Украина усиливает военное присутствие в Азовском море. На побережье тоже
Украина наконец-то нашла решение, направленное на защиту своих национальных интересов в Азовском море. 6 сентября на закрытом заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море, сообщается на сайте СНБО.
Как информирует пресс-служба СНБО, на заседании был утвержден комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, а также в акваториях Азовского и Черного морей. С этой целью принято решение усилить присутствие Военно-морских сил Украины в акватории Азовского моря, создать там корабельно-катерную группировку. Кроме этого предполагается развитие инфраструктуры береговой обороны и обеспечение ее "новейшим высокоточным ракетным оружием".
СНБО поручило правительству Украины "безотлагательно приступить к разработке морской доктрины Украины" с учетом ситуации в акватории Азовского моря, а также подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов Украины из-за действий России по по блокировке Азовского моря и украинских портов" и разработать "механизмы возмещения Россией убытков и компенсации из-за полученного ущерба".
Ранее министр иностранных дел Климкин заявлял, что Киев всеми средствами будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.
Как информирует пресс-служба СНБО, на заседании был утвержден комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, а также в акваториях Азовского и Черного морей. С этой целью принято решение усилить присутствие Военно-морских сил Украины в акватории Азовского моря, создать там корабельно-катерную группировку. Кроме этого предполагается развитие инфраструктуры береговой обороны и обеспечение ее "новейшим высокоточным ракетным оружием".
СНБО поручило правительству Украины "безотлагательно приступить к разработке морской доктрины Украины" с учетом ситуации в акватории Азовского моря, а также подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов Украины из-за действий России по по блокировке Азовского моря и украинских портов" и разработать "механизмы возмещения Россией убытков и компенсации из-за полученного ущерба".
Ранее министр иностранных дел Климкин заявлял, что Киев всеми средствами будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.
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