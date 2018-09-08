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У России нет ни идеологии, ни союзников. За что воевать?

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Генерал-полковник Леонид Ивашов стал редким гостем политических ток-шоу на федеральных каналах. Ещё совсем недавно было иначе. С чем связаны такие перемены?

Возможно, с позицией Ивашова по поводу современного положения дел не только в мире, но и в первую очередь самой России.
По словам Ивашова, власть по всему миру всё более очевидно переходит в руки владельцев огромных капиталов, которые с помощью сосредоточенных на их счетах средств могут себе позволить осуществлять политический диктат. При таком раскладе политики любого ранга превращаются в марионеток.

Леонид Ивашов:

Схватка между Западом и незападом становится решающей. И то, что мы наблюдаем в лице ШОС, БРИКС, АСЕАН и других международных и межгосударственных организаций, говорит о том, что процесс создания полицивилизационного мира идёт. С другой стороны мы видим попытки международной финансовой олигархии, сидящей на долларовой подпитке, остановить этот процесс. Запад своё отработал и теперь он уступает Востоку во главе с Китайской Народной Республикой.


Генерал Ивашов отмечает, что всё это приводит к вооружённым конфликтам, которые могут усугубиться в будущем. Мы будем наблюдать исчезновение целых государств, таких блоков как НАТО.

Леонид Ивашов говорит о том, что в этой ситуации у России сегодня нет ни одного геостратегического и политического союзника.

Ивашов:
Россия – единственная страна мира, у которой нет своей идеологии. Нет идеи, нет своего мировоззрения. Россия для Китая, Индии, Европы – торговый партнёр, не более того. Россия в своём статусе опустилась на уровень стран третьего мира, но и они нас уже обходят.


Генерал задаётся вопросом: если случится большая война, то за что в таком случае воевать, когда нет ни идеологии, ни устойчивых мировоззренческих позиций, ни реальных союзников.

Видео выступления на YouTube-канале СПЕЦ:
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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40 комментариев
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  1. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 06:20
    +7
    Как за что воевать ? За Роттенбергов, Абрамовичей, Сечиных. Миллеров , Грефов, Кудриных, Силуановых, Скворцову и Голикову , и канечно за Му и Пу. Они же опора российской государственности.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 06:27
      +1
      За что воевать? За деньги... Кто больше предложит... За того и воевать... Вон в Крыму ЮБК автоматчики закрыли... Они же не просто так это делают... без знаков различия... ЧВК... Вот они и будут воевать...
    2. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 06:31
      +5
      А за что во все времена воевали?За Родину!Остальное добавить по вкусу.
      1. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 06:56
        0
        А что тебе дала Родина чтобы за неё воевать, а тем более умирать? Сегодня капитализм. За идею умирать никто не будет, за деньги тоже. Так за что воевать? И против кого? Против тех кто тебе дал интернет и компьютер? Против тех на чьих машинах ты ездишь и куда ездишь отдыхать? Это кем надо быть чтобы от всего этого отказаться? А если у тебя второе гражданство? Воевать против второго гражданства? А если у тебя дети пристроены там? Воевать против своих детей?
        1. Дирижер Онлайн
          Дирижер Сегодня, 07:18
          +1
          Родина - это не только географическое пространство или государство - это еще им Мама и Папа, Дети , родственники, друзья. Ваш Дом , Вы за это тоже не пойдете воевать?
          1. Мистер Кредо Онлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 07:36
            0
            Какая в баню Родина если мы интегрируемся в МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ!? Развивай мы Россию и конкурируя с Западом, я согласен. Но мы же не конкурируем и не собираемся конкурировать! Так понятно? И Путин тоже говорит об интеграции! Но правда когда ему говорят об исполнении решений интегрированной экономики, он говорит о санкциях и предвзятом отношении к России! А ты не пойдёшь воевать? Против чего воевать? Хочешь отказаться от компа? От полётов на Боинге и поездок на Форде? Отказаться от пластиковых карт и гипермаркетов? Вы сами подумайте! То вам не нравился СССР, то теперь хотите воевать против того чего небыло в СССР! Ребята! Вы наверно или трусы оденьте или крестик! У вас такой винегрет в голове!
      2. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 07:26
        0
        а о гражданской войне мысль не посещала никого ? тогда за "которую" Родину воевать будете ? внешняя угроза-там всё понятно, а если изнутри загорит ?кто за "Рублёвку" пойдёт стоять ? росгвардия...
    3. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
      +5
      Они же опора российской государственности.

