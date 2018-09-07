По польским технологиям. Украина планирует запустить производство ВВ
Украина в ближайшее время развернет на своей территории серийное производство взрывчатых веществ и пороха с помощью польских технологий, сообщается на сайте "Укроборонпрома".
Директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов ГК "Укроборонпром" Андрей Артюшенко заявил, что в ходе переговоров с представителями компании MESKO S.A., которая входит в Польский оборонный холдинг, достигнута договоренность о получении Украиной технологии замкнутого цикла производства метательных и взрывных веществ. С помощью этих технологий, добавил он, Украина вплотную приблизится к серийному производству боеприпасов. Соответствующие документы будут готовы в течении нескольких месяцев, после чего начнутся работы.
Польша и Украина договорились о научно-техническом сотрудничестве и совместной работе по созданию перспективных взрывных смесей и новых рецептур создания пороха по современным технологиям, которые будут качественно отличаться от созданных по "советским стандартам". По словам Артюшенко, только с помощью украинских технологий в Польше смогли создать высокоточные боеприпасы калибра 122 и 155 мм. Теперь Украина "рассчитывает на поддержку партнеров".
Директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов ГК "Укроборонпром" Андрей Артюшенко заявил, что в ходе переговоров с представителями компании MESKO S.A., которая входит в Польский оборонный холдинг, достигнута договоренность о получении Украиной технологии замкнутого цикла производства метательных и взрывных веществ. С помощью этих технологий, добавил он, Украина вплотную приблизится к серийному производству боеприпасов. Соответствующие документы будут готовы в течении нескольких месяцев, после чего начнутся работы.
Польша и Украина договорились о научно-техническом сотрудничестве и совместной работе по созданию перспективных взрывных смесей и новых рецептур создания пороха по современным технологиям, которые будут качественно отличаться от созданных по "советским стандартам". По словам Артюшенко, только с помощью украинских технологий в Польше смогли создать высокоточные боеприпасы калибра 122 и 155 мм. Теперь Украина "рассчитывает на поддержку партнеров".
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