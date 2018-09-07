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«Армата» получила новую управляемую ракету

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Т-14 получил на вооружение новую управляемую ракету, противостать которой не сможет ни одна существующая танковая броня, сообщают Известия.



Новый боеприпас прошел испытания и включен в боекомплект 152-мм пушки. Как отметил разработчик «Арматы» («Уралвагонзавод»), модульная конструкция позволяет установить любое современное вооружение и использовать принципиально новый боекомплект.


Ракета изготовлена с применением технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М». В его составе артиллерийский выстрел, состоящий из самой ракеты и метательного устройства, которое выталкивает ее из канала ствола. После этого включается маршевый двигатель боеприпаса. Система наведения танка в автоматическом режиме берет его на сопровождение. При этом оператор в любой момент может вмешаться и скорректировать полет.

Ракета летит в лазерном луче, поэтому ее практически невозможно сбить с курса. Ее бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».

Дальность поражения ракеты – более 5 км, толщина брони, которую она может пробить, составляет около одного метра. Комплексы динамической и активной защиты для нее не являются преградой – бронепробиваемость увеличивает особая тандемная боевая часть и большой вес боеприпаса.

По словам эксперта Алексея Хлопотова, когда российские танки получат на вооружение 152-мм пушку, эффективность противотанкового комплекса значительно возрастет – чем больше размер кумулятивной воронки, тем боеприпас более эффективен.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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49 комментариев
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 10:35
    +5
    Это какой то монстр,а не ракета.Поздравляю наших разработчиков!Главное что бы они пришли в войска вместе с "АРМАТОЙ"?
    1. Vol4ara Офлайн
      Vol4ara Сегодня, 10:58
      +5
      Авторы забыли уточнить, пробиваемость чего... Гомогенной брони? У нас очень давно есть птрк бронепробиваемость которых под 2 метра, 2 метра броневой стали, вот только сейчас броня вёзде комбинированная + активная защита. И при чем 152 мм и армата? Наведение по лазеру, это значит чтобы сбить её с курса достаточно аналога российской шторы
      1. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 11:04
        +1
        тут скорее всего или ошибка или деза .
        пробиваемость всегда пишут в гомогене . но метр гомогена пройден уже давно .
        а тут калибр как у Корнета . так что должно быть ОТ 1300мм гомогена .
        про 2м гомогена я если честно вообще не слышал .
      2. Magic Archer Онлайн
        Magic Archer Сегодня, 11:09
        +10
        Странно что никого не удивило высказывание про лазерное наведение и что ракету нельзя сбить с курса!!!Что за бред?!!!Иногда читаешь выходящие статьи и понимаешь что ресурс скатывается и превращается в ДИСКАВЕРИ... fool
        1. Wedmak Офлайн
          Wedmak Сегодня, 11:13
          +4
          никого не удивило высказывание про лазерное наведение

          Лазерное наведение тоже разным бывает. Если по отраженному лучу, то да, может и можно сбить с курса. А если ракета идет вдоль луча и приемник в хвосте ракеты? Что может помешать?
          1. Вальдемар Офлайн
            Вальдемар Сегодня, 12:51
            0
            Аэрозоли специальные
        2. Azim77 Офлайн
          Azim77 Сегодня, 11:25
          +4
          Ну так статья не ресурса ВО, она просто скопирована из газеты "Известия", где она рядом с информацией о погоде, артистах, громких разводах и тд - рубрика познавательно-интересное для всех. Как говорится живите спокойно, танки наши быстры.
          1. другой РУСИЧ Офлайн
            другой РУСИЧ Сегодня, 12:25
            0
            Аналогично этому в в советские времена в журналах ТМ о броне на советских танках писалось: "противоснарядная")
    2. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 11:03
      0
      Этот снаряд нужен остро и без Арматы...у нас 125мм калибр у всех танков.
    3. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 11:18
      +4
      Армата» получила новую управляемую ракету


