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В Эстонии задержаны два «агента ГРУ»

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Эстонские спецслужбы задержали двух граждан республики, подозреваемых в государственной измене, передает РИА Новости.



Задержанными являются военнослужащий (майор) эстонской армии Денис Метсавас и его отец Петр Волин, ранее служивший погранвойсках СССР. Возраст Волина – 65 лет.


По данным правоохранителей, подозреваемые передавали добытую ими информацию, содержащую, в том числе, государственную тайну, в ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ).

Как сообщили эстонские контрразведчики, свою незаконную деятельность сын и отец осуществляли на протяжении пяти лет.

При этом эстонская пресса отметила, что задержание Метсаваса по подозрению в госизмене выглядит несколько странным: он активно критиковал всё, что связано с Россией, участвовал в «патриотическом» воспитании русскоговорящей молодежи (преподавал в гимназии) и неоднократно выступал в различных СМИ с резкой критикой политического курса Москвы.

Кроме того, его страницы в соцсетях заполнены «разоблачительными» постами о российских СМИ и нелицеприятными высказываниями о самой России.

После задержания Метсаваса главком сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал, что Денис служил в артиллерии с 1998 года и казался надежным человеком, однако оказался предателем. Он пообещал проанализировать ситуацию и минимизировать ущерб, нанесенный противозаконной деятельностью майора.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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26 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:18
    +3
    Какие данные -о количестве ежей в лесах Эстонии??? fool Во их глючит! fool Лишь бы перед сша выслужиться!!! fool am
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 11:23
      +4
      Все, теперь после кражи военной тайны, Эстония точно проиграет в войне против России smile
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:26
        +1
        Эстонцы решили что давно не ловили русских шпионов . Нашли пенсионера с русской фамилией , а то что его сын оказался военным только добавило пикантности .
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 11:31
          +1
          В Эстонии задержаны два «агента ГРУ»
          скрипалей они траванули ?
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:32
            -1
            Цитата: андрей юрьевич
            скрипалей они траванули ?

            Сложно сказать - фото задержанных нет чтобы сравнить с фотороботом скотланд-ярда . lol
            1. лесовозник Онлайн
              лесовозник Сегодня, 13:39
              0

              ну как же нет? вот они
        2. Наблюдатель2014 Онлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 11:54
          0
          bouncyhunter Паша привет! hi
          Нашли пенсионера с русской фамилией
          laughing А наши пенсионеры теперь все на бодрячке! Рвутся все поголовно в бой и на работу wassat laughing Во всяком случае так все главные СМИ страны нам заливают.Так что удивляться нечему.
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:45
      +1
      Что то мало сегодня задержали.ещё про медведей с калашами и балалайками забыли упамянуть
      1. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 12:23
        0
        Цитата: vkl.47
        Что то мало сегодня задержали.ещё про медведей с калашами и балалайками забыли упамянуть

        А медведей "интеллектуальные" эстонцы задерживали наверное таким способом... belay
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:19
    +5
    Господи, и какая военная тайна у Эстонии...Интрига просто...
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:37
      +1
      Место постоянного базирования третьего квадроцикла с единственным исправным пулеметом bully
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 12:18
        +1
        Ага...напомнило..Ты знаешь, сколько у нас пулеметов? Семь! Нет, шесть…Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет. А седьмой я по секрету от пана атамана выменял на эти вот штанишки.
  3. Проксима Офлайн
    Проксима Сегодня, 11:21
    +2
    он активно критиковал всё, что связано с Россией, участвовал в «патриотическом» воспитании русскоговорящей молодежи (преподавал в гимназии) и неоднократно выступал в различных СМИ с резкой критикой политического курса Москвы.

    Мда шифровался хорошо, наш агент.. belay Но тем не менее, доблестная эстонская контрразведка (как минимум, аналог штази и моссад) всё-таки его вычислила drinks
  4. olgen Онлайн
    olgen Сегодня, 11:22
    +1
    синдром психомоторной нестабильности
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: olgen
      синдром психомоторной нестабильности

      "кащенко"...
  5. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:23
    0
    Идио.....................ты!!!!!!!!!!
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:25
    +1
    Лизнули ноги трампу.Мелкие шавки с тонкими ножками.
  7. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:27
    +4
    "При этом эстонская пресса отметила, что задержание Метсаваса по подозрению в госизмене выглядит несколько странным: он активно критиковал всё, что связано с Россией, участвовал в «патриотическом» воспитании русскоговорящей молодежи" -Лишний раз подтверждает мои слова,что нам нужно быть осторожней с критикой всех этих русофобов ,они поголовно наши люди.
    1. трактористъ Онлайн
      трактористъ Сегодня, 14:11
      0
      а может наши люди решили бить врага их же оружием ? намекнул куда следует и пусть отмывается "патриот" ))
  8. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 11:32
    +1
    По данным правоохранителей, подозреваемые передавали добытую ими информацию, содержащую, в том числе, государственную тайну, в ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ).
    Да нет у нас такой спецслужбы с 2010 года...нету. Ну видимо до эстонцев это еще не дошло...
    Да и если так разобраться, папа служил в ПВ КГБ СССР...ему бы логичнее с нашим СВР работать,все таки хоть и бывшие, но коллеги.
  9. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:34
    +1
    . Кроме того, его страницы в соцсетях заполнены «разоблачительными» постами о российских СМИ и нелицеприятными высказываниями о самой России.

    . Подозреваемые передавали добытую ими информацию

    Ну вот же оно доказательство bully
  10. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:39
    +3
    он активно критиковал всё, что связано с Россией, участвовал в «патриотическом» воспитании русскоговорящей молодежи (преподавал в гимназии) и неоднократно выступал в различных СМИ с резкой критикой политического курса Москвы.

    эстонцы долго , на протяжении пяти лет, думали, думали и решили, что Метсавас так шифруется... wink
  11. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 11:54
    +1
    Все 300 тысяч русских от младенца до старика среди общего количества жителей 1 300 тысяч - чрезвычайно подозрительны.

    Из каждых четырёх жителей Эстонии один подозрителен, остальные - шифруются.

    И даже у лошадей морды - подозрительные! У говорящих лошадей - особенно.
    И чьи же мысли они озвучивают?

  12. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    0
    подозреваемые передавали добытую ими информацию, содержащую, в том числе, государственную тайну, в ГРУ
    По принципу - раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ну как же не подсуетиться если англичане провели разъяснительную беседу с теми кто ненавидит Россию. Что-то Польша, Дания, Нидерланды, Швеция отстают в этом "забеге". Наверное на всех ГРУшников не хватает, а значит найдут другие способы обвинить нашу страну хоть в чем-то.Правда шведы уже вдруг озаботились отменой разрешения на строительство "СП-2", которое сами же и дали. А Нидерланды вместе с Германией и Францией поддержали Лондон по последним обвинениям. Ну, а Эстония нашла российских "агентов". Все по плану.
  13. Комментарий был удален.
  14. Комментарий был удален.
  15. Ivan.A Офлайн
    Ivan.A Сегодня, 13:50
    +1
    Лондон опубликовал фото - специалисты ГРУ России идут травить Скрипалей.
  16. gurzuf Офлайн
    gurzuf Сегодня, 14:05
    0
    Курат, от и в ес - курат.