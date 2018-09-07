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Украинские женщины будут служить до 60 лет. Рада "разрешила"

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Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект №6109, предусматривающий равенство прав и возможностей при прохождении службы в силовых структурах страны для мужчин и женщин. Новый законодательный акт предусматривает возможность подписания женщинами контракта с министерством обороны страны до достижения предельного возраста прохождения военной службу – до 60 лет.

Украинские женщины будут служить до 60 лет. Рада "разрешила"


Закон, который теперь должен подписать президент страны, предусматривает отмену всех видов ограничений по назначению военнослужащих-женщин в суточные наряды и направлению в командировки. Другими словами, после подписания закона Петром Порошенко любая женщина, подписавшая контракт с Минобороны Украины, может быть отправлена в том числе и в зону боевых действий на Донбасс, причём даже в том случае, если её возраст – за 50.


Если ранее украинские женщины освобождались от прохождения военных сборов, то теперь в европейской Украине эта «дискриминационная» мера из законодательства изъята. Женщин могут призвать для прохождения сборов наравне с мужчинами.

На Украине принятие нардепами такого законопроекта вызвало неоднозначную реакцию. Высказываются слова критики о том, что 60-летние женщины-военнослужащие – это издевательство над самим общественным положением женщины в этом возрасте.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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26 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 11:32
    +2
    Камон камон!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:34
      0
      Украинские женщины будут служить до 60 лет. Рада "разрешила
      и что наши возмущаются по пенсии? wassat
      1. сибиралт Офлайн
        сибиралт Сегодня, 11:47
        +4
        Ну, и кто с кого берет людоедский пример? Входит, что Россия и Украина по одной экономической и конституционной кальке живут. Пора бы нашим народам прозреть и действовать вместе против оккупационных правительств. Уж тут никому не лучше.winked
      2. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 11:56
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        и что наши возмущаются по пенсии?

        Нашим не возмущаться, а радоваться надо, что у нас такую пенсионную реформу провели, а не по образу украинской...
        1. Нормаль ок Офлайн
          Нормаль ок Сегодня, 12:26
          +2
          Цитата: svp67
          Цитата: андрей юрьевич
          и что наши возмущаются по пенсии?

          Нашим не возмущаться, а радоваться надо, что у нас такую пенсионную реформу провели, а не по образу украинской...

          Всё впереди. Опыт показывает, что законы и тут и там, принимаются одинаковые. Только с небольшой временной задержкой.
    2. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 11:39
      +6
      Значит совсем туго с личным составом в подразделениях.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 11:42
        +7
        Цитата: Владыка Ситх
        Значит совсем туго с личным составом

        Душман идет вдоль кишлака, а впереди его жена. Старики говорят ему:
        — Ты что делаешь, в Коране ведь написано, что жена должна сзади идти.
        — Да ведь когда Коран писали, минных полей ещё не было.
    3. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:48
      0
      А что не до 160.маловато нимаешь
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:33
    0
    Женщина в 60 лет, способна воевать за хунту?
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: Examenatornick
      Женщина в 60 лет, способна воевать за хунту?

      А есть еще, что терять в таком возрасте?
      1. Соломон Кейн Офлайн
        Соломон Кейн Сегодня, 12:15
        +2

        Ну шо , демоны бойтесь!!!!
  3. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 11:39
    +2
    Пойдут захватывать Московские трассы
  4. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 11:40
    +3
    Наверное, у кого-то жена в генералах посидеть хочет.
  5. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 11:52
    +1
    Порошенко не был бы евреем, что бы не уравнять женщин в таких правах...опыт Израиля в жизнь
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:54
    +1
    Если ранее украинские женщины освобождались от прохождения военных сборов, то теперь в европейской Украине эта «дискриминационная» мера из законодательства изъята.

    Ух ты, как завернули... wink а всё гораздо печальнее, за счет женского полу хотят свои нестройные ряды пополнить..
  7. GABALIS Онлайн
    GABALIS Сегодня, 11:54
    0
    КАРТ-БЛАНШ для тружениц Ленинградки состоящих на учёте в МО незалежной hi
  8. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:55
    0
    Бабушка о 60-ти лет,в военной форме,это извращение граничащее с некрофилией.
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 12:43
      0
      А кто из наших сказал, что женщина может рожать и в 50 лет ? А служить до 60 - одно удовольствие !
      1. BAI Онлайн
        BAI Сегодня, 13:25
        +1
        А чего говорить? Кудрявцева (есть такая Лера) в 47 родила.
        1. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 13:38
          0
          Количество яйцеклеток в организме женщин ограниченно. После 40-45 наступает климакс. Яйцеклетки кончились. Пугачева может родить и в 60 лет. только не от себя
  9. Igoresha Офлайн
    Igoresha Сегодня, 12:01
    +1
    значит и Россия такой же закон примет с неким временным лагом
    1. Berkut24 Онлайн
      Berkut24 Сегодня, 13:37
      0
      Россия старается не ходить по чужим граблям. А на украинских граблях уже дубовый черенок пора менять.
  10. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 12:24
    0
    Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект №6109, предусматривающий равенство прав и возможностей при прохождении службы в силовых структурах страны для мужчин и женщин.

    Давно пора, как в Израиле, ввести обязательную военную службу и для женщин.
  11. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 13:36
    +1
    С такой убылью населения следующее решение будет о детях до 60 лет.
  12. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    +1
    может быть отправлена в том числе и в зону боевых действий на Донбасс, причём даже в том случае, если её возраст – за 50
    То, что полная глупость понятно всем кроме свидомых. Им тогда еще необходимо законодательно обязать украинок рожать детей до 80 лет. В 60 закончила службу, теперь можно подумать и о семье.
  13. olgen Онлайн
    olgen Сегодня, 14:22
    0
    маразм крепчает