      теперь остаётся только получить арматы152 к этой ракете. bully
    4. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:32
      +1
      Вообщем через абрашку сквозничком полетит
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 13:58
        0
        Учитывая что Абрамсы - Трофиками оснащают, напрямую точно не пролетит.
  2. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 10:35
    +1
    Ждём всё это добро в регулярных войсках !!! yes soldier
  3. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 10:41
    +3
    Комплекса динамической и активной защиты для нее не являются преградой – бронепробиваемость увеличивает особая тандемная боевая часть и большой вес боеприпаса.
    Динамической возможно, а КАЗ каким образом она преодолеет?
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 10:44
      +6
      а КАЗ каким образом она преодолеет?

      Видимо дипломатическим путем - переговорами. )))
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 10:46
      +1
      Цитата: _Ugene_
      Комплекса динамической и активной защиты для нее не являются преградой – бронепробиваемость увеличивает особая тандемная боевая часть и большой вес боеприпаса.
      Динамической возможно, а КАЗ каким образом она преодолеет?

      смотря какой каз, смотря какая там ракета, возможно массой
      1. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 11:05
        +1
        возможно скорость , Трофи емнип не ловит то что быстрее чем 600м/с.
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 13:58
          0
          Цитата: просто экспл
          возможно скорость , Трофи емнип не ловит то что быстрее чем 600м/с.

          к скорости быстро приспособятся, и всегда можно в ущерб точности увеличить упреждение, другое дело если радар поздно ловит и обработать не успевает, тут да
        2. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 14:02
          0
          Скорее он и ракеты со скоростью более 1000 м/c может перехватывать.
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:58
        +1
        . Возможно массой
        Это как пушечное ядро чтоли?
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 13:53
          0
          Цитата: igorbrsv
          . Возможно массой
          Это как пушечное ядро чтоли?

          типа того, как пкр с бронекапсулой, чем больше масса тем сложнее отклонить, чем крепче корпус тем сложнее разрушить, подорвать
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:03
      +1
      Зависит от скорости полёта ракеты, ибо многие КАЗы имеют ограничения по скорости полёта поражаемых ими целей! Проще говоря, чем быстрее летит ракета, тем сложнее её сбить. Тем более что и ракета летит не по прямой, а волнообразно, чтобы выйти за линию визирования, и не быть захваченной РЛС КАЗа.
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 11:13
        0
        Более вероятный способ преодоления КАЗ- атака сверху.....
    4. st25310 Онлайн
      st25310 Сегодня, 11:05
      +1
      Есть способы преодоления КАЗ например:
      Возможно в Армате придумали что-то еще.
      1. _Ugene_ Офлайн
        _Ugene_ Сегодня, 11:18
        +2
        нет ни одного подтвержденного факта поражения танка с каз этим гранатометом, так что подождем пока радоваться, чисто теоретически нет никаких проблем подстроить каз против таких боеприпасов
  4. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 10:41
    +6
    Ну, для начала наверно надо выкатить Т-14 с 152 мм орудием. Хотя бы к следующему 9 мая.
    1. st25310 Онлайн
      st25310 Сегодня, 11:09
      +3
      "Уралвагонзавод" выкатывает на форум "Армия" обновленную версию тяжелой БМП на базе платформы "Армата". Ее отличительной особенностью стал боевой модуль с 57мм автоматической пушкой и двумя пусковыми установками ПТУР "Атака", разработки ЦНИИ "Буревестник".
      Всему свое время wink
      1. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 11:22
        0
        Всему свое время

        Согласен. Тем более вряд ли Т-14 с этим орудием будет массовым. Как я уже писал тут - в качестве усиления обычных танков, хотя бы 1:3 было бы замечательно. Еще и сюрприз для противника, никогда не узнает что прилетит: 125 мм, 152 мм или ракеты этих же калибров. А нервишки не железные.
  5. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:46
    +1
    Очередная новость о Т-14 вдохновляет конечно, но хочется все же увидеть ее в войсках и услышать отзывы танкистов с полигонов, с учений и т.д.
  6. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:46
    +5
    Борисову-то рассказали? А то снова заведет свою шарманку, что "Арматы" и "Су-57" нам не нужны.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:55
      -1
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      снова заведет свою шарманку, что "Арматы" и "Су-57" нам не нужны.

