CNN: Россия готова нанести удар по территории с американской базой Эт-Танф

Американский телеканал CNN, названный президентом США "фейковым телеканалом", выпустил материал, в котором утверждает, что Россия якобы дважды в течение последней недели уведомляла Соединенные Штаты о готовности к нанесению удара по той части сирийской территории, где находятся "десятки американских военных", передает ТАСС.При этом телеканал ссылается на собственные источники в Пентагоне, которые утверждают, что наибольшую озабоченность Вашингтона вызывает безопасность американских военнослужащих на базе Эт-Танф в провинции Хомс. Это связано с заявлением Москвы о том, что "на данной территории под защитой американских военных находятся боевики террористических группировок". При этом в Пентагоне опасаются, что российская сторона может применить авиацию или свои военные корабли "для нанесения ракетного удара по тем, кого Москва называет боевиками".CNN утверждает, что по данному поводу Вашингтон якобы "предупредил Москву об опасности бросать вызов военному присутствию США", так как это может привести к конфронтации в случае непреднамеренного поражения американских военных "при неточном ракетном ударе русских". В связи с этим, сообщает телеканал, американские военные "рекомендуют Москве держаться подальше от Эт-Танфа", так как "США готовы к ответным действиям".