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Украина усиливает военное присутствие в Азовском море. На побережье тоже

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Украина наконец-то нашла решение, направленное на защиту своих национальных интересов в Азовском море. 6 сентября на закрытом заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море, сообщается на сайте СНБО.

Украина усиливает военное присутствие в Азовском море. На побережье тоже


Как информирует пресс-служба СНБО, на заседании был утвержден комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, а также в акваториях Азовского и Черного морей. С этой целью принято решение усилить присутствие Военно-морских сил Украины в акватории Азовского моря, создать там корабельно-катерную группировку. Кроме этого предполагается развитие инфраструктуры береговой обороны и обеспечение ее "новейшим высокоточным ракетным оружием".


СНБО поручило правительству Украины "безотлагательно приступить к разработке морской доктрины Украины" с учетом ситуации в акватории Азовского моря, а также подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов Украины из-за действий России по по блокировке Азовского моря и украинских портов" и разработать "механизмы возмещения Россией убытков и компенсации из-за полученного ущерба".

Ранее министр иностранных дел Климкин заявлял, что Киев всеми средствами будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.
Использованы фотографии:
https://www.unian.net/
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49 комментариев
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  1. предки с Дона Онлайн
    предки с Дона Сегодня, 10:39
    +2
    Доктрина 404 гадить, везде и подленько. Никогда они не решатся на открытое военное противостояние с Россией, а вот устраивать провокации выглядывая из-за спины новых друзей будут практиковать повсеместно, и не только на море.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 10:41
      +10
      Около Марика уже строится береговая насосная станция для накачки резиновых кораблей Азовской москитной флотилии. smile
      1. Соломон Кейн Офлайн
        Соломон Кейн Сегодня, 10:49
        +4
        Интересный народ - 404 - е.... what
        Ничего нет..., а интересы остались.... belay Во истину говорят: Чудны дела твои, Господи!
        1. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 11:47
          +4
          Цитата: Соломон Кейн
          Интересный народ - 404 - е....

          Привет, Константин.
          И не говорите. Чудесатый. А уж о верховном гетьманстве слов не подобрать. bully
      2. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:04
        +1
        hi
        корабельно-катерную группировку

        Очепятка . Надо "катерно-лодочную" . lol
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 11:45
          +1
          плото-байдарошную.... lol
      3. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 11:43
        +2
        Цитата: Тралл
        Около Марика уже строится береговая насосная станция для накачки резиновых кораблей Азовской москитной флотилии.

        hi
        Кстати о Мариуполе:
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 11:46
          +2
          ох, дружище. а когда бы солдат спрашивали....
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:41
      -1
      Петюня когда небудь тоже как скрипаль траванётся....только не новичком а палёной водкой
    3. Нормаль ок Офлайн
      Нормаль ок Сегодня, 12:30
      -1
      Цитата: предки с Дона
      Доктрина 404 гадить, везде и подленько.

      С каких это пор защита экономических интересов называется словом "гадить"? Раве, что с точки зрения сильного: если слабый защищается, - значит гадит.
      1. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Сегодня, 12:35
        +1
        Цитата: Нормаль ок
        с точки зрения сильного: если слабый защищается, - значит гадит.

        А, вот как... уже "слабый"... laughing
        1. Нормаль ок Офлайн
          Нормаль ок Сегодня, 12:37
          -1
          Цитата: Paranoid50
          Цитата: Нормаль ок
          с точки зрения сильного: если слабый защищается, - значит гадит.

          А, вот как... уже "слабый"... laughing

          Дык ведь ВО читаю wassat А если серьёзно, то никто на Украине не считает себя сильнее России. Вопрос только в неприемлемом ущербе.
  2. sergo1914 Офлайн
    sergo1914 Сегодня, 10:39
    +4
    На фото - сборище альтернативно одаренных.
    1. Соломон Кейн Офлайн
      Соломон Кейн Сегодня, 10:59
      +1
      .....скорее, не обременённых.... wink
  3. Михаил м Офлайн
    Михаил м Сегодня, 10:40
    0
    разработать "механизмы возмещения Россией убытков и компенсации из-за полученного ущерба".
    Любой механизм без двигателя неработоспособен. Особенно в отношении кратно более сильной страны. Ну да пусть стоит, ржавеет. Зато люди при деле.
  4. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:42
    0
    Жаждят Трафальгара,
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: gabonskijfront
      Жаждят Трафальгара,

      А шо смешного? Наполеон Москву взял только потому, что слушал советы гарного хлопця Грицько Полупупченко. А вот перед Трафальгаром, как назло, Грицько отъехал до хаты - надо было порося заколоть..
  5. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:49
    +3

    Как я понял, на украинские корабли будет вывешен Весёлый Роджер.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:47
      +1
      какие, нахрен, корабли?
  6. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:50
    0
    Цитата: sergo1914
    На фото - сборище альтернативно одаренных.

    ----------------------
    У них и справки есть. У кого от психолога, у кого от нарколога. laughing
  7. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:52
    0
    ... укрокловские камикадзы за работой. laughing ...безмозглые пытаются "чего то предпринять"... wassat
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +4
    "безотлагательно приступить к разработке морской доктрины Украины"
    Мощно.
    - Почему у меня не было флота?
    - Да потому что доктрины не было!
    Теперь все заладится, боевая мощь возрастет в разы, корабли сами начнут размножаться, только успевай принимай новые.
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:56
    +6
    СНБО поручило правительству Украины "безотлагательно приступить к разработке морской доктрины Украины"

    доктриной усиливать будут? recourse
    1. HAM Офлайн
      HAM Сегодня, 11:03
      +3
      Адмиралов много,а доктрины нет.....непорядок! Что кораблей нет-так это ерунда,главное-доктрина(лапша)!
    2. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:49
      +1
      построют плот длиной от Мариуполя до Одессы и блокируют им Крым.Масенька love
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 11:57
        -1
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        построют плот длиной от Мариуполя до Одессы

        Построют??? recourse ломать ихнее всё! wink
    3. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Masya Masya
      доктриной усиливать будут?