      В России опора государственной власти всегда был и будет Русский народ ...его вера в царя батюшку-президента.
      Не станет русских не станет и России ...это же так очевидно...поэтому наши идеологические противники сделают все чтобы на низовом уровне русские забыли свою историю ,своих предков без которых не построишь будущее.
      Лишите Русского своих корней... сделайте его толерантным и он станет беззащитным,,доверчивым и легко управляемым аморфным ничто.
      Вот такую идеологию нам иногда стараются пропихнуть разные реформаторы и авантюристоы.
      Что же касается различных богатеев тусующихся возле ВВП то история показала что они с легкость. продают и свою Родину и своего государя ...вопрос лишь в цене.
      1. kepmor Офлайн
        kepmor Сегодня, 06:41
        +1
        наше народонаселение и без пресловутой толерантности беззащитно, доверчиво и легко управляемо...
        без царя в голове, но с царем в кремле...
        1. Тот же ЛЕХА Онлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:57
          0
          +1
          наше народонаселение и без пресловутой толерантности беззащитно, доверчиво и легко управляемо...

          Ну судя по реформаторской пенсионной идее Кремля не все так мрачно... smile иногда у людей просыпается понимание что нельзя соглашаться с царем во всем.
        2. Мистер Кредо Онлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 07:01
          0
          Зато израильтяне, судя по комментариям на ВО, сплошные скептики!
      2. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 06:59
        0
        Как показывает опыт переворотов, царя свергает его свита.
        1. Тот же ЛЕХА Онлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
          0
          Как показывает опыт переворотов, царя свергает его свита.


          Смотря какой царь у власти...
          Если царь держит свиту по струнке и тусует ее когда захочет ...то он долго живет и умирает своей смертью...если же царь-батюшка простодушный Ванька то из него делают клоуна и он плохо кончает впрочем как и его народ...такова и история наших современных царей ...современные президенты России мало чем отличаются по своим замашкам от исторических персонажей из прошлого.
          1. Мистер Кредо Онлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 07:20
            0
            Если царь держит свиту по струнке и тусует ее когда захочет ...то он долго живет и умирает своей смертью...если же царь-батюшка простодушный Ванька то из него делают клоуна и он плохо кончает # Это типа, Иван Грозный и Николай второй? Почему тогда Порошенко не свергают? Почему тогда свои продали Пугачева, а Гитлер держался до последнего?
            1. Тот же ЛЕХА Онлайн
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:29
              0
              Почему тогда Порошенко не свергают? Почему тогда свои продали Пугачева, а Гитлер держался до последнего?

              Порошенко не царь а кукла...за его спиной куратор из США дергает его за ниточки.
              smile Свои на то и свои ...предасть может только свой.
              На Гитлера были покушения...генералитет Германии заплатил за это своими головами.
      3. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 07:20
        0
        О русском народе вспоминают , когда припечет . как в 1812 , 1914, 1941
    4. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 06:43
      0
      Забыли поставить отметку сарказм?
  2. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 06:23
    +2
    А идеология есть убогая , но есть . Деньги !
  3. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26
    +3
    У России нет ни идеологии, ни союзников. За что воевать?

    Согласен с автором полностью.
    Союзники наши так сказать временные попутчики ...туго станет нас бросят как пить дасть ... что было уже не раз.
    Идеология тоже на государственном уровне какая то абстрактная к тому же она запрещена конституцией.
    Но с другой стороны ...
    Любая идеология – это способ манипулирования массами, своего рода игра «в дурочку».
    Главное захватить собственность и власть.

