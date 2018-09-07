В Эстонии задержаны два «агента ГРУ»
Эстонские спецслужбы задержали двух граждан республики, подозреваемых в государственной измене, передает РИА Новости.
Задержанными являются военнослужащий (майор) эстонской армии Денис Метсавас и его отец Петр Волин, ранее служивший погранвойсках СССР. Возраст Волина – 65 лет.
По данным правоохранителей, подозреваемые передавали добытую ими информацию, содержащую, в том числе, государственную тайну, в ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ).
Как сообщили эстонские контрразведчики, свою незаконную деятельность сын и отец осуществляли на протяжении пяти лет.
При этом эстонская пресса отметила, что задержание Метсаваса по подозрению в госизмене выглядит несколько странным: он активно критиковал всё, что связано с Россией, участвовал в «патриотическом» воспитании русскоговорящей молодежи (преподавал в гимназии) и неоднократно выступал в различных СМИ с резкой критикой политического курса Москвы.
Кроме того, его страницы в соцсетях заполнены «разоблачительными» постами о российских СМИ и нелицеприятными высказываниями о самой России.
После задержания Метсаваса главком сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал, что Денис служил в артиллерии с 1998 года и казался надежным человеком, однако оказался предателем. Он пообещал проанализировать ситуацию и минимизировать ущерб, нанесенный противозаконной деятельностью майора.
Задержанными являются военнослужащий (майор) эстонской армии Денис Метсавас и его отец Петр Волин, ранее служивший погранвойсках СССР. Возраст Волина – 65 лет.
По данным правоохранителей, подозреваемые передавали добытую ими информацию, содержащую, в том числе, государственную тайну, в ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ).
Как сообщили эстонские контрразведчики, свою незаконную деятельность сын и отец осуществляли на протяжении пяти лет.
При этом эстонская пресса отметила, что задержание Метсаваса по подозрению в госизмене выглядит несколько странным: он активно критиковал всё, что связано с Россией, участвовал в «патриотическом» воспитании русскоговорящей молодежи (преподавал в гимназии) и неоднократно выступал в различных СМИ с резкой критикой политического курса Москвы.
Кроме того, его страницы в соцсетях заполнены «разоблачительными» постами о российских СМИ и нелицеприятными высказываниями о самой России.
После задержания Метсаваса главком сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал, что Денис служил в артиллерии с 1998 года и казался надежным человеком, однако оказался предателем. Он пообещал проанализировать ситуацию и минимизировать ущерб, нанесенный противозаконной деятельностью майора.
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