конечно не допустят удара по американцам (хотя следовало бы...), но янки ясно понимают - уходить придется, т.к. силами Сирийской армии могут и их зачистить....
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:29
    +2
    Лучше бы американцы сами уничтожили своих террористических выкормышей в Эт-Танфе, да убирались бы сами. Никто их туда не звал. negative
  6. Комментарий был удален.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    0
    С каналом понятно, можно согласиться с характеристикой Трампа данной ему.
    "рекомендуют Москве держаться подальше от Эт-Танфа", так как "США готовы к ответным действиям"
    Это наверное ответ через СМИ Москве на ее предупреждения американцам о возможных последствиях удара по территории Сирии? Американские журналюги соревнуются у кого "источники" круче, отсюда вся эта ежедневная помойка.
  8. EXPrompt Офлайн
    EXPrompt Сегодня, 10:35
    +5
    Чего там предупреждать, уронить по ошибке 500кг рядом, если что извиниться, сказать алягер ком алягер, а потом если так не дойдет уронить 500тку уже на штаб. Вот и весь разговор с гегемоном.
    Они очень умнеют, получая жмуриков в форме сша.
  9. Sakhalin. Офлайн
    Sakhalin. Сегодня, 11:00
    +1
    К слову,американские военные в Сирии находятся незаконно,а значит Россия имеет полное право их оттуда попросить. Но CNN это помойка и веры им как и прочим заокеанским СМИ нет!
  10. Nitarius Офлайн
    Nitarius Сегодня, 11:07
    +1
    кто им дал право находится на чужой земле?
  11. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 11:15
    +1
    Цитата: Sakhalin.
    К слову,американские военные в Сирии находятся незаконно,а значит Россия имеет полное право их оттуда попросить. Но CNN это помойка и веры им как и прочим заокеанским СМИ нет!

    Моно ведь выносить и силами ВС САР после того как Сирия решительно попросит покинуть их территорию ВС стран, которые туда прибыли без их просьбы, предварительно расхерачив все их РЛС. Всему свое время. soldier
  12. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 11:59
    +1
    Россия готова нанести удар по территории с американской базой

    Единственный язык, который американцы понимают.
  13. Muxalet Офлайн
    Muxalet Сегодня, 12:23
    -3
    Руководство России либо не понимает, к чему оно может прийти такими странными угрозами, либо наоборот - сознательно ведет дело к принудительной изоляции. Трудно сказать, что у них там в головах. Вопрос: стоит ли борьба с мифическим международным терроризмом таких последствий - так никто и не задает. Путин начал авантюру в Сирии под лозунгом "борьбы на дальних подступах" с отщепенцами-отморозками. Через три года уже всерьез обсуждается вариант прямого столкновения с ведущими странами мира. В чем профит для страны таких упражнений невменяемого руководства - разумно объяснить невозможно.
  14. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:37
    0
    Чистой воды бровада CNN, laughing
    "при неточном ракетном ударе русских"
    Это когда у нас неточные удары были ? Как сказали в МО РФ -в черенок лопаты попадаем.
  15. Огонёк Офлайн
    Огонёк Сегодня, 13:21
    0
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Надо было действовать сугубо по американски -нанести удар, а потом сказать, ну, ничего страшного не произошло

    Нужно Вас содрать с дивана и предложить выкопать окоп полного профиля, как положено по Уставу и конечно уложиться в норматив.
    Мне нужно слезть с дивана.)))
    Я не служил, и не в курсе - какой норматив на окоп. Можете подсказать - время и размеры одиночной ячейки? Я погреб копать собираюсь - посмотрю на свои возможности.))
  16. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:23
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    Получите американцы по мордам
    Россия уже не та и терпеть ваше хамство и двуличие не будет!
  17. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 14:11
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    в готовности осуществить ответные действия ией, я не сомневаюсь. они сопли жевать не будут и ноты протеста слать.