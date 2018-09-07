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По польским технологиям. Украина планирует запустить производство ВВ

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Украина в ближайшее время развернет на своей территории серийное производство взрывчатых веществ и пороха с помощью польских технологий, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

По польским технологиям. Украина планирует запустить производство ВВ


Директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов ГК "Укроборонпром" Андрей Артюшенко заявил, что в ходе переговоров с представителями компании MESKO S.A., которая входит в Польский оборонный холдинг, достигнута договоренность о получении Украиной технологии замкнутого цикла производства метательных и взрывных веществ. С помощью этих технологий, добавил он, Украина вплотную приблизится к серийному производству боеприпасов. Соответствующие документы будут готовы в течении нескольких месяцев, после чего начнутся работы.


Польша и Украина договорились о научно-техническом сотрудничестве и совместной работе по созданию перспективных взрывных смесей и новых рецептур создания пороха по современным технологиям, которые будут качественно отличаться от созданных по "советским стандартам". По словам Артюшенко, только с помощью украинских технологий в Польше смогли создать высокоточные боеприпасы калибра 122 и 155 мм. Теперь Украина "рассчитывает на поддержку партнеров".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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26 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 11:34
    +7
    Гореть значит украинским складам боеприпасов - не перегореть...
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 11:37
      +7
      Цитата: Тралл
      Гореть значит украинским складам боеприпасов - не перегореть...

      Боюсь сейчас и польские подключатся к этому "благородному делу". Гори, гори ясно...
      1. Shurik70 Офлайн
        Shurik70 Сегодня, 12:51
        0
        Раз на Украине - значит, будут воровать.
        Раз сотрудничество с Польшей - будут проверяющие от Польши.
        Раз будут проверяющие на обворованные склады - склады сгорят.
        А виноват по любому будет Путин.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:38
      +6
      По словам Артюшенко, только с помощью украинских технологий в Польше смогли создать высокоточные боеприпасы калибра 122 и 155 мм.

      Странно что не сказал что сама идея пороха и взрывчатых веществ родилась в/на Украине . wassat
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 11:47
        +2
        Добрый день Паша! hi они об этом уже говорили и не считают нужным повторять. lol
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:49
          +3
          Привет ! hi
          Цитата: Идущий
          они об этом уже говорили и не считают нужным повторять

          Зря : вдруг кто-то забудет ?
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 11:51
            +2
            Не дай Бог , войну объявят. laughing
      2. pvv113 Онлайн
        pvv113 Сегодня, 12:41
        +2
        А зачем? Это же АКСИОМА!!!
    3. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:50
      +2
      Да они по пьяне всё сожгут.в первой что ли бабло через пожар отмывать
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:58
        -3
        Цитата: vkl.47
        в первой что ли бабло через пожар отмывать

        Справедливости для-это не только им свойственно.
        Цитата: Идущий
        Не дай Бог , войну объявят. laughing

        Не дай Бог.Не шутка и не сарказм с моей стороны.Они неуместны здесь.Моё мнение.Или,как сейчас модно стало говорить на ВО-ИМХО.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 13:24
          -1
          Господа!!!Куда же Вы?А поговорить?Минусики наставили,и по домам разбежались?Мне с кем аргументированно дискутировать? laughing
          1. Старый булка Офлайн
            Старый булка Сегодня, 13:45
            +2
            Из классики: С кем тут дискутировать? С Вами? Можно и по пролетариатски, на кулачках :)
            Плюс Вам поставлю, не понимаю за что минусят.

            А поводу Войны: ее хотят только люди, которые далеки от нее. Войны нельзя боятся, к ней надо быть готовым, но хотеть? Четкое НЕТ.
    4. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 13:46
      -1
      Ну конечно!! Как же по-другому? Польша ведь мировой лидер в создании перспективных и обычных взрывных смесей. Весь мир к Польше в очередь стоит за помощью в создании и за технологиями этого непростого дела.

      Пепец! Рагули просирают всё куда ни глянь(от сала до флота и атомной энергетики). А потом ходят по миру, выпрашивают за ради христа и далее(выпросив крохи) тут же эти крохи воруют winked
      Удивляет то, как они сами собой управляют.
      И не надо кивать на то, что власть украинская плохая(президенты все подряд и прочая) хотя и это сомнению не подлежит.
  2. moisha Офлайн
    moisha Сегодня, 12:04
    -5
    Ну куда им до ваших ВАЗов.
    1. Нормаль ок Офлайн
      Нормаль ок Сегодня, 12:29
      +7
      Цитата: moisha
      Ну куда им до ваших ВАЗов.

      А ведь есть ещё ночные ВАЗы и дневные ВАЗы
    2. Ил-18 Онлайн
      Ил-18 Сегодня, 14:21
      0
      Если ВАЗ будет по цене немецкой поделки, то будет качественнее, современнее, навороченнее. А УАЗик по цене гелика будет просто песня. Опель "Фронтерра", например, моего знакомого заставил "Ниву" любить.
  3. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 12:37
    +1
    Хороший ход. Под такое дело денег не пожалеют. Осталось грамотно "освоить". Главное не поскупиться и успеть до выборов. laughing
  4. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 12:41
    +2
    Что свои химические комбинаты под резак пустили, одна Шостка чего стоила...??? или очередной распил с поляками бюджетных средств.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:54
      0
      Разве что за распил польского бюджета взялись. Свой поделен
  5. Imper Онлайн
    Imper Сегодня, 12:50
    +1
    Россия должна приложить максимум усилий по осложнению экономической обстановки на украине, а не попадать в лидеры по инвестициям, переориентировать транзитные потоки и тд., понятно, что легко сказать, но действовать в этой логике надо, пусть в таких условиях и выбирают между пушками и маслом, а бремя содержания и внешнего датирования тянет запад, раз так хотят, другого выбора пока не просматривается на мой взгляд.
  6. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:52
    0
    . работе по созданию перспективных взрывных смесей и новых рецептур создания пороха

    Ну вот теперь точные боеприпасы полетят в разные стороны - скорость протекания реакции и чего-то там еще решено не учитывать
  7. TarIK2017 Офлайн
    TarIK2017 Сегодня, 12:59
    +1
    Ай маладцы. Сначала порезали на металл и разобрали по кирпичику завод "Свема", один из трех крупнейших заводов по производству порохов в СССР, а теперь будут у поляков технологии покупать....
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 13:33
      0
      А что не так? А если еще и на невидимые(да-да, именно так) технологии побольше денег из бюджета выделить, то совсем сладкий пирог.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    0
    только с помощью украинских технологий в Польше смогли создать высокоточные боеприпасы калибра 122 и 155 мм
    Что-то не пойму - благодаря украинским технологиям Польша смогла, а теперь потребовалась помощь поляков для создания того же на Украине. Кто кому лапшу на уши вешает?
  9. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 14:02
    +2
    Видимо, именно таков был хитрый план г-на Путина.
  10. САША СТАРЫЙ Онлайн
    САША СТАРЫЙ Сегодня, 14:20
    0
    ждем сводки о взрывах и пожарах на складах...