      Привет, Марина.
      Зря смеётесь. Руина обнаружила на своей территории настоящий "клондайк" - запасы природного газа покрупнее российских и аравийских. Так-что кажный рагуль теперь БУДЕТ иметь возможность есть неограниченное количество нац. продукта с золотой тарелки платиновой вилкой и запивать солодовым шотландским виски. Это Вам не хухры-мухры. Только бы инвесторы с мешками зелёных появились. Тарута ждёт. bully

      Ну а нам что остаётся? - только перекрыть свой не нужнуй Руине вентиль. request
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 12:04
        +1
        Приветик, Лев! love
        дело за малым, пять-семь миллиардов инвестиций... кто ж даст- то??? recourse и всё laughing черпай газ хоть ведрами...
        вопрос не в тему... колокольчик сообщений работает?
        1. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 12:48
          +1
          Цитата: Masya Masya
          вопрос не в тему... колокольчик сообщений работает?

          В моём окопе
          - нет. Админы портала игнорируют просьбы.
        2. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 13:07
          +1
          Цитата: Masya Masya
          вопрос не в тему... колокольчик сообщений работает?

          Марина, личка не сработала. У меня "Яндекс 18.9", но бубенчика нема. request
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 13:11
            +1
            Яндекс 18.7.1 работает на отлично! в опере вообще не было, переустановила её, тоже заработал правда немного со сбоями... love попробуй яндекс просто обновить...
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:00
    +6
    Интересно, как они военно-морскую группировку в Азовском море наращивать будут? Через Керченский пролив с боем пробиваться или из Черного моря по перешейку, корабли волоком перетащат...? smile
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 11:09
      +3
      корабли волоком перетащат...

      А в чем проблема? С теми что поменьше вынес из воды, сдул , сложил аккуратненько, кинул в багажник, перевез на Азов, накачал, спустил на воду. С теми что покрупнее подогнал прицеп для перевозки катеров, загрузил, перевез, спустил на воду.
      Я такое со своими лодками раз 10 в год делаю, даже жена справляется, так что наверно и они справятся, хотя.....
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:46
        +1
        Выходит Вы адмирал. У Вас же несколько лодок soldier
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:10
      0
      Они просто вооружат несколько модернизированных сухогрузов и буксиров. Там же в Мариуполе, в порту проведут модернизацию, вот вам и новые боевые вымпелы!
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:45
        0
        А-а, точно. Башню от танка на баржу приварят.
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:08
    +1
    Азовское море было, есть, и должно быть сугубо Российским внутренним морем! Существование на НАШИХ ЗЕМЛЯХ территории "укроина" есть преступная ошибка, которую наша страна должна исправить!
  12. olgen Онлайн
    olgen Сегодня, 11:09
    -1
    из унитаза перетащат непотопляемый однако
  13. Комментарий был удален.
  14. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 11:17
    +2
    "...создать там корабельно-катерную группировку..."

    Точнее шлюпочно-корытную армаду бандеровских лужеходов laughing
  15. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:27
    0
    Джавелины на катамараны еще не ставят?
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:42
      +1
      Им же американцы их не дают. Они у них на базе лежат. Сломают или пропьют
  16. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:40
    +1
    . предполагается развитие инфраструктуры береговой обороны и обеспечение ее "новейшим высокоточным ракетным оружием"

    "Серьезные" ребята
  17. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 11:53
    0
    В море отправят шаланды, полные печали...
  18. демос1111 Офлайн
    демос1111 Сегодня, 11:55
    0
    А ведь судя по всему, у Хохлов цуцванг. С нынешнем положением в Азовском море, падает товарооборот. Азовское море они вряд-ли разблокируют. Получается медленное угасание и деградация. Потому как все железные дороги с Мариуполя идут через Донецк и в любой момент могут быть перекрыты (если не перекрыты сейчас).
    Вот по этой причине и пойдут войной, я так понимаю на хорошо подготовленные и пристрелянные позиции.
    Ай да Вова, ай да молодец.
  19. white_f Офлайн
    white_f Сегодня, 11:59
    0
    А-ха-ха, прям так и вижу в Азовском море флотилию быстроходных, весельных, каучуковых шлюпов...
  20. Lester7777 Офлайн
    Lester7777 Сегодня, 12:10
    0
    Интересно, за счет чего они собираются увеличивать корабельную группировку? Хотя, сдается мне, хитрый план владычицы морей на самом деле очень прост. Укронедокригсмарине отправит самую ржавую шаланду, которую не жалко, и будет старательно совать ее под каждое российское судно, во сне и наяву только и мечтая, что она потонет от волны поднятой нашим сторожевым кораблем. Потом с трибуны европарламента будут спасательным кругом размахивать.
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 13:00
      0
      Подводные лодки в степях Украины, скоро станет явью... smile
  21. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 12:12
    -1
    Помогаем Асаду, что правильно, почему так же нельзя помочь Донбассу, отправив партнерам соотв. предупреждения от МО?
  22. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:56
    0
    А мы можем юридически заблокировать проход в Азовское море судам не дружественного нам государства?