Видео

«Грач» против «Глока»: что круче?

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После распада СССР на территории постсоветского пространства, в том числе и России, появилась целая плеяда «военных экспертов», которые дают оценку основывая свое мнение лишь на том, кто является производителем того или иного оружия. Причем, для таких «экспертов» существует всего лишь две категории производителей – «наши» и «не наши». У них то, что сделали «наши» по умолчанию всегда хуже того, что сделали «не наши».

Этим «экспертам» наплевать на то, что достижения российских оружейников, которые унаследовали все лучшее советской оружейной школы, признаны во всем мире, а русское оружие считается одним из самых надежных без оглядки на условия и место эксплуатации.

И это не только автомат Калашникова, который является общепризнанным лидером по надежности. Не менее известны и наши конструкторы пистолетов – Токарев, Стечкин, Макаров. Их изобретения десятки лет верой и правдой служили представителям силовых структур – военным и полиции.


Достойным наследником советских оружейных традиций является известный российский конструктор Владимир Александрович Ярыгин, возглавляющий КБ на Ижевском механическом заводе.

Коллективом конструкторов под его руководством был создан пистолет «Грач» и его коммерческая модель «Викинг», которые по своим боевым характеристикам не уступают знаменитому австрийскому «Глоку», что продемонстрировано на приведенном ниже видео.

Пистолет Ярыгина в 2003 году был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации.

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8 комментариев
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  1. Михаил м Офлайн
    Михаил м Сегодня, 10:36
    0
    Стреляют не технические характеристики, а люди. Спор беспредметный.
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 10:42
      +7
      Цитата: Михаил м
      Стреляют не технические характеристики, а люди. Спор беспредметный.

      Ну почему же ? А технические характеристики те же как: количество боекомплекта, останавливающее действие пули, пробивная способность,скорострельность, время на перезарядку , кучность стрельбы, вес изделия и наконец надежность и ремонтопригодность не маловажны, а стрелять можно и научить.
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 12:11
        +1
        Если бы так рассуждал Борис Сафонов в 1941 г., его бы очень скоро сбили.
        "Неважно, что за оружие. Важно, в чьих руках".
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: Михаил м
      Стреляют не технические характеристики, а люди. Спор беспредметный.

      А кроме того - качество изготовления, качество боеприпасов. Ярыгинское изделие не на высоте. Простой пример- что может быть примитивние ZIPPO? Китайская копия работает плохо и умирает быстро, а настоящая служит десятилетиями.
  2. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 10:57
    +6
    "Грач" на столько опередил своё время и не имеет аналогов, что к примеру ЦСН ФСБ использует именно "Глоки". А уж как не имеет аналогов качество производства пистолетных патронов на барнаульском заводе, легенды ходят!
    1. Strashila Офлайн
      Strashila Сегодня, 12:44
      +1
      А старый добрый ПММ стоял на вооружении ФСО... и что, в свое время Грач проиграл ПММ в открытом конкурсе в 90-е.
  3. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 11:19
    +2
    Предпочитаю Глок. Привык за три года
  4. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 11:30
    0
    Глупый вопрос конечно)
    На Ютубе эту тему давно поднимали.... И у Глока весомый перевес был, и в плане практичности и в плане надёжности.