У России нет ни идеологии, ни союзников. За что воевать?

Схватка между Западом и незападом становится решающей. И то, что мы наблюдаем в лице ШОС, БРИКС, АСЕАН и других международных и межгосударственных организаций, говорит о том, что процесс создания полицивилизационного мира идёт. С другой стороны мы видим попытки международной финансовой олигархии, сидящей на долларовой подпитке, остановить этот процесс. Запад своё отработал и теперь он уступает Востоку во главе с Китайской Народной Республикой.

Россия – единственная страна мира, у которой нет своей идеологии. Нет идеи, нет своего мировоззрения. Россия для Китая, Индии, Европы – торговый партнёр, не более того. Россия в своём статусе опустилась на уровень стран третьего мира, но и они нас уже обходят.

Генерал-полковник Леонид Ивашов стал редким гостем политических ток-шоу на федеральных каналах. Ещё совсем недавно было иначе. С чем связаны такие перемены?Возможно, с позицией Ивашова по поводу современного положения дел не только в мире, но и в первую очередь самой России.По словам Ивашова, власть по всему миру всё более очевидно переходит в руки владельцев огромных капиталов, которые с помощью сосредоточенных на их счетах средств могут себе позволить осуществлять политический диктат. При таком раскладе политики любого ранга превращаются в марионеток.Леонид Ивашов:Генерал Ивашов отмечает, что всё это приводит к вооружённым конфликтам, которые могут усугубиться в будущем. Мы будем наблюдать исчезновение целых государств, таких блоков как НАТО.Леонид Ивашов говорит о том, что в этой ситуации у России сегодня нет ни одного геостратегического и политического союзника.Ивашов:Генерал задаётся вопросом: если случится большая война, то за что в таком случае воевать, когда нет ни идеологии, ни устойчивых мировоззренческих позиций, ни реальных союзников.Видео выступления на YouTube-канале СПЕЦ: