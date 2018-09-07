«Армата» получила новую управляемую ракету
Т-14 получил на вооружение новую управляемую ракету, противостать которой не сможет ни одна существующая танковая броня, сообщают Известия.
Новый боеприпас прошел испытания и включен в боекомплект 152-мм пушки. Как отметил разработчик «Арматы» («Уралвагонзавод»), модульная конструкция позволяет установить любое современное вооружение и использовать принципиально новый боекомплект.
Ракета изготовлена с применением технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М». В его составе артиллерийский выстрел, состоящий из самой ракеты и метательного устройства, которое выталкивает ее из канала ствола. После этого включается маршевый двигатель боеприпаса. Система наведения танка в автоматическом режиме берет его на сопровождение. При этом оператор в любой момент может вмешаться и скорректировать полет.
Ракета летит в лазерном луче, поэтому ее практически невозможно сбить с курса. Ее бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».
Дальность поражения ракеты – более 5 км, толщина брони, которую она может пробить, составляет около одного метра. Комплексы динамической и активной защиты для нее не являются преградой – бронепробиваемость увеличивает особая тандемная боевая часть и большой вес боеприпаса.
По словам эксперта Алексея Хлопотова, когда российские танки получат на вооружение 152-мм пушку, эффективность противотанкового комплекса значительно возрастет – чем больше размер кумулятивной воронки, тем боеприпас более эффективен.
Новый боеприпас прошел испытания и включен в боекомплект 152-мм пушки. Как отметил разработчик «Арматы» («Уралвагонзавод»), модульная конструкция позволяет установить любое современное вооружение и использовать принципиально новый боекомплект.
Ракета изготовлена с применением технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М». В его составе артиллерийский выстрел, состоящий из самой ракеты и метательного устройства, которое выталкивает ее из канала ствола. После этого включается маршевый двигатель боеприпаса. Система наведения танка в автоматическом режиме берет его на сопровождение. При этом оператор в любой момент может вмешаться и скорректировать полет.
Ракета летит в лазерном луче, поэтому ее практически невозможно сбить с курса. Ее бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».
Дальность поражения ракеты – более 5 км, толщина брони, которую она может пробить, составляет около одного метра. Комплексы динамической и активной защиты для нее не являются преградой – бронепробиваемость увеличивает особая тандемная боевая часть и большой вес боеприпаса.
По словам эксперта Алексея Хлопотова, когда российские танки получат на вооружение 152-мм пушку, эффективность противотанкового комплекса значительно возрастет – чем больше размер кумулятивной воронки, тем боеприпас более эффективен.
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