    Вот еще одни взгляд на идеологию современной России...
    https://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi/4667348/
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 07:24
      0
      Как "за что"? А за предоставленную возможность "трудиться на( кремлевскую опг)благо Родины" до гробовой доски?
  4. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 06:40
    +5
    Вот заладили, идеология, идеология... За деньги воевать говорите? А ваша семья? Друзья? Вы за них не будете воевать? За свой дом, в котором жили ваши родители и будете жить вы и ваши дети??? Какая идеология нужная стране, которая хочет просто спокойно развиваться, торговать, исследовать все новые возможности для человека? В конце концов, прогресс - чем не идеология?
    Или вам совершенно необходим бюст "отца нации" в красном уголке и промывание мозга из телевизора одними и теми же штампами????
    А насчет союзников... да нет их, никогда не было и не будет. Будут только попутчики. Вот и весь расклад. Привыкайте.
    1. prapor55 Офлайн
      prapor55 Сегодня, 06:55
      +1
      Коллега весь посыл Иванова обращён к власть придержащих он во всех своих выступлениям постоянно напоминает Гаранту, что место Горбачева занято, а судьба Каддафи увековечена в Ютубе. В 2011 власть отказала Ивашову в регистрации на пост президента, вот только теперь эта власть понимает , что осталось у них пять лет и мечется-они не знают что будет с ними и бояться.
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 07:01
        +1
        Мне иногда кажется,это личное мнение, что господин Ивашев сам бредит. И чем дальше, тем бред забористее.
    2. Dart2027 Офлайн
      Dart2027 Сегодня, 06:58
      +2
      Цитата: Wedmak
      Вот заладили, идеология, идеология... За деньги воевать говорите? А ваша семья? Друзья? Вы за них не будете воевать?

      Как-то в комментариях к одной статье один "очень умный" разорялся, что он мол "за свою семью, готов, а вот за олигархов ни за что". Я поинтересовался, а как он убедит напавших, что они должны воевать только с олигархами, но не трогать его семью. Ответа не последовало.
      И кстати говоря многие предатели оправдывали своё предательство именно тем, что они мол не против Родины, а против власти.
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 07:05
        +1
        а как он убедит напавших, что они должны воевать только с олигархами, но не трогать его семью.

        Все проще некуда. Нужно просто истребить противника - вот главная цель, а олигархи сами либо сбегут, либо их тихой сапой передавят как предателей. Вы реально думаете, что они самолично будут помогать фронту, воевать и т.д.? Это сейчас они власть, в военное время их уровень "немножко" измениться.
        оправдывали своё предательство именно тем, что они мол не против Родины, а против власти

        оправдание только для себя, чтобы не признавать правды - что он трус и предатель.
      2. avt Офлайн
        avt Сегодня, 07:19
        +1
        Цитата: Dart2027
        И кстати говоря многие предатели оправдывали своё предательство именно тем, что они мол не против Родины, а против власти.

        А чего далеко ходить за примерами - тот же Власов в Великую Отечественную .
      3. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 07:24
        0
        Олигархи, если что , сразу свалят . А ВОТ ОТДУВАТЬСЯ нам придется . А потом они опять придут , и будут себя кипами в грудь бить , что они, за Рассею , все отдали))))
        1. Wedmak Онлайн
          Wedmak Сегодня, 07:34
          0
          А потом они опять придут , и будут себя кипами в грудь бить

          Кто ж их пустит? Много баринов, графьев и прочих явилось в Россию после ВОВ?
    3. seos Офлайн
      seos Сегодня, 07:04
      +2
      Наш Враг внутри и ему не выгодно развитие России.... сильную страну никто опускать санкциями не будет...
    4. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:11
      +1
      Воевать за семью!? Завтра жена тебя пошлет, дети забудут. Воевать за друзей!? Они тебе сильно помогали? Водку пить, так друзья! Занять миллион, иди ты! Воевать за свой дом!? Какой он свой если живёшь на съёмной квартире или в ипотечной!? Страна хочет спокойно развиваться!? Где проекты развития? Где источники финансирования и суммы финансирования!? Кто за это отвечает и какое наказание за срыв исполнения!? Прогресс? И в чем прогресс!? В увеличении времени работы!? Это прогресс? Почему рабочее время не сокращается а увеличивается!? Почему растёт пенсионный возраст!? Ведьмак! Хватит лозунгов. Реальные предложения есть?
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 07:26
        0
        Воевать за семью!? Завтра жена тебя пошлет, дети забудут.

        А кто вас заставлял жениться на такой женщине? Кто вас заставлял так воспитывать детей, что они отца забывают? Действительно, лучше наблюдать, как им глотки режут и расстреливают.
        Воевать за друзей!? Они тебе сильно помогали? Водку пить, так друзья! Занять миллион, иди ты!

        "Клевые" у вас друзья, если так... Только мне кажется вы перепутали слова "друг" и "собутыльник".
        Воевать за свой дом!? Какой он свой если живёшь на съёмной квартире или в ипотечной!?