      Мантра ? wink
  7. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 10:48
    +1
    Новый боеприпас прошел испытания и включен в боекомплект 152-мм пушки.

    Т.е. 152мм орудию на Армате быть! yes
  8. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
    +1
    ... были об разговоры-домыслы ранее, и тут для "всепрапальщиков" очень дажде хорошая новость! Есть ракета на пушку Т-14 !
    Ее бронепробиваемость емость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».
    ... т.е.мерикатосовкую голивудскую погремушку насквозь!... в САР еНтого абрамса били "Корнетеми" вполне успешно, а тут и не надо выставлять позицию - прихватил в прицел и нет абрама... wassat
  9. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 10:58
    +2
    Все хорошо. Но что в этом боеприпасе "принципиально новое"? Все тот же Рефлекс-М увеличенного калибра с наведением по лучу лазера. Со всеми вытекающими.
  10. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 11:01
    0
    Цитата: a.s.zzz888
    ... были об разговоры-домыслы ранее, и тут для "всепрапальщиков" очень дажде хорошая новость! Есть ракета на пушку Т-14 !
    Ее бронепробиваемость емость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».
    ... т.е.мерикатосовкую голивудскую погремушку насквозь!... в САР еНтого абрамса били "Корнетеми" вполне успешно, а тут и не надо выставлять позицию - прихватил в прицел и нет абрама... wassat

    А если цель ушла с прямой видимости(наведение по лазерлучу), то выстрел впустую?
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 11:04
      0
      Совершенно верно.
  11. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 11:02
    0
    По словам эксперта Алексея Хлопотова, когда российские танки получат на вооружение 152-мм пушку, эффективность противотанкового комплекса значительно возрастет – чем больше размер кумулятивной воронки, тем боеприпас более эффективен.

    Это проблематично сделать...

    https://www.youtube.com/watch?v=HMjlikLjF5o
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:04
    0
    То есть, в части пойдёт именно Т14-152мм, так нужно понимать???
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 11:11
      0
      Для этого нужно пол танка переделать....
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:16
        0
        Он вообще то и пректировался под орудие калибра 152мм, и там переделывать нужно очень мало чего!!!
        1. Zaurbek Офлайн
          Zaurbek Сегодня, 11:29
          -1
          Там высота борта корпуса рассчитана под "Стоящий БПС до 1м " в АЗ, а какова длинна 152мм БОПС ? Вот такая должна быть и высота борта. Сравнить бы габариты Арматы с Объектом 195 с 152мм но данных нет.
          1. svp67 Офлайн
            svp67 Сегодня, 11:40
            0
            Цитата: Zaurbek
            Вот такая должна быть и высота борта.

            А почему Вы так решили. Там может барабаны, а не конвейер...
  13. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:14
    +1
    152 мм это уже корабельный калибр,Японские крейсера расстреливали Варяг именно этим калибром. Теоретически батальон Армат мог вступить в бой и разгромить, эскадру контр-адмирала Сотокити Уриу при Чемульпо.
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 11:30
      0
      он стал маловат еще до ВМВ....203-280мм это средний калибр.
  14. Всеволод Офлайн
    Всеволод Сегодня, 11:33
    0
    Кто Хлопотова цитирует, тому глаз - вон.
  15. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 11:39
    0
    Ракета изготовлена с применением технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М».
    А почему не "Гермеса"? Плохо, что ракета новая, а технология старая...
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:04
      0
      У Гермеса то же самое лазерное наведение.
  16. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 11:57
    +1
    На весах МО при выборе калибра для Т-14 на чашке 152мм потяжелело.
  17. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 13:12
    0
    Нам бы Арматы получить, со 152мм, чтоб было из чего этой ракетой стрелять.