«Грач» против «Глока»: что круче?
После распада СССР на территории постсоветского пространства, в том числе и России, появилась целая плеяда «военных экспертов», которые дают оценку основывая свое мнение лишь на том, кто является производителем того или иного оружия. Причем, для таких «экспертов» существует всего лишь две категории производителей – «наши» и «не наши». У них то, что сделали «наши» по умолчанию всегда хуже того, что сделали «не наши».
Этим «экспертам» наплевать на то, что достижения российских оружейников, которые унаследовали все лучшее советской оружейной школы, признаны во всем мире, а русское оружие считается одним из самых надежных без оглядки на условия и место эксплуатации.
И это не только автомат Калашникова, который является общепризнанным лидером по надежности. Не менее известны и наши конструкторы пистолетов – Токарев, Стечкин, Макаров. Их изобретения десятки лет верой и правдой служили представителям силовых структур – военным и полиции.
Достойным наследником советских оружейных традиций является известный российский конструктор Владимир Александрович Ярыгин, возглавляющий КБ на Ижевском механическом заводе.
Коллективом конструкторов под его руководством был создан пистолет «Грач» и его коммерческая модель «Викинг», которые по своим боевым характеристикам не уступают знаменитому австрийскому «Глоку», что продемонстрировано на приведенном ниже видео.
Пистолет Ярыгина в 2003 году был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации.
Этим «экспертам» наплевать на то, что достижения российских оружейников, которые унаследовали все лучшее советской оружейной школы, признаны во всем мире, а русское оружие считается одним из самых надежных без оглядки на условия и место эксплуатации.
И это не только автомат Калашникова, который является общепризнанным лидером по надежности. Не менее известны и наши конструкторы пистолетов – Токарев, Стечкин, Макаров. Их изобретения десятки лет верой и правдой служили представителям силовых структур – военным и полиции.
Достойным наследником советских оружейных традиций является известный российский конструктор Владимир Александрович Ярыгин, возглавляющий КБ на Ижевском механическом заводе.
Коллективом конструкторов под его руководством был создан пистолет «Грач» и его коммерческая модель «Викинг», которые по своим боевым характеристикам не уступают знаменитому австрийскому «Глоку», что продемонстрировано на приведенном ниже видео.
Пистолет Ярыгина в 2003 году был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации.
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