        А какая разница по сути? Ну не будет ты воевать за "свой" дом. Будешь жить в землянке на урановых шахтах. Прикольно наверно.
        Страна хочет спокойно развиваться!? Где проекты развития? Где источники финансирования и суммы финансирования!? Кто за это отвечает и какое наказание за срыв исполнения!?

        Да как бы есть, поискать пробовали? Даже под санкционным давлением разрабатывается новая техника, проводятся научные программы, готовятся полеты на Луну и Марс. Другой вопрос, что эти санкции не дают делать это быстрее. И еще другой вопрос в ворах-чиновниках, но это уже мышление менять надо, это совсем уж не быстро.
        Прогресс? И в чем прогресс!? В увеличении времени работы!? Это прогресс?

        Введите один раз в поисковике "новые технологии в России", увидите.
        Почему рабочее время не сокращается а увеличивается!?

        Это где так?
        Почему растёт пенсионный возраст!?

        Потому что люди после 60 реально еще работают???? Не надо мне тут про максимальный возраст в РФ и "не доживем". Единственное упущение повышения пенсионного возраста - надо было привязать его к профессии более жестко.
        Реальные предложения есть?

        Какие предложения вы ждете? Я не Кац, мои мысли я озвучил выше. А какие предложения у вас?
      2. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 07:33
        0
        Жена не пошлет , ежели вы с ней в мире и согласии , дети как воспитаете , друзья- тоже бывают разные , кто предает , ибо так выгодно в тот момент, кто то друг не зависимо от момента. А растет возраст и продолжительность ? Так за кого голосовали то ? За летуна за журавлями , а как сказано в пословице - лучше синица в руках чем журавль в небе.
    5. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 07:21
      0
      Эть , я тоже самое сказал , но позже ВАС.
    6. Антилибераст Онлайн
      Антилибераст Сегодня, 07:23
      +1
      Цитата: Wedmak
      Вот заладили, идеология, идеология... За деньги воевать говорите? А ваша семья? Друзья? Вы за них не будете воевать? За свой дом, в котором жили ваши родители и будете жить вы и ваши дети???

      laughing Ну как видите это малая безделица и не царское это дело- за друзей, за семью, Отечество. Тут подавай высокую материю! А кому-то, достаточно того, чтобы вражина родную землю не топтал вот и вся идеология request .
  5. Комментарий был удален.
  6. апро Офлайн
    апро Сегодня, 06:46
    +5
    Был на сборах.поговорили с мужиками...воевать незачто.доверие к власти и начальству ниже плинтуса.
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 06:58
      +1
      Послушайте,ну все мы так говорим в мирное время и власть ругаем часто и по делу!Ну,а если действительно прижмёт?что не встанем?И не за абстрактного Путина,а за свой дом,свою семью да просто нашу Родину!Так было,есть и будет!Уверен.
      1. ul_vitalii Онлайн
        ul_vitalii Сегодня, 07:23
        0
        Фил77, а вот это в точку. good
      2. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 07:31
        0
        За какую Родину? Моя Родина была расстреляна "кантемировцами" и прочими ельцинскими опричниками в октябре 1993 года. Для меня теперь, Родина там, где мне комфортно. Если вам комфортно в этой стране, что ж воюйте за нее, лично я -пас.
  7. Антилибераст Онлайн
    Антилибераст Сегодня, 07:11
    +1
    [/quote]Генерал задаётся вопросом: если случится большая война, то за что в таком случае воевать,когда нет ни идеологии, ни устойчивых мировоззренческих позиций, ни реальных союзников. [quote]
    Задался и я вопросом- а с кем воевать? Получается на генералов надежды нет? Лично я, вот тут вижу, уже второго генерала который ведет себя не подобающим образом, первый был из авиации и очень сильно разорялся по поводу упавшего самолета и тыкавший корреспонденту в лицо свои "ксивы" о налетах на всем что летает, на мой взгляд так не должен вести себя Генерал! Одно успокаивает, есть у нас достойные и вышестоящие и малый офицерский состав, вот с ними и будем воевать, а за что, уж разберемся, после. А у кого есть реальные союзники? Ну не те, которые торговые партнеры или те которые из страха и безысходности .
  8. yuliatreb Офлайн
    yuliatreb Сегодня, 07:21
    +1
    От кого от кого, но из уст генерал-полковника, такое слышать аж противно, Иосифа Виссарионовича на таких не хватает. Воевать если придется, есть каждому за что то и за кого то.