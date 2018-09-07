Украинские женщины будут служить до 60 лет. Рада "разрешила"

Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект №6109, предусматривающий равенство прав и возможностей при прохождении службы в силовых структурах страны для мужчин и женщин. Новый законодательный акт предусматривает возможность подписания женщинами контракта с министерством обороны страны до достижения предельного возраста прохождения военной службу – до 60 лет.Закон, который теперь должен подписать президент страны, предусматривает отмену всех видов ограничений по назначению военнослужащих-женщин в суточные наряды и направлению в командировки. Другими словами, после подписания закона Петром Порошенко любая женщина, подписавшая контракт с Минобороны Украины, может быть отправлена в том числе и в зону боевых действий на Донбасс, причём даже в том случае, если её возраст – за 50.Если ранее украинские женщины освобождались от прохождения военных сборов, то теперь в европейской Украине эта «дискриминационная» мера из законодательства изъята. Женщин могут призвать для прохождения сборов наравне с мужчинами.На Украине принятие нардепами такого законопроекта вызвало неоднозначную реакцию. Высказываются слова критики о том, что 60-летние женщины-военнослужащие – это издевательство над самим общественным положением женщины в этом возрасте.